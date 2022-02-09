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Новини Відео П'яна ДТП "слуги народу" Трухіна
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ДТП з Трухіним: справу мали би передати з ДБР до Нацполіції та виписати штраф, але цього не роблять. ВIДЕО

У потерпілих в ДТП за участі "слуги народу" Трухіна - легкі тілесні ушкодження. За законом в такому разі має настати адміністративна відповідальність, а не кримінальна. А розслідувати подію повинна Нацполіція, а не ДБР.

Про це йшлося на засіданні комітету Верховної Ради з питань правоохоронної політики та правосуддя, повідомляє Цензор.НЕТ.

Нардеп "Слуги народу" Максим Бужанський уточнив, яким є характер пошкоджень у потерпілих. "Наскільки я пам'ятаю процедуру, якщо в них немає пошкоджень або легкі пошкодження, то це адміністративна відповідальність, треба закривати кримінальну справу та передавати до Нацполіції для того, щоб вона виписувала штраф", - сказав він.

"Учасники ДТП, троє з них отримали легкі тілесні ушкодження. Ви дійсно праві, що за вказаним фактом не настає кримінальна відповідальність, але ми досліджуємо низку інших питань в ході кримінального провадження, а саме встановлення, хто саме знаходився за кермом транспортного засобу", - відповів директор ДБР Сухачов.

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Він наполягає, що поки не встановлено, хто саме перебував за кермом, припинити кримінальне провадження та застосувати адміністративну практику неможливо.

Із Сухачовим не згоден нардеп "ОПЗЖ" Григорій Мамка, доктор юридичних наук. "Якщо результат по судово-медичним експертизам – легкі тілесні ушкодження. То ви не повинні далі розслідувати провадження, не треба чекати висновку експертиз. Відсутність події злочину - чітко і ясно каже закон. Яка повна об'єктивність? Що встановлювати? Хто був за кермом? Події немає. Якщо немає події злочину, то відсутність особи, яка його вчинила", - сказав він.

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"А тепер, коли розглянути це все, то Трухін тут до чого? Їхав п'яний – 130 це позбавлення прав та штраф. Друга історія: не витримав дистанції за кермом, інша стаття адмінкодексу. Хтось інший не витримав, також адмінкодекс. А кримінальна справа ДБР – ресурси втрачає", – додав Мамка.

Автор: 

ДТП (4495) Нацполіція (15325) цензура (364) ДБР (3590) Бужанський Максим (104) Трухін Олександр (159) Сухачов Олексій (61)


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Топ коментарі
+19
Т.е., попытка дачи взятки в крупном размере должностному лицу при исполнении, уже как бы и не преступление.
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09.02.2022 19:36 Відповісти
+14
А кому выписывать? Там то ли красная майка, то ли красные революционные шаровары. Да и те уже в лес ушли.
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09.02.2022 19:36 Відповісти
+10
Не знаю из какой Германии ты строчишь. В Штатах это чмо было бы рылом на капоте с ластами за спиной сразу же после предложения патрульному хотя бы одной печеньки. В Германии, видимо, все не так?
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09.02.2022 19:48 Відповісти
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Ніііі, все має бути під контролем! Фігурант же ж кошерний, він ває вийти чистим і ні в чому не винуватим!
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09.02.2022 19:34 Відповісти
пожалуйста давайте поделимся информацией о местонахождении ДБР. вроде на улице Симона Петлюры их есть, а где еще? ближайшим митингом у ним идём или нет?
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09.02.2022 20:22 Відповісти
это антис????изм, закон Бужанского запрещает!
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09.02.2022 22:37 Відповісти
Рафик не винават. Он пастрадавший
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09.02.2022 19:35 Відповісти
А кому выписывать? Там то ли красная майка, то ли красные революционные шаровары. Да и те уже в лес ушли.
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09.02.2022 19:36 Відповісти
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10.02.2022 00:37 Відповісти
Т.е., попытка дачи взятки в крупном размере должностному лицу при исполнении, уже как бы и не преступление.
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09.02.2022 19:36 Відповісти
Не, ну у меня нет и тени сомнений, шо зепропагандон мне сейчас пояснит про 150 тысяч конфет или печенек
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09.02.2022 19:41 Відповісти
патрульному 150 000 доларов
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09.02.2022 19:42 Відповісти
да отмажут твоего кумира отмажут.не напрягайся
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09.02.2022 19:47 Відповісти
Не знаю из какой Германии ты строчишь. В Штатах это чмо было бы рылом на капоте с ластами за спиной сразу же после предложения патрульному хотя бы одной печеньки. В Германии, видимо, все не так?
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09.02.2022 19:48 Відповісти
Судя по твоим попыткам отмазать вот это зеленое, ты из той Германии строчишь, которая в задрищенском уезде мухосранской губернии. Ну, расскажи мне как невинный пьяный в дупу трухин предлагал патрульному 150 тысяч печенек.
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09.02.2022 19:57 Відповісти
Это эффект даннинга-крюгера в чистом виде. Ты не в состоянии уяснить насколько тупы твои потуги отмазать одного из твоих хозяев в силу твоего интеллектуального уровня. И это радует. Умные люди зепропагандонами не работают, судя по всему.
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09.02.2022 20:05 Відповісти
Я так зрозумів, що патрульні тупо злякалися це підтвердити. Та й з відеозапису видно, що сам патрульний ніби й не проти був узяти гроші, просто не на камеру Коло замкнулося.
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09.02.2022 19:41 Відповісти
Судмедэксперт не получил 150 К

