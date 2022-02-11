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"Я їсти хочу. Прошу не катувати захисника", - адвокат Криворучко просить суддю оголосити перерву в засіданні у справі нардепа Кузьміних. ВIДЕО

Адвокат нардепа Сергія Кузьміних Лариса Криворучко під час засідання суду, що обирає її підзахисному запобіжний захід, почала вимагати перерви на обід.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Криворучко посилалася на кілька норм українського законодавства аби суддя оголосив перерву у засіданні. Однак той, був не дуже прихильний до пропозиції адвоката.

"Ваша честь, звертає вашу увагу - 12.23. Обід з 12-ї години. Я їсти хочу. Я прошу не катувати захисника. З точки зору ЄСПЧ. Я втрачаю свідомість, коли я не їм...", - заявила Криворучко.

"Ви спізнилися... Поки я чекав на вас, то поїв... І, до речі, це (голодування - ред.) корисно", - відповів їй суддя.

Відео PavlovskyNews

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слугу народу" Кузьміних захищає адвокатка Криворучко, яка заявила, що всі прокурори САП є незаконними, - ЦПК

Нагадаємо, 28 січня нардепа "Слуги народу" Сергія Кузьміних затримали при отриманні хабаря.

За інформацією НАБУ, нардеп отримав 558 тис. грн за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

Автор: 

адвокат (935) суд (11674) Кузьміних Сергій (50)


