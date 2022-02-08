"Не просри страну, сынок!" - Тимошенко заявила Зеленському, що виконання Мінських угод - це зрада. ВIДЕО
Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко написала "пост застереження", адресований президенту України Володимиру Зеленському.
Своє звернення Тимошенко опублікувала на сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.
"Очевидно, що Київ знову намагаються примусити до виконання неприйнятних Мінських домовленостей. Обійдусь без використання барвистого фольклору – навіть не думайте! Спроба протягти "Мінськ" буде державною зрадою та замахом на саме існування країни. Українці цього ніколи не допустять і не пробачать. І політичний притулок у Росії засвітить не лише тим, хто організував підписання ганебних угод із терористами, а й тим, хто ризикне їх втілити", - заявила політик.
"Наш шлях до відновлення територіальної цілісності та миру лежить через примус всіх підписантів до виконання "Будапешту" та через негайне припинення штучного соціально-економічного геноциду, який триває останні вісім років. Щоб вижити, Україна просто зобов’язана стати сильною в усіх вимірах. І так буде! Зрозуміло, вже не з цією владою", - додала Тимошенко і прикріпила до свого посту уривок з серіалу "Слуга народу".
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"Благодаря драной курице пришел к власти ЗЭК и война." т.е. не благодаря Зэку?
каким буем ей благодаря?как раз Ющара топил "противсих" ,тем самым подыгрывая Яныку.
пздц, по твоей логике благодаря Пэтру пришел к власти Зеклоун.
Витягли з шухляди опуси дуркуватого гриши омельченко та черноротої инки богословської?
Ну, виборці, які ж ви тупі... ну тупі...
Не голосовати за Юльку - це тупа диверсія проти України.
Вот есть же Будапештский. Подписан первыми лицами! И что? Украина хоть раз заикнулась о нем за 8 лет с международной трибуны? Нет. Это конечно наши проблемы, почему мы таких президентов избираем, что не пользуются врученным им инструментом.
Фак тот, что меморандум есть, но его никто не выполняет и никто не возмущается.
А у Минских статус вообще бумажки получается. Так что ничего страшного в Минских не вижу при грамотном подходе. Тем более, что рашисты его нарушили, выдав почти миллион свои паспортов, нарушением запрещенного оружия, захватом Дебальцево, что по Минским наш...
Хотят выполнения, будь ласка, пшли вон из Дебальцево!
Играть Минск можно и нужно, но с умом.
В Україні немає подвійного громадянства, а отже, навароси не мають права голосувати
Какой он тебе сынок? Пиши уже внучек.
Умные люди не будут сейчас гнать на Зеленского. Не нравится, помолчи лучше, чтобы враги не чувствовали нашу разобщенность. А врагам это только и нужно - срач внутри.
Вам, дебілам ТЮльканутим, що сьогодні зареєструвались на форумі для бодрості клаповухої *******- Терафлю обіцяли чи інші радощі Хі-Хі!
Очередь из трёх дамочек
Мене мучають подозрєнія....
Просто цікаво як перетинаються людські долі )
Забула написати, що підбірка з президентами України дуже влучна.
Лишь бы ляпнуть своим грязным языком! дешевая поппулистка!
Сидела бы молча под лавкой на своей новой родине ---в Дубае!
Ребредингова перетяжка з ботаксом
Ти працювала, працювала та відпрацювалась на мою думку
Ну все - ЗЕ конец раз ТЮ так осмелела.