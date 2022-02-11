Окопна війна: "Тисячі рівнян воювали за ці роки, хай тепер спробують росіяни "прийти" до нас. Це буде останнє, що вони побачать" - волонтер Олександр Онищук. ВIДЕО

Місто Рівне розташоване неподалік Білорусі, де скоро відбудуться спільні з Росією навчання. Що кажуть жителі Рівного про можливу загрозу з півночі? Хто буде воювати в разі можливого нападу російських окупантів?

Про це і не тільки дивіться в нашій рубриці "Окопна війна".

Олександр Онищук - житель міста Рівне, намагається щомісяця допомагати українським воїнам на фронті. Багато знайомих Олександра байдужі до його ініціативи, проте чоловіка це не зупиняє. Снайпери, розвідники, артилеристи та бійці інших українських підрозділів постійно отримують від Сашка та його близьких друзів допомогу, розповів журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

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Олександр зазначив, що, як і тисячі його побратимів, готовий зустріти ворога у разі ворожого вторгнення на Рівненщину з території Білорусі.

"Коли розпочалася війна на сході України, тисячі тамтешніх жителів втекли в західні регіони нашої країни. Нам немає куди відступати, тому окупанти, якщо вони сюди прийдуть, отримають бій" - підсумовує Олександр.

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