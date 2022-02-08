Проєкт "Без цензури": Макрон, Путін, Україна. Як Франція хоче примусити нас до миру на умовах Росії. ВIДЕО

Макрон, Путін і Зеленський щось задумали про Мінськ-2? Про що говорили президенти Франції та Росії?

Що насправді Зеленський обіцяв росіянам? І до чого хочуть примусити нас французи - розповість Марина Данилюк-Ярмолаєва в свіжому "БЕЗ ЦЕНЗУРИ" на Цензор.НЕТ.

Президент Франції Макрон та президент України Зеленський зустрілися після зустрічі Макрона з Путіним. І заявили про значний прогрес в деескалації навколо нашої країни. Що це означає?