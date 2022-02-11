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Український спортсмен Гераскевич під час олімпійських змагань в Пекіні розгорнув плакат з написом "No war in Ukraine". ВIДЕО

Український скелетоніст Владислав Гераскевич під час змагань на Олімпіаді в Пекіні розгорнув плакат з написом "No war in Ukraine".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сталося це після заїзду Гераскевича на змаганнях скелетоністів. 

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Автор: 

вторгнення (380) Олімпіада (687) росія (65129)


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Топ коментарі
+51
Гераскевичу-респект...
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11.02.2022 15:33
+27
Да пох на место. Хоть что-то сделал полезное, молодец. Я вообще удивляюсь, что в нынешней тяжёлой ситуации кто-то смотрит у нас Олимпиаду.
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11.02.2022 15:51
+21
лучше бы он там написал на разных языках ПУТИН *****
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11.02.2022 15:38
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Гераскевичу-респект...
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11.02.2022 15:33 Відповісти
будем надеяться, что все поняли это как "нет войне", а не "нет войны"
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11.02.2022 15:46 Відповісти
Так,але Google перекладає- "в Україні немає війни".🤔
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11.02.2022 15:51 Відповісти
Це властне і означає «ні війні». There is no war означає «немає війни».
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11.02.2022 16:01 Відповісти
а як тоді сказати "нет войне" на англ?
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11.02.2022 16:09 Відповісти
"No War" або навіть «Say NO to war". Ви перекладаєте так тому, що «нєт войнє» і « нєт войни» подібні в російській мові, в англійській, «NO WAR" означає «ні війні». "There is no war in Ukraine" означало б «в Україні немає війни».
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11.02.2022 16:14 Відповісти
то він все вірно написав тоді
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11.02.2022 16:15 Відповісти
Так.
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11.02.2022 16:17 Відповісти
Нажаль не всі,такі як я наприклад, володіють англійською мовою.А Google "викаблучується".🥺
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11.02.2022 16:16 Відповісти
Тільки що перевірив- ви або тупо брешете, або у вас інший ніж у мене Гугл.
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11.02.2022 16:19 Відповісти
Мабуть гуглив в яндексі.
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11.02.2022 16:27 Відповісти
За весь час яндеком ніколи не користувався.
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11.02.2022 16:38 Відповісти
З якого дива я б брехав.Программа Google перекладач так мені перекладає.Аби в мене була можливість,знав як,я зробив би скрін і виклав.А щодо війни то я не вата кацапська і дуже добре розумію що війна в Україні йде вже не перший рік.І я проти всякої пУтлеровської нечисті.
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11.02.2022 16:36 Відповісти
Та і можу сказати що я добре володію тільки Арабською мовою.Правда в тому Що Араби Не розуміють,зато наші з першого ж речення.
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11.02.2022 16:41 Відповісти
Ось як переводить Гугл - так написано у заголовку на цензорі і на плакаті:
No war in Ukraine - В Україні немає війни
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11.02.2022 17:06 Відповісти
Так і я про теж саме.
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11.02.2022 18:34 Відповісти
Это типа те же яйца ,только в профиль.
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11.02.2022 19:09 Відповісти
лучше бы он там написал на разных языках ПУТИН *****
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11.02.2022 15:38 Відповісти
Так так!Даже Google правильно б зрозумів!🤓
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11.02.2022 16:19 Відповісти
Ні, не краще.
Ви помиляєтесь й ті хто поставив лайк вашому коменту.
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11.02.2022 18:24 Відповісти
Молодец. Но могут наказать.
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11.02.2022 15:39 Відповісти
Лучше бы порадовали медалями. Найдется ли свой Беленюк на этой Олимпиаде.
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11.02.2022 15:44 Відповісти
Красунчик! Дякую!
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11.02.2022 15:44 Відповісти
Вот вроде и достойный, вызывающий уважение поступок ... Но с 16-м местом только и остается, что плакаты патриотические демонстрировать.
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11.02.2022 15:47 Відповісти
Да пох на место. Хоть что-то сделал полезное, молодец. Я вообще удивляюсь, что в нынешней тяжёлой ситуации кто-то смотрит у нас Олимпиаду.
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11.02.2022 15:51 Відповісти
Тоже верно. А учитывая то, что зимние виды спорта - самые дорогие виды спорта ... т.е. в Украине - без шансов.
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11.02.2022 15:52 Відповісти
Relax рускій. Плакат не «патріотичний», а антивоєнний.
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11.02.2022 16:02 Відповісти
Ты пытаешься меня убедить, что он не патриот, а пацифист? Это у вас так в ФСБшных методичках написано?
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11.02.2022 16:13 Відповісти
Я тебе ні в чому не хочу «пєрєубєдіть», рускій. Плакат не «патріотичний», а «антивоєнний». Засунь свої фсбешні мрії в свою кацапську дупу. Я тут під властним ім'ям і прапором своєї країни вже сім років. В мене немає причини ховатись під проксі або ніком.
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11.02.2022 16:17 Відповісти
Ти, рускій, хотів би щоб це був «патріотичний» плакат, щоб українського атлета дискваліфікували.
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11.02.2022 16:20 Відповісти
Свои дишманские отмазки: "под своим именем", "7 лет" и пр. засунь себе в дупу. Насрать и не интересно.
Твоя ФСБшная сущность сказана твоими словами "антивоенный". Догадываюсь, что это был обычный твой обычный, неуместный выссер - "поумничать", но ты на нём спалился.
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11.02.2022 16:23 Відповісти
Та срав я на тебе. ПШНХЙ, кацап.
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11.02.2022 16:26 Відповісти
Инструкция для ваты:
1. Если вас загнали под лавку - заканчивайте диалог и сразу переходите на личные оскорбления
2. Сообщения, высвечивающие вашу тупость, сразу отправляйте в спам
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11.02.2022 16:34 Відповісти
Вот туда и отправляйся лаптеногое
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11.02.2022 16:54 Відповісти
от чесно нічого не зрозумів: або ви з Мирославом обидва працюєте на ФСБ, або обидва патріоти. Якщо патріоти, треба трішки притримувати "коней"
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11.02.2022 17:43 Відповісти
Не путайте понятия "патриот" и "урапатриот". Это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
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11.02.2022 17:51 Відповісти
Якщо дивитися на реакцію Цензорської спільноти, то вона не на вашій стороні. Почалося з вашої зневажливої оцінки поступку спортсмена, з прив'язкою до зайнятого місця. Було б краще, якби він зайняв перше місце і обнімався з рашистом чи як Усик з Ломаченко били поклони в РПЦ за "братський народ"?
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11.02.2022 19:52 Відповісти
На счет "Цензорської спільноти" это отдельный разговор.
Т.е. мои слова " ... достойный, вызывающий уважение поступок" - вы удобненько "не заметили"? Это "зневажлива оцінка"?
Вы никогда не замечали, как отъявленные негодяи, коррупционеры, бездельники и лузеры прикрываются урапатриотическими лозунгами, вышиванками, мовой и т.п.? И я не хочу сказать, что Гераскевич из них. Но механика - та же. Дымовая завеса, смещение акцента, перевод стрелок - называйте как угодно.
Возможно Гераскевич поступил также заняв призовое место. И тогда у меня не было бы не малейших вопросов. Но я не Ванга, я оцениваю то, что вижу.

