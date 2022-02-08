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"Путін від Росії втомився і вирішив покінчити з нею. Повномасштабне вторгнення стане причиною зникнення РФ, а Путіна чекає новий Нюрнбергський трибунал", - російський генерал-відставник Івашов. ВIДЕО

Голова "Общероссийского офицерского собрания" генерал-полковник у відставці Леонід Івашов категорично виступив проти повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю радіо "Эхо Москвы" і заявив, що такі дії стануть причиною зникнення Російської Федерації як держави, а самого Путіна судитимуть як військового злочинця на новому Нюрнбергському трибуналі.

"Військова авантюра матиме геополітичний характер і у мене складається враження, що Путін від Росії втомився і вирішив покінчити з нею. Ця широкомасштабна війна стане причиною зникнення Росії як цілісної і великої країни... Путін вже зробив Росію переферією - ми не є самостійними в жодній сфері. Як окрема цивілізація ми вже закінчилися, а після цієї авантюри зникнемо, як держава. Широкомасштабні дії не будуть легкою прогулянкою. Бліцкригу не буде... Якщо стотисячні угруповання зійдуться - будуть десятки тисяч загиблих і скалічених. Навіть якщо будуть якісь військові успіхи - захоплення якихось територій чи може й Київ захопили,.. ми будемо змушені створювати гарнізони, вводити війська, створювати антипартизанські рухи, адже партизанський супротив обов'язково буде. Ми усією Росією повинні бути присутніми в Україні, щоб утримати хоч який порядок. Це дикість повна - покласти в Україні десятки тисяч кращих наших хлопців - наш генофонд!..  Заради чого?! Заради постійної збройної боротьби і протистояння, яке триватиме десятиліттями чи, навіть, століттями... Сьогодні багато чого залежить від Путіна. Необхідно, щоб йому хтось нормальний, щоправда в його оточенні я таких не бачу, прийшов і сказав: "Володимире Володимировичу, наслідки будуть такі - ви обов'язково будете засуджені на новому Нюрнбергському трибуналі, як колись судили головних військових злочинців. Це обов'язково буде. І не тільки за це. Ще - за збитий "Боїнг", за екологічні катастрофи і так далі". На даний момент необхідно зупинити цю абсолютно нікому не потрібну війну", - сказав Івашов. 

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Автор: 

путін володимир (24218) росія (66461)


