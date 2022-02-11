Заклик Байдена до громадян США залишити Україну не свідчить про радикальну зміну ситуації, - Кулеба. ВIДЕО
Заклик Байдена до громадян США залишити Україну не свідчить про радикальну зміну ситуації.
Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"Нічого нового у цій заяві немає. Ми знаємо позицію Сполучених Штатів, які вже робили такі заяви, вони розпочали з евакуації членів сімей та співробітників посольства. Тому ця заява не свідчить про якусь радикальну зміну ситуації", - наголосив глава МЗС.
Нагадаємо, раніше Байден закликав громадян США негайно залишити Україну.
Посольство США в Києві також закликало американців негайно залишити Україну через загрозу російського вторгнення.
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