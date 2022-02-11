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Інтерв’ю "Без цензури": Тарас Чмут про те, як Росія може забрати в України Чорне море і вбити економіку. ВIДЕО

В гостях проєкту "Троє без цензури" – Тарас Чмут, військовий аналітик, сержант резерву морської піхоти ВМСУ, засновник "Українського мілітарного центру" та голова фонду "Повернись живим". Із ним говоримо про неочевидні загрози від Росії з моря.

Богдан Буткевич і Марин Данилюк-Ярмолаєва поговорили із Тарасом Чмутом про те, як Росія може перекрити Україні судноплавство, "віджати" Чорне море і тим самим вбити економіку.

З 13 по 19 лютого Росія планувала закрити більшість акваторії Азовського моря та всю північно-західну частину Чорного моря, в тому числі торгові шляхи до українських портів – начебто для проведення "навчань". При цьому не буде "вікон" на прохід торгового флоту, як це зазвичай робиться. Паралельно з цим у Чорне море заводиться шість великих десантних кораблів, на додачу до семи вже наявних на Чорноморському флоті, та перекидаються десантні катери.

Автор: 

агресія (1194) Азовське море (1618) блокада (737) росія (65129) Чорне море (1666) Чмут Тарас (16) Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+18
Если бы зеленое чмо не заморозило на 2.5 года нашу ракетную программу, то на сегодня мы бы уже имели до 8 полноценных дивизиона ПКР "Нептун" и у нас было бы чем встречать Рашу в бассейнах Черного и Азовского морей.

Зато 3 млрд денег перекинули с оборонзаказа оружия на телеканалы "Дом" и "Рада". Бубочке оно важнее обороны страны. Первый дивизион ПКР "Нептун" должен быть готов по планам только в в конце второго квартала 2022 года. Более двух лет ничего не делали. Стоимость изготовления 1 дивизиона - 720,16 млн.грн. Теперь можете посчитать сколько дивизионов мы могли бы дополнительно получить за стыренные Зелей 3 млрд.грн. Я уже молчу про "велике крадівництво" на дорогах.
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11.02.2022 17:38
+5
Бен Ходжес - генерал армії США, офіцер у відставці. Пройшов війни в Іраку та Афганістані, отримав поранення. З 2014 по 2017 рік був командувачем Сухопутних військ США в Європі. Зараз займається науковою діяльністю. Саме Бен Ходжес у 2015-му році першим порушив питання вразливості Сувалкського коридору і можливості нападу Росії на країни східного фронту НАТО.

"І знову ж таки, з практичної точки зору, Україна і НАТО потребують здатності погрожувати Севастополю. Змусити командира ВМС в Чорному морі відчувати себе некомфортно на своїй нелегальній базі. Отже, удари, підводні міни - речі, які загрожують їхньому порту. Аби сказати Кремлю: "Якщо ви робити це, ми зруйнуємо саму причину, через яку ви хотіли отримати Крим". Це по-перше.

Продовжувати покращувати протикорабельні ракети, по типу вашої системи "Нептун". Я сподіваюся, Сполучені Штати роблять все, що можуть для того аби допомогти посилити ці спроможності в захисті берегової лінії. І тоді я б хотів, щоби росіяни були дуже-дуже стривожені тим, що Україна має спроможності зруйнувати цей нелегальний міст в Керченській протоці. Я думаю, що це був би доволі символічний удар. Якщо що, мені подобаються мости. Просто не цей". Джерело:
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11.02.2022 17:41
+5
Это так, только попробуйте попасть снарядом на 30 км. А "Нептун" наведется с первого выстрела и на 50 км, и на 100 км, и на 150 км.
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11.02.2022 20:38
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придурку паршивий, він працює на Україну і її обороноздатність!
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11.02.2022 18:14 Відповісти
Если бы зеленое чмо не заморозило на 2.5 года нашу ракетную программу, то на сегодня мы бы уже имели до 8 полноценных дивизиона ПКР "Нептун" и у нас было бы чем встречать Рашу в бассейнах Черного и Азовского морей.

