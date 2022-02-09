"Злість, несправедливість... Терпів, терпів і...", - Рябчук розповів, чому розстріляв товаришів по службі в Дніпрі. ВIДЕО

Артемій Рябчук, який влаштував стрілянину на "Південмаші" у Дніпрі, розповів, чому він взявся за зброю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів на допиті, фрагменти відео з якого з'явилися у ТСН.

Рябчук розповів, що він був у поганому настрої. Солдат-строковик відчував злість та несправедливість. У той день терпець урвався.

"У мене жахливий був стан, настрій. Злість, несправедливість. Я вже просто терпів, терпів, терпів і...", - сказав Рябчук.

Нагадаємо, раніше директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов повідомив, що підозрюваний пояснив, що безпосередньо під час скоєння злочину він перебував у такому емоційному стані, як затемнення свідомості, злість, що обмежувало його свідомість та усвідомлення тих дій, які він вчиняв. Зазначені обставини перевірятимуть під час проведення психолого-психіатричної експертизи".

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї. На суді із обрання запобіжного заходу він визнав свою провину. Суд відправив Рябчука до СІЗО.