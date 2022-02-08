Зараз є високий ризик одночасно захворіти на COVID-19 та грип, що може мати тривалі наслідки для здоров’я, - Ляшко. ВIДЕО

Голова МОЗ України Віктор Ляшко заявив, що в Україні за минулий тиждень на ГРВІ захворіли 413 тис. людей, 40% з яких - діти віком до 17 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив під час брифінгу.

За його словами, триває дуже високий рівень інтенсивності епідпроцесу гострих респіраторних вірусних інфекцій. Саме тому потрібно дотримуватись всіх протиепідемічних заходів. Він зазначив, що є високий ризик одночасно захворіти на COVID-19 та грип чи будь-які інші віруси респіраторної групи інфекцій.

"Окрім того, є ризик одночасно захворіти на COVID-19 та грип. Обидва збудники можуть призвести до появи пневмонії, дихальної недостатності та мати тривалі наслідки для здоров’я", - повідомив Ляшко.

Водночас, міністр звернувся до українців з проханням слідкувати за своїм здоров’ям та залишатись вдома при перших симптомах вірусного захворювання.

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