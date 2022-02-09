ДТП з Трухіним: справу мали би передати з ДБР до Нацполіції та виписати штраф, але цього не роблять. ВIДЕО

У потерпілих в ДТП за участі "слуги народу" Трухіна - легкі тілесні ушкодження. За законом в такому разі має настати адміністративна відповідальність, а не кримінальна. А розслідувати подію повинна Нацполіція, а не ДБР.

Про це йшлося на засіданні комітету Верховної Ради з питань правоохоронної політики та правосуддя, повідомляє Цензор.НЕТ.

Нардеп "Слуги народу" Максим Бужанський уточнив, яким є характер пошкоджень у потерпілих. "Наскільки я пам'ятаю процедуру, якщо в них немає пошкоджень або легкі пошкодження, то це адміністративна відповідальність, треба закривати кримінальну справу та передавати до Нацполіції для того, щоб вона виписувала штраф", - сказав він.

"Учасники ДТП, троє з них отримали легкі тілесні ушкодження. Ви дійсно праві, що за вказаним фактом не настає кримінальна відповідальність, але ми досліджуємо низку інших питань в ході кримінального провадження, а саме встановлення, хто саме знаходився за кермом транспортного засобу", - відповів директор ДБР Сухачов.

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Він наполягає, що поки не встановлено, хто саме перебував за кермом, припинити кримінальне провадження та застосувати адміністративну практику неможливо.

Із Сухачовим не згоден нардеп "ОПЗЖ" Григорій Мамка, доктор юридичних наук. "Якщо результат по судово-медичним експертизам – легкі тілесні ушкодження. То ви не повинні далі розслідувати провадження, не треба чекати висновку експертиз. Відсутність події злочину - чітко і ясно каже закон. Яка повна об'єктивність? Що встановлювати? Хто був за кермом? Події немає. Якщо немає події злочину, то відсутність особи, яка його вчинила", - сказав він.

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"А тепер, коли розглянути це все, то Трухін тут до чого? Їхав п'яний – 130 це позбавлення прав та штраф. Друга історія: не витримав дистанції за кермом, інша стаття адмінкодексу. Хтось інший не витримав, також адмінкодекс. А кримінальна справа ДБР – ресурси втрачає", – додав Мамка.