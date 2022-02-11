Масові вишколи резервістів та сил тероборони почнуться з березня, - Залужний. ВIДЕО
Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний заявив, що з березня розпочнуться масові вишколи з резервістами та силами тероборони.
Про це він сказав на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад України в Харкові, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Якщо досягнемо умов – отримаємо фонди, закладемо зрою та боєприпаси, наберемо особовий склад, ми розпочнемо масові вишколи з резервістами та військовозобов’язаними сил тероборони. І з залученням громадян за адміністративно територіальним принципом", – зазначив Залужний.
Також сплановано проведення заходів із головами обласних державних адміністрацій з 2 березня.
"Найближчим часом ми запровадимо підготовку резервістів за допомогою платформи дистанційного навчання", – додав він.
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нє нападьот ?
79 разів Верховний писар (по військовому квитку)
В ближайшее время мы введём подготовку резервистов с помощью платформы дистанционного обучения
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45-ти летний москвич выпрыгнул из окна 13 этажа с криком «За ВДВ!»
По словам жены прыгуна, накануне инцидента, вечером 10 февраля, она пришла с работы и приготовила мужу ужин. Конфликт между супругами произошел ближе к ночи из-за пристрастия мужчины к алкоголю. Напоследок женщина добавила, что хочет развестись и пошла в комнату, чтобы собрать вещи мужа, который остался на кухне.
Спустя несколько минут она услышала громкий крик «За ВДВ!» и последовавший за ним глухой удар. Прибежав на кухню и не обнаружив мужа, женщина выглянула в распахнутое настежь окно, где в сугробе и обнаружила супруга. Выбежав на улицу, она увидела мужчину сидящим на асфальте, он был в сознании и жаловался на боль в ноге.
То смердючий гній, а не керівники...
З таким керівництвом... як держави, так і міністра оборони , нач. Генштабу спасти Україну може лише самопожертва українських патріотів озброєних НАТОвською зброєю...
Найвэлычниший опять наврал?
https://t.me/a_shtirlitz/15075
Россияне разрушили популярный миф о том, что "танки грязи не боятся" ))))))
их боевая техника благополучно увязла в рыхлой почве на полигоне под Ростовом.
"Найближчим часом ми запровадимо підготовку резервістів за допомогою ... дистанційного навчання!!!..."
Дорогі брати і сестри! Україна не готова до війни. Після перших же ракетних ударів буде капітуляція на умовах москалів.
Надіюсь система навчання буде розвиватись до рівня як в Швейцарії.
а тренуватися будемо у ... березні (якого року?)
... це мабуть такий черговий жарт
достойний "кварталу"
ото ми ...готові !