И ваши манипуляции "Було б краще, якби він зайняв перше місце і обнімався з рашистом ..." совершенно не уместны. Тут вы уподобляетесь упоротым порохоботам, которые почему-то не сравнивают президентство Порошенко с лучшими мировыми реформаторами (Ли Куан Ю, Тетчер, да тот же Саакашвили), а сравнивают с клоуном -Зеленским. Удобненько ... но смешно.
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12.02.2022 09:44 Відповісти
Рускій! Воткі нєт!
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11.02.2022 21:41 Відповісти
Мельдониевая Аленьпиада, ну как же, помним
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11.02.2022 16:53 Відповісти
Норвегии прочат 20 золотых медалей. Помните как весь Запад взбесился когда РФ выиграла на домашней Олимпиаде 9 золотых медалей. А 20 для маленькой Норвегии это нормально.
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11.02.2022 16:06 Відповісти
«Запад взбесился»))) why are you here russian?
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11.02.2022 16:10 Відповісти
Ні то клятий Google не правильно перевів🤓
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11.02.2022 16:22 Відповісти
Дурак дурак?
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11.02.2022 16:26 Відповісти
Идешь против Запада отвечай. И не надо тут распускать сопли. Они владеют всеми спортивными конторами. Они владеют всем миром.
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11.02.2022 16:18 Відповісти
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11.02.2022 17:45 Відповісти
Этот атлет на почетном 21 последнем месте как скелетонист.. Как спортсмен - олимпиец он конечно неудаха, но героя Украины за отпор путену достоин. 100500% после Олимпиады он пойдет с оружием в руках освобождать Крым и Донецк с Луганском.
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11.02.2022 16:26 Відповісти
Ухаді, рускій дурак-водкі нєт.
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11.02.2022 16:27 Відповісти
Парень старался. Даже сам Дукурс грубо провалил попытку.
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11.02.2022 16:32 Відповісти
Молодець! Всяким "спорт поза політикою" не читати цю новину - не зрозуміють...
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11.02.2022 16:32 Відповісти
"No war - Ukraine"?
Плохо не знать английский.
За попытку - спасибо, конечно.
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11.02.2022 16:45 Відповісти
ви "in" пропустили!!!!!!!!!
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11.02.2022 17:08 Відповісти
Есть там in, жёлтым цветом. Но проблема плаката не в этом... Мой комментарий ниже.
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11.02.2022 17:12 Відповісти
Ок. "No war in Ukraine" переводится как "Нет войнЫ в Украине".
Т.е. смысл такой, что никакой войны нет, всё отлично.
Если он хотел написать "Нет войнЕ в Украине", то надо было написать "No TO war in Ukraine".
Казнить нельзя помиловать, ага.
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11.02.2022 19:09 Відповісти
Відкіля ти взялось тупе створіння ?
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11.02.2022 19:54 Відповісти
Тут тільки твоя тупість всіх смішить.
Не можеш навіть зробити елементарну річ - скопіювати фразу "нет войнЫ в Украине" і вставити в Гугл транслейт і подивитися. Ми знаєш, що "нет войнЕ в Украине" він перекладає неправильно, так само літера в літеру.
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11.02.2022 20:09 Відповісти
Вообще-то если быть точным, то плакат неоднозначен. Я так понимаю что он хотел сказать "нет войне". Для этого надо было написать "No To War in Ukraine!". "No War in Ukraine" буквально означает "В Украине войны нет". Т.е. можно понять что никакой войны в Украине нет и нечего Западу кипиш распускать, пытаясь Украину защитить.
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11.02.2022 17:11 Відповісти
Так в тому той діло!!!!!
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11.02.2022 17:15 Відповісти
ти точно англійську мову знаєш чи тобі так подобається?
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11.02.2022 17:33 Відповісти
Ты точно интересуешься моим знанием английского чи просто хочеш тут пукнути?
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11.02.2022 18:31 Відповісти
точно цікавлюся твоїми знаннями англійської. Бо там вище ти пукнув своїми знаннями.
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11.02.2022 19:34 Відповісти
вже це з кілька разів розбірали, там щось було з прикловом про В'єтнам. прийшли до того, що можливе таке використання, типу як народне, чи щось таке, там ще про пісню якусь шлося. я б пошукав, та з телефону незручно гуглити.
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11.02.2022 17:41 Відповісти
Гугл перекладач :

