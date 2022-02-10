У Дніпрі вантажівка зачепила автовишку з електриками: двоє людей вилетіли з монтажної люльки. ВIДЕО камер спостереження
У Дніпрі водій вантажівки не помітив і зачепив край автовишки, на якій у цей момент працювали електрики.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Вартові Еспресо" у телеграмі.
На кадрах видно, як від удару комунальників викинуло з монтажної люльки і вони розлетілися в різні боки. Один з електриків впав на землю і знепритомнів, а другий, завдяки страховці, бовтався в повітрі.
Перехожі кажуть, що біля автовежі не було жодних попереджувальних знаків.
Подія сталася на житловому масиві Перемога у Дніпрі. Вантажівка зачепила автовишку, на якій у цей час працювали двоє працівників КП "Міськсвітло".
Як повідомляє ТСН, 38-річний чоловік, який впав на землю, живий, проте в тяжкому стані в реанімації на апараті штучної вентиляції легенів. Його колега - старший на два роки - відбувся забиттям та сильним переляком.
Керівник приватної компанії, що виконувала заміну світильників на замовлення міськсвітла, вже заявив, пасок у більш постраждалого робітника був, але не витримав стрімкого поштовху. Сам постраждалий не в змозі давати пояснення нині. Він досі непритомний.
"Черепно-мозкова травма, забій головного мозку, численні переломи кісток лицевого скелету, перелом кісток передпліччя, зап’ястка, надколінника, кісток обох стоп", - заявляють в лікарні.
Поліція опитала 32-річного водія вантажівки, що зачепив автовишку. Копи кажуть, він за кермом був тверезий. Ймовірно, не врахував габарити кузова, бо саме ним, а не кабіною, врізався у вишку. Поліція каже, усі потрібні попереджувальні знаки про роботи комунальників на дорозі були.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
бо життя та здоровья у Японії коштує дорого
Страшніше американських гірок.
- Вы - прораб на стройке. На ваших глазах с лесов падает и разбивается насмерть рабочий. Ваши первые действия?
Студенты:
- Вызвать скорую!
- Вызвать милицию!
- Сообщить родственникам! и т.п.
Профессор:
- Наденьте на труп каску и страховочный пояс, иначе милиция приедет за вами.
P. S. Один написав маячню й 22 неосвічених лайк поставили.... не виборці вовкі янєлоха часом?
і вообше - то тей столб з елекріками наїхав на ванжівку!
Читати іноді треба не тільки відосіки дивитись.
ну є ж якісь знаки перепони, можна стати не на дорозі.
Скоріше за все усе це порушено, бо на підприємствах до цього відносяться формально, а значить хтось (окрім водія за ДТП) буде відповідати за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою
Или ... потому что полиции на дорогах нет и они не работают? Проезжающий патруль полиции обязан был остановиться и оштрафовать за отсутствие конусов. Но патруль полиции не проезжал, т.к. "кадров нет, машин нет, бензина нет" и т.п. И работяги на вышке прекрасно это знали и просто забили на конусы.
-И водитель с габаритами на "ты", и электрики должны были выставить знаки аварийных работ. Но по моему, тут обошлось лёгкими травмами. Хотя один электрик заземлился неплохо, но судя по "напряжению" окружающих, его сопротивление оказалось сильнее.
40-летний мужчина получил легкие травмы - ушиб передней брюшной стенки. Это тот мужчина, который повис на страховочном ремне. После обследования его отпустили домой еще 9 февраля.
Второму пострадавшему 38 лет, его страховочный ремень не выдержал. Он упал с высоты примерно 10 метров и получил тяжкие травмы: черепно-мозговую травму, ушиб мозга 2-й степени, многочисленные переломы. Мужчине провели необходимые операции, его состояние остается тяжелым, он находится на аппарате искусственной вентиляции легких.
2. САМОМУ здати екзамен водіння й теорію.
3. Починати з 3.5т авто, потім 7.5 і т.п.
У мене знайомий їздив !!!рік!!! На бензовозі без дозволу "ADR" з досвідом 'С' категорії 1 рік!!! У Британії за такі витівки компанія втратила б ліцензію й "зміна" власника не допомогла би.
Ви усе чудово розумієте не клейте з себе дурня...
Хоча він винен, бо він й його рашиссто-нацисти навмисно заважають сусіднім країнам розвиватися й "поху#зм" цей від кацапів з Нашвабріно їде.
Второй тоже возможно и вправду был пристегнут. Но судя по тому, как этот повис, на каком расстоянии от люльки, пояс у него с "парашютом". Так вот у второго он возможно и впрямь оторвался.
Если не в курсе, то "парашют", это сложенная гармошкой в чехол лента, которая прострочена так, чтобы она последовательно рвала эти стежки, удлинялась с замедлением и смягчила рывок от торможения. Просто если резко повиснуть на жестком тросе или цепи, то могут и ребра хрустнуть или позвоночник.
Провина ОБОЮДНА.
Відсутність знаку не надає права водіям таранити усе підряд.