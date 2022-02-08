УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9259 відвідувачів онлайн
Новини Відео ДТП
8 812 65

Суд призначив максимальне покарання водію, який збив хлопчика на переході у Харкові. ВIДЕО

Сьогодні, 8 лютого, суддя Київського районного суду Геннадій Зуб розглянув адміністративні протоколи стосовно Карена Єгіазаряна за статтями 122-4 та 124 КУпАП, призначивши останньому позбавлення права керування транспортними засобами на два роки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на sense.ua.

Як зазначається, 17 листопада 2021 року Єгіазарян Карен Гукасович, керуючи автомобілем Ford AX3600HX у місті Харкові по вулиці Пушкінській в районі будинку № 100, здійснив наїзд на пішохідному переході на неповнолітнього Антона Б.

Дитина отримала різні множинні тілесні ушкодження, але їй неймовірно пощастило — обійшлося без тяжких або середньої тяжкості ушкоджень. З цих підстав кримінальне провадження було закрито.

Однак в порушення вимог п.2.10 ПДР водій залишив місце ДТП, допомогу дитині не надав і поліцію не повідомив. Зокрема це зумовило непрохоходження ним тесту на стан сп’яніння.

На момент ДТП пан Єгіазарян не мав права керування, оскільки 11 місяців як був позбавлений прав водіння у стані сп’яніння.

Суд призначив максимальне покарання, передбачене ст. 122-4 КУпАП (залишення місця ДТП)— позбавлення права керування транспортними засобами на строк два роки і максимальне покарання за ст.124 КУпАП (вчинення ДТП). Закон не передбачає додавання цих строків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водієві, що збив двох підлітків у Харкові, загрожує до 8 років в'язниці, - Нацполіція

Перед цим поліція оштрафувала пана Єгіазаряна на 20400 грн за ч.4 ст. 126 КУпАП — керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами (штраф по цій статті знаходиться в компетенції поліції і не потребує рішення суду).

Його також чекає цивільний позов за завдання шкоди, яку він повністю не компенсував.

Автор: 

діти (5184) ДТП (4495) Харків (5742)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
Изверги! Это ему получается теперь два года без прав ездить?
показати весь коментар
08.02.2022 16:45 Відповісти
+12
"...призначивши останньому позбавлення права керування транспортними засобами на два роки"

"На момент ДТП пан Єгіазарян не мав права керування, оскільки 11 місяців як був позбавлений прав водіння у стані сп'яніння".

Судячи з того що він на момент вчинення ДТП вже був позбавлений права керуввання, то це покарання для нього проста формальність
показати весь коментар
08.02.2022 16:28 Відповісти
+10
Короче, отпустили до трупа....
Потом дадут условно...
показати весь коментар
08.02.2022 16:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Очень строго!
показати весь коментар
08.02.2022 16:21 Відповісти
Просто штраф
показати весь коментар
08.02.2022 17:28 Відповісти
Даже в волосатую жопа не поцеловали... негаразд.
показати весь коментар
08.02.2022 17:47 Відповісти
"..Я уже прибавил в вэсе
еду в белом Мерседесе
и во рту коронка золотой.
У меня такые связи,
что могу набэзобразить
и судья прызнает мне святой.

Уважаемый Лужков-задэ
дал прописка в городэ
И тепер мы здесь живем-
покупаем , продаем..."
Трофим/"Столичная".
показати весь коментар
08.02.2022 19:31 Відповісти
Зокрема це зумовило непрохоходження ним тесту на стан сп'яніння. Джерело:

Наверно опять бухой был. Говорят вам, пешкодралы, всякое гогно по дорогам ездит, бутте осторожны!

В ответ - а чиво ты нас так не любишь? Ну вот ещё один научился по сторонам смотреть на практике.
показати весь коментар
08.02.2022 16:23 Відповісти
это было грубо и цинично (хоть и правда).
показати весь коментар
08.02.2022 16:46 Відповісти
для початку- потрібно повернути стару редакцію та знак "Пішохідний перехід", якщо пам'ятаєте то:"водій, зобов'язаний був пропустити більше однієї особи"...
Щодо даного дятла- повезло, що - обійшлося без тяжких або середньої тяжкості ушкоджень Джерело:
показати весь коментар
08.02.2022 17:50 Відповісти
"...призначивши останньому позбавлення права керування транспортними засобами на два роки"

"На момент ДТП пан Єгіазарян не мав права керування, оскільки 11 місяців як був позбавлений прав водіння у стані сп'яніння".