Нет войне в Украине !
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11.02.2022 18:51 Відповісти
Гугл переводчик стал экспертом в английском языке?
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11.02.2022 19:14 Відповісти
Та вже розумніше дебілів з Лахти.
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11.02.2022 19:17 Відповісти
Може він і розумніший за лахту, але ти недалеко від неї пішов.
А ну переклади гугл транслейтом "нет войны в Украине" на англійську?
І сюди відпиши, як твій експертний гугл переклав цю фразу.
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11.02.2022 19:42 Відповісти
Я тебе мав на увазі, тримай - для таких прип***яних як ти -

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11.02.2022 19:52 Відповісти
Ти ще тупіший за лахту, здається.

Я тебе просив викласти, як гугл перекладає фразу "нет войнЫ в Украине", а не "нет войнЕ в Украине". Будешь дуже здивований.

Ти не здатний навіть просто скопіювати та вставити?
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11.02.2022 20:01 Відповісти
Люди все зрозуміють , заспокойтесь.
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11.02.2022 22:29 Відповісти
Дебіл, спортсмен всьому світу каже що Україні не потрібна війна.
Які в тебе з цим особисті озабочєні проблеми ?
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11.02.2022 23:07 Відповісти
Він написав всьому світу, що в Україні немає війни.
А дебіл - це ти, який з піною в роті доводить щось за допомогою гугла перекладча.
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12.02.2022 03:14 Відповісти
Дебіл ти Лахтинський.
Він написав що Україні не потрібна війна, тому Лахта накати бояри і здохни.
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12.02.2022 19:40 Відповісти
Ждем жалоб в олимпийский комитет от росии,о русофобских ущемлениях мальчиков и девочек в трусиках.
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11.02.2022 17:13 Відповісти
Не то что Усик
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11.02.2022 17:28 Відповісти
Так усик простая вата. Шо говорить
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11.02.2022 19:27 Відповісти
Молодець, тільки може постраждати: олімпійський комітет політику не схвалює
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11.02.2022 17:31 Відповісти
уважение!
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11.02.2022 18:08 Відповісти
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11.02.2022 18:49 Відповісти
Ви праві з точки граматики, але хлопець скоротив напис
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11.02.2022 21:00 Відповісти
Дело не только в том что "скоротив напис", так как у него написано означает "в Украине нет войны". А это очевидно неправда. Хорошо если читают персонажи вроде некоторых дебилов на этом форуме, которые не знают английского. А те кто знают могут понять не так.
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11.02.2022 23:01 Відповісти
Молодец парень. Может и неправильно написал, зато от всей души.
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12.02.2022 12:17 Відповісти
Молодчина парень, у кацапоидов на ветке истерика.
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13.02.2022 09:52 Відповісти
 
 