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Топ коментарі
+22
Фільм жахів - Закатована.
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11.02.2022 15:20
+19
Судді-респект...
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11.02.2022 15:19
+11
адвокатша - КЛОУНША!!!!
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11.02.2022 15:32
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Судді-респект...
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11.02.2022 15:19 Відповісти
адвокатша - КЛОУНША!!!!
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11.02.2022 15:32 Відповісти
так там від приЗе!дента усі такі
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11.02.2022 17:03 Відповісти
Фільм жахів - Закатована.
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11.02.2022 15:20 Відповісти
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11.02.2022 15:34 Відповісти
Та ніякий кат стільки не вип*є, щоб "закатувати"!
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11.02.2022 16:22 Відповісти
Вона хоче їсти...
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11.02.2022 15:21 Відповісти
ну а после еды с анала нужно снять табу
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11.02.2022 15:36 Відповісти
Адвокатша какая то мямля,нет резкозти и напора,падай в обморок,вызывай скорую,кричи и истери,вот это будет знатная защита.
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11.02.2022 15:23 Відповісти
Главное чтобы её прямо с зала суда в дурку не отправили.
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11.02.2022 15:25 Відповісти
Её,судя по всему,оттуда на суд и привезли.
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11.02.2022 15:42 Відповісти
Ха...Совершенно с Вами согласен.Защита должна быть напористой и агресивной, и не боятся эксперементировать.Адвокат могла бы ,например, закрыться в клетке для подсудимых и оттуда бросаться своими экскрементами в судью и прокурора,выражая свой протест этому судилищу.
А то какое то жалкое-"Я їсти хочу."
Кстати,а "А можно мы тихонечко с подзащитным в лес уйдем?" уже было?
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11.02.2022 15:41 Відповісти
"Накормите" ее прям в суде
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11.02.2022 15:23 Відповісти
Ха-ха-ха поставил шоблу в стойло. А эта kurva с очень интересной биографией. Клейма негде ставить .
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11.02.2022 15:23 Відповісти
"...З цим цирком треба щось робити..." (підслухано з розмови київських ліхтарів)
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11.02.2022 15:24 Відповісти
а чому коли інформували про ремонт тієї лікарні, так під керівництвом "Великого Будівництва", а як пов`язали так вроді все кузьмін сам будував?
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11.02.2022 15:26 Відповісти
С таким адвокатом и прокурор не нужен
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11.02.2022 15:28 Відповісти
ну скажу так вопрос с защитой или представителями потерпевших истцов и ответчиков и 3 лиц вообще не урегулирован.. реально обычные физиологические потребности как попить воду, принять лекарство, покушать схродить в туалет все зависит от судьи и его человеческих качеств.. захочу дозволю не захочу не дозволю и реально это пытка.. как отработавший 25 лет адвокатом скажу так попадались реально идиоты судьи и садисты которые больше издевались над защитой чем его клиентом.... чем вызвано.... да просто мордой не понравился или раньше показал судье в ином процессе что он дурак или взяточник..отменил ему решение приговор проданный им... же вот и пользуется судья своим правом абсолюта... а в законе нет четко выписаных критериев и обязанностей суда и судьи.... в этом аспекте.. тут судья мягко говоря ЗАРАБОТАЛ ОСНВОАНИЕ ДЛЯ ОТВОДА ТАК КАК РЕАЛЬНО ИЗ0ДЕВАЕТСЯ НАД ЗАЩИТНИКОМ.. ЕГО СЛОВА Я УСПЕЛ ПОКУШАТЬ ТО ЖЕ САМОЕ --ЧТО СКАЗАЛ ПУТИН ЗЕЛЕНСКОМУ ПРО ТЕРПИЛУ.... разницы никакой уверяю вас...
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11.02.2022 15:30 Відповісти
Судді, звісно, покидьки. Але вони мабуть добре вивчили всі викрутаси "адвокатів". Чи підозрюваних, що "забувають" код до смартфона. Мабуть в США його кинули б до буцегарні на 72 години. Щоб згадав. А адвокату вліпили б неповагу до суду. Тому ліпше Вам мовчати.
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11.02.2022 15:36 Відповісти
ну ну попадете к такому судье флаг вам в руки и ОТ ТЮРЬМЫ И СУМЫ НИКТО НЕ ЗАСТРАХОВАН и не зарекайтесь....И когда ваше право на туалет будет заканчиваться воспалением почек или мочевого пузыря обмороком приступом инсультом... а обезвоживание организма может привести к отказу почек ОПН...и да попутно ваше адвоката как половичек для ног будут использовать... вот тогда вы как придурок будете орать ...хвала Закону.... который порвали как промокашку... нельзхя ЗАКОН ДОБИВАТЬСЯ БЕЗЗАКОНИЕМ ТОРТУРАМИ И САДИЗМОМ..... ЭТО ЕСТЬ ПРОФАНАЦИЯ СУТИ БУКВЫ И ДУХА ЗАКОНА...
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11.02.2022 16:26 Відповісти
Якщо припече, то можна і в залі суду.

