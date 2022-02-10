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Рятувальники зняли жінку з кондиціонера на 3-му поверсі житлового будинку під Одесою, - ДСНС. ВIДЕО

У Чорноморську Одеської області врятували жінку, яка сиділа на кондиціонері багатоповерхівки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС у фейсбуці.

Повідомляється, що 9 лютого о 19:08 до Служби порятунку надійшло повідомлення від чергового поліції про те, що у місті Чорноморськ по вулиці 1 Травня, на кондиціонері на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку знаходиться жінка та необхідна допомога рятувальників, щоб її зняти.

Фахівці ДСНС, які прибули на виклик, за допогою автодрабини зняли жінку з кондиціонера та передали працівникам поліції та медикам.

Як пишуть ЗМІ, за словами очевидців, молода жінка залізла на кондиціонер і почала голосно кричати про те, як її "все дістало". Місцеві жителі злякалися і викликали поліцейських, люди припускають, що вона була під впливом наркотичних або психотропних речовин.

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Що саме стало причиною того, що сталося, поки невідомо.

Одеська область (3356) ДСНС (5193)


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Топ коментарі
+23
як і воно
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10.02.2022 11:59 Відповісти
+16
респект инсталяторам,- хорошо кондер прикрутили.
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10.02.2022 11:36 Відповісти
+8
наркотическое? та нет, это обычное явление сидеть на кондиционерах
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10.02.2022 11:28 Відповісти
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наркотическое? та нет, это обычное явление сидеть на кондиционерах
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10.02.2022 11:28 Відповісти
Не треба і наркотики, всіх дістало зелене чмо.
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10.02.2022 11:35 Відповісти
респект инсталяторам,- хорошо кондер прикрутили.
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10.02.2022 11:36 Відповісти
Як вона туди попала?
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10.02.2022 11:52 Відповісти
як і воно
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10.02.2022 11:59 Відповісти
Ваші картинки більш менш зрозумілі, а от вона з якого вікна туди залізла? Ваші версії?
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10.02.2022 12:00 Відповісти
Та які там версії - мабуть жінка раніше прийшла з роботи - паливо...
а цю зайву гарячу чорноморку прийшлося у вікно викидати
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10.02.2022 13:31 Відповісти
Голая китаянка перепутала висящий на 11-м этаже кондиционер с танцполом (3 фото)

20 мая 2014
3 856
1
Категория: http://nevsedoma.com.ua/index.php?do=cat&category=prikoly Приколы


Прохожие в Китае стали свидетелями шокирующей сцены - постоялица дорого отеля, раздевшись догола, вылезла из окна 11 этажа на кондиционер, чтобы потанцевать.

Женщина в Китае шокировала прохожих, выбравшись голой из окна 11-го этажа шикарного отеля на юге Китая. Полиция и пожарные собрались у места происшествия, полагая, что женщина собирается покончить с собой, бросившись на землю. Но огромная толпа, собравшаяся у отеля, стала свидетелем того, как обнаженная постоялица исполнила зажигательный танец на внешнем блоке климатического оборудования.
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10.02.2022 14:24 Відповісти
МЧС туда её, чтобы потом её оттуда
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10.02.2022 14:17 Відповісти
Чья то жена неожиданно вернулась из командировки.
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10.02.2022 13:22 Відповісти
Сидела у телефона. Намазалась кремом. Позвонил Азазелло. Она в окно, а метлу забыла.
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10.02.2022 14:17 Відповісти
Спитайте в неї, за кого вона голосувала... Здаеться, багато хто здогадаеться
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10.02.2022 14:22 Відповісти
Раз кричить, що все достало, то точно за Петра
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10.02.2022 15:21 Відповісти
Тю, а за кого ж ще?!
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10.02.2022 15:33 Відповісти
Это то, что всё чаще и больше граждан не справляются со сложившейся на Украине "невыносимой лёгкостью бытия"©️. Дальше будет ещё чаще и ещё больше...
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10.02.2022 14:36 Відповісти
для норм джеки чана это не высота а так пару сальтов по стерне и в дамках
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10.02.2022 15:58 Відповісти
Загалом дуже цікаво. Я коли тут https://www.bnclimate.com/product-category/konditsioneri/konditsioneri-kanalnogo-tipu/ купляв кондиціонер, так вивчив усі правила безпеки, особливо з тим як правильно експлуатувати. Але я точно знаю, що на нього залазити не треба)))
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20.07.2022 17:01 Відповісти
 
 