Лавров порівняв Кулебу із Геббельсом через відмову вести прямі перемовини з терористами "ЛДНР". ВIДЕО
Глава МЗС РФ Сергій Лавров сказав, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перевершив мистецтво Йозефа Геббельса щодо пропаганди, заявляючи, що Київ не вестиме прямий діалог із "ЛДНР".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".
"Міністр закордонних справ Кулеба прямо заявив, що жодного прямого діалогу з Донецьком та Луганськом не буде, оскільки такий діалог у мінських домовленостях не передбачено. Це, розумієте, вже точно школа Геббельса або навіть перевершує мистецтво головного пропагандиста Третього рейху, тому що вимовляти брехню, відкидати те, що схвалено Радою безпеки (ООН) і написано чорним по білому, і водночас зовсім не турбуватися з приводу того, що Лондон, Париж, Берлін чи Вашингтон його стримає, це, звичайно, становище досить комфортне для демагогів, які зараз відстоюють свою правоту, намагаючись переписати мінські домовленості", - сказав Лавров.
Нагадаємо, раніше Лавров назвав "розмовою німого із глухим" обговорення з британською колегою Елізабет Трасс української проблематики.
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Але очевидно, що "представники" тих територій повинеі мати хоть якийсь мандат від ордло.
Саме це і неможливо! Знайти "представників", які влаштують всі сторони🤷♂️
Лідер ЛДПР Жириновський перебуває у тяжкому стані через COVID-19 - російські ЗМІ
А перед Новим роком , цей виродок кричав , що пора бомбити Украіну , але не сталося , як гадалося
Лавров еще раз заявил, что ситуация на Донбассе - это "внутриукраинская проблема, и ее обсуждать в Москве не будут" Источник:
Кто хочет, пусть с этими придурками дальше разговаривает.
Наступили бензоколонці на щурячий хвіст.
https://twitter.com/PrytSLU @PrytSLU
У МЗС росії звинуватили США у спробі "окупувати енергетичний ринок ЄС".
Про це заявила офіційний представник МЗС рф марія захарова, повідомляє ТАРС
https://ibigdan.livejournal.com/27972710.html Обов'язково прийде час платити за рахунками
Ірак завершив виплату 52,4 мільярда доларів репарацій за окупацію Кувейту о 1990-1991 роках, повідомляє нам ООН.
"Уряд Іраку виконав свої міжнародні зобов'язання щодо відшкодування всім заявникам, яким Комісія присудила компенсацію за збитки завдані в результаті незаконного вторгнення Іраку в Кувейт", - йдеться в повідомленні.
Таке саме чекає й на московітів.
Всім гарного дня! Все буде - Україна!
https://www.facebook.com/100004111636825/posts/2236411673172532/ Роман Ковальов
"Нравится, не нравится... терпи моя красавица". Корявая шутка Владимира Путина, возмутила многих. Правда некоторые украинские политики на это уже ответили другой шуткой. Вернее предсказанием.
По сообщениям некоторых СМИ, президент Франции Эммануэль Макрон, привез в Украину некий план, который устраивает россию, но никак не устроит Украину.
видео -- https://youtu.be/iZ20Kieo2_A Нравится - не нравится, а россия развалится
Держдепартамент США загрожує видворити із країни російського фашиста - посла Анатолія Антонова. Причиною є явне ігнорування вимог американської дипмісії в РФ з безпеки.
Американська влада вимагає, щоб МЗС https://ukrmir.info/?s=%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97 фашистської росії забезпечило видачу віз охоронцям посла США в Москві Джона Саллівана, на що російська сторона відповідає відмовою, посилаючись на введені президентом обмеження для дипмісій «недружніх країн».
Загроза видворити Антонова, озвучена минулого року, залишається чинною, повідомив сам посол у середу.
"Це означає, що американці не виключають можливість вибору такого шляху розвитку, який передбачає зниження рівня дипломатичної присутності в Москві та Вашингтоні", - цитують його ЗМІ.
А брехливий гебельс - це обкурений ішак лавров, під керівництвом фюрера #уйла...
Це вже великий успіх нашої країни.
Во вторых, они не признают международные суды официально уже несколько лет.
Вот ты будешь судиться с каждым дурачком из дурки, если он скажет на тебя фашист? Весь мир и так знает, кто настоящий фашист в 21 веке. Этого только не видят такие, как Шредер, Шарий, Сирятко... купленные консервы Уйла.
вот он о нем и вспомнил, спалился
скоро снова распятые мальчики и снегири пойдут в ход
Во всем мире давно поняли откуда веет фашизмом и кто, круглосуточно вещает самую грязную, циничную пропаганду. Подтверждением этому является закрытие, во многих странах парашнсктх лживых каналов, которые креме розжигания ненависти и вмешательством в жинь других стран, ничем больше не занимаются.
Напевно знову Воронеж.
все эти гниды кремлёвские прекрасно понимают если бы вот так Украина захватила
часть Белгородской и Ростовской областей с помощью сепаратистов, как и паРаша восемь лет назад, то этих горе -захватчиков, мгновенно объявили бы террористами, а не то чтобы дали дожить до какого то референдума или подписания каких то "минских " договорняков...
смешали бы их с дерьмом за три дня и давно забыли
московіти намагаються залякати і примусити Україну (та і Захід в цілому) піти на поступки за їхніми москалячими умовами. інакше - війна.
не можна поступатись ні на йоту, інакше - втрата незалежності і держави.
Захід, поступившись кремлю, на деякий час відтермінує відкритий конфлікт з рф, але зрештою рано чи пізно він таки станеться, і тоді все буде ще складніше. ну, хіба би москалі змінилися))
Лавров разом з ****** - талановиті учні Геббельса.
*****, 9.07.2014: "https://youtu.be/mdtSxHdwX6A Геббельс бьіл талантливьім человеком! "
Жириновский захворів і не взнає рідних, знайомих та лікарів, хоча щеплення проти короновірусу робив аж 8(!) разів. Медики не дають ніяких прогнозів.
Видно "бог шельму мєтіт "
https://ura.news/news/1052532365