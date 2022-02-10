У Дніпрі вантажівка зачепила автовишку з електриками: двоє людей вилетіли з монтажної люльки. ВIДЕО камер спостереження

У Дніпрі водій вантажівки не помітив і зачепив край автовишки, на якій у цей момент працювали електрики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Вартові Еспресо" у телеграмі.

На кадрах видно, як від удару комунальників викинуло з монтажної люльки і вони розлетілися в різні боки. Один з електриків впав на землю і знепритомнів, а другий, завдяки страховці, бовтався в повітрі.

Перехожі кажуть, що біля автовежі не було жодних попереджувальних знаків.

Подія сталася на житловому масиві Перемога у Дніпрі. Вантажівка зачепила автовишку, на якій у цей час працювали двоє працівників КП "Міськсвітло".

Як повідомляє ТСН, 38-річний чоловік, який впав на землю, живий, проте в тяжкому стані в реанімації на апараті штучної вентиляції легенів. Його колега - старший на два роки - відбувся забиттям та сильним переляком.

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Керівник приватної компанії, що виконувала заміну світильників на замовлення міськсвітла, вже заявив, пасок у більш постраждалого робітника був, але не витримав стрімкого поштовху. Сам постраждалий не в змозі давати пояснення нині. Він досі непритомний.

"Черепно-мозкова травма, забій головного мозку, численні переломи кісток лицевого скелету, перелом кісток передпліччя, зап’ястка, надколінника, кісток обох стоп", - заявляють в лікарні.

Поліція опитала 32-річного водія вантажівки, що зачепив автовишку. Копи кажуть, він за кермом був тверезий. Ймовірно, не врахував габарити кузова, бо саме ним, а не кабіною, врізався у вишку. Поліція каже, усі потрібні попереджувальні знаки про роботи комунальників на дорозі були.