Зато 3 млрд денег перекинули с оборонзаказа оружия на телеканалы "Дом" и "Рада". Бубочке оно важнее обороны страны. Первый дивизион ПКР "Нептун" должен быть готов по планам только в в конце второго квартала 2022 года. Более двух лет ничего не делали. Стоимость изготовления 1 дивизиона - 720,16 млн.грн. Теперь можете посчитать сколько дивизионов мы могли бы дополнительно получить за стыренные Зелей 3 млрд.грн. Я уже молчу про "велике крадівництво" на дорогах.
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11.02.2022 17:38 Відповісти
Згоден. Але що ми можемо зробити зараз? Тут усі говорять, що, якщо нема Нептунів (а це дійсно дуже сильно послаблює наші можливості), то нам хана.
Проста 122 мм Д-30 дістане за 22 км
Проста 152-мм Д-20 дістане за 24 км
152-мм гаубиця «Мста-Б» 29 км
САУ 152-мм 2С19 «Мста-С» 25 км
САУ 152-мм 2С5 «Гіацинт» 30 км (якщо є АРСи то і 33-35 км?)
САУ 203-мм «Піон» 35 км (АРС до 50 км?)
122 мм БМ-21 «Град» 20 км (хоча може й 40 км)
220 мм БМ-27 «Ураган» 35 км
300 мм БМ-30 «Смерч» 70 км (а то й усі 90 км)
650 мм 9К79-1 «Точка-У» 120 км, вага БЧ 482 кг . (380 мм снаряди "Тірпіца" 495 кг: сомпадєніє - нє думаю )
Я тут навмисне перерахував наш старий, як комусь може здатися, "мотлох".
І тепер питання - чи є шанс у кацапів бодай наблизитися до точки висадку десанту?
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11.02.2022 20:07 Відповісти
Это так, только попробуйте попасть снарядом на 30 км. А "Нептун" наведется с первого выстрела и на 50 км, и на 100 км, и на 150 км.
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11.02.2022 20:38 Відповісти
Та я згоден, що "Нептун" однозначно відбив би у кацапів навіть думки про якийсь десант.
Але і зараз ми зможемо дати відсіч кацапам в разі чого. Бо летітиме не 1 снаряд, а тисячі. І цього вистачить, щоб потопити все, що спробує підійти до наших берегів. Виживших москалів доб'ємо уже на березі тією ж артою. Крім того я не згадував, що є ще зовсім примітивні, але не менш страшні штуки, як морські міни, торпеди.
Якби зебіли не розкрали мільярди на великому крадівництві, а ввели багато дивізіонів "Нептунів" і "Вільх", то б навіть питання про теоретичну висадку кацапів не стояло.
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11.02.2022 20:49 Відповісти
Я Вам уточню. На будущее.
Вы сделали привязку на дальность стрельбы максимальную, которая указана в ТТХ.
В реальности, артиллерия, НИКОГДА не стреляет на максимум. Всегда делается расчёт на 2/3 дальности, аа половинуто и н
Стрельба на максимальную дальность заставляет применять первый заряд (это максимальное количество пороха) или усиленный. Применение такого заряда, в разы уменьшает живучесть стволов.
Кроме этого, на максимальных дальностях, рассеивание снарядов приобретает ужасающие характеристики. Никаких запасов не хватит не то что на уничтожение, а даже на подавление цели.
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11.02.2022 21:29 Відповісти
Дякую. Я в курсі. Я навмисне не згадував про теоретичні **********, які є, або яких нема у нас. Там дальність ще більша, ніж я вказав. Крім того я навмисне не згадував про управляємі снаряди "Квітник" чи їх аналоги, які теж є, але скільки і якої якості невідомо.
Одначе мені незрозуміло, які дистанції вогню Вас влаштують для знищення десанту?
Щоб не вникати в статутні "скільки батарей (дивізіонів) такого то такого і яка кількість БЗ потрібна для знищення цілі на такій то дистанції на такій то площі" давайте погодитесь на тому, що на дистанції 10 км буде надійно накрито ВСЕ.
Якщо ж і 10 км не влаштує, скажу, що брат навіть рапірою "діставав" кацапів майже на цій дистанції. Хоч вона для цього може і не призначена, "снайперка проти танків" і інша фігня не конає.
