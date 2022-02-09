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Команду про перенесення спецоперації щодо вагнерівців я отримав від Єрмака. Він сказав: "Нехай перемир'я побуде два дні, потім можете реалізовувати", - Бурба. ВIДЕО

Колишній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба наполягає, що команду перенести спецоперацію із затримання бійців російської приватної військової компанії "Вагнер" дав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Про це Бурба сказав в інтерв'ю Дмитрові Гордону, передає Цензор.НЕТ.

"Була доповідь, під час якої я отримав команду від товариша Єрмака про перенесення", – сказав Бурба.

Він наголосив: президент Володимир Зеленський був у курсі спецоперації, йому про неї регулярно доповідали. "Це була не просто доповідь, це була санкція після доповіді. І не один раз", – зазначив колишній начальник ГУР.

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Бурба розповів, що 23 липня 2020 року, напередодні фінальної стадії спецоперації, він разом із тодішнім заступником голови СБУ Русланом Баранецьким прибув до Офісу президента для чергової доповіді.

"Ми спочатку були у мене. Я послухав доповіді. Потрібно ж було послухати доповіді не лише з України, а й з Росії, як воно все [розвивається]. Ви зрозумійте, це ж купа людей, які збираються, поселяються. Це не так усе просто. Потрібні були вуха, очі, які слухатимуть і дивитимуться там... Послухав доповіді, ми розуміємо, що готові рухатися на новий етап, переходити на нову сходинку, тому ухвалили рішення з Баранецьким, як ми й раніше це робили, поїхати до президента – офіс у мене недалеко", – розповів Бурба.

За його словами, співробітники Управління держохорони, які охороняють президента, того дня сказали їм, що глава держави зайнятий і не може їх прийняти.

"Я піднімаюся з Баранецьким на четвертий поверх (ви знаєте, президент на четвертому поверсі сидить), там охорона. Вони сказали, що він зараз зайнятий, вас не прийме. Я відповів: "Добре, чекатимемо". Через деякий час я одержав завдання спуститися на другий поверх [де розташований кабінет керівника Офісу президента]. Я з Баранецьким спустився. Прийшов Єрмак і нас прийняв. Він був делегований президентом і сказав, що рішення керівництва, рішення Зеленського, – [спецоперацію] потрібно перенести", – згадав Бурба.

Гордон спитав у співрозмовника, що він відчув у цей момент.

"Спочатку не зрозумів. Тому що важко зрозуміти, навіть без мотивації, чому. Ми військовослужбовці. Але треба було порозумітися. Я з Русланом висловив свої [аргументи], а Єрмак – свої. Я в емоційній формі [про це говорив] – емоції почали працювати. Потрібно було стримувати, але на якомусь етапі треба й емоційно спілкуватися. Він виходив, за його словами, повідомляти президенту, я виходив спілкуватися зі своїми хлопцями", – розповів Бурба.

За словами колишнього начальника ГУР, Єрмак пояснив необхідність перенести операцію домовленостями про перемир'я на Донбасі.

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"Мотивація була проста: з 27 липня починалося перемир'я, і якщо 25-го щось станеться, то росіяни скажуть, що є привід [перемир'я не починати], тобто з понеділка нічого не буде. Їм було важливе перемир'я. Але, зрозумійте, [готується така спецоперація] – ти повинен усвідомлювати. Було [сказано] дуже просто: "Як хочеш, так і перенось, нас це не цікавить". На скільки днів? На тиждень. Мною, звичайно, було сказано "ні". І тут такий момент дуже важливий, мабуть, ви перший почуєте. Єрмак вийшов і прийшов, мотивуючи, що спілкувався із Зеленським, і сказав одну фразу: "Добре, нехай перемир'я побуде два дні – у понеділок і вівторок, а в середу можете реалізовувати". Розумієте, як на базарі! "Добре, нехай побуде день-два..." Про яку системність ми говоримо?" – обурився Бурба.

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

15 листопада 2021 року Тимчасова слідча комісія ВР представила звіт з розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер": "Операцію щодо "вагнерівців" проводило ГУР МО. Хто її скасував - невідомо, але точно не Зеленський".

