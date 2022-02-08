Зеленський - Путіну на слова "моя красавица": Україна дійсно "красавица", а слово "моя" - це вже перебір. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський відповів президенту країни-агресора Володимиру Путіну на слова "нравится - не нравится, терпи, моя красавица"

Про це глава держави заявив під час пресконференції з президентом Франції Макроном, передає Цензор.НЕТ.

"Тоді я напевно відповім російською мовою, щоб автор афоризму зрозумів мою відповідь. "Нравится не нравится, терпи моя красавица". Тут безумовно є речі, з якими не посперечаєшся. Україна дійсно красуня. З приводу "моя", що він каже про Україну. Мені здається, що це перебір. А щодо "терпи моя красавица", я вважаю, що Україна дуже терпляча, тому що це мудрість", - сказав президент.

За його словами, це важливо не тільки для України, але й для всієї Європи та росіян.

"Тому що від нашого терпіння залежить ескалація з іншого боку. Ми захищаємо свою країну, ми на своїй території. Наше терпіння впливає на провокації, коли ми не відповідаємо на провокації, а ведемо себе гідно", - підсумував президент.

Нагадаємо, раніше Путін заявив Зеленському щодо мінських угод: "Нравится - не нравится, терпи, моя красавица".

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