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Проєкт "Без цензури": Макрон, Путін, Україна. Як Франція хоче примусити нас до миру на умовах Росії. ВIДЕО

Макрон, Путін і Зеленський щось задумали про Мінськ-2? Про що говорили президенти Франції та Росії?

Що насправді Зеленський обіцяв росіянам? І до чого хочуть примусити нас французи - розповість Марина Данилюк-Ярмолаєва в свіжому "БЕЗ ЦЕНЗУРИ" на Цензор.НЕТ.

Президент Франції Макрон та президент України Зеленський зустрілися після зустрічі Макрона з Путіним. І заявили про значний прогрес в деескалації навколо нашої країни. Що це означає?

Автор: 

Зеленський Володимир (24552) путін володимир (24219) Макрон Емманюель (1533) Данилюк-Ярмолаєва (362)


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Топ коментарі
+10
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08.02.2022 20:04 Відповісти
+8
А зеленые выродки ему поддакивают. Все твеидят о каких то договоренностях, о чуде в "реанимации нормандского формата". И эти все типа эксперты на каналах рассуждающие о небходимости выполнения Украиной минска. На "прямом" сегодня одна свинья, какой-то там Мишин, "эксперт" блеял, что Украина, как и все должна идти на компромисы...бла, бла. Хотелось спросить эту свинью, а на какие компромисы за 8 лет пошла параша? Или может она собирается пойти?
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08.02.2022 20:36 Відповісти
+5
Саркози-2 ?
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08.02.2022 20:02 Відповісти
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Саркози-2 ?
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08.02.2022 20:02 Відповісти
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08.02.2022 20:04 Відповісти
...Він взявся прокоментувати фразу путіна про «нравится - не нравится». Хто не знає (я, наприклад, не знала і навіть не підозрювала про існування такого людожерського фольклору на росії) - погугліть. Це цитата з пісні, у якій ідеться про канібалізм та некрофілію.

Якою могла б бути реакція здорової людини на цей треш? Варіантів не так багато. І тим не менше, Вова обрав свій. Він сказав, що Україна дійсно «красавіца», а терпіння - це наша велика чеснота.

Я думала, у журналіста інфаркт буде прямо у прямому ефірі, він мало маску не проковтнув. А Вова тут же додає: я взагалі прес-конференцію путіна не дивився, я був зайнятий.

От на цьому місці я почала іржати; якщо раніше я вважала, що зустрічі Зеленського із путіним не можна допустити за жодних обставин, це буде геополітична катастрофа… То зараз вже не впевнена. А хай зустрінуться, правда. Один старий маразматик, а другий молодий, гм, оригінал. Хай поговорять між собою, хай Вова до Володі полізе цілуватися, обслинить усього. Хай пожартує про путіна у присутності путіна у своєму фірмовому стилі. Слухайте, може моль параліч розіб'є? Може Зе - це наша секретна зброя? https://t.me/nuts_roses/518 https://t.me/nuts_roses/518

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08.02.2022 20:56 Відповісти
Путин боится клоуна наш клоун это просто РОК И КАРМА или землетрясение или вулкан или собор горит или султан помирает мгновенно...
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08.02.2022 22:20 Відповісти
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08.02.2022 21:03 Відповісти
Треба на до Союзу йти, а до Сполучення!
Треба Конституцію переписувати.
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08.02.2022 20:06 Відповісти
Лягають під російське бабло.
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08.02.2022 20:21 Відповісти
Минский процесс остановил войну и выполнять их не нужно, а минский процесс должен быть бесконечным и не будет войны и будут санкции на РФ. Украина должна их затягивать до бесконечности. такой их смысл!
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08.02.2022 20:26 Відповісти
Как не согласиться с А.Илларионовым, который убеждает, что все эти зачастившие "крупные" визитеры действуют в сговоре с одной целью - с минимальными для себя проблемами, в т.ч. возможная война в Украине, уломать руководство Украины выполнить Минские условия по судьбе ДНР и ЛНР, но с учетом требований России, с которой они не хотят бодаться и иметь проблемы с газом. Поэтому всё настойчивее снова стала пробиваться тема главной роли Минских соглашений и чуть не как бы единственной. А плюс к этому идет обработка руководства Украины внутренними засланцами России, находящимися на верхних наших постах, а о них информация замалчивается. Но желательно не забывать всемирно известного Черчилля, который сказал - Выбирая безчестие вместо войны Вы получите и войну и позор, но несколько позже!
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08.02.2022 20:30 Відповісти
бесчестие
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08.02.2022 21:18 Відповісти
Завтра висадять десаннт і відтяпають Лазурний берег. Обережно з ними!
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08.02.2022 20:33 Відповісти
О какой чести, порношута , кротов и гнид можно говорить ? ОНИ БРЕШУТ ,КАК ДЫШАТ
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08.02.2022 22:55 Відповісти
Та похваліть ви вже Макрона за те, що він як д'Артаньян, один проти всіх "поліз в пекло", і повернувся з порожніми руками. Хіба не герой ? Герой ! Ніяк не менш боярського ! Європейців треба нахвалювати та превозносити, і не вимагати від них неможливого. Вони сюди саме за своїм іміджем героїв і приїжджають. Ну то й причепуріть їх - хіба вам жалко?
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08.02.2022 20:33 Відповісти
А зеленые выродки ему поддакивают. Все твеидят о каких то договоренностях, о чуде в "реанимации нормандского формата". И эти все типа эксперты на каналах рассуждающие о небходимости выполнения Украиной минска. На "прямом" сегодня одна свинья, какой-то там Мишин, "эксперт" блеял, что Украина, как и все должна идти на компромисы...бла, бла. Хотелось спросить эту свинью, а на какие компромисы за 8 лет пошла параша? Или может она собирается пойти?
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08.02.2022 20:36 Відповісти
Надо же! Вдруг стали догадываться.
Если так пойдёт, то ещё через пяток лет все в Украине поймут преступный характер минских соглашений от которых пора отказаться просто сказав, что они были навязаны силой оружия, минские соглашения - это межгосударственный терроризм
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08.02.2022 20:44 Відповісти
То есть вопросов к тому, кто подписал Минск, у Данилюк-Ермолаевой, я так понимаю, нет? 😆
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08.02.2022 20:46 Відповісти
Это устные соглашение, которые ПАП не подписывал. Он обещал сдаться , да поэтапно, обещал под дулом пистолета. А потом кинул бандита. Что не так?
И до 2019 все шло нормально, пока Зе не вызвался выполнять минскую капитуляцию. Видимо не читал текст до этого вообще. А теперь прочитал и испугался.Ведь жить хочется
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08.02.2022 20:53 Відповісти
"Не так" то, что он САМ сочинял эту чухню! Вместе с фрау Риббентроп. 🤬
6 лет я тоже думал/был уверен, что эти падлы его заставили. Но нет! Как оказалось (недавно узнал), что он сам сказал, что это "творение"- его рук дело! Его "ума" и "дипломатических способностей"! Для меня это был ШОК! 🤬
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09.02.2022 16:37 Відповісти















Богдан Цюпин


@bohdannews

·
https://twitter.com/bohdannews/status/1490812530285023232 21 ч



Карикатура в британській газеті Guardian.

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08.02.2022 22:08 Відповісти
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08.02.2022 22:20 Відповісти
Майбутнє України має вирішувати Україна, а не хтось інший.
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09.02.2022 14:25 Відповісти
 
 