Силовики за вказівкою ОП "вибивають" з різних людей фальшиві "показання" проти Порошенка, - адвокати п'ятого президента. ВIДЕО

Силовики за вказівкою Офісу Зеленського намагаються сфабрикувати показання проти п’ятого президента Петра Порошенка, "вибиваючи" свідчення з різних осіб.

Про це під час брифінгу заявили адвокати Порошенка, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

Вони, зокрема, оприлюднили відповідні відеодокази.

"На наше прохання було підготовлено підбірку публічних заяв, яку робили люди, на яких тиснули, яким обирали тримання під вартою і яким пропонували негайно вийти з СІЗО в разі, якщо вони дадуть покази проти Порошенка. Нічого іншого слідчих не цікавило", – наголошує адвокат Ілля Новіков.

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Про те, що від них вимагали показання проти Порошенка, зокрема, повідомляли генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, генерал-лейтенант ЗСУ, заступник міністра оборони (2015-2019) Ігор Павловський, директор ПАТ "Завод "Кузня на Рибальському" Валерій Шандра та бізнесмен Сергій Кузяра.

"Під час того, як я сидів в СІЗО, мене вивозили чотири рази без адвокатів і пропонували, щоб я щось розказав на Порошенка, або на Бірюкова, або на міністра оборони, і тоді проти мене справу закриють", – говорить генерал Марченко.

"Зрозуміло, якщо п’ять разів згадувалося прізвище п’ятого Президента України, після цього я був затриманий, поміщений в СІЗО, і безпосередньо натякали на те, чого ти тут сидиш. Все для того, щоб це пов’язати безпосередньо з п’ятим Президентом України. П’ять разів в цій підозрі згадується Порошенко. Чому так, я не розумію. Якщо ми говоримо, що це політичне замовлення, то безумовно це має місце", – говорить генерал Павловський.

"Я чотири місяці перебував у слідчому ізоляторі, мабуть це дуже зручно тримати людей під вартою для того, щоб тиснути на них психологічно та отримати певний результат, який потребувало на той момент політичне керівництво країни. Передача мені привітань з фразами, що нам потрібні зовсім інші люди, тому до вас претензій ми не бачимо, дайте якісь покази", – зазначає Валерій Шандра:

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"Мені кілька разів міняли камери, мені змінили місце ізоляції з Київського слідчого ізолятора на слідчий ізолятор СБУ. М’яко кажучи, умови, в які мене поставили, були дуже жорсткими, це без сумніву тиск з боку влади, з боку всієї правоохоронної системи. Лякали та розповідали про те, що це серйозні статті, і для мене правильним було б, якби я дав свідчення, які б дозволили притягти до відповідальності Порошенка. Це було у ДБР", – сказав Сергій Кузяра.

Адвокат Новіков наголошує: "Ці люди не всі знають один одного, вони проходять по різних провадженнях, єдине, що є спільного – це прізвище п’ятого Президента і те, що саме покази проти Порошенка зазначалися як умова, за якою вони можуть вийти з-під варти".

"Ми бачимо підряд чотири особи, яких утримували у слідчих ізоляторах. Знаходитися там для людини – це само по собі катування. І ось ми бачимо, як катували цих людей з метою вибити з них брехливі неправдиві свідчення проти Петра Порошенка", – говорить адвокат Ігор Головань.

Адвокати також зазначили, що про спроби сфабрикувати покази проти Порошенка заявив і екссуддя Микола Чаус, якого викрали з території Молдови, катували і утримували кілька місяців у полоні.

"Ми знаємо за висновками розслідування, яке відбувалося в Молдові, що молдовські правоохоронні органи встановили чітко прізвища правоохоронців, працівників спецслужб та дипломатів, які брали участь в нелегальному перевезенні Чауса через кордон. Наразі у нас є публічні заяви Чауса, і вони повністю співпадають з тим, що ми знаємо з розслідувань і того, що ми бачили на власні очі", – говорить Ілля Новіков.

"Якщо Павловського, Марченка, Шандру, Кузяру тримали хоча б у слідчому ізоляторі – це державна установа. То у випадку з Чаусом ми бачимо, що використовувалися українські спецслужби, що встановлено компетентними органами Молдови, для операції з викрадення людини. Відповідно до нашого закону це називається насильницьке зникнення, коли викрадають людину і тримають її місяцями у невідомому місці, невідомому підвалі. Коли катують, коли використовують наручники, голод, приниження і мішок на голову. Це відверті реальні катування", – наголошує Головань.

"Це структури, якими керує президент держави. Чинна влада на чолі з президентом, почавши з політичних переслідувань свою каденцію, вже опустилася до відвертих викрадень і катувань. І все з однією метою – політичних переслідувань", – говорить Ігор Головань.

Адвокат Порошенка також звернув увагу на бездіяльність Офісу Генерального прокурора та інших правоохоронних органів, коли йдеться про оточення Зеленського. "Подивимося на справу Трухіна – дивляться в інший бік, не бачать доказів, не бачать відеозаписів, тільки публічний інтерес спонукає до якихось дій, і все одно намагаються вигородити свого", – констатує Ігор Головань.

"Скільки вже місяців минуло відтоді, як Чауса було "знайдено". І ми бачили, що жодних брифінгів Генпрокурора і керівництва СБУ, ДБР, жодних виступів у пресі, коментарів. Все це намагаються прикрити для того, щоб потім все забулося, і використати в інтересах влади. Ми бачимо, як Україну опускають до рівня Білорусі і Росії, коли у нас в невідомих підвалах представники спецслужб, що підпорядковані президенту країни, катують людей", – говорить Ігор Головань.

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"Ми в цю п’ятницю очікуємо засідання Апеляційного суду Києва у справі запобіжного заходу за так званою "вугільною справою". Я нагадую, що ця справа повністю грунтується на тому, що начебто існувала злочинна змова на користь терористів. Вже зрозуміло, що такої змови не було. Але з того, що ми бачимо, з цієї низки заяв, з того пазлу, який склався, випливає, що насправді існує змова на фальсифікацію цих всіх проваджень, всіх справ. І кожна людина, яка погоджується брати участь у цій фальсифікації, її дії будуть сприйматися в контексті того, що ми зараз бачимо", – говорить Новіков.

Адвокати Порошенка застерегли всіх учасників фальсифікацій показів та тиску на свідків, що санкції відповідно до Акту Магнітського накладаються у тому числі і за тортури та катування.