"Мені заборонили говорити про все, що стосується "Укрзалізниці", - заступник голови наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко ходить на телеефіри за умови не говорити про УЗ. ВIДЕО
Заступник голови наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко під час прямого ефіру на одному з телеканалів відмовився відповідати на питання, які стосуються "Укрзалізниці".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, зокрема, Лещенко не захотів відповісти на запитання глядачів: "Навіщо залізничники б'ють по колесах молотком на зупинках?", пояснивши це внутрішніми інструкціями від голови наглядової ради.
"Укрзалізниця" це підприємство, в якому я в наглядовій раді. На минулому засіданні - першому засіданні наглядової ради, була дуже серйозна внутрішня розмова, в ході якої керівник наглядової ради Гепард Хафер сказав дуже жорстко. Він поставив умови, що жоден член Наглядової ради не може виступати на будь-яких публічних майданчиках про "Укрзалізницю"... Ці умови моєї участі в ефірі були попередньо з вами проговорені, оскільки я, коли вступив на цю посаду, чітко окреслив, що жодні теми, які стосуються "Укрзалізниці", я обговорювати не можу, оскільки є така інструкція Наглядової ради до своїх членів Наглядової ради. І тому давайте шукати розмову, в такий спосіб будувати, щоб ми не підставляли мене перед тим органом, в якому я працюю", – сказав Лещенко.
Будь ласка, зачекайте...
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Продовжуючи тему неймовірно завищених цін, за якими купує Укрзалізниця. На цей раз мова піде про СВ вагон.
В січні було придбано комплект меблів для одного СВ вагону за 1,7 млн. грн. https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-14-007177-a
І ось які там ціни:
Полиця нижня - 37 336 грн. з ПДВ.
Крісло провідника - 40 590 грн.
Пляшкотримач - 13 200 грн.
Стіл купе пасажира - 6 960 - 6 504 грн.
Стіл провідника - 8 902 грн.
Спинка - 5 508 грн.
Підголовник - 4 728 грн.
Вішалка для одягу - 1 680 грн.
Тримач дрібних речей - 1 440 грн.
Матрац - 4 740 грн...
Загалом комплект меблів для одного купе коштує близько 200 тис. грн. І тут головне питання - а скільки ж переплатили?
Якщо подивтись в специфікацію, то там ми також побачимо сейфи MySafe MS.17.E CREAM габаритами 170*240*160. Вони відкрито продаються на ринку. Укрзалізниця купує їх по 11 316 грн./шт. з ПДВ. На сайті "Епіцентру" вони коштують 3 187,50 грн. У виробника мабуть іще дешевше. https://epicentrk.ua/shop/seyf-mebelnyy-paritet-k-ms-17-e-cream.html?ssh=new&gclid=CjwKCAiAo4OQBhBBEiwA5KWu_7uWLU97UrlnkWr3U6x9FcCfR-ayOh5AzctOGbV1Le5i2O-MCxeb2xoCdKQQAvD_BwE https://epicentrk.ua/…/seyf-mebelnyy-paritet-k-ms-17-e-crea…
Тобто Укрзалізниця переплатила в 3,5 рази порівняно з ринковою ціною за сейфи, які можна купити в найближчому будівельному магазині.
Якщо поглянути на інші позиції, то можна з впевненістю сказати, що на інших позиціях приблизно така ж маржа, а можливо і більше.
Якби Укрзалізниця була зацікавлена в конкуренції на своїх торгах, то пасажири могли б отримати в 3-4 рази більше відремонтованих вагонів. А так - все як є.
Подивитись на вигляд СВ вагону, щоб краще уявити, що це за пляшкотримач по ціні смартфону і як виглядає полиця за 40 тисяч гривень можна тут: https://www.youtube.com/watch?v=B5RtKX4y0_4
https://www.facebook.com/oleksandr.kubrakov?fref=mentions Олександр Кубраков , на скільки доцільно інвестувати мільярди в компанію, яка так витрачає кошти? Можливо таки уже варто навести лад в закупівлях?🤔
Продався курва?