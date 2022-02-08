Наслідки, які виникають після "Омікрону", можуть бути дуже важкими - інфаркти та інсульти, - Риженко. ВIДЕО
Попри порівняно легкий перебіг захворювання в інфікованих штамом "Омікрон" наслідки хвороби можуть бути важкими - інфаркти та інсульти.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова Сергій Риженко під час брифінгу.
"Захворюваність на "Омікрон" різко йде догори. Частіше він має перебіг як звичайна застуда. Але дуже багато людей сьогодні йдуть до приймального відділення і просять, щоб їм зробили комп'ютерне дослідження. Кількість таких пацієнтів збільшилося вдвічі", - сказав він.
Риженко зазначив, що поруч з "Омікроном" продовжує циркулювати штам "Дельта", який дає ускладнення на легені у вигляді пневмонії. Наразі у стаціонарі лікарні Мечникова перебуває 75 пацієнтів із середнім і важким перебігом коронавірусної хвороби. З них 18 - хворі у важкому стані, якими опікуються реаніматологи; вони дихають за кисневої підтримки. У лікарні також перебуває 20 вагітних, які, за словами Риженка, важче переносять інфекцію.
Також лікар зауважив, що наслідки хвороби можуть бути тяжкими.
"Деякі вважають, що "Омікрон" - легкий вірус, його легко переносити. Але ті ураження, які виникають після цієї інфекції, дуже важкі - інфаркти та інсульти. Грип проходить по симптоматичній картині дуже схожій на "Омікрон". Але при грипі кров розріджується, а при ковіді йде тромбоутворення", - зазначив Риженко.
Він наголосив на необхідності вакцинації і дотримання карантинних норм.
Також лікар дав поради щодо харчування. За його словами, солодке гальмує одужання. Тому закликав утриматися від солодощів, натомість збільшивши у раціоні кількість продуктів, які містять антиоксиданти.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Не советую! В реке полно крокодилов.
- А там, где она впадает в море?
- Там можно. В том месте всех крокодилов выедают акулы.
Олдфакери-антивакси і Віагру п'ють, і щеплення Pfizer вже давно зробили. Тільки ще не всі у цьому зізнались.
Як у тому анєхдоті:
- Ми все немножечко евреи, просто ещё не все в этом признались.
- Ну, що, синку, допомогли тобі твої "вакцини"? ©
эти маломудрые выпускники трускавецкой бурсы уже достали.
Модниця. І красуня.
Невакцваний 3-4 дні полихоманив, та вийшов на роботу, а ширануті неділю-другу хворіють та разносють заразу, знаходячись під дозою, поки не звалються. Бачив я скільки вакцінованних з соплями та температурою в коридорах сімейних лікарень.
Кацапе, іди краще мову вивчай, аніж тут себе за українця видавати.
В цілому світі ковід переходить у ендемічну форму. Де немає політичного тиску, усі «поотиковідні» міри включно із примусовими вакцинками і масочками давно відмінено. Багато де з ковідом ніхто і не боровся ( бідні країни Африки наприклад) - і все гаразд у них. А де сильне вакс лобі, там все довго триває. Якос так.