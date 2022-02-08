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Наслідки, які виникають після "Омікрону", можуть бути дуже важкими - інфаркти та інсульти, - Риженко. ВIДЕО

Попри порівняно легкий перебіг захворювання в інфікованих штамом "Омікрон" наслідки хвороби можуть бути важкими - інфаркти та інсульти.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова Сергій Риженко під час брифінгу.

"Захворюваність на "Омікрон" різко йде догори. Частіше він  має перебіг як звичайна застуда. Але дуже багато людей сьогодні йдуть до приймального відділення і просять, щоб їм зробили комп'ютерне дослідження. Кількість таких пацієнтів збільшилося вдвічі",  - сказав він. 

Риженко зазначив, що поруч з "Омікроном" продовжує циркулювати штам "Дельта", який дає ускладнення на легені у вигляді пневмонії. Наразі у стаціонарі лікарні Мечникова перебуває 75 пацієнтів із середнім і важким перебігом коронавірусної хвороби. З них 18 - хворі у важкому стані, якими опікуються реаніматологи; вони дихають за кисневої підтримки. У лікарні також перебуває 20 вагітних, які, за словами Риженка, важче переносять інфекцію.

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Також лікар зауважив, що наслідки хвороби можуть бути тяжкими.

"Деякі вважають, що "Омікрон" - легкий вірус, його легко переносити. Але ті ураження, які виникають після цієї інфекції, дуже важкі - інфаркти та інсульти. Грип проходить по симптоматичній картині дуже схожій на "Омікрон". Але при грипі кров розріджується, а при ковіді йде тромбоутворення", - зазначив Риженко.

Він наголосив на необхідності вакцинації і дотримання карантинних норм.

Також лікар дав поради щодо харчування. За його словами, солодке гальмує одужання. Тому закликав утриматися від солодощів, натомість збільшивши у раціоні кількість продуктів, які містять антиоксиданти.

Риженко Сергій (65) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
От себя добавлю - смертельные случаи только у невакцинированных. )))) Эксперт летальных случает подтянулся))Мрут все, с прививками и без, нечего тут людям голову морочить.
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08.02.2022 14:05 Відповісти
+8
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08.02.2022 15:27 Відповісти
+5
Сьогодні в лікарні сімейна довела,що по протоколу всього 5 діб лікарняного на Covid решта доліковуватися на роботі -це не враховують ні вік песійний ні групу ризику це -нонсенс.В іспаніїї почув недомагання -здав у аптеці тест,надіслав в Ковід центр результати,до години з тобою звязалася сімейний лікар,надіслала рецепт на картку і кожного дня з тобою спілкується медсестра і раз в тиждень сімейна,повторний тест здав в аптеці і все, а у нас-гроші "вкладено"-вкрадено на "Великому крадівництві" доріг,здавати тести на ковід-приходить по 100 осіб у приміщення 5*6 метрів,не хворий то захворієш-не біда,перебуваючи та на лікарняному ,мусиш що -2 дні ходити в лікарню та здавати нові аналізи- ну просто-"дурдом без коліс"
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08.02.2022 14:23 Відповісти
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Навіть наші соціалісти до такого не додумались!
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08.02.2022 14:03 Відповісти
От себя добавлю - смертельные случаи только у невакцинированных.
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08.02.2022 14:03 Відповісти
особенно у тех, кому за 90.
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08.02.2022 14:23 Відповісти
их там нет.
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08.02.2022 14:24 Відповісти
- Можно ли купаться в этом месте?
- Не советую! В реке полно крокодилов.
- А там, где она впадает в море?
- Там можно. В том месте всех крокодилов выедают акулы.
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08.02.2022 17:03 Відповісти
хворію зараз саме Омікроном...що сказати хлопці...мені терапевт/сімейний лікар з лікування призначив лише немісіл... через тиждень закривається листок хвороби та можеш йти до будь-якого торгівельного центру.... Щиро дякую.... переноситься після двох щеплень файзера дуже нелегко... особливо головний біль від токсикації, під вечір від слабкості починає кидати у піт, другий день навідується запах горілої гуми....останнє щеплення зроблено серпня. В товариша, що працівав зі мною сьогодні схожі вже симптоми....пішов тестуватись
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08.02.2022 14:24 Відповісти
Ви для чого це написали?
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08.02.2022 14:31 Відповісти
А з якою метою ви цікавитесь?
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08.02.2022 14:44 Відповісти
з доброю.
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08.02.2022 14:50 Відповісти
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08.02.2022 17:05 Відповісти


Олдфакери-антивакси і Віагру п'ють, і щеплення Pfizer вже давно зробили. Тільки ще не всі у цьому зізнались.

