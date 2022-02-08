"Путін від Росії втомився і вирішив покінчити з нею. Повномасштабне вторгнення стане причиною зникнення РФ, а Путіна чекає новий Нюрнбергський трибунал", - російський генерал-відставник Івашов. ВIДЕО

Голова "Общероссийского офицерского собрания" генерал-полковник у відставці Леонід Івашов категорично виступив проти повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю радіо "Эхо Москвы" і заявив, що такі дії стануть причиною зникнення Російської Федерації як держави, а самого Путіна судитимуть як військового злочинця на новому Нюрнбергському трибуналі.

"Військова авантюра матиме геополітичний характер і у мене складається враження, що Путін від Росії втомився і вирішив покінчити з нею. Ця широкомасштабна війна стане причиною зникнення Росії як цілісної і великої країни... Путін вже зробив Росію переферією - ми не є самостійними в жодній сфері. Як окрема цивілізація ми вже закінчилися, а після цієї авантюри зникнемо, як держава. Широкомасштабні дії не будуть легкою прогулянкою. Бліцкригу не буде... Якщо стотисячні угруповання зійдуться - будуть десятки тисяч загиблих і скалічених. Навіть якщо будуть якісь військові успіхи - захоплення якихось територій чи може й Київ захопили,.. ми будемо змушені створювати гарнізони, вводити війська, створювати антипартизанські рухи, адже партизанський супротив обов'язково буде. Ми усією Росією повинні бути присутніми в Україні, щоб утримати хоч який порядок. Це дикість повна - покласти в Україні десятки тисяч кращих наших хлопців - наш генофонд!.. Заради чого?! Заради постійної збройної боротьби і протистояння, яке триватиме десятиліттями чи, навіть, століттями... Сьогодні багато чого залежить від Путіна. Необхідно, щоб йому хтось нормальний, щоправда в його оточенні я таких не бачу, прийшов і сказав: "Володимире Володимировичу, наслідки будуть такі - ви обов'язково будете засуджені на новому Нюрнбергському трибуналі, як колись судили головних військових злочинців. Це обов'язково буде. І не тільки за це. Ще - за збитий "Боїнг", за екологічні катастрофи і так далі". На даний момент необхідно зупинити цю абсолютно нікому не потрібну війну", - сказав Івашов.

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