Таких расценок нет, да и тот "уход в лес" в аффекте под пьянкой был
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09.02.2022 19:39 Відповісти
если машину депутата трамбонут камазом - то админштраф водиле - и домой
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09.02.2022 19:42 Відповісти
Значить справа закінчиться штрафом для чоловіка в "червоному". Буде знати як носити яскравий одяг. Втім, повезло, закінчився строк давності притягнення до адмінвідповідальності
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09.02.2022 19:47 Відповісти
поторопились труху из партии исключать и клеймить позором все кому не лень ?)))
а он, оказывается просто так...в лес хотел сходить...отлить видимо)))
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09.02.2022 20:06 Відповісти
які "легкі тілесні"? Що вони там вже уроди зелені, зовсім забрехалися?
Лучано Лучі пішов на інвалідність в результаті ДТП!
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09.02.2022 19:57 Відповісти
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09.02.2022 20:04 Відповісти
конечно там есть тяжелые, братан весь в крови был, аж штаны рэпнули на сраки... а вы говорите нет пострдавших.. а попытка сбежать и попытка взятки та то такэ, обыденное.. НАГРАДИТЬ труханова срочно требу. наградить орденом, самым главным...
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09.02.2022 20:04 Відповісти
Наша Корабельна сосна задекларувала грошовий подарунок у розмірі 14.5 млн гривень кстаті..
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09.02.2022 20:14 Відповісти
видать хорошо насосала))
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09.02.2022 20:29 Відповісти
Насмоктала!
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10.02.2022 11:53 Відповісти
Така собі гра у правопорядок,нацполіція передає справу в ДБР,Сухачьов включає дурака,нічого не бачив,нічого не чув,треба передавати діло назад в поліцію.Трухін оказується молодець їжай по країні збирай відкати і роздавай конверти депутатам.Особливий конверт - БУЖАНСЬКОМУ.
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09.02.2022 20:08 Відповісти
Офис Президента придумал новый способ защиты Трухина от обвинений в пьяном ДТП, попытки скрыться с места происшествия, неоказания помощи и дачи взятки полиции.

Слугам дана команда не подписывать бланк для созыва внеочередной сессии ВР, на которой должны быть заслушаны руководители СБУ, ГПУ, ГБР и НАБУ по резонансным преступлениям депутатов.

Теперь Трухин ходит по коридорам Рады с важным видом, и сообщает всем, что все порешал и ничего ему не будет. темный рыцарь
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09.02.2022 20:09 Відповісти
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09.02.2022 20:17 Відповісти
Ніколи такого не було і ось знову Ще одного слугу впіймали на хабарі! Знайомтесь, Владислав Трубіцин - голова постійної комісії з підприємництва, промисловості та міського благоустрою у Київраді Чесний хлопець із підсобниками захотів 1,5 млн грн від бізнесмена за дозвіл на встановлення МАФів у місті. Дружбан Єрмака! .
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09.02.2022 20:27 Відповісти
Бужанський - "...... треба виписувати штраф"
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09.02.2022 20:48 Відповісти
Зеленое сверхдно подлости, наглости по отношении к Законам Украины, к украинскму народу!😡
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09.02.2022 20:55 Відповісти
¨Ne nu a chto, krasivo janelohov obigrali, net nu hotj stolb na golove tesatj mozhno, no nihrena ne dohodit - igratj s ******** ne nado, on obmanit. Kstati, tu zhe oshibku sovershil poroh, begaja po stadionam za janelihom.
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09.02.2022 21:05 Відповісти
С каких пор дача взятки лицу при исполнении - админ штраф?
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09.02.2022 21:44 Відповісти
А никакой взятки не было. Патрульные сказали - никто не предлагал. Ну а видео.... так это для лохов. Хлеба нет - жрите видосы...
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10.02.2022 01:49 Відповісти
https://zaxid.net/******************************************************************************************* Майже всі слідчі Львівського райуправління поліції подали рапорти на звільнення Масове звільнення поліцейські пояснюють тиском нового керівника управління


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Оце докерувались зелені покращувачі!
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09.02.2022 22:18 Відповісти
Зеленько продолжает разваливать и позорить страну....
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10.02.2022 12:28 Відповісти
 
 