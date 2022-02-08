Проєкт "Без цензури": Макрон, Путін, Україна. Як Франція хоче примусити нас до миру на умовах Росії. ВIДЕО
Макрон, Путін і Зеленський щось задумали про Мінськ-2? Про що говорили президенти Франції та Росії?
Що насправді Зеленський обіцяв росіянам? І до чого хочуть примусити нас французи - розповість Марина Данилюк-Ярмолаєва в свіжому "БЕЗ ЦЕНЗУРИ" на Цензор.НЕТ.
Президент Франції Макрон та президент України Зеленський зустрілися після зустрічі Макрона з Путіним. І заявили про значний прогрес в деескалації навколо нашої країни. Що це означає?
Топ коментарі
+10 саша паламарчук
показати весь коментар08.02.2022 20:04 Відповісти Посилання
+8 cens
показати весь коментар08.02.2022 20:36 Відповісти Посилання
+5 Aleks T #464436
показати весь коментар08.02.2022 20:02 Відповісти Посилання
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Якою могла б бути реакція здорової людини на цей треш? Варіантів не так багато. І тим не менше, Вова обрав свій. Він сказав, що Україна дійсно «красавіца», а терпіння - це наша велика чеснота.
Я думала, у журналіста інфаркт буде прямо у прямому ефірі, він мало маску не проковтнув. А Вова тут же додає: я взагалі прес-конференцію путіна не дивився, я був зайнятий.
От на цьому місці я почала іржати; якщо раніше я вважала, що зустрічі Зеленського із путіним не можна допустити за жодних обставин, це буде геополітична катастрофа… То зараз вже не впевнена. А хай зустрінуться, правда. Один старий маразматик, а другий молодий, гм, оригінал. Хай поговорять між собою, хай Вова до Володі полізе цілуватися, обслинить усього. Хай пожартує про путіна у присутності путіна у своєму фірмовому стилі. Слухайте, може моль параліч розіб'є? Може Зе - це наша секретна зброя? https://t.me/nuts_roses/518 https://t.me/nuts_roses/518
Треба Конституцію переписувати.
Если так пойдёт, то ещё через пяток лет все в Украине поймут преступный характер минских соглашений от которых пора отказаться просто сказав, что они были навязаны силой оружия, минские соглашения - это межгосударственный терроризм
И до 2019 все шло нормально, пока Зе не вызвался выполнять минскую капитуляцию. Видимо не читал текст до этого вообще. А теперь прочитал и испугался.Ведь жить хочется
6 лет я тоже думал/был уверен, что эти падлы его заставили. Но нет! Как оказалось (недавно узнал), что он сам сказал, что это "творение"- его рук дело! Его "ума" и "дипломатических способностей"! Для меня это был ШОК! 🤬
Богдан Цюпин
@bohdannews
·
https://twitter.com/bohdannews/status/1490812530285023232 21 ч
Карикатура в британській газеті Guardian.