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Топ коментарі
+30
Здається він буде другим. Першим був Нємцов
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08.02.2022 16:39 Відповісти
+23
в них немає громадського суспільства, а ця кремлівська шобла владу просто так не віддасть.
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08.02.2022 16:38 Відповісти
+22
Набери в ютубе его имя и фамилию и увидишь кто это. Тем более ценно, что даже такой не верит в кацапскую армию
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08.02.2022 16:57 Відповісти
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намного конструктивнее послать его нах вместе со всеми кацапами - и тогда, и особенно сейчас
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09.02.2022 02:37 Відповісти
Ивашов бугор, тут не поспоришь. Если он такое говорит х.уйлу, то непонятно вообще, что там за макаки в Кремле сидят, что не могут остановить шизика…
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08.02.2022 20:00 Відповісти
Это значит, что все ********** телодвижения - чтобы набить себе цену.
Он уже зарвался, если его публично останавливают свои же генреалы.
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08.02.2022 23:14 Відповісти
Більше схоже, що не хочуть. Якийсь зачуханий суддя у Чечні вякнув про Кадирова і його сім'ю (тих хто не встиг утекти світ за очі) досить жорстко взяли "на падвал". А цей дідок вже давно якусь х-лопротивну фігню верзе і гранти від х-ла отримує. Трохи незрозуміла ситуація.
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09.02.2022 08:29 Відповісти
Этот старый паскудник завел свою шарманку про братские народы и плохого путена потому что украинскую армию вооружили,она научилась воевать и морально готово убивать братушек,и общество это поддерживает.В 14м этот союз ахфицеров и этот старый совкодрочер пели совсем другие песни про убогих и нищих безоружных хохлов,и затриднядокиева.Подыхать в танках не охота,вот они и начали ныть,ТОЛЬКО ИМ ВЕРЫ НЕТ,это крокодильи слезы.
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08.02.2022 20:12 Відповісти
это итог того, что научилась воевать, получили боевой опыт, это ГЛАВНОЕ, но и очень ВАЖНО - дали современное летальное оружие, причем так резко (семь лет раздумывали), что ***** ****** (хотя оно и так *****), когда военно-транспортные самолеты бритов и США стали один за одним приземляться на наших аэродромах с десятками тонн оружия, и причем очень серьезного оружия
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08.02.2022 22:23 Відповісти
Так-так, і чогось "Мрія" з Данії прилетіла одразу після домовленості з данцями про постачання зброї. Наступного дня офіційно повідомили, що нібито "прилетіла з Данії без зброї". Але щось дуже жевріє надія, що то не так, а привезла "Мрія" щось _таке_ , що касапам не вистачить памперсів як про ті машинки почують.
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09.02.2022 08:41 Відповісти
Ну вот, пришла партия оружия и русские офицеры зависали репы вспоминая жаренного бурята. Только ********* может отвадить их сюда шастать.
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08.02.2022 20:14 Відповісти
Дед этот хоть и спорная личность, судя по информации о нём в интернете, но мо данному вопросу рассуждает вполне здраво. 130 тыс. ударных частей с одной стороны, 250 тыс. армия с другой стороны. Потом подтянется по 1-2 миллионам резерва. Крови будут реки. Путяра рассчитывает на блицкриг, как в Крыму, но там люди орали "рассея, рассея". В ОРДиЛО хоть тоже прорусских много и тоже относительно легко взяли, но уже кровавый замес на 8 лет и на тысяч 20-25 (в общей сложности) погибших военных и гражданских с двух сторон. Так ОРДиЛО - это 3-4% территории Украины и около 5-6% населения. А вся страна ? А оружие подъедет с Запада, а добровольцы и искатели острых ощущений со всего мира поедут ? СССР только западную Украину после 1945 года почти 10 лет утихомирить не мог (имея ресурсы Украины остальной + ещё 14 республик), а тут вся Украина против только россии . . . Будет как в Сирии - за 10 лет миллион убитых и 5 миллионов беженцев + разруха и убытки в обеих странах. Только нас-то после войны отстроят, а россию - вряд ли. Весь мир захочет "окончательное решение российского вопроса".
Так что правильно дедулька рассуждает - ну захватишь ты территорию, а дальше что ?
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08.02.2022 21:15 Відповісти
Если кремль съедет с катушек, то должен понимать,
что в ответ полетит и по кремлю. И по другим местам Московии.
Чьими ракетами, кто их запускал, откуда - спросите у ветра.
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08.02.2022 21:41 Відповісти
чувачку в левой части экрана респект за сдержанность, сдержал себя, рот так и не открыл, хоть и хотел, заметно. С другой стороны, сам наверно офуел от услышиваемого от Ивашова
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08.02.2022 22:13 Відповісти
Ивашов ещё не сказал, что у России нет сегодня ни одного союзника.
НИКТО не впишется за кремль.
С Московией сегодня можно делать всё.
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08.02.2022 23:17 Відповісти
китай впишется. Израиль.
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08.02.2022 23:23 Відповісти
Китай впишется ?
Путина в Пекине НИКТО НЕ ВСТРЕТИЛ.
Си Дзиньпин не пожал путину руку.
Усадил подальше от себя.
Китай будет злорадно наблюдать, потому что его товарооборот с США
в несколько раз больше, чем с Россией.
Израиль впишется ?
Так и вижу, как израильтяне сбивают американские ракеты.
Чтобы на другой день остаться без американских миллиардов ?
И сколько потом протянет Израиль ?
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08.02.2022 23:38 Відповісти
эти уроды вечно против нас голосуют. Израиль оружие запретил продавать.
2 неадекватные страны
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08.02.2022 23:51 Відповісти
Голосовать против и реально участвовать в военных действиях -
две очень большие разницы. Сколько бы Израиль ни голосовал,
у Украины прекрасный выбор противотанкового оружия.
А Китай зависит от наших авиадвижков и зерна - уже много лет.
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09.02.2022 00:10 Відповісти
Там двустороннее соглашение по непредоставлению вооружения.
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09.02.2022 09:09 Відповісти
Маскали понимают только пистюнину, пока не получат не успокоятся.
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09.02.2022 07:13 Відповісти
Я уже давненько писал,что для усиления нато в европе больше путина никто не сделал.
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09.02.2022 09:07 Відповісти
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