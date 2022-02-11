Інтерв’ю "Без цензури": Тарас Чмут про те, як Росія може забрати в України Чорне море і вбити економіку. ВIДЕО

В гостях проєкту "Троє без цензури" – Тарас Чмут, військовий аналітик, сержант резерву морської піхоти ВМСУ, засновник "Українського мілітарного центру" та голова фонду "Повернись живим". Із ним говоримо про неочевидні загрози від Росії з моря.

Богдан Буткевич і Марин Данилюк-Ярмолаєва поговорили із Тарасом Чмутом про те, як Росія може перекрити Україні судноплавство, "віджати" Чорне море і тим самим вбити економіку.

З 13 по 19 лютого Росія планувала закрити більшість акваторії Азовського моря та всю північно-західну частину Чорного моря, в тому числі торгові шляхи до українських портів – начебто для проведення "навчань". При цьому не буде "вікон" на прохід торгового флоту, як це зазвичай робиться. Паралельно з цим у Чорне море заводиться шість великих десантних кораблів, на додачу до семи вже наявних на Чорноморському флоті, та перекидаються десантні катери.