Судячи з того що він на момент вчинення ДТП вже був позбавлений права керуввання, то це покарання для нього проста формальність
показати весь коментар
08.02.2022 16:28 Відповісти
Він заплатив 20400

За кожну наступну поїздку без прав отримає ще 40800 і позбавлення на 5-7 років

Не знаю мало це чи багато, іншого покарання закон не передбачає
показати весь коментар
08.02.2022 17:10 Відповісти
если не нарушать можно вечно кататься без прав
показати весь коментар
08.02.2022 17:31 Відповісти
у країнах, де не зупиняють, щоб вас понюхати чи "поколядувати"- саме ТАК, але до пори...
показати весь коментар
08.02.2022 17:53 Відповісти
ну він вже один штраф заплатив і був позбавлений права керування, і що це йому заважало знову бухим сісти за кермо?
показати весь коментар
09.02.2022 07:38 Відповісти
тоесть быдло покалечило ребёнка .... ещё неизвестно может он станет инвалидом... и жизнь накрылась как говорят медным тазом.... а его лишили прав на 2 кода и штраф полиции и издержки судовые..... тоесть полиция и суд в шоколаде на ровном месте просто заработали на постраждалом ребёнке .а вот мальчику как БОГ даст, что и сколько даст, и когда это всё будет второстепенно уже ..и так во всех таких делах....власть имущим все издержки а пострадавшему как нибуть как карта ляжет.
показати весь коментар
08.02.2022 16:32 Відповісти
Дитина не була покалічена, отримала легкі ушкодження. Ми дуже ретельно слідкували за медичними показниками. Згоден, що закон занадто мʼякий, але коли ушкодження легкі - кримінального покарання нема.
показати весь коментар
08.02.2022 17:13 Відповісти
***, если уже и доброчесні такі... Дуже швацькі наші справи.
показати весь коментар
08.02.2022 17:44 Відповісти
да нет уж..... шандарахнуть машиной парня что он в воздухе разулся ты считаешь что раз вы там посмотрели на него а он даже встал и пошол то он будет таким как был до удара? конечно же нет... как минимум компьютерная томография обследования, так и та не даст гарантию , что от такого удара и потрясения организма .там в нём не намечается какой то сдвиг, отрыв, закупорка и так далее .... это ведь организм который скрыт от глаз даже врачей... там как минимум компьютерная томография обследования .так и та не даст на 100 % гарантии что у него что то однажды не перемкнёт в сложном организме человека . как то так....могу развить тему без конца...это философия жизни и цепочка событий действий...((
показати весь коментар
08.02.2022 18:09 Відповісти
там повторился... не стал переписывать... просил редакцию поставить кнопку как везде исправить текст... так приходится удалять и потом переправив размещать по новому пост...головняк придумали читателям...((
показати весь коментар
08.02.2022 18:12 Відповісти
Короче, отпустили до трупа....
Потом дадут условно...
показати весь коментар
08.02.2022 16:33 Відповісти
цинизм приговора в том, что этого м-ка уже лишили прав. 11 месяцев назад
показати весь коментар
08.02.2022 16:47 Відповісти
замінили електричний стілець на почесну грамоту
показати весь коментар
08.02.2022 16:40 Відповісти
Этим армянам вообще насрать, с правами ездить или без. Через неделю опять за руль сядет
показати весь коментар
08.02.2022 16:41 Відповісти
господин Егиазарян ? Все ясно. Добавьте восемь, чтобы дали два. Купили и сужьи и родителям отстегнули
показати весь коментар
08.02.2022 16:44 Відповісти
що купив, ти статтю читало?
показати весь коментар
09.02.2022 07:40 Відповісти
Хавало прикрой, чика. Зедауны в своем репертуаре. Гнилоротsq? у твоего твоему "подзащитного" ст. 136 УК Украины на лбу нарисована. учи мат. часть, болван
показати весь коментар
09.02.2022 10:07 Відповісти
болван твій тато, що такого д..ба як ти в світ випустив, кацапа, вчи мат частину, не таким д..бам як ти зі мною сперечатись
показати весь коментар
09.02.2022 21:38 Відповісти
Тебя, козлина, даже чмырить нет желания. Хаять предков могут только упоротые московиты и обкацапившиеся хохлы. На Кавказе, за твой высер ты бы уже без башки гулял. И рано или поздно, клянусь твоей мамой, ты свое получишь.
показати весь коментар
09.02.2022 22:16 Відповісти
пнх мразота кацапська, у нормальних батьків таке бидло не могло народитись, тому
показати весь коментар
10.02.2022 07:34 Відповісти
що ти можеш ублюдок кацапський, тільки погрожувати в інтернеті
показати весь коментар
10.02.2022 07:35 Відповісти
~ Потому что -господин.
Какой Добрый нынче люд.
Всепрощающий...
показати весь коментар
08.02.2022 16:44 Відповісти
Изверги! Это ему получается теперь два года без прав ездить?
показати весь коментар
08.02.2022 16:45 Відповісти
Я так думаю , що Нідерландах за водіння без прав не 20 т. євро дають , а рік тюряги як мінімум й 3 роки без прав . Й будь де , де рецідівні порушення вже рахуються кріміналом .
показати весь коментар
09.02.2022 22:51 Відповісти
Если честно, то хз как тут с этим. Я езжу с правами . Недавно был прикол, чувака какого-то в двадцатый раз поймали на езде без прав. Новость недавно была об этом. Походу типа местная полиция уже просто запомнила и тормошит каждый раз, когда видит, и каждый раз он без прав.
Но Нидерланды в этом плане не показатель. Тут копы довольно мягкие и во многих случаях реально можно просто добазариться (не за бабло, а просто пояснить, что злого умысла небыло, а просто вот так совпало).
показати весь коментар
09.02.2022 23:53 Відповісти
Интересно , а тест на грасс как-то проводят в Нидерландах или можно накуриться до усёру ?!

