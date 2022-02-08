Суд призначив максимальне покарання водію, який збив хлопчика на переході у Харкові. ВIДЕО
Сьогодні, 8 лютого, суддя Київського районного суду Геннадій Зуб розглянув адміністративні протоколи стосовно Карена Єгіазаряна за статтями 122-4 та 124 КУпАП, призначивши останньому позбавлення права керування транспортними засобами на два роки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на sense.ua.
Як зазначається, 17 листопада 2021 року Єгіазарян Карен Гукасович, керуючи автомобілем Ford AX3600HX у місті Харкові по вулиці Пушкінській в районі будинку № 100, здійснив наїзд на пішохідному переході на неповнолітнього Антона Б.
Дитина отримала різні множинні тілесні ушкодження, але їй неймовірно пощастило — обійшлося без тяжких або середньої тяжкості ушкоджень. З цих підстав кримінальне провадження було закрито.
Однак в порушення вимог п.2.10 ПДР водій залишив місце ДТП, допомогу дитині не надав і поліцію не повідомив. Зокрема це зумовило непрохоходження ним тесту на стан сп’яніння.
На момент ДТП пан Єгіазарян не мав права керування, оскільки 11 місяців як був позбавлений прав водіння у стані сп’яніння.
Суд призначив максимальне покарання, передбачене ст. 122-4 КУпАП (залишення місця ДТП)— позбавлення права керування транспортними засобами на строк два роки і максимальне покарання за ст.124 КУпАП (вчинення ДТП). Закон не передбачає додавання цих строків.
Перед цим поліція оштрафувала пана Єгіазаряна на 20400 грн за ч.4 ст. 126 КУпАП — керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами (штраф по цій статті знаходиться в компетенції поліції і не потребує рішення суду).
Його також чекає цивільний позов за завдання шкоди, яку він повністю не компенсував.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
еду в белом Мерседесе
и во рту коронка золотой.
У меня такые связи,
что могу набэзобразить
и судья прызнает мне святой.
Уважаемый Лужков-задэ
дал прописка в городэ
И тепер мы здесь живем-
покупаем , продаем..."
Трофим/"Столичная".
Наверно опять бухой был. Говорят вам, пешкодралы, всякое гогно по дорогам ездит, бутте осторожны!
В ответ - а чиво ты нас так не любишь? Ну вот ещё один научился по сторонам смотреть на практике.
Щодо даного дятла- повезло, що - обійшлося без тяжких або середньої тяжкості ушкоджень Джерело:
"На момент ДТП пан Єгіазарян не мав права керування, оскільки 11 місяців як був позбавлений прав водіння у стані сп'яніння".
Судячи з того що він на момент вчинення ДТП вже був позбавлений права керуввання, то це покарання для нього проста формальність
За кожну наступну поїздку без прав отримає ще 40800 і позбавлення на 5-7 років
Не знаю мало це чи багато, іншого покарання закон не передбачає
Потом дадут условно...
Какой Добрый нынче люд.
Всепрощающий...
Но Нидерланды в этом плане не показатель. Тут копы довольно мягкие и во многих случаях реально можно просто добазариться (не за бабло, а просто пояснить, что злого умысла небыло, а просто вот так совпало).
В Израиле за 2 промили на 3 года лишают . Причём , коп отбирает на 3 месяца (до суда) на месте . Жаловаться на копа -- бессмысленно . Считается настолько бухой за рулём -- чувак вышел с ружжём на охоту на людей .
А больно наверно также.
Він не зовсім його кинув, він вийшов, спиав чи потрібна допомога, Антон відповів "зі мною все гаразд", бо боявся. І той поїхав. Він не зовсім гніда.
Але. Треба було викликати поліцію і проходити тест. Треба було залишити свої дані хлопцю і не ховатися три дні. Якби не це відео могли б й не знайти. І зрештою, треба було нормально компенсувати шкоду.
1. Керування авто в той час коли тебе судом позбавили цього права
2. Здійснення ДТП з потерпілими.
3. Не надання допомоги потерпілому, залишення місця ДТП.
4. Переховування від поліції три дні (цього часу вистачило щоб слідів вживання алкоголю в крові не залишилося).
5. Можливе повторне керування авто у стані алкогольного сп'яніння.
І за все це позбавлення права керування на 2 роки? Це все смішно, якби не було б так сумно
Яке страшне покарання.
Клоуни
P S
- Я за те щоб строки за порушення закону плюсувалися.
Да что это за идиотские законы такие??
Нас в школе учили и напоминали постоянно учителя. Стал перед дорогой, посмотрел налево, потом направо и пошел. Сейчас народ как шло по тротуару, так и пошло по дороге.
Сарказм, если что...
Первое, что учат в автошколе - автомобиль это средство повышенной опасности!!!
Мне кажется - что повешенье куда лучший приговор...
А йще будь де позбавляють зразу за 2 промілі водійських прав спочатку на місяць (до суда) а потім суд -- 1-3 роки !