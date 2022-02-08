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Зараз є високий ризик одночасно захворіти на COVID-19 та грип, що може мати тривалі наслідки для здоров’я, - Ляшко. ВIДЕО

Голова МОЗ України Віктор Ляшко заявив, що в Україні за минулий тиждень на ГРВІ захворіли 413 тис. людей, 40% з яких - діти віком до 17 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив під час брифінгу.

За його словами, триває дуже високий рівень інтенсивності епідпроцесу гострих респіраторних вірусних інфекцій. Саме тому потрібно дотримуватись всіх протиепідемічних заходів. Він зазначив, що є високий ризик одночасно захворіти на COVID-19 та грип чи будь-які інші віруси респіраторної групи інфекцій.

"Окрім того, є ризик одночасно захворіти на COVID-19 та грип. Обидва збудники можуть призвести до появи пневмонії, дихальної недостатності та мати тривалі наслідки для здоров’я", - повідомив Ляшко.

Водночас, міністр звернувся до українців з проханням слідкувати за своїм здоров’ям та залишатись вдома при перших симптомах вірусного захворювання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Показник госпіталізацій становить менше ніж 10% завдяки вакцинації, - Ляшко

МОЗ (5405) Ляшко Віктор (1519)


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Топ коментарі
+7
Поэтому сходите проколитесь от того и от другого. Получите тысячу от клована
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08.02.2022 10:50 Відповісти
+6
тисячу отримаєте з бюджета. а відкат за вакцину отримає клован
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08.02.2022 11:00 Відповісти
+5
шлюшко бредит, что медицина ограничивается одним орви.. шариковы и дилетанты захватили власть в Украине..
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08.02.2022 11:14 Відповісти
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Поэтому сходите проколитесь от того и от другого. Получите тысячу от клована
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08.02.2022 10:50 Відповісти
тисячу отримаєте з бюджета. а відкат за вакцину отримає клован
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08.02.2022 11:00 Відповісти
Неправда ваша, Бо гипотетический ковидный откат запущен на велике крадiвництво. там навару больше.
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08.02.2022 12:05 Відповісти
я не можу зрозуміти як одне заважає іншому?

https://zaborona.com/shho-stoyit-za-zapuskom-************-suputnyka-sich-2-30/
навіть на одноразовому супутнику наварюються
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08.02.2022 15:18 Відповісти
Ковид и грипп ?
Это как водка и самогон ?
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08.02.2022 11:13 Відповісти
не, водка и самогон - це як СПИД и СПИД, тока на время ковида.
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08.02.2022 11:48 Відповісти
шлюшко бредит, что медицина ограничивается одним орви.. шариковы и дилетанты захватили власть в Украине..
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08.02.2022 11:14 Відповісти
Ну, той Ляшко, ясно з коровами. А цей Ляшко хто за освітою?
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08.02.2022 11:19 Відповісти
"Наш" заботливый утырок из Минздрава по фамилии Ляшко лишь забыл упомянуть о том, что привилегия подхватить одновременно грипп и COVID-19 есть только у тех, кто по глупости ширнулся экспериментальной жижей. А у тех, кому хватило ума этого не делать, только традиционный выбор, - или грипп или COVID-19.
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08.02.2022 11:22 Відповісти
Каарочи, антиваксеры не теляться, продолжають сидеть пиявкой на шее коллективного иммунитета.
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08.02.2022 11:32 Відповісти
Ждуны хреновы. Ведь ваксеры им обеспечивают и работу транспорта, и работу магазинов, и коммунальные услуги. Да и побавытысь в тырнете, тоже обеспечивают.
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08.02.2022 11:46 Відповісти
Ваапше-та от антиваксеров зачастую слышу , мол никто не должен нам указывать , шо делать... Типо маняша преследует , шо им кто-то шо-та указывает. А это уже диагноз. Такой диагноз бывает после злоупотребления алкоголем, або в следствии баловства, а хоть и в 42рочки, дурью... Вот на здравый рассудок, каждый человек общества обязан не создавать потенциальную опасность обществу. Бо тупое отнекивание от вакцины - приводит к повышенной смертности и частой заболеваемости, что вредит остальным.
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08.02.2022 11:55 Відповісти
Ох Вы и мудрый
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08.02.2022 12:04 Відповісти
Не стесняйте меня, как и не дразните антиваксеров, а то у них будет все 4%.
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08.02.2022 12:06 Відповісти
Молодцы, так держать! Arbeit macht frei!
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08.02.2022 11:57 Відповісти
Там есть еще каждому свое... давай , жги иСЧо. А если по чесноку, то в большем проценте смертность среди антиваксов делает их свободными.
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08.02.2022 11:59 Відповісти
Блин , репортер Шрайбикус выискался...
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08.02.2022 12:01 Відповісти
Дрюжок, судя по количеству комментариев ты и в жизни сам себя обслуживаешь, или все же и женщинам какая-то роль отводится?
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08.02.2022 16:51 Відповісти
ПНХ
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08.02.2022 11:42 Відповісти
 
 