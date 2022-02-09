Дипломатія працює та стримує агресивні наміри РФ. Пакет санкцій висітиме, як дамоклів меч, - Кулеба. ВIДЕО

Дипломатія продовжує працювати та знижувати ризики військового загострення, а широка світова коаліція партнерів вже втілює всі три рівні запропонованого Україною у листопаді комплексного пакету стримування Росії.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в ефірі телеканалу "1+1", інфоромує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Дипломатія працює та стримує агресивні наміри Росії. Коли я був у листопаді в Європейському Союзі, я сказав партнерам, що нині нам потрібен комплексний пакет стримування Росії. Ми запропонували три елементи: активну дипломатію, жорсткі санкції та військову допомогу Україні. За ці кілька місяців ми всі ці три ключові завдання вирішили", - наголосив Кулеба.

Коментуючи перший рівень пакету стримування, міністр зазначив, що активна дипломатія цих днів та тижнів вже діє і перетворила Київ на центр міжнародної політики. Щодо другого рівня, він повідомив про завершення підготовки санкцій США та європейських союзників.

"Санкції вже є, Росія знає, що вони є, і Росія знає, що вони важкі. Важливий нюанс: навіть після того, як цю ескалацію вдасться врегулювати, підготовлений пакет санкцій залишиться і висітиме, як дамоклів меч над Росією і надалі", - зауважив міністр.

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Дмитро Кулеба резюмував, що третій рівень пакету стримування, військова допомога Україні, також активно втілюється. Свідченням цьому є понад тисяча тонн безпекової допомоги, оборонної зброї, обладнання та амуніції, які вже надійшли до України від партнерів.

"Це не та реакція, на яку очікував Путін, і все це працює як потужний фактор стримування", - підсумував міністр.