В Израиле за 2 промили на 3 года лишают . Причём , коп отбирает на 3 месяца (до суда) на месте . Жаловаться на копа -- бессмысленно . Считается настолько бухой за рулём -- чувак вышел с ружжём на охоту на людей .
показати весь коментар
11.02.2022 20:01 Відповісти
Я вірно зрозуміла, що покидька не посадили за наїзд і травмування дитини на пішохідному переході? Це якийсь сюр?..
показати весь коментар
08.02.2022 16:45 Відповісти
Всё правильно вы поняли. Нет средней тяжести (от трёх недель в койке) - нет уголовки.
А больно наверно также.
показати весь коментар
08.02.2022 16:50 Відповісти
Це дуже несправедливо...
показати весь коментар
08.02.2022 16:58 Відповісти
Світ взагалі річ несправедлива..
показати весь коментар
08.02.2022 21:40 Відповісти
а то, что вонючий хач бросил покалеченного ребенка и ,скорее всего ,будучи бухим, свалил с места происшествия, ЭТО - КАК!?
показати весь коментар
08.02.2022 17:04 Відповісти
Дитина не була покалічена.

Він не зовсім його кинув, він вийшов, спиав чи потрібна допомога, Антон відповів "зі мною все гаразд", бо боявся. І той поїхав. Він не зовсім гніда.

Але. Треба було викликати поліцію і проходити тест. Треба було залишити свої дані хлопцю і не ховатися три дні. Якби не це відео могли б й не знайти. І зрештою, треба було нормально компенсувати шкоду.
показати весь коментар
08.02.2022 17:17 Відповісти
Він не зовсім гніда.
показати весь коментар
09.02.2022 08:52 Відповісти
Що мав зробити нормальний водій після того як Антон відповів "зі мною все гаразд". Посадити антона в авто, відвезти в лікарню, лікарю пояснити що сталося, оплатити всі необзхідні аналізи та обстеження і тільки на основі них бути переконаним що з хлопцем все гаразд. Людина після удару, травми перебуває у стані шоку, вона підсвідомо хоче вірити що з нею все гаразд, тому в більшості випадків говорить такі слова. Крім того можуть бути внутрішні ушкодження, які людина не відчуває, які можуть проявитися через добу після травми. Тому в таких ситуаціях обстеження в лікарні є обов'язкове. А це мурло сіло в авто і поїхало. Мало того що вже було позбавлене права керування авто за вживання алкоголю за кермом, так і зараз скоріше за все їхало напідпитку (моя суб'єктивна думка). Тобто підсумуємо:

1. Керування авто в той час коли тебе судом позбавили цього права

2. Здійснення ДТП з потерпілими.

3. Не надання допомоги потерпілому, залишення місця ДТП.

4. Переховування від поліції три дні (цього часу вистачило щоб слідів вживання алкоголю в крові не залишилося).

5. Можливе повторне керування авто у стані алкогольного сп'яніння.

