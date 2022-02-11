Окопна війна: "Тисячі рівнян воювали за ці роки, хай тепер спробують росіяни "прийти" до нас. Це буде останнє, що вони побачать" - волонтер Олександр Онищук. ВIДЕО
Місто Рівне розташоване неподалік Білорусі, де скоро відбудуться спільні з Росією навчання. Що кажуть жителі Рівного про можливу загрозу з півночі? Хто буде воювати в разі можливого нападу російських окупантів?
Про це і не тільки дивіться в нашій рубриці "Окопна війна".
Олександр Онищук - житель міста Рівне, намагається щомісяця допомагати українським воїнам на фронті. Багато знайомих Олександра байдужі до його ініціативи, проте чоловіка це не зупиняє. Снайпери, розвідники, артилеристи та бійці інших українських підрозділів постійно отримують від Сашка та його близьких друзів допомогу, розповів журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.
Олександр зазначив, що, як і тисячі його побратимів, готовий зустріти ворога у разі ворожого вторгнення на Рівненщину з території Білорусі.
"Коли розпочалася війна на сході України, тисячі тамтешніх жителів втекли в західні регіони нашої країни. Нам немає куди відступати, тому окупанти, якщо вони сюди прийдуть, отримають бій" - підсумовує Олександр.
Дивіться нашу рубрику і ви дізнаєтеся про тих сміливців, які завжди на захисті України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В Сакартвело (в 2008р) було знищено 4 (за иншими джерелами 8) кацапських літаки.
ППО України мають якусь кількість С-300, С-200, С-125, Буки та ТОРи. До речи, під час війни у Грузії, Буком був знищен, у перше в світі, реактивний стратегичний бомбардувальник РФ. До речі, поки у грузин не закінчились ракети, яки передала Україна, то кацапськи летуни масово відмовлялися садитися у літаки, тому вилітали командири полків, але і їх збивали. А ось куплені ракети у Ізраіля не влучили в жоден кацапський літак, но це про якість ізраільскої зброй, яка нам нах не впала.
Крім того є ППО Сухопутних військ, тіх Шілки, а у підрозділах старі ПЗРК Стрела-2М та більш нові Ігла. Афганськи душмани, навіть не маючи ППО збили 333 гвінтокрила та 282 бойових літака радяньскої армії. Майже не грамотні душмани.
А є ще й винищувачи...
А зараз ще й Стінгери почали підходити...
Ні, авіація Пулера понесе дуже велики втрати. Якщо що і має реальну загрозу, та це щось на кшалт Іскандерів, а їх використання - це сто відсоткові санкції.
До речи, з приводу санкцій. У Кацапії провели стрес аналіз їх дій на економику РФ і кацапи були дуже смурні, бо в них тоді одна надія, на КНР. Алеж тоді РФ за хвилину стає з міжнародного Ігрока, як зараз, на васала Пекіна!!!
А крім того, США та ВБ вже попередили Пекін, що підримка РФ під час санкцій, це введення санкцій проти самої КНР, зі всіма наслідками.
Так що у підсумку є можливість лише Ядерної війни, а це залишить Землю населенню Південої половини Земного шару, так як на Північній загинуть майже усі.
США також не будуть чекати нанесення ракетно-ядерного вдару по їх території, а спробує нанести ракетно-ядерного вдару по РФ, щоб спробувати знищити кацапськи ракети та авіабази ще до нападу на США.ь.
Ви пам'ятаєте аварію на ЧАЕС? Так там на Київ та Житомир вітер майже не ніс радіації, зате ніс на беларусь та на місто Мацква, тому навить якщо ядерний вдар буде нанесен лише по Україні, то у РФ до Уральскіх гір не можно буде виращувати будь яки продукти років так з тридцать. Це по друге.
Тому Північну півкулю на декілька років накриє так звана Ядерна зима і ті, що загинуть першими, як ми з вами, будуть меньш мучитися ))))
Ну а років за п'ятьдесят, сюди почнут пересілятися чорношкіри та латіноси с Південої Амеріки, бо місце від людини буде вільне.)))
о каких ядерных ударах вы говорите? кацапы идиоты, но не столько чтобы использовать ЯО.
и кем будут нанесены?
если кацапы атакуют нас (не ЯО), то никто за нас не впишется.
Вы читали что сказал Байден?? им не нужна 3я мировая из-за Украины.
