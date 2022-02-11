УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8036 відвідувачів онлайн
Новини Відео
48 757 211

"Мы не боимся этого. Мы знаем, что в Харькове многие говорят по-русски": Зеленський закликав Терехова не соромитися говорити російською. ВIДЕО

Під час виступу на Конгресі місцевих влад Харківський міський голова Ігор Терехов менше хвилини говорив українською і перейшов на російську. Президент України Володимир Зеленський за це його похвалив.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Хочу вас запевнити, що Харків завжди був, є і буде форпостом нашої країни у питаннях розбудови, збереження та захисту Української державності… С вашего разрешения я перейду на русский язык, бо мені так зручніше", - сказав Терехов.

Зеленський у відповідь теж заговорив російською.

Читайте: Порушення прав російськомовних в Україні досягло "жахливих масштабів", - МЗС РФ

"Я думаю, що ми невипадково сьогодні зібралися у вашому прекрасному місті - в городе Харьков. И вы, господин Терехов, не стесняйтесь, вы так стеснялись перейти на русский язык. Мы не боимся этого. Мы знаем, что в Харькове многие говорят по-русски, но все думают по-украински и очень проукраински. И это правильно. И в 2014 году никто не сдал Харьков оккупантам", - сказав Зеленський.

Він висловив упевненість, що харків'яни "гідно захищатимуть своє місто і свої принципи", "а ми всі разом будемо захищати принципи нашої держави".

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) українська мова (833) Харків (5591) російська мова (306) Терехов Ігор (311)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+79
Зеленский не прав.Чиновники на государственной службе говорить на государственном языке обязаны.
показати весь коментар
11.02.2022 18:59
+68
Що тут сказати МАЛОРОС
показати весь коментар
11.02.2022 18:58
+63
ПреЗЕдент сам нарушает закон и поощряет это делать других....Это дно...
показати весь коментар
11.02.2022 19:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Якщо вживати скумбрію по 8, то надходження фосфору до мізку не відбувається, а з іншого боку - нахріна фосфор мозку, що обрав скумбрія по 8???
показати весь коментар
12.02.2022 20:31 Відповісти
У кожного народу той уряд, на який він заслуговує - все закономірно.
показати весь коментар
12.02.2022 21:55 Відповісти
РОССИЯНЕ НЕ РУССКИЕ !!!
показати весь коментар
13.02.2022 00:15 Відповісти
РОССИЯНЕ НЕ РУССКИЕ !!!
показати весь коментар
13.02.2022 00:16 Відповісти
а зачем ..ушли.. авакова который разогнал и положил мордой в асфальт колорадскую шоблу в харькове в 14 году и поставили монастырского и теперь полгода дружбана и кошелька зелейского . обдолбаного с мешком бобла в багажнике отмазывают на всех уровнях --- вова может ты скажеш народу был за рулем трухин или не был . откуда и куда этот зеленый ***** вез бобло и куда оно делось --- ты так красиво про ..барыгу.. порошенка втирал . а вот про трухина хотелось бы твою песенку услышать
показати весь коментар
13.02.2022 06:47 Відповісти
Попустило пацана, чи навпаки-торкнуло...Та напишіть вже йому сценарій, нехай говорить по-писаному, то як від себе...
показати весь коментар
13.02.2022 07:36 Відповісти
Боже, за що ти так наказав Украiну таким iдiотом? Щоб воно не робило, щоб воно не казало -все робить навпаки i як мога гiрше. Чому воно не розумiэ навiть базових та пропiсних iстин? Воно взагалi y школi навчалось?
показати весь коментар
13.02.2022 08:25 Відповісти
Микки Маус наказал, а Зевса - нет!
показати весь коментар
13.02.2022 12:03 Відповісти
Шоу повинно продовжуватись...
показати весь коментар
13.02.2022 10:58 Відповісти
Мразота малоросійська... "Какая разніца"...
показати весь коментар
26.03.2022 15:57 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 