17 листопада вийшло розслідування Bellingcat та The Insider щодо операції проти "вагнерівців". Згідно з опублікованим 17 листопада 2021 року розслідуванням Bellingcat, Єрмак на завершальному етапі операції із затримання найманців ПВК Вагнера, наприкінці липня 2020 року, "запропонував відкласти" її на тиждень. Саме тоді президент Володимир Зеленський досяг домовленності про припинення вогню на Донбасі. За словами тодішнього директора ГУР Василя Бурби, ОП вважав, що якщо спецоперація продовжуватиметься відповідно до плану та завершиться затриманнями 25 липня, тишу на Донбасі не буде встановлено.

18 листопада 2021 року журналістка Яніна Соколова оприлюднила документи щодо підготовки і проведення спецоперації з затримання найманців ПВК "Вагнер": Звернення до Тарана про санкціонування і звіт про проведення.

19 листопада в ефірі шоу Шустера колишній голова ГУР МО Василь Бурба розкрив деталі отримання вказівки про перенесення спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнера". Зокрема він повідомив, що, за словами голови ОП Андрія Єрмака, вказівку дав сам президент Зеленський.

Бурба також висловив припущення, що серед українських можновладців є "кріт", який передає інформацію ворогові. Крім цього, ексголова ГУР МО повідомив, що всіх учасників спецоперації по затриманню "вагнерівців" звільнили. І не просто звільнили з посад, а з лав Збройних сил, а також забрали у них документи прикриття, наразивши цим на небезпеку.

Також зазначимо, що Зеленський, Єрмак та інші представники влади не прийшли на програму до Шустера, хоча були запрошені на ефір.

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) ПВК Вагнер (1543) Єрмак Андрій (1390) Бурба Василь (82)


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Топ коментарі
+33
Если кратко, то ЗЕ засцал и тупо свалил принятие решения на Ермака.

А Ермак не посрамил честь агента ФСБ.
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09.02.2022 10:03 Відповісти
+20
"Була доповідь, під час якої я отримав команду від товариша Єрмака про перенесення", - сказав Бурба.
після чого зеЛох, єрмак та вся інша шобла побігли звонити таракану та фуйлу з доповідью про вагнерівців
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09.02.2022 10:17 Відповісти
+20
державна зрада зеленськог - це "не важливо"?

