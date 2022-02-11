Концерт пам'яті співзасновника легендарного гурту "Мертвий півень" Міська Барбари відбудеться 17 лютого. ВIДЕО

17 лютого у Києві відбудеться концерт пам'яті легендарного українського музиканта й актора, співзасновника гурту "Мертвий півень" Міська Барбари.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, концерт відбудеться у Будинку звукозапису Українського радіо, подію транслюватиме фейсбук-сторінка UA: КУЛЬТУРА.

Через карантинні обмеження на концерт допускають лише журналістів.

15 відомих українських гуртів та виконавців заспівають кавери на пісні Міська Барбари й гурту "Мертвий Півень", співзасновником і вокалістом якого був Барбара. Концерт організовано за ініціативи Світлани Олешко у партнерстві з Українським радіо.

Ведучі заходу: Галина Бабій та Юрій Андрухович.

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У концерті, зокрема, візьмуть участь Святослав Вакарчук, Тарас Чубай, "ТНМК", Каша Сальцова, "ТЕЛЬНЮК: Сестри", Мирослав Кувалдін, Юрко Єфремов, Галина Бреславець, Христина Соловій, "СонСови", Юрій Андрухович, "Bud’more", "Вій", "Мандри", Євген Константінич. Андрій Середа та Сергій Жадан читатимуть поезію. Вхід на концерт — за запрошеннями. Трансляція концерту відбудеться на фейсбук-сторінках Радіо Промінь, Радіо Культура, Накипіло, PEN Ukraine. Запис концерту можна буде послухати в ефірі Радіо Промінь, Радіо Культура і подивитися в ефірі UA: КУЛЬТУРА навесні.

"Це мав би бути ювілейний концерт Міська, на якому він би мав бути у футболці з написом "Ще по 50". Але буде концерт для Міська. Я дуже вдячна всім, хто допомагає мені цей концерт організовувати, хто буде на ньому виступати, і тим, хто буде це дивитися та слухати", — зазначила режисерка Світлана Олешко.

Місько Барбара (повне ім'я Михайло Ярославович Барбара) — український співак та актор, співзасновник і колишній вокаліст легендарного рок-гурту "Мертвий Півень". 1998 року переїхав до Харкова, де став лідером місцевого театру "Арабески". Його життя раптово обірвалося 11 жовтня 2021 року у Харкові. Місько Барбара всього місяць не дожив до свого 50-ліття.