До речі, він там не попадав з одного пострілу. Ну їхня півбатареї могла укласти більше сотні ОФів за один підхід, того вистачало, щоб кілька снарядів вдало попали і кацапи надовго затихали. Да, да, брат один із винуватців, що тепер снарядів до рапір малувато, ну то таке...
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11.02.2022 22:18 Відповісти
От 10 км и ближе, будет повышаться плотность огня.
Больше ничего.
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11.02.2022 22:53 Відповісти
Не смішіть людей. Люди, ви чули таке? - За 10 км і ближче від нашої арти чи РЗСО кацапські вундервафлі не вражаються нічим. Плотность огня повысится и Больше ничего
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12.02.2022 01:16 Відповісти
Вы скорее всего не поняли о чём речь)))
Существуют рубежи разворачивания десантных средств.
Ну так что ещё Вам объяснять?
Чем ближе противник, тем больше плотность огня.
А про большие дальности, Вам популярно расписали выше.
Читайте внимательно.
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12.02.2022 09:40 Відповісти
Соответственно, чем выше плотность огня тем...)))
Ну Вы дальше, хоть понимаете что это такое?
И Ваша фраза, "не вражаються нічим", выглядит, как-то странно)))
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12.02.2022 09:43 Відповісти
Так то получається, слідуючи Вашій логіці.
Якби Ви спробували, як то воно, коли прилітає пакет граду з прєдєльной дістанциі, то не говорили б про можливість висадки кацапів. Там плотность огня вродє і нє...
Єдиний можливий позитивний для кацапів сценарій - це зрада, коли їм просто дадуть висадитись, не використовуючи арту і РЗСО. Байки і мультіки кацапів, де вони своїми кааасмічєскімі вайскамі знищать всю нашу арту перед десантуванням, можете залишити собі.
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12.02.2022 12:10 Відповісти
О, начальники РВА и А уже спорить начали? Панове офицеры, скоро будет предоставлена возможность на практике доказать свои навыки и обизнаность… а спорить ни о чём и понтоваться, это удел гопников…или я не прав?
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12.02.2022 19:03 Відповісти
Не правы.
Какие тут "понты"?
Оппоненту, спокойно объяснили про стандартные дальности стрельбы.
Ну что бы не удивляться, а почему не стреляли аж на 30-35 км.
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13.02.2022 15:56 Відповісти
Я не пробовал.
Я знаю как, это, когда прилетает.
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13.02.2022 15:53 Відповісти
Вибачайте, що влажу у ваш спір(дуже вже цікаво розповіли ттд всього цього, що може стріляти), але забули про головне-моральний і психологічний стан. Знаючи, що ЩОСЬ може прилетіти( і прилетить) не дуже вже підніме настрій "наступающих". "За родину, за путіна"=думаю не дуже проконає. Та і "цветами" окрім "піонів і гіацинтів" їх зустрічати не будуть, так що...
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13.02.2022 07:14 Відповісти
а їм і не треба нікуди підходити. достатньо, що ні ми нікуди не відійдемо, ні до нас ніхто не підійде по морю...
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11.02.2022 22:40 Відповісти
Бен Ходжес - генерал армії США, офіцер у відставці. Пройшов війни в Іраку та Афганістані, отримав поранення. З 2014 по 2017 рік був командувачем Сухопутних військ США в Європі. Зараз займається науковою діяльністю. Саме Бен Ходжес у 2015-му році першим порушив питання вразливості Сувалкського коридору і можливості нападу Росії на країни східного фронту НАТО.

