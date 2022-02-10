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"Мені заборонили говорити про все, що стосується "Укрзалізниці", - заступник голови наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко ходить на телеефіри за умови не говорити про УЗ. ВIДЕО

Заступник голови наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко під час прямого ефіру на одному з телеканалів відмовився відповідати на питання, які стосуються "Укрзалізниці".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зокрема, Лещенко не захотів відповісти на запитання глядачів: "Навіщо залізничники б'ють по колесах молотком на зупинках?", пояснивши це внутрішніми інструкціями від голови наглядової ради.

"Укрзалізниця" це підприємство, в якому я в наглядовій раді. На минулому засіданні - першому засіданні наглядової ради, була дуже серйозна внутрішня розмова, в ході якої керівник наглядової ради Гепард Хафер сказав дуже жорстко. Він поставив умови, що жоден член Наглядової ради не може виступати на будь-яких публічних майданчиках про "Укрзалізницю"... Ці умови моєї участі в ефірі були попередньо з вами проговорені, оскільки я, коли вступив на цю посаду, чітко окреслив, що жодні теми, які стосуються "Укрзалізниці", я обговорювати не можу, оскільки є така інструкція Наглядової ради до своїх членів Наглядової ради. І тому давайте шукати розмову, в такий спосіб будувати, щоб ми не підставляли мене перед тим органом, в якому я працюю", – сказав Лещенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Трухін підставив президента, "Слугу народу" і мене", - Лещенко. ВIДЕО

Автор: 

Лещенко Сергій (505) Укрзалізниця (6930)


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Топ коментарі
+54
Вылезла крыса Сереня Лещенко. Ещё один честный корупционер
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10.02.2022 09:46 Відповісти
+37
Полірувати Зєлю з Єрмаком.
Саме за це вони платять СерЛєщу сотні тисяч з кишень платників податків.
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10.02.2022 09:51 Відповісти
+28
А нахєра ти тоді на тих ефірах потрібний, га?
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10.02.2022 09:47 Відповісти
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Продажнішої людини в Україні годі й шукати!
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10.02.2022 13:29 Відповісти
Мразина продажна під дебіла косить
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10.02.2022 13:46 Відповісти
А о чем тогда тебя спрашивать, о гей парадах?
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10.02.2022 14:43 Відповісти
Шльондра, він повинен не в наглядовій раді сидіти, а у в'язниці за регулярну проституцію.
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10.02.2022 14:50 Відповісти
От хитрая жoпa с носом!
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10.02.2022 14:55 Відповісти
Сейфи для СВ вагонів Укрзалізниця купила по 11 316 грн./шт. з ПДВ. На сайті "Епіцентру" вони коштують 3 187,50 грн.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2857900134507783&id=100008634730079

https://www.facebook.com/people/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%94%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/100008634730079/?hc_ref=ARTA68cgHiq090CMJ9lbXXnqc3UBNcLCjv4zyGxmDNDgpB8e0I9kGGDKv8dFjOoWPnI&fref=nf Володимир Даценко

Продовжуючи тему неймовірно завищених цін, за якими купує Укрзалізниця. На цей раз мова піде про СВ вагон.
В січні було придбано комплект меблів для одного СВ вагону за 1,7 млн. грн. https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-14-007177-a
І ось які там ціни:
Полиця нижня - 37 336 грн. з ПДВ.
Крісло провідника - 40 590 грн.
Пляшкотримач - 13 200 грн.
Стіл купе пасажира - 6 960 - 6 504 грн.
Стіл провідника - 8 902 грн.
Спинка - 5 508 грн.
Підголовник - 4 728 грн.
Вішалка для одягу - 1 680 грн.
Тримач дрібних речей - 1 440 грн.
Матрац - 4 740 грн...

Загалом комплект меблів для одного купе коштує близько 200 тис. грн. І тут головне питання - а скільки ж переплатили?
Якщо подивтись в специфікацію, то там ми також побачимо сейфи MySafe MS.17.E CREAM габаритами 170*240*160. Вони відкрито продаються на ринку. Укрзалізниця купує їх по 11 316 грн./шт. з ПДВ. На сайті "Епіцентру" вони коштують 3 187,50 грн. У виробника мабуть іще дешевше. https://epicentrk.ua/shop/seyf-mebelnyy-paritet-k-ms-17-e-cream.html?ssh=new&gclid=CjwKCAiAo4OQBhBBEiwA5KWu_7uWLU97UrlnkWr3U6x9FcCfR-ayOh5AzctOGbV1Le5i2O-MCxeb2xoCdKQQAvD_BwE https://epicentrk.ua/…/seyf-mebelnyy-paritet-k-ms-17-e-crea…
Тобто Укрзалізниця переплатила в 3,5 рази порівняно з ринковою ціною за сейфи, які можна купити в найближчому будівельному магазині.
Якщо поглянути на інші позиції, то можна з впевненістю сказати, що на інших позиціях приблизно така ж маржа, а можливо і більше.
Якби Укрзалізниця була зацікавлена в конкуренції на своїх торгах, то пасажири могли б отримати в 3-4 рази більше відремонтованих вагонів. А так - все як є.
Подивитись на вигляд СВ вагону, щоб краще уявити, що це за пляшкотримач по ціні смартфону і як виглядає полиця за 40 тисяч гривень можна тут: https://www.youtube.com/watch?v=B5RtKX4y0_4
https://www.facebook.com/oleksandr.kubrakov?fref=mentions Олександр Кубраков , на скільки доцільно інвестувати мільярди в компанію, яка так витрачає кошти? Можливо таки уже варто навести лад в закупівлях?🤔
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10.02.2022 14:59 Відповісти
Беня же говорил. Где этот ******* Лещенко
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10.02.2022 21:35 Відповісти
І ні один порошкобот не скаже, що цей вилупок сидів у попередній фракціі петра солідарності.
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10.02.2022 15:22 Відповісти
І всю свою каденцію, срав на голову Пороха, разом з Наємом. І нагадай, хто його в залізницю засунув і за що?
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10.02.2022 15:33 Відповісти
Какая мєрзкая атвратітєльная Сірожа...
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10.02.2022 15:44 Відповісти
Лещеброд
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10.02.2022 16:25 Відповісти
краще б тобі взагалі заборонили свого смердючого рота відкривати.
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10.02.2022 16:28 Відповісти
Серлещ звичайний, підвид - Залізничний.
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10.02.2022 16:42 Відповісти
та він уявлення не має навіщо вони це роблять. Він там не для того, щоби з'ясовувати що таке УЗ і чим вона займається. Йому дали солодку посаду, щоби не гавкав. Він і сидить на 300 тисяч із язиком у дупі.
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10.02.2022 16:48 Відповісти
Сирёжа тебя ждёт тюрьма
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10.02.2022 17:06 Відповісти
Правильно забороняють, раптом бовкнеш щось не теє. Та й завдання ж зовсім інше - полірувать язиком апрідільонне атвєрстіє нашого найвеличнішого лідора **********. )
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10.02.2022 18:14 Відповісти
Сторожа, їдь зі своєю дружиною на мацкву. Вона буде музику грати, а ти звично на підсос
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10.02.2022 18:46 Відповісти
Мля на айфон грошей нема, а китайська муйня написала Сторожа замість Сирожа. Маоісти куїви
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10.02.2022 18:48 Відповісти
Сер лещ, обісрався. Яке ж воно ГІВНО. Фу. Це бридкий кусок гівна.
Продався курва?
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10.02.2022 19:43 Відповісти
серюня Лещч - йди нафуй підлабузник
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10.02.2022 20:38 Відповісти
Смотришь на это мерзкое хлебало и так и хочется уе...ть лопатой
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10.02.2022 23:12 Відповісти
а зп за что тебе, мудаку очкастому, платят в УЗ ?
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10.02.2022 23:29 Відповісти
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10.02.2022 23:30 Відповісти
Сережа, никаких больше Берлинов и барнинг-мэнов, - привыкай к хору Александрову и ростовским березкам!
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10.02.2022 23:33 Відповісти
а как там гастроли его шмары в мацкве закончились или еще продолжается бизнес на крови . как оно быдло пороха обливало . как жопу у лещенка на куски рвало от ненависти к пороху и про липецкую фабрику и про офшоры . как эта продажная проблядь выдавала свои ..расследования.. и теперь гавна в рот набрал и ни одного расследования про офшоры шимпан-зе и про ..случайные.. встречи с калломойским и про трухина . и вагнергейт и про конверты слугам урода и бесконечные хабари на всех уровнях и про утыски оппозиции --- сирожа кто заплатил . перед теми и штаны сразу снимаеш и в позу . шлюха ты без чести и без совести
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11.02.2022 07:52 Відповісти
Сир'йожа це аскарида що здатна паразитувати при будь-якій владі.
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11.02.2022 13:10 Відповісти
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