Команду про перенесення спецоперації щодо вагнерівців я отримав від Єрмака. Він сказав: "Нехай перемир'я побуде два дні, потім можете реалізовувати", - Бурба. ВIДЕО

Колишній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба наполягає, що команду перенести спецоперацію із затримання бійців російської приватної військової компанії "Вагнер" дав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Про це Бурба сказав в інтерв'ю Дмитрові Гордону, передає Цензор.НЕТ.

"Була доповідь, під час якої я отримав команду від товариша Єрмака про перенесення", – сказав Бурба.



Він наголосив: президент Володимир Зеленський був у курсі спецоперації, йому про неї регулярно доповідали. "Це була не просто доповідь, це була санкція після доповіді. І не один раз", – зазначив колишній начальник ГУР.

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Бурба розповів, що 23 липня 2020 року, напередодні фінальної стадії спецоперації, він разом із тодішнім заступником голови СБУ Русланом Баранецьким прибув до Офісу президента для чергової доповіді.



"Ми спочатку були у мене. Я послухав доповіді. Потрібно ж було послухати доповіді не лише з України, а й з Росії, як воно все [розвивається]. Ви зрозумійте, це ж купа людей, які збираються, поселяються. Це не так усе просто. Потрібні були вуха, очі, які слухатимуть і дивитимуться там... Послухав доповіді, ми розуміємо, що готові рухатися на новий етап, переходити на нову сходинку, тому ухвалили рішення з Баранецьким, як ми й раніше це робили, поїхати до президента – офіс у мене недалеко", – розповів Бурба.



За його словами, співробітники Управління держохорони, які охороняють президента, того дня сказали їм, що глава держави зайнятий і не може їх прийняти.



"Я піднімаюся з Баранецьким на четвертий поверх (ви знаєте, президент на четвертому поверсі сидить), там охорона. Вони сказали, що він зараз зайнятий, вас не прийме. Я відповів: "Добре, чекатимемо". Через деякий час я одержав завдання спуститися на другий поверх [де розташований кабінет керівника Офісу президента]. Я з Баранецьким спустився. Прийшов Єрмак і нас прийняв. Він був делегований президентом і сказав, що рішення керівництва, рішення Зеленського, – [спецоперацію] потрібно перенести", – згадав Бурба.



Гордон спитав у співрозмовника, що він відчув у цей момент.



"Спочатку не зрозумів. Тому що важко зрозуміти, навіть без мотивації, чому. Ми військовослужбовці. Але треба було порозумітися. Я з Русланом висловив свої [аргументи], а Єрмак – свої. Я в емоційній формі [про це говорив] – емоції почали працювати. Потрібно було стримувати, але на якомусь етапі треба й емоційно спілкуватися. Він виходив, за його словами, повідомляти президенту, я виходив спілкуватися зі своїми хлопцями", – розповів Бурба.



За словами колишнього начальника ГУР, Єрмак пояснив необхідність перенести операцію домовленостями про перемир'я на Донбасі.

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"Мотивація була проста: з 27 липня починалося перемир'я, і якщо 25-го щось станеться, то росіяни скажуть, що є привід [перемир'я не починати], тобто з понеділка нічого не буде. Їм було важливе перемир'я. Але, зрозумійте, [готується така спецоперація] – ти повинен усвідомлювати. Було [сказано] дуже просто: "Як хочеш, так і перенось, нас це не цікавить". На скільки днів? На тиждень. Мною, звичайно, було сказано "ні". І тут такий момент дуже важливий, мабуть, ви перший почуєте. Єрмак вийшов і прийшов, мотивуючи, що спілкувався із Зеленським, і сказав одну фразу: "Добре, нехай перемир'я побуде два дні – у понеділок і вівторок, а в середу можете реалізовувати". Розумієте, як на базарі! "Добре, нехай побуде день-два..." Про яку системність ми говоримо?" – обурився Бурба.

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

15 листопада 2021 року Тимчасова слідча комісія ВР представила звіт з розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер": "Операцію щодо "вагнерівців" проводило ГУР МО. Хто її скасував - невідомо, але точно не Зеленський".

17 листопада вийшло розслідування Bellingcat та The Insider щодо операції проти "вагнерівців". Згідно з опублікованим 17 листопада 2021 року розслідуванням Bellingcat, Єрмак на завершальному етапі операції із затримання найманців ПВК Вагнера, наприкінці липня 2020 року, "запропонував відкласти" її на тиждень. Саме тоді президент Володимир Зеленський досяг домовленності про припинення вогню на Донбасі. За словами тодішнього директора ГУР Василя Бурби, ОП вважав, що якщо спецоперація продовжуватиметься відповідно до плану та завершиться затриманнями 25 липня, тишу на Донбасі не буде встановлено.

18 листопада 2021 року журналістка Яніна Соколова оприлюднила документи щодо підготовки і проведення спецоперації з затримання найманців ПВК "Вагнер": Звернення до Тарана про санкціонування і звіт про проведення.

19 листопада в ефірі шоу Шустера колишній голова ГУР МО Василь Бурба розкрив деталі отримання вказівки про перенесення спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнера". Зокрема він повідомив, що, за словами голови ОП Андрія Єрмака, вказівку дав сам президент Зеленський.

Бурба також висловив припущення, що серед українських можновладців є "кріт", який передає інформацію ворогові. Крім цього, ексголова ГУР МО повідомив, що всіх учасників спецоперації по затриманню "вагнерівців" звільнили. І не просто звільнили з посад, а з лав Збройних сил, а також забрали у них документи прикриття, наразивши цим на небезпеку.

Також зазначимо, що Зеленський, Єрмак та інші представники влади не прийшли на програму до Шустера, хоча були запрошені на ефір.