вся суть в тому, "Була доповідь, під час якої я отримав команду від товариша Єрмака про перенесення", - сказав Бурба.
після чого зеЛох, єрмак та вся інша шобла побігли звонити таракану та фуйлу з доповідью про вагнерівців
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09.02.2022 10:18 Відповісти
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Для альтернативно обдарованих: Бурба не мав права обговорювати будь що з Єрмаком, також не мав права виконувати будь які вказівки Єрмака. За БУДЬ ЯКИХ обставин не мав права!!! Коли ж ви, дегенерати, не зрозумієте елементарних речей?
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10.02.2022 17:06 Відповісти
Клоун, это была не первая встреча по вагнеровцам! И на предыдущих встречах присутствовали и секретарша, и Ермак! В обязанности военных не входит проверка допуска к гостайне отдельных лиц. Если Зеля дал команду докладывать при них, то ответственность на нем, и только на нем! Альтернативно одаренный, ты хотя бы своим недоразвитым мозгом понимаешь, что операция сорвалась не потому, что Бурба что-то с кем-то обговорил, а потому, что Найвеличніший не дал команду на реализацию завершающего этапа операции? Проблема не в том, что выполнили какой-то не тот приказ, а именно в том, что никакого приказа не последовало!
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10.02.2022 19:41 Відповісти
Бурба сам сказав, що такої команди від Зеленського НЕ ОТРИМУВАВ. Бурба просто вирішив, що Єрмак то заступник Президента. Але ж дегенератам поняття військової дисципліни та субординації не зрозумілі.
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10.02.2022 21:48 Відповісти
Неуважаемый подляковский бот,, на предыдущей странице есть ссылка на ютуб на умного человека, который разжевал, почему Бурба не мог не выполнить указания Дерьмака. Я тоже тебе уже все объяснил. Если мозгов не хватает понять, то обратись к психиатру.
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11.02.2022 09:51 Відповісти
Что вообще за постановка вопроса - мне сказали, я сказал, ....? Есть иерархия власти, подчиненность и порядок исполнения указаний. Кто такой вообще Ермак - это по сути не бреющийся ежедневно гарсон. Какого бы он роста не был, какое он имеет отношение по своему стулу к такой тонкой специфичной военной сфере, как разведка, тем более речь шла об отмене многомесячной подготовки операции. Почему Бурба взял под козырек в исполнение устное указание мало значимого для него клерка, а не послал его....за соответствующей бумагой, если ему вообще разрешено такие бумаги в своем кармане носить? Бурба прямо нарушил свои обязанности и нечего теперь искать виноватых!
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09.02.2022 11:59 Відповісти
Не мешайте поклонникам Питраликсеича из преступника делать героя.Это их любимое занятие)
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09.02.2022 12:11 Відповісти
Ватан! Хоть бы постеснялся! Эйнштейн - не чета многим из вас - когда-то сказал о двух известных ему бескончностях: вселенной и глупости. Никак не отвыкну от испанского стыда за вас, зеленых большевиков!
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09.02.2022 12:43 Відповісти
Мне пофиг от чего ты там не можешь отвыкнуть)Судя по всему,у тебя было много всего плохого от чего нужно отвыкнуть и забыть))Не отчаивайся и верь,что отвыкнешь
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09.02.2022 13:06 Відповісти
Получил КОМАНДУ?А ниче,что пан Бурба не имел права выполнять "команд" неизвестно от кого?Бурба совершил преступление.И из этого мудака еще и героя сделали?
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09.02.2022 12:10 Відповісти
Не переноси с больной головы на здоровую.Когда будет сидеть Зеленский с Ермаком , тогда и будем разбираться будет ли сидеть Бурба. Посмотрел бы я на тебя в такой ситуации , что бы ты исполнял
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09.02.2022 12:10 Відповісти
И , ребята Зелеботы , не надо перебрасывать стрелки , за все что твориться в Стране несет ответственность Зеленский ! Раньше нес ответственность Порошенко и наделал своих глупостей! За что и поплатился!
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09.02.2022 12:15 Відповісти
Спецоперация не была слита, как пытались обмануть общество порошенковские политтехнологи и прочие проплаченное "СМИ", а была перенесена из-за перемирия. Операцию нельзя было осуществлять сразу из-за дискредитации принимавших участия в договорённостях международных партнёров. Роковая случайность заключается в том, что в это же время в РБ параноидальный лукашенко выискивал заготовщиков Майдана против себя, после оглашения очевидных фальшивых результатов на выборах. Директор турбазы, где остановились вагнеровцы, сразу вычислил подозрительную группу молодых, крепких мужчин, которые вели себя по-военному дисциплинированно и абсолютно трезвый образ жизни в этой турбазе. А чтобы руссотуристы да не бухали? Поэтому он и позвонил куда следует. Вагнеровцев сразу скрутили и лука по началу, прилюдно, в своей истерической манере, обвинил во всём кремль. После новостей о задержании, Зе позвонил луке и попросил их выдать Украине, при этом передал дела о доказанных преступлениях каждого из них. Лука даже пообещал, что выдаст. Потом ему позвонили из кремля....
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09.02.2022 13:38 Відповісти
