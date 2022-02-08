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Поранені нацгвардійці розповіли про стрілянину на "Південмаші": "Це - диверсія. Людина, яка прослужила всього два місяці, так поводитися не може". ВIДЕО

За словами поранених, ніхто з них особливо не контактував з Артемом Рябчуком, а деякі його навіть не знали.

У лікарні імені Мечникова у Дніпрі перебувають четверо нацгвардійців, яких поранив 20-річний строковик Артемій Рябчук. Двох із них готують до виписки. Найважчі поранені вже можуть говорити і розповіли ТСН.ua подробиці тієї кривавої ночі, передає Цензор.НЕТ.

Найважчими з 5 поранених, яких медики лікарні Мечникова буквально повертали з того світу були нацгвардійці-контрактники Жанна Шарова та Ігор Семенченко.

Пораненний Ігор Семенченко почувається вже краще, він переніс кілька операцій. Він отримав кульове поранення живота та стегна. Хлопець говорить, що зі стрільцем Артемом Рябчуком пересікався кілька разів, оскільки він служить за контрактом, а Рябчук був строковиком і на чергування він заступав рідко.

Ніч, коли він ледь не розпрощався з життям, він пам'ятає в деталях.

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"Я спав. Крізь сон я почув постріли. Я також почув, як кухар впустив кастрюлі. Коли тут забігає сам кухар і кричить: "Там Рябчук з'їхав з глузду, і він вбив керівника". Буквально секунда, і він (Рябчук. - Ред.) стоїть в дверях і стріляє в мене. Я встигнув тільки повітря в груди набрати. Він пішов отак стріляти спочатку в мене, потім в того, хто спав поруч, потім ще в одного і ще", - розповідає Ігор.

Він говорить, що Рябчука він не зачіпав, бо зрідка з ним пересікався в караулі. Артемій Рябчук заступав у караул раз на 2 місяці, а контрактники, такі як Ігор, 8 разів на місяць. Про хлопців, які були в караулі, нацгвардієць говорить - добре спілкувався з усіма і зокрема й керівництвом.

"Він убив Левковського, Черник - вони були чудовими хлопцями, з якими ми спілкувалися. Жодного булінгу, чи "дідівщини", про які говорять, не було, це все - нісенітниці. Я не знаю, чому він так зробив, але в усьому винен тільки він. Я вважаю, що він має сидіти довічно. На відео видно - він сидів у тривожній групі. У них магазини з собою. Він підійшов до "пірамідки" і почав вести вогонь. Мені здається, це - якась диверсія. Він достатньо професійно поводився зі зброєю. Достатньо холоднокровно. Людина, яка прослужила 2 місяці так поводитися не може. Він вираховував час", - говорить Ігор Семенченко.

Хлопець додає, що навички зі стрільби у Рябчука були такими, що їх не міг мати хлопець, який прослужив 2 місяці.

"Коли його затримали, він сказав, що "один примудрився втекти". Він розумів, якщо він вийде з караула, він назад не зайде, бо треба щоб хтось відкрив зсередини. Якби той хлопець не втік, він би нас всіх постріляв. Чому відкрилися двері в КХО? Тому що той хлопець зі старшого призову Женя, прийшов з нічної перевірки постів. Він був у "сушилці" поруч. І коли він почув що Рябчук стріляє, він відкрив двері і йому вдалося вибігти, я думаю завдяки йому ми залишилися живими", - говорить хлопець.

Ігор говорить, що з багатьма, кого Артемій Рябчук застрелив, стрілець не був знайомий, тож булити вони його не могли.

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"Якби він був загнаний і з нього би знущалися, мені здається, він би стріляв у тих, хто це робив, а він стріляв по всіх, кого бачив. Отой керівник, якого він застрелив, він взагалі був зі штабу - вони заступають раз на кілька місяців. Той чоловік йому точно нічого поганого не зробив. Чому він так вчинив, треба питати у нього, за що і чого. На режимному підприємстві розстріляти караул - як на мене це достатньо резонансно", - говорить Ігор.

