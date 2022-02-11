"Говорят, танки не буксуют и не застряют, бл#дь", - бронетанковий підрозділ армії РФ загруз у багні поблизу Ростова. ВIДЕО

Танковий підрозділ армії РФ, до якого входить близько десяти одиниць бронетехніки, загруз у багні поблизу Ростова. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з російською бронетехнікою, яку військові намагаються витягнути з багна за допомогою екскаватора, опублікований в соцмережах.

Автор опублікував відео 10 лютого і не зазначає де відбувся цей інцидент. Однак користувачі соцмереж запевняють, що це сталося поблизу Ростова.

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