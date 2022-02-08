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"Не просри страну, сынок!" - Тимошенко заявила Зеленському, що виконання Мінських угод - це зрада. ВIДЕО

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко написала "пост застереження", адресований президенту України Володимиру Зеленському.

Своє звернення Тимошенко опублікувала на сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Очевидно, що Київ знову намагаються примусити до виконання неприйнятних Мінських домовленостей. Обійдусь без використання барвистого фольклору – навіть не думайте! Спроба протягти "Мінськ" буде державною зрадою та замахом на саме існування країни. Українці цього ніколи не допустять і не пробачать. І політичний притулок у Росії засвітить не лише тим, хто організував підписання ганебних угод із терористами, а й тим, хто ризикне їх втілити", - заявила політик.

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"Наш шлях до відновлення територіальної цілісності та миру лежить через примус всіх підписантів до виконання "Будапешту" та через негайне припинення штучного соціально-економічного геноциду, який триває останні вісім років. Щоб вижити, Україна просто зобов’язана стати сильною в усіх вимірах. І так буде! Зрозуміло, вже не з цією владою", - додала Тимошенко і прикріпила до свого посту уривок з серіалу "Слуга народу".

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) Тимошенко Юлія (4698) мінські угоди (2231)


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Топ коментарі
+48
кацап, уже в одном твоем нике видна вся кацапская суЧность
справка для кацапо/зебилов:
это те самые минские, по которым на рашку и фуйла наложили санкции за их невыполнение, а на Украину - нет)

Те самые минские - от которых у кремля подгорает уже 7 лет и они хотят их ОТМЕНИТЬ)

так что, у зебилов - ***** то друг Украины, раз подписал такой "договорняк" з Порохом ?
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08.02.2022 14:08 Відповісти
+48
" І жоден танк не повинен виїхати на захист Криму.." Памятаєте, як якась жіночка казала в лютому 2014 року.
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08.02.2022 14:10 Відповісти
+44
баба Уля из коматоза вышла
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08.02.2022 14:04 Відповісти
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Вот такие дегенераты и сделали презами фсбешного гопника, мародера и куклу.
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17.02.2022 18:30 Відповісти
Маєш рацію, саме такі як ти- мавпа зайвохромосомна.
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18.02.2022 21:20 Відповісти
Эта отмазка сродни той, которую будет скоро использовать и зебуин, типо повысил зарплаты-пенсии, только промолчит, шо не пропорционально инфляции и шо не в пользу народа. У лярвыська была возможность с Ющенко сделать крепкую команду, но это лярвисько пошло играть свою игру, утопив Ющенка. Благодаря драной курице пришел к власти ЗЭК и война.
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08.02.2022 17:40 Відповісти
ты реально считаешь,что Юща утопила Юлька!?а не то что пчеловод нихера делать не хотел и ничего его не колыхало,кроме глэчиков и мэда?
"Благодаря драной курице пришел к власти ЗЭК и война." т.е. не благодаря Зэку?
каким буем ей благодаря?как раз Ющара топил "противсих" ,тем самым подыгрывая Яныку.
пздц, по твоей логике благодаря Пэтру пришел к власти Зеклоун.
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08.02.2022 20:26 Відповісти
о, краще мовчи про логіку пивного медведика, бо у тюльків, тільки феромони клаповухої видри цінні.
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17.02.2022 20:36 Відповісти
Оце так да...

Витягли з шухляди опуси дуркуватого гриши омельченко та черноротої инки богословської?

Ну, виборці, які ж ви тупі... ну тупі...