І за все це позбавлення права керування на 2 роки? Це все смішно, якби не було б так сумно
показати весь коментар
09.02.2022 10:54 Відповісти
А ты хочешь, чтобы тебя поимели.? Да найти тебя вопрос 399 баксов. Гнилодуп, ты живи и бойся, не все фраерочку быковать, рано или поздно петушком будешь, фуфельник
показати весь коментар
11.02.2022 15:48 Відповісти
очень гуманные законы..., такое впечатление, что закон всегда на стороне преступника, типа ему тяжелее всех, совершил проступок, его еще и наказывают..., тяжелое бремя...
показати весь коментар
08.02.2022 16:52 Відповісти
И все?
показати весь коментар
08.02.2022 17:07 Відповісти
А что мы хотим-за "измену родины",домашний арест или личное обязательство...
показати весь коментар
08.02.2022 17:09 Відповісти
Суд призначив максимальне покарання, передбачене ст. 122-4 КУпАП (залишення місця ДТП)- позбавлення права керування транспортними засобами на строк два роки і максимальне покарання за ст.124 КУпАП (вчинення ДТП). Закон не передбачає додавання цих строків. Джерело:
Яке страшне покарання.
Клоуни

P S

- Я за те щоб строки за порушення закону плюсувалися.
показати весь коментар
08.02.2022 17:10 Відповісти
Вы че, быдло, охренели? Хотите мальчика-армяшку посадить?
показати весь коментар
08.02.2022 17:36 Відповісти
А ботинки лишенца славно улетели. Интересно, скока папаша дал счастливым родителям, чтоб там даже перелома не было м разрыва связок? Во сколько сыночка оценили? НЕдавно другой хач сбил на переходе пацана, ну там уже без вариантов, ибо летел конкретно. 80 тон якобы стоил сыночек.
показати весь коментар
08.02.2022 17:41 Відповісти
В цьому випадку не "батьки", а мама. Вона одна. Ні за які гроші не продала б сина. Але і не хотіла би фабрикувати неіснуючу хворобу. Все ретельно обстежували і продовжуємо. Якщо не дай боже будуть якісь ускладнення, справу відкриємо заново.
показати весь коментар
09.02.2022 00:11 Відповісти
Спасибо Йети за судейскую реформу.
показати весь коментар
08.02.2022 18:24 Відповісти
Без прав... сбил на переходе... уехал с места ДТП.. и за это два года????????
Да что это за идиотские законы такие??
показати весь коментар
08.02.2022 18:40 Відповісти
2 года без прав Рафик будет ездить, горе же.
показати весь коментар
08.02.2022 19:52 Відповісти
После отсидки - депортация на родину, карабах отвоевывать
показати весь коментар
08.02.2022 18:57 Відповісти
Уважаемы родители. Учите своих детей переходить дорогу, оторвите свои жопы от смартфонов.
Нас в школе учили и напоминали постоянно учителя. Стал перед дорогой, посмотрел налево, потом направо и пошел. Сейчас народ как шло по тротуару, так и пошло по дороге.
показати весь коментар
08.02.2022 19:05 Відповісти
Люто плюсую! Развивайте в детях экстрасенсорные и телепатические способности! Дети обязаны мгновенно вычислять бухих, обколотых и просто дебилов за рулём, а также предвидеть их поступки, на следующие пять минут , как минимум...

Сарказм, если что...
Первое, что учат в автошколе - автомобиль это средство повышенной опасности!!!
показати весь коментар
08.02.2022 20:02 Відповісти
ЖЕСТКАЧ!!! Это геноцид армянского народа!
показати весь коментар
08.02.2022 19:41 Відповісти
Не, ну 20т грн это конечно пипец как жёстко.

Мне кажется - что повешенье куда лучший приговор...
показати весь коментар
08.02.2022 20:46 Відповісти
Так его посадили или нет ?! Что за ерунду тут пишут?! Что за маразм ??
показати весь коментар
08.02.2022 21:12 Відповісти
Оскільки хлопчик не отримав переламів або інших подібних ушкоджень, кримінальної відповідальності нема.
показати весь коментар
09.02.2022 00:13 Відповісти
Похер -- мав не мав . Без прав іздив : вже кримінальна стаття . Втеча с місця порушення -- знову .
показати весь коментар
09.02.2022 22:46 Відповісти
натягнути ару на штопор...
показати весь коментар
08.02.2022 22:15 Відповісти
В розвинутих країнах вигадали (надцять років тому) позбавляти водіїв прав на рік чи навіть пів року не для того, що потім брати штарфи за порушення цієї заборони , а навпаки , що в випадку порушення мати підстави для вже не для адміністративної статті , а для кримінальної . Вже це як мінімум рік в буцигальні . Крім того - втеча з міста порушення -- й знов таки кримінальна стаття .
А йще будь де позбавляють зразу за 2 промілі водійських прав спочатку на місяць (до суда) а потім суд -- 1-3 роки !
показати весь коментар
09.02.2022 22:45 Відповісти
 
 