"Я їсти хочу. Прошу не катувати захисника", - адвокат Криворучко просить суддю оголосити перерву в засіданні у справі нардепа Кузьміних. ВIДЕО
Адвокат нардепа Сергія Кузьміних Лариса Криворучко під час засідання суду, що обирає її підзахисному запобіжний захід, почала вимагати перерви на обід.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Криворучко посилалася на кілька норм українського законодавства аби суддя оголосив перерву у засіданні. Однак той, був не дуже прихильний до пропозиції адвоката.
"Ваша честь, звертає вашу увагу - 12.23. Обід з 12-ї години. Я їсти хочу. Я прошу не катувати захисника. З точки зору ЄСПЧ. Я втрачаю свідомість, коли я не їм...", - заявила Криворучко.
"Ви спізнилися... Поки я чекав на вас, то поїв... І, до речі, це (голодування - ред.) корисно", - відповів їй суддя.
Відео PavlovskyNews
Нагадаємо, 28 січня нардепа "Слуги народу" Сергія Кузьміних затримали при отриманні хабаря.
За інформацією НАБУ, нардеп отримав 558 тис. грн за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.
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А то какое то жалкое-"Я їсти хочу."
Кстати,а "А можно мы тихонечко с подзащитным в лес уйдем?" уже было?
Але "забувати" код смартфона -- це також свинство та профанація захисту. І адвокат за такий "фінт" у США отримав би попередження.
чи може хтось вірить що цього чергового пройдисвіта засудять і посадять з конфіскацією всієї родини ?
саме слаба, сама прогнивша, сама корумпоавна, зрештою сама державоруйнуюча ланка у всій країні, а зарплати і пенсії самі вищі, пільги, надбавки, накрутки ............ , це ж ненормально.
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Суд обирає народному депутату від Слуг народу Кузьміних запобіжний захід у справі про хабар.
«Всі прокурори САП незаконні - вони набули повноважень у неконституційний спосіб, бо Турчинов у 2014 році захопив владу», каже адвокат Криворучко.
Вона дійшла висновку, що всі підписані Турчиновим закони, включно із законом про НАБУ та прокуратуру, є неконституційними. Відповідно, всі документи від прокурорів незаконні, повідомляють Центр протидії корупції.
Далі теж пряма мова ЦПК: "доктор юридичних наук закликала зобов'язати Службу безпеки України відкрити провадження проти Турчинова про захоплення влади.
... А ще вона хотіла, щоб слідчий суддя ВАКС звернувся до Конституційного суду, щоб той перевірив конституційність відкликання голови парламенту часів Януковича Володимира Рибака".
Жаль, что эта шворка черноротая не попала на нормального:
- Села! Рот закрыла! Тут командую я! Делаю предупреждение за нарушение порядка и .п.