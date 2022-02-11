Український спортсмен Гераскевич під час олімпійських змагань в Пекіні розгорнув плакат з написом "No war in Ukraine". ВIДЕО
Український скелетоніст Владислав Гераскевич під час змагань на Олімпіаді в Пекіні розгорнув плакат з написом "No war in Ukraine".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, сталося це після заїзду Гераскевича на змаганнях скелетоністів.
Топ коментарі
+51 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар11.02.2022 15:33
+27 Зося Синицкая
показати весь коментар11.02.2022 15:51
+21 Андрей Мудрый
показати весь коментар11.02.2022 15:38
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
No war in Ukraine - В Україні немає війни
Ви помиляєтесь й ті хто поставив лайк вашому коменту.
Твоя ФСБшная сущность сказана твоими словами "антивоенный". Догадываюсь, что это был обычный твой обычный, неуместный выссер - "поумничать", но ты на нём спалился.
1. Если вас загнали под лавку - заканчивайте диалог и сразу переходите на личные оскорбления
2. Сообщения, высвечивающие вашу тупость, сразу отправляйте в спам
Т.е. мои слова " ... достойный, вызывающий уважение поступок" - вы удобненько "не заметили"? Это "зневажлива оцінка"?
Вы никогда не замечали, как отъявленные негодяи, коррупционеры, бездельники и лузеры прикрываются урапатриотическими лозунгами, вышиванками, мовой и т.п.? И я не хочу сказать, что Гераскевич из них. Но механика - та же. Дымовая завеса, смещение акцента, перевод стрелок - называйте как угодно.
Возможно Гераскевич поступил также заняв призовое место. И тогда у меня не было бы не малейших вопросов. Но я не Ванга, я оцениваю то, что вижу.
И ваши манипуляции "Було б краще, якби він зайняв перше місце і обнімався з рашистом ..." совершенно не уместны. Тут вы уподобляетесь упоротым порохоботам, которые почему-то не сравнивают президентство Порошенко с лучшими мировыми реформаторами (Ли Куан Ю, Тетчер, да тот же Саакашвили), а сравнивают с клоуном -Зеленским. Удобненько ... но смешно.
Плохо не знать английский.
За попытку - спасибо, конечно.
Т.е. смысл такой, что никакой войны нет, всё отлично.
Если он хотел написать "Нет войнЕ в Украине", то надо было написать "No TO war in Ukraine".
Казнить нельзя помиловать, ага.
Не можеш навіть зробити елементарну річ - скопіювати фразу "нет войнЫ в Украине" і вставити в Гугл транслейт і подивитися. Ми знаєш, що "нет войнЕ в Украине" він перекладає неправильно, так само літера в літеру.
Нет войне в Украине !
А ну переклади гугл транслейтом "нет войны в Украине" на англійську?
І сюди відпиши, як твій експертний гугл переклав цю фразу.
Я тебе просив викласти, як гугл перекладає фразу "нет войнЫ в Украине", а не "нет войнЕ в Украине". Будешь дуже здивований.
Ти не здатний навіть просто скопіювати та вставити?
Які в тебе з цим особисті озабочєні проблеми ?
А дебіл - це ти, який з піною в роті доводить щось за допомогою гугла перекладча.
Він написав що Україні не потрібна війна, тому Лахта накати бояри і здохни.