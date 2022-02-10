Лавров порівняв Кулебу із Геббельсом через відмову вести прямі перемовини з терористами "ЛДНР". ВIДЕО

Глава МЗС РФ Сергій Лавров сказав, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перевершив мистецтво Йозефа Геббельса щодо пропаганди, заявляючи, що Київ не вестиме прямий діалог із "ЛДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

"Міністр закордонних справ Кулеба прямо заявив, що жодного прямого діалогу з Донецьком та Луганськом не буде, оскільки такий діалог у мінських домовленостях не передбачено. Це, розумієте, вже точно школа Геббельса або навіть перевершує мистецтво головного пропагандиста Третього рейху, тому що вимовляти брехню, відкидати те, що схвалено Радою безпеки (ООН) і написано чорним по білому, і водночас зовсім не турбуватися з приводу того, що Лондон, Париж, Берлін чи Вашингтон його стримає, це, звичайно, становище досить комфортне для демагогів, які зараз відстоюють свою правоту, намагаючись переписати мінські домовленості", - сказав Лавров.

Нагадаємо, раніше Лавров назвав "розмовою німого із глухим" обговорення з британською колегою Елізабет Трасс української проблематики.

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