Поранені нацгвардійці розповіли про стрілянину на "Південмаші": "Це - диверсія. Людина, яка прослужила всього два місяці, так поводитися не може". ВIДЕО

За словами поранених, ніхто з них особливо не контактував з Артемом Рябчуком, а деякі його навіть не знали.

У лікарні імені Мечникова у Дніпрі перебувають четверо нацгвардійців, яких поранив 20-річний строковик Артемій Рябчук. Двох із них готують до виписки. Найважчі поранені вже можуть говорити і розповіли ТСН.ua подробиці тієї кривавої ночі, передає Цензор.НЕТ.

Найважчими з 5 поранених, яких медики лікарні Мечникова буквально повертали з того світу були нацгвардійці-контрактники Жанна Шарова та Ігор Семенченко.

Пораненний Ігор Семенченко почувається вже краще, він переніс кілька операцій. Він отримав кульове поранення живота та стегна. Хлопець говорить, що зі стрільцем Артемом Рябчуком пересікався кілька разів, оскільки він служить за контрактом, а Рябчук був строковиком і на чергування він заступав рідко.

Ніч, коли він ледь не розпрощався з життям, він пам'ятає в деталях.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поранених під час стрілянини на Південмаші нацгвардійців готують до виписування. ВIДЕО

"Я спав. Крізь сон я почув постріли. Я також почув, як кухар впустив кастрюлі. Коли тут забігає сам кухар і кричить: "Там Рябчук з'їхав з глузду, і він вбив керівника". Буквально секунда, і він (Рябчук. - Ред.) стоїть в дверях і стріляє в мене. Я встигнув тільки повітря в груди набрати. Він пішов отак стріляти спочатку в мене, потім в того, хто спав поруч, потім ще в одного і ще", - розповідає Ігор.

Він говорить, що Рябчука він не зачіпав, бо зрідка з ним пересікався в караулі. Артемій Рябчук заступав у караул раз на 2 місяці, а контрактники, такі як Ігор, 8 разів на місяць. Про хлопців, які були в караулі, нацгвардієць говорить - добре спілкувався з усіма і зокрема й керівництвом.

"Він убив Левковського, Черник - вони були чудовими хлопцями, з якими ми спілкувалися. Жодного булінгу, чи "дідівщини", про які говорять, не було, це все - нісенітниці. Я не знаю, чому він так зробив, але в усьому винен тільки він. Я вважаю, що він має сидіти довічно. На відео видно - він сидів у тривожній групі. У них магазини з собою. Він підійшов до "пірамідки" і почав вести вогонь. Мені здається, це - якась диверсія. Він достатньо професійно поводився зі зброєю. Достатньо холоднокровно. Людина, яка прослужила 2 місяці так поводитися не може. Він вираховував час", - говорить Ігор Семенченко.

Хлопець додає, що навички зі стрільби у Рябчука були такими, що їх не міг мати хлопець, який прослужив 2 місяці.

"Коли його затримали, він сказав, що "один примудрився втекти". Він розумів, якщо він вийде з караула, він назад не зайде, бо треба щоб хтось відкрив зсередини. Якби той хлопець не втік, він би нас всіх постріляв. Чому відкрилися двері в КХО? Тому що той хлопець зі старшого призову Женя, прийшов з нічної перевірки постів. Він був у "сушилці" поруч. І коли він почув що Рябчук стріляє, він відкрив двері і йому вдалося вибігти, я думаю завдяки йому ми залишилися живими", - говорить хлопець.

Ігор говорить, що з багатьма, кого Артемій Рябчук застрелив, стрілець не був знайомий, тож булити вони його не могли.

Читайте також: Нацгвардієць Рябчук, який влаштував стрілянину на Південмаші, відмовився від усіх показань, - ДБР

"Якби він був загнаний і з нього би знущалися, мені здається, він би стріляв у тих, хто це робив, а він стріляв по всіх, кого бачив. Отой керівник, якого він застрелив, він взагалі був зі штабу - вони заступають раз на кілька місяців. Той чоловік йому точно нічого поганого не зробив. Чому він так вчинив, треба питати у нього, за що і чого. На режимному підприємстві розстріляти караул - як на мене це достатньо резонансно", - говорить Ігор.

Хлопець розповів, що з Рябчуком спілкувався кілька разів і був про нього позитивної думки.

"Коли строковики попали в роту і проходили стажування, вони в окремому "кубрику" були. Я зайшов до них і спитав: "Що вам хлопці подобається?". Я одразу його виділив. "От цей тямущий", - подумав. Він здоровий, міцний. Ми з ним добре порозмовляли. До нього претензій ніколи не було. Скромний, небалакучий. Хочу щоб його покарали. Те, що про частину говорять, це - неправда, я за півтора року з таким не зтикався. Не хочеться, щоб за його дії страждав ще хтось", - говорить поранений нацгвардієць.

Ігор Семенченко ще перебуватиме в лікарні, але мріє трохи побути вдома. Також він говорить, що збирається повернутися на службу за контрактом, якщо не буде проблем зі здоров'ям. Єдине що його бентежить і дещо лякає, це те, що отримати кулю в мирному місті можна від колег по службі.

Жанна Шарова родом із Харківської області. Кілька років тому дівчина приїхала вчитися до Дніпра і тут й залишилася, займалася дзюдо. Вона закінчила навчання в університеті внутрішніх справ за фахом "правоохоронна діяльність", а після закінчення вишу вирішила відслужити за контрактом у Нацгвардії. Вона працювала у караулі і на спеціальному обладнанні передавала інформацію до керівництва частини.

Події тієї ночі Жанна воліє не згадувати. Вона отримала 3 важкі поранення, а одна з куль перебила дівчині хребет. Їй зробили кілька операцій та перелили понад 4 літри крові. У ніч проти 27 січня дівчина була на чергуванні у караулі.

"Я не можу знати, чому він це зробив. Він поцілив у мене, бо я могла доповісти в частину, я не встигла цього зробити, він у мене вистрілив, і я не змогла підвестися. Я його взагалі не знала. Я рідко заступала в караул, і я заступала лише в контрактний підрозділ. Я навіть не знаю всіх поранених. Я ніколи не спостерігала, щоб у нас був булінг, всі були дружні. Як у срочників я не знаю. Контрактний підрозділ був нормальний. Служба йшла тихо без подій. З того караулу знала лише трьох людей", - говорить Жанна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На "Південмаші" розповіли про загибель охоронниці Віри Лебединець: Рябчук тягав її за волосся, погрожував, але вона не віддала ключі. ФОТО

Зараз дівчина чекає на операцію. Вона мріє знову стати на ноги і повернутися до того автивного життя, яке в неї було до тієї трагічної ночі.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї. На суді із обрання запобіжного заходу він визнав свою провину. Суд відправив Рябчука до СІЗО.