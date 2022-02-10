"Мені заборонили говорити про все, що стосується "Укрзалізниці", - заступник голови наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко ходить на телеефіри за умови не говорити про УЗ. ВIДЕО

Заступник голови наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко під час прямого ефіру на одному з телеканалів відмовився відповідати на питання, які стосуються "Укрзалізниці".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зокрема, Лещенко не захотів відповісти на запитання глядачів: "Навіщо залізничники б'ють по колесах молотком на зупинках?", пояснивши це внутрішніми інструкціями від голови наглядової ради.

"Укрзалізниця" це підприємство, в якому я в наглядовій раді. На минулому засіданні - першому засіданні наглядової ради, була дуже серйозна внутрішня розмова, в ході якої керівник наглядової ради Гепард Хафер сказав дуже жорстко. Він поставив умови, що жоден член Наглядової ради не може виступати на будь-яких публічних майданчиках про "Укрзалізницю"... Ці умови моєї участі в ефірі були попередньо з вами проговорені, оскільки я, коли вступив на цю посаду, чітко окреслив, що жодні теми, які стосуються "Укрзалізниці", я обговорювати не можу, оскільки є така інструкція Наглядової ради до своїх членів Наглядової ради. І тому давайте шукати розмову, в такий спосіб будувати, щоб ми не підставляли мене перед тим органом, в якому я працюю", – сказав Лещенко.

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