Не несите чушь.
Если нас сотрут с лица земли, все выразят обеспокоенность, ну санкций введут может посерьезней чем было. На этом -- все
Можуть обстріляти зі своєї території ракетами з звічайними БГ? Можуть. Але без Південь маша у РФ дуже велики проблеми з ракетами, котри майже не літають. У таких умовах дуже неефективно використовувати ракети під звичайні боеголовки.
Так от чушь написали ви, а я кадровий офіцер, як раз стратегічного рівня підготовки, який з лейтенантів оперував такими поняттями, як Театр бойових дій, котре більш, ніж, наприклад Другий Український фронт часів Другої мирової...
Розкриемо ваш посил. Нанести вдар НЕ ЯДЕРНОЮ зброєю, щоб у відповідь не отримати втрат, яки колись отримав цар Пір, наразі Путлер не в змозі, немає в нього таких сил, бо зараз вже дійсно не 2014-й рік, да і тоді не зміг. Бо який Київ за 72 години, коли маленький ДАП протримався майже в оточені 244 доби!!!!
Ну зруйнують декылька вугыльних ТЕС, ну зруйнують греблі Днепровського каскаду, алеж це не допоможе захопити Україну. За тиждень підключимося до единої енергосистеми ЕС і електрика буде, буде у вигляді безоплатної допомоги.
А у цій час РФ відключать від всього, що можуть. У РФ вже провели навчання у промисловості і отримали висновок - повна дупа, надія лише на Пекін. А це ПОВНА залежність від Пекину, це США будуть з Сі розмовляти, а Путлера нихто і нікуди. Воно Путлеру треба?
Путлер загрався. Загрався з погрозами. Зараз йому хошь що треба діяти. Так що зараз він може тільки визнати незалежність ДНР та ЛНР і відразу підписати з ними союзний договір. Але це руйнує мінський блудняк вже ним. Це заморожена ситуація.
Тоді ЛДНР можуть активитувати бойові дії? Можуть. Але зараз не Порошенко і снайперськи комплекси Україна отримає. Продовжить отримувати ручні протибункерні комплекси від США, почнется більш масове виробництво артилерійських радарів.
Ми не будемо йти звільняти частину Донбасу або Крим, но у відповідь ворог буде отримумати так, що це швидко відібьє бажання ви*обуватися.
але маленький ДАП протримався майже в оточені 244 доби!!!! без допомоги авіації і ракет кацапами. Інакше вони б його знищили за 1 годину.
там хворі на голову люди, мета яких- зтерти нас с лиця землі.
Зброї у них більш ніж у нас. І людей також.
І їм по фіг, що буде далі. Голове - знищення України. А далі - якось пропєтляют.
48 годин до Київа, це треба підкупити пів ЗСУ )))))))))))
Наступ з півострова, це для путлеровців взагалі самогубство. Ця групировка може сісти на 12 великих десантних судна, що зараз у Чорному морі на навчаннях. Але висадка, та ще і в зимовий час, та ще і у Чорному морі...
А ви не чули, що там іноді з Кавказских гір зріваеться настільки потужний вітер, що фрегат дав повний хід не може йому чинити опір і були випадки викідання на камні. Тому Кремль і так чиплявся за Севастополь.
На нашому узбіріжжі можно робити висадку десанту не де заманеться. На Азовському багато морских мін. І Піони з Геоцінтами дуже влучно можуть попадати у кораблі, яки йдуть максимум 60 км_годину, та без укриття, без оврагів та висоток, як у полі...
До Приднестров'я там Дністр, багато ліманів...
Як сьогодні сказа Піонтковський - верогідність не більш 5%.
Під час війни - це позитив.
До речи, кацапськи танкисти будуть срати ще більш, коли їм накажуть їхати у бік лінії оборони ЗСУ, де на 5,5 км їх будуть зустричати замасковані Стугни, з розрахунком з 2-х бійців, та віднесенним місцем пускової, на 2,5 км Корсари та Джавелини, а на 600 метрах НЛОУ. Ви бачили відео, як від пострила НЛОУ башта кацапського танку відлітає у одну сторону, 12-ти ціліндровий двігун у іншу сторону, траки відразу на декілька частин, яки зручно потім тягати металоломом на заводи Ахметова. А Джавелину пох осі Ці "доміки", що кацапенСС зробили на свої танчики.