"І знову ж таки, з практичної точки зору, Україна і НАТО потребують здатності погрожувати Севастополю. Змусити командира ВМС в Чорному морі відчувати себе некомфортно на своїй нелегальній базі. Отже, удари, підводні міни - речі, які загрожують їхньому порту. Аби сказати Кремлю: "Якщо ви робити це, ми зруйнуємо саму причину, через яку ви хотіли отримати Крим". Це по-перше.

Продовжувати покращувати протикорабельні ракети, по типу вашої системи "Нептун". Я сподіваюся, Сполучені Штати роблять все, що можуть для того аби допомогти посилити ці спроможності в захисті берегової лінії. І тоді я б хотів, щоби росіяни були дуже-дуже стривожені тим, що Україна має спроможності зруйнувати цей нелегальний міст в Керченській протоці. Я думаю, що це був би доволі символічний удар. Якщо що, мені подобаються мости. Просто не цей". Джерело:
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11.02.2022 17:41 Відповісти
Будкевич вже до Чмута опустився.Військовий аналітик !!! ?....
Річ навіть не в тому,що це зєлібоба. Він же тупий !
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11.02.2022 17:42 Відповісти
трезвый мальчик...
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11.02.2022 17:50 Відповісти
Сначало говорили что без домбабве нам будет хана, кормить будет некому всю Украину, теперь без Черного моря кирдык экономике, а может нужно просто прекратить воровать?
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11.02.2022 18:01 Відповісти
Буткевичу мясом на базаре торговать....
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11.02.2022 18:27 Відповісти
Даже сам Кравчук не смог убить экономику Украины, элегантно ликвидировав Черноморское пароходство!
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11.02.2022 19:14 Відповісти
забрати? вони вже забрали.
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11.02.2022 20:27 Відповісти
нажаль так. і це вже початок війни. отакої оригінальної...
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11.02.2022 22:42 Відповісти
после слов "экономика" можно квалифицировать это все как обычное воровство. Только не ясно, почему примеяется слово "наша". чья это наша?
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11.02.2022 21:07 Відповісти
А обязательно нужен Тарас Чмут чтобы озвучить очевидное?
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11.02.2022 21:16 Відповісти
Тарас говорить все правильно. Богдан і Марина, далекі від військової справи. При всій повазі до них, за інші їхні проекти. Про військо це не їх тема. А що говорити про виборців зелених....
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12.02.2022 09:56 Відповісти
А чому ви розглядаєте тільки висадку морського десанту і сухопутний наступ? Зараз панікувати з приводу сухопутного вторгнення причин немає дуже великих, бо якщо зараз буде вторгнення, то вторгнення РФ буде йти з повітря, я так думаю. Бо на днях танки в ростовській області, 28 км від України застрягли на навчанні 10 штук один за одним в багнюці, і на найближчій час у нас передають дощі і плюсову температуру. Відповідно вони гарна мішень для всіх засобів враження. Тут питання в іншому, якщо Путін зараз буде робити вторгнення, так як він повний виродок, він може почати з ракетних ударів по критичній інфраструктурі. По електростанціям, в тому числі АЕС, але не по реакторах, а по їх трансформаторних підстанціях, по водоканалам, щоб знищити ємності з хлором і влаштувати хімічну атаку, по аміакопроводу, по газопроводам і т.п. Паніка і жертви від цього можуть бути неймовірні. Так що страшно від цього і його ми зупинити не зможемо, бо навряд що ці об'єкти прикриті адекватним ППО від Іскандерів і Калібріа. А зеленомОРДА влада нічого для цього не робить. Так що путіну, для початку, танки не треба пускати. Якщо знищить ці критичні об'єкти, доведеться перекидати частину військових на ліквідацію наслідків цих техногенних катастроф, внаслідок російських обстрілів і тоді, коли він розірве таким чином оборону, то можна брати нас тепленькими.
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12.02.2022 10:41 Відповісти
При таком сценарии он окончательно и бесповоротно, вместе с бензоколонкой, становится империей зла. Со всеми вытекающими.
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12.02.2022 20:13 Відповісти
ніби вона зараз не імперія зла козломОрда.
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12.02.2022 20:34 Відповісти
А можеш навести приклади вдалого бойового застосування Іскандерів та Калібрів? Ну там Сирія, для прикладу, чи Азербайджан?
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12.02.2022 22:32 Відповісти
Ось є такі відео застосування Калібрів і Онікс в Сирії. Окрім цих ракет, в них є ще високоточні далекбійні X-55, X-555, X-101, які нам збити практично нереально буде, при масованих ударах, через низьку концентрацію засобів ППО на нашій великій території. У наших С-300 максимальна дальність 75 км. Чи в робочому стані ті, що як кажуть можуть бити на 100 км, нікому точно невідомо і яка їх кількість.
https://youtu.be/6S6UuH9OnDg
https://youtu.be/NaI0QuvgKJA
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12.02.2022 22:55 Відповісти
Мультиками не интересуюсь, подрос
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13.02.2022 06:53 Відповісти
Зніми сам тоді зі свого супутника, або дрона і виклади будь ласка, щоб у нас були точні, перевірені, достовірні дані.
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13.02.2022 09:46 Відповісти
А в мене є інша інформація.
https://lenta.ru/news/2021/02/23/iskander/
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13.02.2022 15:21 Відповісти
Я не знаю, а на якому кораблі служив цей Чмут? Хто підкаже?
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13.02.2022 10:56 Відповісти
 
 