Як у тому анєхдоті:
- Ми все немножечко евреи, просто ещё не все в этом признались.
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08.02.2022 21:05 Відповісти
Дуже за щеплення агітував і обзивав та принижував тих, хто стримано ставиться до примусової експериментальної субстанції.
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08.02.2022 14:59 Відповісти
ві же видите, чел выздоравливает благодаря вакцине.
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08.02.2022 14:56 Відповісти
Пригадуєте, як казав свого часу М.В. Гоголь:
- Ну, що, синку, допомогли тобі твої "вакцини"? ©
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08.02.2022 19:22 Відповісти
От себя добавлю - смертельные случаи только у невакцинированных. )))) Эксперт летальных случает подтянулся))Мрут все, с прививками и без, нечего тут людям голову морочить.
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08.02.2022 14:05 Відповісти
Как минимум есть случаи более тяжелого течения Омикрона у вакцинированных и переболевших другими штаммами. Но вакцинироваться людям после 60-ти все же есть смысл.
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08.02.2022 14:14 Відповісти
а то! вава бесплатный современный супернавороченный смартфон пообисчал!
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08.02.2022 14:22 Відповісти
То что вакцинированные не мрут, озвучивал тот же Рыженко, так что мимо, брехунок.
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08.02.2022 14:25 Відповісти
Також дтп і отруєння чадним газом...
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08.02.2022 14:08 Відповісти
Не смотря на легкое течение болезни ,,Омикрон,, врачи всем,вакцинированым и нет, без разбора и даже и без подтверждения болезни выписывают сильнейший антибиотик который даже при благоприятном лечении болезни калечит сердце,печень,почки.Знаю по себе так как и сам после вакцинаций сижу на самоизоляции уже больше недели.
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08.02.2022 14:18 Відповісти
а также диарея, психоз, невроз, самоликвидация.
эти маломудрые выпускники трускавецкой бурсы уже достали.
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08.02.2022 14:21 Відповісти
Сьогодні в лікарні сімейна довела,що по протоколу всього 5 діб лікарняного на Covid решта доліковуватися на роботі -це не враховують ні вік песійний ні групу ризику це -нонсенс.В іспаніїї почув недомагання -здав у аптеці тест,надіслав в Ковід центр результати,до години з тобою звязалася сімейний лікар,надіслала рецепт на картку і кожного дня з тобою спілкується медсестра і раз в тиждень сімейна,повторний тест здав в аптеці і все, а у нас-гроші "вкладено"-вкрадено на "Великому крадівництві" доріг,здавати тести на ковід-приходить по 100 осіб у приміщення 5*6 метрів,не хворий то захворієш-не біда,перебуваючи та на лікарняному ,мусиш що -2 дні ходити в лікарню та здавати нові аналізи- ну просто-"дурдом без коліс"
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08.02.2022 14:23 Відповісти
вище написав... зустрівся з таким точно віднощенням
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08.02.2022 14:25 Відповісти
нарид за эта галасував. хавай...Те!
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08.02.2022 14:26 Відповісти
Про це цей недолікар не буде розповідати. Головне що інфаркт від омікрона
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08.02.2022 14:42 Відповісти
Від Омікрону Файзер тільки почав тестувати нову вакцину.
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08.02.2022 14:47 Відповісти
проблема в том, что зеленые накупили кучу вакцин, которые действуют против немутировавшего вируса, полторагодичной давности, и которые на новые штаммы действуют с эффективностью 30-50% и пока не выколют их все, новые свежие вакцины никто покупать не будет. впрочем, кто-то вообще ковишидлом вакцинируется...
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08.02.2022 17:15 Відповісти
новых свежих от омикрона нету ни у кого .
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08.02.2022 18:51 Відповісти
Сейчас уже омикрон-2 BA.1
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08.02.2022 21:56 Відповісти
Загалом він правий на 100%. Своїм коронодурдомом вони паралізували практичо всю медицину, тому "наслідки коронавірусу", розповсюджуються і на тих хто не хворий коронавірусом.
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08.02.2022 15:24 Відповісти
А цей лікар Лякалкін до цього руку хіба не приклав?
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08.02.2022 16:11 Відповісти
Цей лікар - хирург золоті руки, який рятує наших хлопців захисників та реально витягає їх з того світу. Навідміну від антиковідні помийної меркави, яка лише антиваксить та принижує таку поважну та святу людину, як лікар Риженко.
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08.02.2022 21:11 Відповісти
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08.02.2022 15:27 Відповісти
Яка бесподобна кицюня !
Модниця. І красуня.
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08.02.2022 20:52 Відповісти
последствия после прививки миокардиты , инсульты , инфаркты , потеря слуха , автоимунные заболевания . в долгосрочной перспективе еще пока неизвестно. ..
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08.02.2022 18:49 Відповісти
смотрим на график смертей от ковида в зависимости от уровня вакцинации населения .

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08.02.2022 18:53 Відповісти
Вибачаюсь! А після ширяння єксперементальним генетичним шмурдяком наслідків що немає?
Невакцваний 3-4 дні полихоманив, та вийшов на роботу, а ширануті неділю-другу хворіють та разносють заразу, знаходячись під дозою, поки не звалються. Бачив я скільки вакцінованних з соплями та температурою в коридорах сімейних лікарень.
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09.02.2022 05:20 Відповісти
єксперементальним? неділю-другу хворіють?
Кацапе, іди краще мову вивчай, аніж тут себе за українця видавати.
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09.02.2022 18:01 Відповісти
Ефективність « вакцинки» проти омікрону десь 30% до 2-3 тижнів, і лише проти важкого перебігу. Це все. Перебіг омікрону сам по собі легкий крім груп ризику які добре відомі- похилий вік, ожиріння, діабет і т.п. Ну а інсульти та міокардити і є побічним ефектом саме вакцини. Пан лікарь робить бла-бла по вакцинку нагиляти це цікаво в матеріальному плані.

В цілому світі ковід переходить у ендемічну форму. Де немає політичного тиску, усі «поотиковідні» міри включно із примусовими вакцинками і масочками давно відмінено. Багато де з ковідом ніхто і не боровся ( бідні країни Африки наприклад) - і все гаразд у них. А де сильне вакс лобі, там все довго триває. Якос так.
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09.02.2022 14:41 Відповісти
 
 