Не голосовати за Юльку - це тупа диверсія проти України.
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08.02.2022 18:21 Відповісти
Хай ця стара хвойда пригадає, як разом зі своює партію не визнала агресію Раши по відношенню до Грузії в 2008 році, коли танки вже повзли до Тбілісі, чи як з Путіним наживались на газі за часів Лазаренка.
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08.02.2022 16:12 Відповісти
При чем здесь Грузия до темы Юля.
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08.02.2022 17:41 Відповісти
про яку агресію йшла мова ще в 2008? коли агресія почала проявлятись в 2014 році тоді почали визнавати РФ ворожою стороною а не побратимами як це було до цього! а за газ не смішіть людей! контракт який вона підписала на 1 рік був виконаний належним чином і газ був по 3,90 грн!
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14.02.2022 18:24 Відповісти
про агресію до Грузії, а до того до Молдови, а до того ще Тузла. І завжди Тімошенко була в дуже гарних стосунках з путлером
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14.02.2022 19:01 Відповісти
вона мала тільки політичні відносини з путіним до 2014го року) потім ж бо на відмінну від президентів - з ним навіть не бачилась!
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15.02.2022 10:18 Відповісти
у гражданки капительман короткая память. может ей напомнить ее же чириканье в 2014 году?
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08.02.2022 16:30 Відповісти
Завали хлебало, олигархическая шлюшка. Дегенераты конченные навибирали гопников, мародеров и кукол. Страна на пороге развала, а гниды продолжают гадить на политика, который может спасти страну.
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08.02.2022 17:29 Відповісти
пнх зі своїм "політиком"!Зараз країну "спасає" армія!
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08.02.2022 17:46 Відповісти
,,страна на пороге развала,, а старая вана свои кости на солнышке в эмиратах месяц греет. Идите на хутина со своей популисткой
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08.02.2022 21:37 Відповісти
ПУк консерва вскрилась
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08.02.2022 16:52 Відповісти
Все правильно сказано чому підняли такий хай ,нам треба краіну зберегти ,чи за будь яку ціну впихнути лднр з терористами і рашиськими посіпаками ,це і є план кремля по розвалу Украіни ,це зрозуміли в Молдові і Грузіі і навіть в південій Кореі ,лише в нас граются в ігри які нав'язав ворогом.
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08.02.2022 16:53 Відповісти
Ей бы на киче , на пожизненном сказки для лохов писать , а не патриотесу из себя корчить.
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08.02.2022 16:53 Відповісти
Тебя из дурки отпустили, чмо лживое?
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08.02.2022 17:29 Відповісти
Баба Йуля зажигає нові звьозди...ніяк не уйметься....
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08.02.2022 17:20 Відповісти
Да. З Порошенком було спокійніше...
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08.02.2022 17:44 Відповісти
Навіть злісні вороги Порошенка не дорікають йому за Мінські угоди бо знають, що ці угоди зупинили путлера, який після Дебальцевого міг дійти до Києва, а ця стара шкапа нічим не бридиться.
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08.02.2022 17:44 Відповісти
За мінські договорняки твій порся сяде і сяде надовго. Ви, ГНИДИ, знаєте, що навіть майже після року війни, Українська армія була ще слабкою. А тепер скажіть, ГНИДИ, як би Україна могла б відстояти крим в березні 2014 року, коли армія, завдяки кравчукам, кучмам, ющам і хамам була абсолютно НЕ БОЄЗДАТНА? Чому ж ви, дебілоїди, звинувачуєте ЮВТ в здачі криму?А порося в мінську здав Україну ху...лу. Більше того, порося хотів протягнути через зміни до Конституції "особливий статус даунбасії" і амністію террористам лугандонії.
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08.02.2022 18:00 Відповісти
лучшего "оправдания" солнцеликому не нашлось?
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08.02.2022 18:11 Відповісти
ні, йому не треба було погоджуватись на якісь дурні ті "мінські, треба було стояти на своєму - просто пішли геть! геть! - і більш нічого
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09.02.2022 13:50 Відповісти
Пригадайте краще як порошенко по телефону путіну сказав "ЖМУ РУКУ", думаєте ще що ці підписані ним угоди, були запросто так!?
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14.02.2022 18:29 Відповісти
дякую дурепо, що засвітила усіх свіжих пацюків, кинутих на амбразуру в ім'я цнотливої ТЮльки та Зе!Бенітоса-найвеличнішого.
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19.02.2022 10:38 Відповісти
К вниманию любителей старины, продаются раритетные фотки...

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08.02.2022 17:48 Відповісти
Чи ще, ОСЬ, Юля звичайна... каплавуха, без штукатурки.