Хлопець розповів, що з Рябчуком спілкувався кілька разів і був про нього позитивної думки.

"Коли строковики попали в роту і проходили стажування, вони в окремому "кубрику" були. Я зайшов до них і спитав: "Що вам хлопці подобається?". Я одразу його виділив. "От цей тямущий", - подумав. Він здоровий, міцний. Ми з ним добре порозмовляли. До нього претензій ніколи не було. Скромний, небалакучий. Хочу щоб його покарали. Те, що про частину говорять, це - неправда, я за півтора року з таким не зтикався. Не хочеться, щоб за його дії страждав ще хтось", - говорить поранений нацгвардієць.

Ігор Семенченко ще перебуватиме в лікарні, але мріє трохи побути вдома. Також він говорить, що збирається повернутися на службу за контрактом, якщо не буде проблем зі здоров'ям. Єдине що його бентежить і дещо лякає, це те, що отримати кулю в мирному місті можна від колег по службі.

Жанна Шарова родом із Харківської області. Кілька років тому дівчина приїхала вчитися до Дніпра і тут й залишилася, займалася дзюдо. Вона закінчила навчання в університеті внутрішніх справ за фахом "правоохоронна діяльність", а після закінчення вишу вирішила відслужити за контрактом у Нацгвардії. Вона працювала у караулі і на спеціальному обладнанні передавала інформацію до керівництва частини.

Події тієї ночі Жанна воліє не згадувати. Вона отримала 3 важкі поранення, а одна з куль перебила дівчині хребет. Їй зробили кілька операцій та перелили понад 4 літри крові. У ніч проти 27 січня дівчина була на чергуванні у караулі.

"Я не можу знати, чому він це зробив. Він поцілив у мене, бо я могла доповісти в частину, я не встигла цього зробити, він у мене вистрілив, і я не змогла підвестися. Я його взагалі не знала. Я рідко заступала в караул, і я заступала лише в контрактний підрозділ. Я навіть не знаю всіх поранених. Я ніколи не спостерігала, щоб у нас був булінг, всі були дружні. Як у срочників я не знаю. Контрактний підрозділ був нормальний. Служба йшла тихо без подій. З того караулу знала лише трьох людей", - говорить Жанна.

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Зараз дівчина чекає на операцію. Вона мріє знову стати на ноги і повернутися до того автивного життя, яке в неї було до тієї трагічної ночі.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї. На суді із обрання запобіжного заходу він визнав свою провину. Суд відправив Рябчука до СІЗО.

Автор: 

Дніпро (3320) стрілянина (1798) Південмаш (104) Національна гвардія (1590) Ян Осока (1495) Рябчук (33)


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Топ коментарі
+23
интересно, кто-то проводил расследование, что могли ввезти или вывезти из Пивденмаша, пока там все бегали за этим рябчуком?
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08.02.2022 10:45 Відповісти
+21
Досить реальна версія. Можливо саме тому ДБР ні разу не оприлюднило причини стрілянини від самого Рябчука.
Якби його довели до сказу інші солдати, йому довелось би називати конкретні прізвища, наводити приклади.
Але цього НЕМАЄ.
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08.02.2022 10:57 Відповісти
+20
Цього теж не можна відкидати,бо ватніків в Україні забагато а лапатнікі знають як їх використовувати...
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08.02.2022 10:42 Відповісти
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08.02.2022 16:45 Відповісти
Ты Азов к нацистам причисляешь? Ты часом не кацап?
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08.02.2022 16:16 Відповісти
Уважно читай що я написав, а не через одне місце.
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08.02.2022 16:24 Відповісти
Это я писал?"
Думаю мета створення Азова це зробити мішень для Заходу у вигляді націоналістичної
організації, мов би в Україні є НАЦИСТИ."
Когда писал жопой думал?
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08.02.2022 16:44 Відповісти
Дятєл, я написав те що думав, а не про рядових азовців, потому пішов ти на хрєн Лахта.
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08.02.2022 16:46 Відповісти
Я лахта и поэтому,ты мокрожопый строчишь тут о нацистах из Азова большими буквами?а хрен у тебя за щекой убогий.проверяй
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08.02.2022 16:57 Відповісти
Лхта іди на хрєн
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08.02.2022 17:01 Відповісти
До сих пор " заведует" ?Авакяна уже нет но за все отвечает он? А Мастырский не причем?
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08.02.2022 16:19 Відповісти
Ця курва Рябчук думаю як і Надія Савченко це креатура і завербовані ФСБ люди.
Цю потвору судячи по всьому хотіли забрати після цього теракту, може і ОРДЛО,
а потім на весь світ волати через різних Скабєєвих і Кісєльових і паРашу Тудей

