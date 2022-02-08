Суд призначив максимальне покарання водію, який збив хлопчика на переході у Харкові. ВIДЕО

Сьогодні, 8 лютого, суддя Київського районного суду Геннадій Зуб розглянув адміністративні протоколи стосовно Карена Єгіазаряна за статтями 122-4 та 124 КУпАП, призначивши останньому позбавлення права керування транспортними засобами на два роки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на sense.ua.

Як зазначається, 17 листопада 2021 року Єгіазарян Карен Гукасович, керуючи автомобілем Ford AX3600HX у місті Харкові по вулиці Пушкінській в районі будинку № 100, здійснив наїзд на пішохідному переході на неповнолітнього Антона Б.

Дитина отримала різні множинні тілесні ушкодження, але їй неймовірно пощастило — обійшлося без тяжких або середньої тяжкості ушкоджень. З цих підстав кримінальне провадження було закрито.

Однак в порушення вимог п.2.10 ПДР водій залишив місце ДТП, допомогу дитині не надав і поліцію не повідомив. Зокрема це зумовило непрохоходження ним тесту на стан сп’яніння.

На момент ДТП пан Єгіазарян не мав права керування, оскільки 11 місяців як був позбавлений прав водіння у стані сп’яніння.

Суд призначив максимальне покарання, передбачене ст. 122-4 КУпАП (залишення місця ДТП)— позбавлення права керування транспортними засобами на строк два роки і максимальне покарання за ст.124 КУпАП (вчинення ДТП). Закон не передбачає додавання цих строків.

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Перед цим поліція оштрафувала пана Єгіазаряна на 20400 грн за ч.4 ст. 126 КУпАП — керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами (штраф по цій статті знаходиться в компетенції поліції і не потребує рішення суду).

Його також чекає цивільний позов за завдання шкоди, яку він повністю не компенсував.