Бла бла бла , бла бла бла! А почему не слиты были операции по устранению Мотороллы, Захарченко , вывозу Цемаха и еще много других? Те же люди проводили! То что она накроется если ее перенести ясно было с самого начала , замена билетов , где то поселить! И именно в это время! Если бы ее не перенесли , все прошло бы нормально , они вылетели бы и не светились там! А то что СБУ накрыло разведчиков и еще одну операцию сорвало? А сколько удачных операций провели при Зе-предателях?Ни одной! Если не считать того что отдали России ценных людей ! Но это предательство! Это совпадение или закономерность!? 15 раз упал на нож?? Так вы это объясняете, и 5 раз выстрелил себе в голову! Если проанализировать 'достижения' Зеленого за почти 3 года , то легко придти к выводу , что он просто сливает Украину Путину ! Он ПРЕДАТЕЛЬ! Последний его маразм - бабушкам смартфоны , на которые надо черт знает сколько денег , причем украсть же еще надо , на дорогах не наворовали, а на армию дополнительно давать не хочет! Зачем усложнять Путину задачу!? А простой вопрос , если Путин все таки нападет, куда Зеленский засунет свои дороги и во что они превратятся в результате военных действий? Этим вопросом не задавались? Вы будете у себя в квартире клеить обои , если ваш дом горит? Да? Или займетесь все таки безопасностью? Хватит лапшу людям на уши вешать! Почитайте комментарии под постами Зе- предателя в Инстаграмме! Только не первые страницы , где все вычищают и льют бальзам ему на душу , типа -Величний, кращий президент и остальную ерунду , а полистайте подальше и сразу увидите реальное отношение людей к этому чучелу! Мое оценочное суждение (это для суда) - он ПРЕДАТЕЛЬ , и об этом говорят все его действия! А Ваннергейт , это всего ишь дополнительный фактаж к 111 статье! И , еще одно замечание , хоть я и не люблю Порошенко и ни разу за него не голосовал , но дело против него по 111 статье по моим оценкам , раз так в 20 проигрывает фактажу по предательству Зеленого , и Зеленому раз так в 20 больше предьявить можно , хотя бы те же закупки угля и электроэнергии в России ( не надо говорить про Белорусь , ее по факту нет) , и отсутствие подготовки к зиме 21-22 года! Одно это уже перевешивает факты предъявленные Порошенко!
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09.02.2022 14:15 Відповісти
Столько букв, а зачем, если сразу противоречие с моим комментом. Те операции были не слиты, потому что и эта операция по вагнеровцам не слита. Я же говорю- никто не сливал. Это неудачное стечение обстоятельств, которые разведчики понятно не могли предусмотреть.
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09.02.2022 14:33 Відповісти
Противоречие между интересами государства Украина и интересами президента Зеленского! Если говорить откровенно , то такие противоречия в той или иной степени существовали при всех президентах , но у Зеленого они достигли уровня когда сам президент становится угрозой национальной безопасности! Насчет операции уточню, пусть слово слита неточное , она была провалена с подачи Зеленского и Ермака! И вопрос в том сознательно или несознательно для меня даже не стоит , все что делается - делается сознательно , риски озвучиваются!
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09.02.2022 14:44 Відповісти
Это даже читать смешно! Что должны были предусмотреть разведчики? Что вместо финального этапа операции Зеля даст команду сдавать 40 военным билеты и подыскивать жилье в Беларуси? И это во время массовых заворушек там! Ну да, ни разу не палево: 40 здоровых лбов, которые должны были лететь транзитом, вдруг решают остаться в гостях у Луки. И это ты называешь "не сливом, а случайностью". Прикольно.
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11.02.2022 16:34 Відповісти
На проведение всех секретных операций давно существуют строгие инструкции. Бурба их нарушил - он и сам это понимает. Больше говорить не о чем.
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09.02.2022 12:45 Відповісти
Ну вы же понимаете, что сам Бурба не мог провести заключительный этап операции? Хотя бы потому, что нужно было задействовать службы, которые ему не подчиняются. Приказ о старте заключительной фазы должен был отдать президент лично. А он не стал этого делать, просто не стал. Ну и что мог сделать Бурба? Лично инициировать захват самолета? Так из него бы потом ОП вообще террориста сделал!
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09.02.2022 13:47 Відповісти
Согласен, это не тот случай где можно брать инициативу на себя...да и как бы он диспетчерам и пилотам отдал приказ на приземление в Киеве? полетел бы с нашими спецами на этом самолете и захватив его посадил бы в Киеве?))))
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09.02.2022 16:21 Відповісти
100%. Помимо разведки нужно было задействовать СБУ, полицию, МЧС, врачей (на случай если планировалось разыгрывать сердечный приступ), вносить изменения в режим работы аэропорта, готовить отчеты на уровне МИДа и т.п.
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09.02.2022 16:38 Відповісти
Забавно как у зелебоб во всем виноваты те, кто раскрывает преступное поведение чиновников. Петрик, Бурба. Только не настоящие преступники.
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09.02.2022 14:44 Відповісти
Тут взагалі нічого обговорювати. Ну хіба що те,що привладі явні вороги нашого народу.
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09.02.2022 15:20 Відповісти
Бурбак,как патриот Украины,и зная что Ермак агент,взял бы да и пристрелил этого козла. А теперь сидит оправдывается,я не виноват.Фу,млин
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09.02.2022 15:49 Відповісти
Сам виноват,ибо некуй было сливать Дерьмаку инфу.Дослужился ,мля,до генерала и плачет,сидит
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09.02.2022 15:51 Відповісти
а почему ЗАВХОЗ вместо закупки туалетной бумаги принимает такие решения ??? КТО ОН ТАКОЙ ???
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09.02.2022 16:29 Відповісти
перемирие ценно. за год погибло втрое меньше бойцов ВСУ, чем за прошлый период.
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10.02.2022 01:40 Відповісти
то есть завхоз с Банковой руководит военной разведкой!!!!! и пАчАму мы не в НАТА???????
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10.02.2022 14:55 Відповісти
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