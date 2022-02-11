"Здесь собрались люди, занимающиеся всеми этими провокациями", - ватажок терористів "ДНР" Пушилін зібрав пресконференцію. ВIДЕО

Ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін зібрав пресконференцію і назвав усіх присутніх "людьми, що займаються провокаціями".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в числі провокаторів Пушилін назвав окупаційних функціонерів різних підрозділів.

"На сьогоднішній пресконференції присутні люди Донбасу - ті, що займаються всіма цими провокаціями і очолюють екстренні служби: міністр, омбудсмен, депутати, профспілки освітні", - заявив терорист.

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