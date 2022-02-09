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"Злість, несправедливість... Терпів, терпів і...", - Рябчук розповів, чому розстріляв товаришів по службі в Дніпрі. ВIДЕО

Артемій Рябчук, який влаштував стрілянину на "Південмаші" у Дніпрі, розповів, чому він взявся за зброю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів на допиті, фрагменти відео з якого з'явилися у ТСН.

Рябчук розповів, що він був у поганому настрої. Солдат-строковик відчував злість та несправедливість. У той день терпець урвався.

"У мене жахливий був стан, настрій. Злість, несправедливість. Я вже просто терпів, терпів, терпів і...", - сказав Рябчук.

Нагадаємо, раніше директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов повідомив, що підозрюваний пояснив, що безпосередньо під час скоєння злочину він перебував у такому емоційному стані, як затемнення свідомості, злість, що обмежувало його свідомість та усвідомлення тих дій, які він вчиняв. Зазначені обставини перевірятимуть під час проведення психолого-психіатричної експертизи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стрілянина на "Південмаші": комісія МВС виявила факти позастатутних відносин та порушення доступу до зброї

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї. На суді із обрання запобіжного заходу він визнав свою провину. Суд відправив Рябчука до СІЗО.

Дніпро (3322) стрілянина (1799) Рябчук (33)


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Топ коментарі
+59
підарасіна...
кривдника, одного, не міг наказати? падлюка.
тебе тварюку, жінки ображали?
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09.02.2022 14:06 Відповісти
+57
Я вот тоже чувствую не справедливость, что должен вкалывать на работе, в то время как зеля, Андрей Елдак и Трухин в это время нюхают кокаин и порят корабельных сосен
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09.02.2022 14:06 Відповісти
+51
Авы видели в сериале "Слуга", когда Голобородько безжалостно расстреливал людей в Парламенте? это всё телевизор делает.
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09.02.2022 14:23 Відповісти
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"Злість, несправедливість... Терпів, терпів і...", - Рябчук розповів, чому розстріляв товаришів по службі Джерело:

ТРИНДИ ТРИНДИ ГНІДА ЗАВЕРБОВАНА, МАБУТЬ З ТАБОРІВ МЕДВЕДЧУКА В ЯКИХ В СВІЙ ЧАС НАВЧАЛАСЬ САВЧЕНКО
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09.02.2022 22:14 Відповісти
Может просто сорвало крышу от как у психически неустойчивого?

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09.02.2022 22:30 Відповісти
чухня....говорю как служивший срочку эта служба в эпоху через 20 лет в нгу просто детский садик..он дегенерат полный..
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09.02.2022 22:47 Відповісти
Ты видео видел с камеры видеонаблюдения в оружейке? Этот "дегенерат" даст фору очень многим уже отслужившим.
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10.02.2022 00:57 Відповісти
я о причине а нажать на гашетку может даже обезьяна с мозгом улитки или плинтус табуретка....
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10.02.2022 02:38 Відповісти
Причина конечно важна. Но обезъяна не сможет так работать по множественным целям и так перезаряжатся.
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10.02.2022 02:43 Відповісти
там много ума надо?в сталкер играй
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10.02.2022 12:02 Відповісти
Ум нужен, но важно даже не это. Игры дают моторную реакцию управления мышей, клавиатурой, джойстиком, или 3d джойстиком, но не оружием. Стреляя или летая в играх вы можете получить теоретические навыки, но не практические для реального мира.
Даже стреляя в тире, например из самозарядного оружия калибра .22lr (5.6 mm), вы не получите навыки стрельбы из АКМ, и стрельба из самозарядных винтовок бОльших калибров тоже будет отличатся очень существенно. В игре отсутсвует элемент страха, а это вообще самый сильный инстинкт у человека (здорового). Stalker и counter strike для практических навыков бесполезны. Наоборот они могут создать чрезмерную уверенность, ничем не подкрепленную.
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10.02.2022 17:29 Відповісти
а чего по твоим постам ко мне приходит оповещения ?
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10.02.2022 12:43 Відповісти
Потому что вы на меня подписались и я эту подписку подтвердил недавно.
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10.02.2022 17:16 Відповісти
А по-моему он просто выполнял приказ.
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10.02.2022 06:43 Відповісти
Он был собран и дисциалинирован. И беспощаден к врагам рейха.
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10.02.2022 06:45 Відповісти
Як навчив адвокат негідника, так він тепер і говорить.
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10.02.2022 08:38 Відповісти
и вот вопрос - а на хрена его живым взяли?
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10.02.2022 15:19 Відповісти
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