А може чули, що під час ДМВ у Рівне була ставка Гауляйтера України, але на Рівенщині гитлеровці контролювали тільки Рімне та ще чотири населенних пункта?
А не чули, що гітлеровци тоді залишили місто Рівне без бою? Бо не хотіли попасти у оточення через дії українських партизан. До речи, Рівенська область до 1939-го року не входила до СРСР. Тому прогулянка кацапен СС по Рівенщині, буде не більш легкою, чим по Житомирщині, де під час ДМВ базувалась майже половина партизанських з'єднань.
На Поліссі кацапенСС можуть продвигатися виключно дорогами, бо тут болота. А дороги завжди проходять серединою села. А любе сіло, це вже готовий пункт оборони та засідки, а зимою ще й затишне місце, де можно зігритися.
Я до чого про партизан. Бо зараз на Поліссі ЗСУ не буде використовувати великих підрозділів. Набагато єфективніше будуть засідки малими групами, але з широким використанням Корсарів, джавелинів та НЛОУ, а ще з США можут швидко підігнати для утілізації десь з десяток тищ ТОУ-2, яки у Сірії і зараз гарно нищать кацапськи танки.
Так що бомбові та ракетні вдари по великим лісовим масивам нічого, крім міжнародних санкцій РФ не дадуть.
Хорошо бы,но в ЛДПР это отрицают.Время покажет,правда или нет.
Так что не нужно тут сказки рассказывать про массированные наступления по всей Украине. Обстреливать издалека они могут. Но для захвата и контроля нужны действительно войска с 3х кратным перевесом. А их нет.
Да могут начать наступление со всех сторон. И на Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса. Как пойдет. Точнее как мы им позволим это сделать. И пол Украины по Днепру возможно будет под оккупацией. Это возможно, но кратковременно. Мужики в городах выйдут и размажут всю эту наволочь, как будто ее и не было после этого. Удерживать наши города они не смогут.
Либо основной удар на коридор в Крым, что вероятней всего. Поэтому всю помощь нужно сосредоточить на отражение этого коридора. Киев спокойно выстоит без нее.
Огромное преимущество... Это хорошо работает по ушам бабушек на скамеечке, а в цифрах это сколько? Нет ни слова ни про наши ПВО, ни про точки У, которые отлично справились в 2014 году!
Нет вообще про действия ВСУ, которые якобы уже скованы и просто сидят и наблюдают как их захватывают и окружают... Сказочник и фантазер. Да ради Бога, думай и мечтай так и дальше.
Да, первый удар всегда за нападением. А вот далее будет совсем не так, как планирует нападавший. Учи историю. Всегда, все гениальные планы идут наперекосяк.
У Украины хороший шанс именно сейчас трахнуть наРФию так, что Финляндия ей покажется легкой прогулкой.
Родню из наРФии послал на 3 буквы еще в 2014 и нисколько не жалею.
А по поводу почему не смогли в 2014, то в принципе почти смогли, пока регулярные войска наРФии в не вступили в бои за Новоотсоссию с августа 2014.
Но ничего. Украина была 1000 лет назад, будет и более. А вот с наРФией, этой тюрьмой народов, я вовсе не уверен. Вы даже 300 летие России не отмечали в ноябре 2021 года, видимо деньги закончились, а может у вашего фюрера с историей совсем плохо.
Информацию о том, что поход на Иловайск не был тщательно спланированной операцией Вооруженных сил Украины, подтвердил и командир батальона «Донбасс-Украина» Вячеслав Власенко с позывным «Филин». Во время Иловайских событий был начальником штаба батальона «Донбасс».
Саур Могила, ДАП, Дебальцево... Схема одна. Приезжает Муженко, отстраняет прежнее руководство и берет командование на себя. С этого момента начинаем отсчет в 2 недели и объект считай потерян.
Вполне заслуженное генеральское звание получил Муженко, как по мне.
Впрочем, как и Шевцов, что отвечал за охрану наших складов боеприпасов.
В гробу я видел твою https://www.youtube.com/watch?v=CPYnCCtbUVk Россию с ее дорогами и дураками, которых не счесть.
А насчет нищей территории, то ты определись нужна она вам, или нет, а то лезете, как на мед, ордынцы. Но это ваши траблы с логикой, которой вы всегда гордились.