який в Україні БЄСПРЄДЄЛ і погані війська і відсутня військова дисципліна але
щось пішло не так і Гніду залишили. Йому тільки смертної кари можна побажати
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08.02.2022 14:25 Відповісти
Дурню не пишіть!
Завербований ФСБ ні в якому разі не просив би сторонню жіночку позвонити поліціянтам і не ждав мордою до землі коли його арештовувать будуть...
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08.02.2022 15:10 Відповісти
Ти наївний трохи.
Та да, агенти ФСБ живими не здаються
У нас один сидить поряд з Зе клоуном і нікуди не тікає з України.
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08.02.2022 16:27 Відповісти
Ти дурний трохи.
Коли б цей хлоп був агентом ФСБ, то Ермак за ним вислав до Дніпра кортеж який його єваюкував би до самої будівлі ФСб в Москві...
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08.02.2022 17:19 Відповісти
От скажи - відкіля такі як ти беруться, з Лахти чи з ОРДЛО ?
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08.02.2022 17:22 Відповісти
Точно, може бути завербований фсб. Мамашка його живе в ерефії і відмовилась приїхати. Нелюд, стільки молодих людей постражали.
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08.02.2022 14:31 Відповісти


перепост

Поражает стремление следствия разыскать людей, совершенно не причастных к совершению преступления.
Почему нет сообщений
об аресте ответственных за инцидент офицеров?
Это -
несколько человек, от комполка до комвзвода.
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08.02.2022 14:55 Відповісти
их уже всех расстрелял командующий Нацгвардией!)))
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08.02.2022 15:00 Відповісти
раз уже столько контрактников, надо было душару не ставить в караул вообще... даже поваром.... в роте б очки драил....
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08.02.2022 14:57 Відповісти
Його могли використати, щоб навести хаос в Дніпрі і, взагалі, в країні. Щось пішло не так, і його не встигли вивези, або і не збиралися. Гарна тема, коли сім,я віруюча.
Думка ця найперша промайнула. Війна то гібридна, трясця її...
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08.02.2022 15:45 Відповісти
Мне кажется все банальнее, вынудить командование снять вооруженную охрану со стратегически объектов
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08.02.2022 17:32 Відповісти
В МВД рулит Валуев, может просто приказ отдать
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08.02.2022 17:50 Відповісти
Варіантів багато, і всі потрібно досконало вивчати. Це процес не швидкий.
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08.02.2022 21:09 Відповісти
Да, кацапы теперь на века будут во всем виноваты. И даже когда после них все востановят, когда они выплатят все репарации то еще лет 200 будут во всем виноваты.
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08.02.2022 16:07 Відповісти
Думаю они будут вынуждены менять название "народа" по аналогии цигане -> ромы.
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08.02.2022 16:22 Відповісти
Они и будут всю жизнь виноваты т.к убитых не воскресить!
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08.02.2022 16:52 Відповісти
Я зразу припустив що може бути діверсія. ФСБ- КГБ обробили ватного ідіота й усе.
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08.02.2022 16:59 Відповісти
Повного і якнайшвидшого виздоровлення пораненим. Співчуття родинам загиблих.
Цей теракт вимагає якнайретельнішого розслідування, суд має бути відкритим, а висновки мають бути зроблені всіма відповідальними особами.
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08.02.2022 17:01 Відповісти
Десь цей " мальчик" був завербован,бо родичка говорила,що він останнім часом був не похожий на себе . Чому? на це не звертають увагу спеціалісти, чи просто мовчать Я і раніше писав,що це спланована операція нашого ворога.
