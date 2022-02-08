Поблизу Києва нацгвардійці тренуються виконувати завдання в урбанізованих умовах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Міжнародному центрі Національної гвардії України вперше розпочалась колективна підготовка батальйонної тактичної групи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.
До Міжнародного центру у Київській області прибув на колективну підготовку підрозділ однієї з військових частин Південного оперативно-територіального об’єднання. Упродовж місяця гвардійці у складі батальйонної тактичної групи пройдуть навчання за програмою підготовки до виконання завдань в урбанізованих умовах.
"Ми вперше проводимо колективну підготовку у складі батальйонної тактичної групи. Ваш підрозділ отримає навички та досвід автономних дій з виконання завдань в урбанізованих умовах. Під час навчання ми будемо використовувати досвід наших міжнародних партнерів. Бажаю кожному із вас успішно освоїти цей курс", - наголосив т.в.о. начальника Міжнародного центру полковник Сергій Рекун під час урочистого відкриття навчального збору.
"Підготовка підрозділу розпочалась ще два тижні тому і проводилась мобільною тренувальною групою інструкторів Навчального центру підготовки підрозділів у пункті постійної дислокації. Там були проведені навчання у складі відділення та взводу з бойовою стрільбою, а також розпочата командирська підготовка з процесу прийняття військових рішень (MDMP) за стандартами НАТО", - ідеться у повідомленні.
За словами т.в.о. начальника Навчального центру підготовки підрозділів підполковника Дениса Коломійця, під час навчання особливу увагу буде звернено на підготовку штабу батальйону та управління ротної ланки. Крім того, гвардійці будуть навчатись проводити штурм (зачистку) приміщень та будівель, мінній безпеці, знищувати диверсійно-розвідувальні групи, проводити евакуацію поранених за стандартами, наближеними до НАТО.
"За час підготовки ми повинні навчити підрозділ оперативного призначення автономно приймати рішення та діяти під час участі у стабілізаційних діях чи під час загальновійськового бою, використовуючи всі наявні сили та засоби, а також бути сумісними з нашими міжнародними партнерами", – сказав Коломієць.
У підсумку підготовки відбудуться батальйонні тактичні навчання з використанням лазерної системи імітації двостороннього бою Miles, до яких буде залучена рота позначення дій противника Навчального центру.
"Водночас на базі Міжнародного центру під керівництвом інструкторів Об’єднаної оперативно-тактичної групи Збройних сил Канади в Україні (операція UNIFIER) гвардійці підрозділу пройшли курс тактичної допомоги пораненим у бойових умовах (ТССС)", - зазначили у МВС.
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А нормаьное, понятное слово "в городских условиях""нельзя применить?
Так что, всё правильно сказано.
Тепер це треба розвивати.
До речі нам не обов'язково будувати якийсь жалюгідний полігон чи використовувати той смішний полігон "маленьке село" що вже побудували. У нас є пару закинутих міст (сіл) із цілими кварталами багатоповерхівок. Прийняти закони та передати їх армії і якраз буде ідеальне місце для тренувань, а що саме головне воно буде напевне одним із найкрутіших що доступні арміям на планеті.
Цукроварів:
Липняжки: