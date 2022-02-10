Ми хочемо бачити більш активну роботу СММ ОБСЄ на кримському напрямку, - Кулеба. ВIДЕО

Глава МЗС України Дмитро Кулеба сподівається, що польське головування у ОБСЄ надасть нового імпульсу діяльності організації на окупованих територіях України.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив сьогодні на спільному брифінгу із чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Республіки Польща Збіґневом Рау, інформує Цензор.НЕТ.

"Важку ситуацію не можна розв'язати, не приймаючи важких рішень. Для ОБСЄ не можна залишатися пасивно-нейтральною в цьому процесі. Потрібно продемонструвати рішучість у захисті тих задач ОБСЄ, заради захисту яких вона власне і була створена", - заявив український міністр.

"Донбас це зараз питання номер 1, але не забуваємо і про Крим. Я хочу нагадати, що мандат СММ ОБСЄ розповсюджується на всю окуповану територію України, включно з Кримом. Ми хочемо бачити більш активну роботу СММ ОБСЄ на цьому напрямі", - зазначив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тема агресії РФ проти України і дипломатичного врегулювання конфлікту буде топпріоритетом для польського головування в ОБСЄ, - Кулеба