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08.02.2022 17:16 Відповісти
Прям экспертное заключение, не мог, толковый...
Это правда его слова? А Рябчука где слова?
Тайна следствия? Уже и показания не показания.... Суд типа идёт в нужном русле?
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08.02.2022 17:35 Відповісти
Товарищи по службе ошиблись, думали что лох, а парень оказался с кулаками, теперь приходится малознакомым сослуживцам характеристику давать
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08.02.2022 17:48 Відповісти
По статуту вони повинні були його пристрелити. І усе!
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08.02.2022 18:04 Відповісти
На мою думку розстріл був відволікаючий маневр. Під час цієї НС на Південмаші кацапська спецура провела якусь значущу операцію. "Стрілка" треба допитати на поліграфі, а з нього роблять жертву.
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08.02.2022 18:02 Відповісти
Где там диванние борци с дедовщиной? Я сразу подумал, что убийца ватний маньяк.
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08.02.2022 18:56 Відповісти
Ну о том, что никакой дедовщины не было, то это он перегнул, возможно он и сам над Рябчуком издевался, а не только другие. И конечно же, об этом он никогда не признается.
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08.02.2022 19:28 Відповісти
Контрактники не живут вместе со срочниками, не надо придумывать сказок. Отстояв караул они идут в общагу или вообще к себе домой, если местные. А вся дедовщина начинается в казармах вечером/ночью, когда срочники предоставлены сами себе.
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08.02.2022 21:02 Відповісти
Можливо під наркотою був, кришу знесло
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08.02.2022 19:32 Відповісти
Сестра Артемия Рябчука уже несколько лет живет в России и вышла там замуж. Мать "днепровского стрелка" переехала к ней и не планирует возвращаться в Украину.

вопросы еще есть почему он это сделал, улыбался при допросе и так умело стрелял после 2 месяцев службы? Я надеюсь, проверят его выезды-вьезды из РФ, был ли там длительное время (в лагере диверсантов итд).
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08.02.2022 19:40 Відповісти
Есть люди ,которым нельзя идти в караул или на работу ночью.А тем более ,давать им оружие .Почти каждое убийство в военных частях ,были совершены солдатами которые заступили на ночной караул…
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08.02.2022 20:15 Відповісти
Думаю , Рябчук все розкаже сам , як на сповіді . Часу в нього тепер є дуже багато , а варіантів допитів у слідчих - ще більше . Якщо і вийде колись на волю ( що навряд ) то буде просто хворою , понівеченою рослиною , яка без догляду навіть на горшок сходити не зможе .
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08.02.2022 21:48 Відповісти
Умови перебування нацгвардійця 20-річного Артема Рябчука, на належному рівні.
Рябчука тримають у Дніпрі, в установі виконання покарань №4. Скарг від нього не надходило

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08.02.2022 22:27 Відповісти
у меня дому хужее
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09.02.2022 22:02 Відповісти
та лучшее в 10 раз хужее - но дома! (согласны?)
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09.02.2022 22:05 Відповісти
там ща макарошки.)). а у мене дули с маками((
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09.02.2022 22:53 Відповісти
ну с маками ж))) не совсем пустые ж)))) значицца ешо ничо )))
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09.02.2022 22:59 Відповісти
по радио сказали там было неуставняк ...там же уставщина..нарушения несения службы и доступа к оружейк. и типа он в 19 году летал в парашу типа шпион..хз
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09.02.2022 21:50 Відповісти
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