Але "забувати" код смартфона -- це також свинство та профанація захисту. І адвокат за такий "фінт" у США отримав би попередження.
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11.02.2022 16:31 Відповісти
во первых в 47 штатах смартфоны вообще запрещены к проносу в суд здание суда... зал заседаний.. во вторых про какой код вы торочите да забыл человек свой код и что я также забываю пароли коды и что... какое тут неуважение к суду.. и причем тут смартфоны зачем судье код моего смартфона какое и к какому делу это относистя суд у нас проверяет все доказательства в том числе если смартфон и был признан таким в стадии досудебного следствия редко когда в стадии судебного следствия добавляются доказательства... биллеберду не пишите речь идет о ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЯХ ЧЕЛОВЕКА А ВЫ КУЙНЮ ПИШИТЕ ПРО КАКИЕ ТО КОДЫ СМАРТФОНА ГЕТЬ УМОМ ПОЕХАЛИ ПУТАЕТЕ ПРАВЕДНОЕ С ГРЕШНЫМ???!!!
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11.02.2022 16:36 Відповісти
Ви все прекрасно зрозуміли стосовно "забув_код". І не вдавайте, що хтось за Вас дурніший. Тому я за те, щоб тим, хто приходить до судку за викликом без документів, що підтверджують особу, мовляв, на "дії" покажу, а потім "код_забув", то хитру дупу має бути ґвинт з лівою нарізкою. Бо я, як платник податків, оплачую цей цирк. І цирк з "катуванням" цієї "адвокатесси", що не з'являється вчасно. Я на свої податки не хочу оплачувати адвокатські циркові номери. Бувайте.
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11.02.2022 16:41 Відповісти
а потом какать захочет и писять.... то заявила писали что все следователи и набу чи кто там разследует нелегетимны..хахахах разошлась адвакатишка права качать и капризничать....))
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11.02.2022 15:30 Відповісти
КАКИЕ ЖЕ ОНИ - ******* !
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11.02.2022 15:31 Відповісти
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11.02.2022 15:34 Відповісти
вся країна вже переповнена цим лайном яке у нас низивають судочинством настільки що коли це не змінити то скоро усіх суддів без розбору почнуть виловлювати по всій країні і тут же лінчувати, іншого способу навести бодай якийсь лад у цій країні неможливо від слова взагалі.
чи може хтось вірить що цього чергового пройдисвіта засудять і посадять з конфіскацією всієї родини ?
саме слаба, сама прогнивша, сама корумпоавна, зрештою сама державоруйнуюча ланка у всій країні, а зарплати і пенсії самі вищі, пільги, надбавки, накрутки ............ , це ж ненормально.
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11.02.2022 15:37 Відповісти
Яка чудова адвокат!

https://www.facebook.com/DeadLawyers/?__cft__[0]=AZUCX4qq_fsRelpO4Y6CiKV86QnQzw28aSHp-iERLkHelghwvX_iznGbq_KFCWsLc-**************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Dead Lawyers Society

Суд обирає народному депутату від Слуг народу Кузьміних запобіжний захід у справі про хабар.

«Всі прокурори САП незаконні - вони набули повноважень у неконституційний спосіб, бо Турчинов у 2014 році захопив владу», каже адвокат Криворучко.

​​Вона дійшла висновку, що всі підписані Турчиновим закони, включно із законом про НАБУ та прокуратуру, є неконституційними. Відповідно, всі документи від прокурорів незаконні, повідомляють Центр протидії корупції.

Далі теж пряма мова ЦПК: "доктор юридичних наук закликала зобов'язати Службу безпеки України відкрити провадження проти Турчинова про захоплення влади.

... А ще вона хотіла, щоб слідчий суддя ВАКС звернувся до Конституційного суду, щоб той перевірив конституційність відкликання голови парламенту часів Януковича Володимира Рибака".
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11.02.2022 15:37 Відповісти
Шо то судья слишком мягкий, как для борца с коррупцией!
Жаль, что эта шворка черноротая не попала на нормального:
- Села! Рот закрыла! Тут командую я! Делаю предупреждение за нарушение порядка и .п.
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11.02.2022 15:38 Відповісти
Это такая игра:судья отшивает адвоката по всем ходатайствам,но принимает главное решение в пользу обвиняемого...
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11.02.2022 16:09 Відповісти
А що не знайшлося скумбрії по 8 грн. за 1 кг. чи не "задовільнилася"?
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11.02.2022 16:21 Відповісти
Попробовала б эта ****** так поговорить с каким-нибудь судьей в США. Месяц в клетке обеспечила себе точно. Как минимум.
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11.02.2022 16:54 Відповісти
Нужно просто меньше жрать
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11.02.2022 17:18 Відповісти
Як казав мій покійний батько ще з голоду ніхто не всрався і воно б не всралось.
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11.02.2022 17:49 Відповісти
"Ваша честь, звертає вашу увагу - 12.23. Обід з 12-ї години. Я їсти хочу. Я прошу не катувати захисника. З точки зору ЄСПЧ. Я втрачаю свідомість, коли я не їм...", - заявила Криворучко. Джерело:
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11.02.2022 18:54 Відповісти
 
 