"Без цензури наживо": Макрон, Зеленський, Путін, єБабуся, ТікТокерка і офіцер, вата палає. ВIДЕО
Чи вийде у Франції присилувати Україну до "Мінська-2" на умовах Росії? З якого дива влада вирішила роздавати смартфони? Як ще одна ТікТокерка відгребла від офіцера? І на десерт - ваша улюблена рубрика "Вата палає".
Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич на традиційному стрімі "БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо" на Цензор.НЕТ аналізують, в яку пастку Франція штовхає Україну, та розглядають ще чимало важливих новин.
Буде гаряче, вмикайтеся!
Топ коментарі
+11 olele
показати весь коментар09.02.2022 20:51 Відповісти Посилання
+4 Zadoretskyy Ivan
показати весь коментар09.02.2022 20:51 Відповісти Посилання
+4 Bel Amor
показати весь коментар09.02.2022 20:55 Відповісти Посилання
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https://twitter.com/Redcoukr_/status/1491169179642515456 21 ч
Раньше гречку раздавали,
А тепер - смартфони!
Раньше риги заправляли,
А теперь андони.