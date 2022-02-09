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"Без цензури наживо": Макрон, Зеленський, Путін, єБабуся, ТікТокерка і офіцер, вата палає. ВIДЕО

Чи вийде у Франції присилувати Україну до "Мінська-2" на умовах Росії? З якого дива влада вирішила роздавати смартфони? Як ще одна ТікТокерка відгребла від офіцера? І на десерт - ваша улюблена рубрика "Вата палає".

Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич на традиційному стрімі "БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо" на Цензор.НЕТ аналізують, в яку пастку Франція штовхає Україну, та розглядають ще чимало важливих новин.

Буде гаряче, вмикайтеся!

Автор: 

Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (439)


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Топ коментарі
+11
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09.02.2022 20:51 Відповісти
+4
Чеські ЗМІ пишуть Жирік готується до Кабздона.
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09.02.2022 20:51 Відповісти
+4
невдовзі побачимо, як говнокомандуючий просуватиме "мінськи домовленності"
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09.02.2022 20:55 Відповісти
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Чеські ЗМІ пишуть Жирік готується до Кабздона.
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09.02.2022 20:51 Відповісти
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09.02.2022 20:51 Відповісти
невдовзі побачимо, як говнокомандуючий просуватиме "мінськи домовленності"
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09.02.2022 20:55 Відповісти
Добіса@Redcoukr_

https://twitter.com/Redcoukr_/status/1491169179642515456 21 ч



Раньше гречку раздавали,
А тепер - смартфони!
Раньше риги заправляли,
А теперь андони.
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09.02.2022 21:23 Відповісти
Я переконана, що потрібно діяти за будапештським форматом. мінськ - це просто затягування проблеми!
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11.02.2022 10:41 Відповісти
Саме так. добре, що є однодумці
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11.02.2022 11:00 Відповісти
Вже всі переконалися, що Мінськ - це помилка. потрібно робити все можливе, аби повернути будпештський формат.
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11.02.2022 10:59 Відповісти
правльно, адже треба діяти за будапештом. взагалі мінськ уклав порошенко з терористами. ганьба! хай не забуде руку потиснути путіну.....
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11.02.2022 11:16 Відповісти
це порошенко підписав мінськ з терористами. ганьба! не забувайте про його слова путіну "ЖМУ РУКУ".
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11.02.2022 11:28 Відповісти
Мінським домовленостям - ні. вони абсолютно не впливають на покращення ситуації. Будапешт - так!
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11.02.2022 11:37 Відповісти
 
 