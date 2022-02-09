"Без цензури наживо": Макрон, Зеленський, Путін, єБабуся, ТікТокерка і офіцер, вата палає. ВIДЕО

Чи вийде у Франції присилувати Україну до "Мінська-2" на умовах Росії? З якого дива влада вирішила роздавати смартфони? Як ще одна ТікТокерка відгребла від офіцера? І на десерт - ваша улюблена рубрика "Вата палає".

Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич на традиційному стрімі "БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо" на Цензор.НЕТ аналізують, в яку пастку Франція штовхає Україну, та розглядають ще чимало важливих новин.

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