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08.02.2022 17:56 Відповісти
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08.02.2022 18:08 Відповісти
Минские нам нужны. Они нам дают время и возможность водить цапов за нос бесконечно.
Вот есть же Будапештский. Подписан первыми лицами! И что? Украина хоть раз заикнулась о нем за 8 лет с международной трибуны? Нет. Это конечно наши проблемы, почему мы таких президентов избираем, что не пользуются врученным им инструментом.
Фак тот, что меморандум есть, но его никто не выполняет и никто не возмущается.
А у Минских статус вообще бумажки получается. Так что ничего страшного в Минских не вижу при грамотном подходе. Тем более, что рашисты его нарушили, выдав почти миллион свои паспортов, нарушением запрещенного оружия, захватом Дебальцево, что по Минским наш...
Хотят выполнения, будь ласка, пшли вон из Дебальцево!
Играть Минск можно и нужно, но с умом.
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08.02.2022 18:23 Відповісти
Ви просто не розумієте всієї небезпеки що передбачають Мінські домовленності! А Будапешський меморандум тільки ось почали висвітлювати, через те що в нас в країні загострення війни! 8 років назад ніхто не згадував, бо не було потреби, а зараз це спасе Україну
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08.02.2022 19:51 Відповісти
розумієте такі люди, не усвідомлюють всієї відповідальності_ Сергій по всій видимості на фронті не був що так думає, бо мав би зрозуміти що Мінські домовленності до цього ще більше посприяють! А народ проти цього
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08.02.2022 20:45 Відповісти
Путін сам похоронив Мінськ після видачі 1 міліона паспортів в Ордлі !

В Україні немає подвійного громадянства, а отже, навароси не мають права голосувати
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09.02.2022 01:06 Відповісти
Зря это она сейчас голос подала. Продолжила шуточное общение Уйла, как по мне.
Какой он тебе сынок? Пиши уже внучек.
Умные люди не будут сейчас гнать на Зеленского. Не нравится, помолчи лучше, чтобы враги не чувствовали нашу разобщенность. А врагам это только и нужно - срач внутри.
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08.02.2022 18:27 Відповісти
ойй, ви би краще до її голоса та й прислухались! вона для таких як ви старається,що ви не відчули на собі що таке війна і як це бути на окупованих територіях!
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14.02.2022 18:30 Відповісти
Вірна думка. Єдине чого можна вимагати виконання - це Будапештського меморандуму, який є міжнародний документом. Мінські договорняки не мають жодної правової сили, суперечать Будапешту і Конституції України. Як їх можна виконувати?
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08.02.2022 19:42 Відповісти
буба пешскій? ******* копанця дасть, щоб Зе!Беньпрем'єром стати?
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08.02.2022 22:58 Відповісти
Да, тем более в состав «Будапешт плюс» войдут все страны-гаранты территориальной целостности Украины.
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08.02.2022 20:28 Відповісти
кацапи тобто?
Вам, дебілам ТЮльканутим, що сьогодні зареєструвались на форумі для бодрості клаповухої *******- Терафлю обіцяли чи інші радощі Хі-Хі!
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08.02.2022 22:52 Відповісти
Як же дістало! Люди ви бачили цього зрадника Пороха? Так на ньому можете зривати свій гнів! Він як був президентом підписав мінські угоди і сидів зі своїм "побратимом" Путіним! Зараз же ці Мінські Угоди боком нам можуть вилізти, бо це змова зі зрадниками! НІКОЛИ НЕ ПОДУМАЛА Б ЩО ПРЕЗИДЕНТ ОТАК МОЖЕ ВЧИНИТИ ЗІ СВОЄЮ КРАЇНОЮ! Єдиний дійсний вихід - Будапешський меморандум! І да Тимошенко права на всі 1000%
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08.02.2022 19:42 Відповісти
Давно вже варто було б до неї дослухатись, а не сидіти склавши руки як Зеленський! А Порошенко нехай і далі тисне руку Путіну, тільки через ришітку
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08.02.2022 19:45 Відповісти
Тільки Тимошенко здатна на вирішення усіх проблем! Надіюсь що люди переглянуть свої позиції і побачать хто тут дійсно з народом а хто проти - йде на зустріч Мінським угодам
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08.02.2022 20:18 Відповісти
Тра-та-та

Очередь из трёх дамочек
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08.02.2022 20:33 Відповісти
як і поросенко здатен))
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08.02.2022 20:55 Відповісти
Давно надо было эту кремлевскую зозулю тюльку в тюрьму посадить!
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09.02.2022 00:49 Відповісти
А чи не та жЮлька та марионетка, яку хоче поставити в Україні Хло гауляйтером ?

