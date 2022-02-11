"Я їсти хочу. Прошу не катувати захисника", - адвокат Криворучко просить суддю оголосити перерву в засіданні у справі нардепа Кузьміних. ВIДЕО

Адвокат нардепа Сергія Кузьміних Лариса Криворучко під час засідання суду, що обирає її підзахисному запобіжний захід, почала вимагати перерви на обід.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Криворучко посилалася на кілька норм українського законодавства аби суддя оголосив перерву у засіданні. Однак той, був не дуже прихильний до пропозиції адвоката.

"Ваша честь, звертає вашу увагу - 12.23. Обід з 12-ї години. Я їсти хочу. Я прошу не катувати захисника. З точки зору ЄСПЧ. Я втрачаю свідомість, коли я не їм...", - заявила Криворучко.

"Ви спізнилися... Поки я чекав на вас, то поїв... І, до речі, це (голодування - ред.) корисно", - відповів їй суддя.

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Нагадаємо, 28 січня нардепа "Слуги народу" Сергія Кузьміних затримали при отриманні хабаря.

За інформацією НАБУ, нардеп отримав 558 тис. грн за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.