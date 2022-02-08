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Поблизу Києва нацгвардійці тренуються виконувати завдання в урбанізованих умовах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Міжнародному центрі Національної гвардії України вперше розпочалась колективна підготовка батальйонної тактичної групи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

До Міжнародного центру у Київській області прибув на колективну підготовку підрозділ однієї з військових частин Південного оперативно-територіального об’єднання. Упродовж місяця гвардійці у складі батальйонної тактичної групи пройдуть навчання за програмою підготовки до виконання завдань в урбанізованих умовах.

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"Ми вперше проводимо колективну підготовку у складі батальйонної тактичної групи. Ваш підрозділ отримає навички та досвід автономних дій з виконання завдань в урбанізованих умовах. Під час навчання ми будемо використовувати досвід наших міжнародних партнерів. Бажаю кожному із вас успішно освоїти цей курс", - наголосив т.в.о. начальника Міжнародного центру полковник Сергій Рекун під час урочистого відкриття навчального збору.

"Підготовка підрозділу розпочалась ще два тижні тому і проводилась мобільною тренувальною групою інструкторів Навчального центру підготовки підрозділів у пункті постійної дислокації. Там були проведені навчання у складі відділення та взводу з бойовою стрільбою, а також розпочата командирська підготовка з процесу прийняття військових рішень (MDMP) за стандартами НАТО", - ідеться у повідомленні.

За словами т.в.о. начальника Навчального центру підготовки підрозділів підполковника Дениса Коломійця, під час навчання особливу увагу буде звернено на підготовку штабу батальйону та управління ротної ланки. Крім того, гвардійці будуть навчатись проводити штурм (зачистку) приміщень та будівель, мінній безпеці, знищувати диверсійно-розвідувальні групи, проводити евакуацію поранених за стандартами, наближеними до НАТО.

"За час підготовки ми повинні навчити підрозділ оперативного призначення автономно приймати рішення та діяти під час участі у стабілізаційних діях чи під час загальновійськового бою, використовуючи всі наявні сили та засоби, а також бути сумісними з нашими міжнародними партнерами", – сказав Коломієць.

Поблизу Києва нацгвардійці тренуються виконувати завдання в урбанізованих умовах 01

Поблизу Києва нацгвардійці тренуються виконувати завдання в урбанізованих умовах 02

Поблизу Києва нацгвардійці тренуються виконувати завдання в урбанізованих умовах 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ проведуть навчання з 10 по 20 лютого із застосуванням Bayraktar, Javelin та NLAW, - Резніков. ВIДЕО

У підсумку підготовки відбудуться батальйонні тактичні навчання з використанням лазерної системи імітації двостороннього бою Miles, до яких буде залучена рота позначення дій противника Навчального центру.

"Водночас на базі Міжнародного центру під керівництвом інструкторів Об’єднаної оперативно-тактичної групи Збройних сил Канади в Україні (операція UNIFIER) гвардійці підрозділу пройшли курс тактичної допомоги пораненим у бойових умовах (ТССС)", - зазначили у МВС.

Автор: 

оборона (4856) військові навчання (2785) Національна гвардія (1590)


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Топ коментарі
+5
Нарешті! Мене дуже дивує, що зараз ми не готуємось до відбиття імовірної атаки рашистів, особливо в уразливих містах: Одеса, Маріуполь, Херсон, Генічеськ... Так як протистояти ракетним ударам спочатку українська армія не зможе, то треба зробити так, щоб ці удари нанесли мінімальну шкоду. Розсередитись, відвести важливу техніку під захист бетона міст, знайти місця оборони в багатоповерхівках, підвалах, довгостроях. Завезти в міста запас провізії та води. Зараз, як ніколи, треба бути єдиними у бажанні стримати ворога, не зважаючи на політичні вподобання. Зеленський дуже "вчасно" почав переслідувати Порошенка... Почитайте, як фінам вдалось відстояти свою незалежність:
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08.02.2022 16:03 Відповісти
+4
Вишгород, прикриття Києва з півночі. Навчань багато не буває. Особливо зараз.
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08.02.2022 15:55 Відповісти
+2
Они и без номерных знаков. Пригнали со стоянки завода для покуазухи
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08.02.2022 16:03 Відповісти
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Вишгород, прикриття Києва з півночі. Навчань багато не буває. Особливо зараз.
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08.02.2022 15:55 Відповісти
почему у Варт огневые точки пустые?
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08.02.2022 15:56 Відповісти
Они и без номерных знаков. Пригнали со стоянки завода для покуазухи
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08.02.2022 16:03 Відповісти
Шоб не перестреляли друг друга.
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08.02.2022 16:47 Відповісти
Так у них и магазинов нет
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08.02.2022 18:27 Відповісти
Нарешті! Мене дуже дивує, що зараз ми не готуємось до відбиття імовірної атаки рашистів, особливо в уразливих містах: Одеса, Маріуполь, Херсон, Генічеськ... Так як протистояти ракетним ударам спочатку українська армія не зможе, то треба зробити так, щоб ці удари нанесли мінімальну шкоду. Розсередитись, відвести важливу техніку під захист бетона міст, знайти місця оборони в багатоповерхівках, підвалах, довгостроях. Завезти в міста запас провізії та води. Зараз, як ніколи, треба бути єдиними у бажанні стримати ворога, не зважаючи на політичні вподобання. Зеленський дуже "вчасно" почав переслідувати Порошенка... Почитайте, як фінам вдалось відстояти свою незалежність:
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08.02.2022 16:03 Відповісти
...в урбанизированных условиях...

А нормаьное, понятное слово "в городских условиях""нельзя применить?
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08.02.2022 18:36 Відповісти
В ВСУ, есть учебник "Керівництво дії в урбанізованій місцевості". 2019 г.
Так что, всё правильно сказано.
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08.02.2022 23:02 Відповісти
Радує що яка б влада в Україні після майдану не була, а глухою вона точно не є як було до майдану.

Тепер це треба розвивати.

До речі нам не обов'язково будувати якийсь жалюгідний полігон чи використовувати той смішний полігон "маленьке село" що вже побудували. У нас є пару закинутих міст (сіл) із цілими кварталами багатоповерхівок. Прийняти закони та передати їх армії і якраз буде ідеальне місце для тренувань, а що саме головне воно буде напевне одним із найкрутіших що доступні арміям на планеті.

Цукроварів:



Липняжки:

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08.02.2022 19:04 Відповісти
 
 