Мене мучають подозрєнія....
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09.02.2022 01:09 Відповісти
Ой, ботва...Вам не соромно кількома ніками дописувати , роблячи вигляд масовки ?
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08.02.2022 20:31 Відповісти
Дівчата ну зовсім не паляться.....

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08.02.2022 22:28 Відповісти
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08.02.2022 19:58 Відповісти
ТЮлька у BlueWater.
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08.02.2022 22:55 Відповісти
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08.02.2022 20:30 Відповісти
Лободи тоді не було, коли Віагра співала цю свою першу пісню. Я іх пам'ятаю, бо була у сусідній студії, коли вони записували кліп. Цю ****** вмикали мабуть разів 1000, тому зненавиділа я її ще до того, як вона стала мега хітом та почала лунати з кожної праски.
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09.02.2022 02:54 Відповісти
Скажіть, ви теж співаєте ?
Просто цікаво як перетинаються людські долі )
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09.02.2022 15:55 Відповісти
Ні, не співаю. Я тоді була присутня на зйомках рекламного ролика, в якому знімалась близька мені людина. А у сусідньому павільйоні Віагра записувала цей кліп. Про них тоді ще ніхто не чув та ніхто не знав, а наша знімальна група ледь не здуріла від цієї «попиткі номер 5».

Забула написати, що підбірка з президентами України дуже влучна.
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09.02.2022 17:01 Відповісти
Мені теж сподобалась. Тому я і запостила тут. Хоча знала, що попитку співала Вінницька. Це їхній перший хіт здається.
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09.02.2022 17:04 Відповісти
Звичайно, що Вінницька співала з Надькою , а не Галушка.
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09.02.2022 17:18 Відповісти
У ботов этой лживой твари сегодня,,новогодние елки,,--их ботексное лживое чудовище что то ляпнула--на мивину наколупают
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08.02.2022 21:43 Відповісти
Юля с курортов приехала
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08.02.2022 22:30 Відповісти
Буде Батьківщиною захищати Матьківщину 😂
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09.02.2022 01:12 Відповісти
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08.02.2022 23:29 Відповісти
Наш путь ..... лежит через принуждение всех подписантов к выполнению "Будапешта"---- и как эта ботоксная тварь и воровка собирается ПРИНУЖДАТЬ США, Англию, Францию, козлостан и Китай???????
Лишь бы ляпнуть своим грязным языком! дешевая поппулистка!
Сидела бы молча под лавкой на своей новой родине ---в Дубае!
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09.02.2022 00:55 Відповісти
То вОна тепер Дубайщина ? 😂

Ребредингова перетяжка з ботаксом
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09.02.2022 01:13 Відповісти
В Дубаї вАна ніхто, а тут вАна - БАХІНЯ!
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09.02.2022 02:15 Відповісти
На дубайщині скучно - там всі люди свої, охлоторату не має. А тут прийшла -хвостом крутнула, перднула і вже не облізла московська лисиця а повноправна партнерка двох прекрасних найкрасивіших леді.
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09.02.2022 02:45 Відповісти
Тимошенко, иди вже на пенсію.
Ти працювала, працювала та відпрацювалась на мою думку
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09.02.2022 12:40 Відповісти
В одном согласен. Давайте просто соблюдать Будапештский договор. Этого будет достаточно. Не понимаю, почему МИД про него забыл. Или забил?
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09.02.2022 13:14 Відповісти
понялку, треба розвивати, але ти й цього не зрозумієш в силу розвитку чи інших злих парфумів.
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17.02.2022 20:50 Відповісти
Вона вже просрала коли відмовилась від НАТО і коли с Лазаренко і Путіним обворовувала страну.
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09.02.2022 15:23 Відповісти
Юля такаж мерзота як і путін і яник і не далеко пішла від зе.
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09.02.2022 16:39 Відповісти
воровка не расстреляная закукаореккала
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09.02.2022 21:43 Відповісти
Тетя, скромно сосавшая под ЗЕ и СН вдруг стала хамить...

Ну все - ЗЕ конец раз ТЮ так осмелела.
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14.02.2022 22:52 Відповісти
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