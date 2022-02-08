Зеленський - Путіну на слова "моя красавица": Україна дійсно "красавица", а слово "моя" - це вже перебір. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський відповів президенту країни-агресора Володимиру Путіну на слова "нравится - не нравится, терпи, моя красавица"
Про це глава держави заявив під час пресконференції з президентом Франції Макроном, передає Цензор.НЕТ.
"Тоді я напевно відповім російською мовою, щоб автор афоризму зрозумів мою відповідь. "Нравится не нравится, терпи моя красавица". Тут безумовно є речі, з якими не посперечаєшся. Україна дійсно красуня. З приводу "моя", що він каже про Україну. Мені здається, що це перебір. А щодо "терпи моя красавица", я вважаю, що Україна дуже терпляча, тому що це мудрість", - сказав президент.
За його словами, це важливо не тільки для України, але й для всієї Європи та росіян.
"Тому що від нашого терпіння залежить ескалація з іншого боку. Ми захищаємо свою країну, ми на своїй території. Наше терпіння впливає на провокації, коли ми не відповідаємо на провокації, а ведемо себе гідно", - підсумував президент.
Нагадаємо, раніше Путін заявив Зеленському щодо мінських угод: "Нравится - не нравится, терпи, моя красавица".
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Просто цікаво, раз ти не знайшов - то звідки ти взяв цю побрехеньку? Як і ту, що цензор не друканув?
Хоча ти в першому абзаці свого висеру брехав про те, як відповідав Порох. Я це спростував.
Але це моє пояснення тобі - останнє. Сподіваюсь, тебе, дебіла, "шляк трахне". Щоб тобою не смерділо.
Якщо ти, за твоїм переконанням, пояснюєш щось дебілу, це говорить лише про одне: ти довбень! З чим тебе і вітаю.
Что пожелать Ху?ле не знаю,
Так трудно подобрать слова.
Желать кончины - не желаю,
Она придет к нему сама.
Желать покоя - неудобно.
Покой ведь нужно заслужить.
От всей души ему желаю -
Ху?лом кацапским вечно быть!
***** терпи красавицу.
Путин намекает Зеленскому про то, что у ФСБ есть видеодоказательства того, что Зеленский пассивный гей.
по друге - #уйло звертався не до України, а до тебе, стосовно твоєї постійної балаканини, що не подобаються тобі минські угоди (ти пляха на роботі, а не у шаурмячній)…
а по третє - треба було відповісти правду, що Україна виконує минські угоди, а не виконує їх фєдєрастія і путєн, чий підпис там стоїть… а ти хрєнь якусь мусолив в роті, довпойоп…
путин имел ввиду именно зеленского,а не Украину.а это недоразумение и тут спряталось от ответственности за спину страны
Только забыл, что Китай имеет его самого.
Привык.
"Лежит милая в гробу
Я тихонечко ***
Нравится, не нравится -
Спи, моя красавица!"
Уловили шутку?
Официальный представитель Кремля Песков объяснил смысл фразы президента РФ "нравится - не нравится, терпи, моя красавица", сказанной по поводу ситуации вокруг Украины.
По его словам, когда российский лидер произносил эту фразу в ходе диалога с руководителем Франции Эмманюэлем Макроном, то имел в виду, что Киев должен не забывать о выполнении Минских договорённостей, передаёт РИА Новости.
Также пресс-секретарь президента РФ опроверг информацию, появившуюся в некоторых СМИ, о том, что Путин якобы процитировал слова одной из песен музыкальной группы "Красная плесень". Песков усомнился, что глава России знаком с творчеством этого коллектива.
Журналистам из Франции, которые следили за переговорным процессом, пришлось долго долго переводить высказывание Путина на свой язык.
Вот и всё,что нужно знать о нашем недопреЗеденте напившостом.
Я рад, что Зеленский не опустил Украину, хотя мог бы пуститься в эту предложенную "умную" полемику и очень даже красиво и достойно ответил лилипукину.
радий що в Зе вистачило клепки не вистись на "развод" і не встрявати в дискусію на подібному рівні.
А от культурна відповідь повинна була таки бути більш різка і рішуча. Тут Зе дав маху.