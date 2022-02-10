Рятувальники зняли жінку з кондиціонера на 3-му поверсі житлового будинку під Одесою, - ДСНС. ВIДЕО
У Чорноморську Одеської області врятували жінку, яка сиділа на кондиціонері багатоповерхівки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС у фейсбуці.
Повідомляється, що 9 лютого о 19:08 до Служби порятунку надійшло повідомлення від чергового поліції про те, що у місті Чорноморськ по вулиці 1 Травня, на кондиціонері на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку знаходиться жінка та необхідна допомога рятувальників, щоб її зняти.
Фахівці ДСНС, які прибули на виклик, за допогою автодрабини зняли жінку з кондиціонера та передали працівникам поліції та медикам.
Як пишуть ЗМІ, за словами очевидців, молода жінка залізла на кондиціонер і почала голосно кричати про те, як її "все дістало". Місцеві жителі злякалися і викликали поліцейських, люди припускають, що вона була під впливом наркотичних або психотропних речовин.
Що саме стало причиною того, що сталося, поки невідомо.
Будь ласка, зачекайте...
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а цю зайву гарячу чорноморку прийшлося у вікно викидати
20 мая 2014
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Категория: http://nevsedoma.com.ua/index.php?do=cat&category=prikoly Приколы
Прохожие в Китае стали свидетелями шокирующей сцены - постоялица дорого отеля, раздевшись догола, вылезла из окна 11 этажа на кондиционер, чтобы потанцевать.
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