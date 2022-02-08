"Не просри страну, сынок!" - Тимошенко заявила Зеленському, що виконання Мінських угод - це зрада. ВIДЕО

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко написала "пост застереження", адресований президенту України Володимиру Зеленському.

Своє звернення Тимошенко опублікувала на сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Очевидно, що Київ знову намагаються примусити до виконання неприйнятних Мінських домовленостей. Обійдусь без використання барвистого фольклору – навіть не думайте! Спроба протягти "Мінськ" буде державною зрадою та замахом на саме існування країни. Українці цього ніколи не допустять і не пробачать. І політичний притулок у Росії засвітить не лише тим, хто організував підписання ганебних угод із терористами, а й тим, хто ризикне їх втілити", - заявила політик.

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"Наш шлях до відновлення територіальної цілісності та миру лежить через примус всіх підписантів до виконання "Будапешту" та через негайне припинення штучного соціально-економічного геноциду, який триває останні вісім років. Щоб вижити, Україна просто зобов’язана стати сильною в усіх вимірах. І так буде! Зрозуміло, вже не з цією владою", - додала Тимошенко і прикріпила до свого посту уривок з серіалу "Слуга народу".