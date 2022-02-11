УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8036 відвідувачів онлайн
Новини Відео
27 185 56

"Здесь собрались люди, занимающиеся всеми этими провокациями", - ватажок терористів "ДНР" Пушилін зібрав пресконференцію. ВIДЕО

Ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін зібрав пресконференцію і назвав усіх присутніх "людьми, що займаються провокаціями".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в числі провокаторів Пушилін назвав окупаційних функціонерів різних підрозділів.

"На сьогоднішній пресконференції присутні люди Донбасу - ті, що займаються всіма цими провокаціями і очолюють екстренні служби: міністр, омбудсмен, депутати, профспілки освітні", - заявив терорист.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що Україна може "напасти" на окупований Донбас будь-якої миті

Автор: 

Донецьк (946) окупація (6685) росія (65129) Пушилін Денис (135)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+73
Здав усіх!
показати весь коментар
11.02.2022 20:33
+53
пушилин наверное впервые в жизни правду сказал
показати весь коментар
11.02.2022 20:35
+37
показати весь коментар
11.02.2022 20:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Здав усіх!
показати весь коментар
11.02.2022 20:33 Відповісти
Мы Москву крестили, мы ее и отпоем
показати весь коментар
11.02.2022 20:48 Відповісти
відспівають її українці
показати весь коментар
11.02.2022 22:14 Відповісти
Пенис Душилин агент СБУ!
показати весь коментар
11.02.2022 20:34 Відповісти
пушилин наверное впервые в жизни правду сказал
показати весь коментар
11.02.2022 20:35 Відповісти
Кукуха съехала основательно. Знает , шо хутину - кранты.
показати весь коментар
11.02.2022 20:43 Відповісти
Да не, оговорился дурик, наверное
показати весь коментар
11.02.2022 20:44 Відповісти
Та да, мозги совсем жиром заплыли...
показати весь коментар
11.02.2022 20:47 Відповісти
Огворка по Фрейду!) Или после кокса( не угля)! Или с бухлом намешал...
показати весь коментар
11.02.2022 21:21 Відповісти
или он просто забыл выпить таблетки,что доктор приписал от шизофрении
показати весь коментар
12.02.2022 03:09 Відповісти
ГЛАВНОЕ ЧТО УКРАИНА ИМЕЕТ ПОЛНОЕ ПРАВО НА ЛЮБЫЕ ДЕЙСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ И НЕ ТОЛЬКО !)
показати весь коментар
11.02.2022 20:37 Відповісти
Ірак виплатив Кувейту компенсації за вторгнення 1990 року 52,4 млрд доларів!

росії приготуватися...
показати весь коментар
11.02.2022 20:43 Відповісти
виплатити Україні мінімум в десяток разів більше...
показати весь коментар
11.02.2022 20:49 Відповісти
НАМ КСТАТИ ЕЩЁ ИРАН ДОЛЖЕН !!!
показати весь коментар
12.02.2022 04:14 Відповісти
По Фрейда,так?))))
показати весь коментар
11.02.2022 20:37 Відповісти
Не.ну наш в сравнении с этим то проффесор😂😂😂
показати весь коментар
11.02.2022 20:37 Відповісти
На подвал предателя!😁
показати весь коментар
11.02.2022 20:37 Відповісти
Як треба ненавидіти властних дітей, щоб маючи призвище Пушилін, назвати сина Дєніс.
показати весь коментар
11.02.2022 20:37 Відповісти
какой такой Пэнис?
показати весь коментар
11.02.2022 21:11 Відповісти
І оце лайно хочуть запхати назад в Україну і посадить на наші голови!!
показати весь коментар
11.02.2022 20:39 Відповісти
не судьба, лапотник)
показати весь коментар
11.02.2022 22:12 Відповісти
Пьяный житель Москвы, уроженец Курской области, устроил показательный «прыжок десантника» из окна кухни после ссоры с женой. С криком «За ВДВ!» 45-летний мужчина полетел с 13 этажа в сугроб. У мужчины множественные ссадины, переломы, а также закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение.
показати весь коментар
11.02.2022 20:42 Відповісти
Не понял, 200-й или 300-й?
показати весь коментар
11.02.2022 20:45 Відповісти
русскій
показати весь коментар
11.02.2022 20:48 Відповісти
Он и при жизни ментально 200-й. Вот такие вояки будут против н ас воевать, если война будет полномасштабная. А все боеспособное путлер уже стянул к нашим границам
показати весь коментар
11.02.2022 20:48 Відповісти
Згоден, бо рождаются априори лаптями вперед.
показати весь коментар
11.02.2022 20:53 Відповісти
с лаптями даже после свободного падения со стратосферы мало зазнають ушкоджень.
показати весь коментар
12.02.2022 08:11 Відповісти
Гибрид татарина и монгола, ему место на тибетской помойке, за юртой.
показати весь коментар
11.02.2022 20:47 Відповісти
Пенис Душилин идиот кацапский
показати весь коментар
11.02.2022 20:48 Відповісти
показати весь коментар
11.02.2022 20:48 Відповісти
Убогие хвастаются своими диагнозами...
показати весь коментар
11.02.2022 20:51 Відповісти
показати весь коментар
11.02.2022 20:54 Відповісти
Ето етих что ле документы Украина хочет признавать в том числе *атестаты* о завершении школы юных террористов и сепаратистов имени Гиркина?
показати весь коментар
11.02.2022 20:58 Відповісти
показати весь коментар
11.02.2022 20:58 Відповісти
МММщик видать крепко розхвилювався раз правду сказав.
Це вам не Мавроді.
показати весь коментар
11.02.2022 21:05 Відповісти
и это удачливый представитель этноса) представьте, что из себя представляют рядовые представители)
показати весь коментар
11.02.2022 21:05 Відповісти
Зігмунд Фройд таємничо виблискує окулярами
показати весь коментар
11.02.2022 21:13 Відповісти
Тупе кацапсяче ЧМО
показати весь коментар
11.02.2022 21:17 Відповісти
прыщавый и мордатый мошенник МММ-щик пЕТушилин: "тавариСчи, здеся сабралися коллаборанты, манкурты, террористы и просто провакатары. Ура,тавариСчи! "
показати весь коментар
11.02.2022 21:19 Відповісти

пеТушилин, скорА и к тебе лифт подкатит...) не изволь, гнида, сумневаться.))
показати весь коментар
11.02.2022 21:21 Відповісти
Дядьку Фрeйд ну нашо так вiдкрито?
показати весь коментар
11.02.2022 21:22 Відповісти
Для зачистки Донбасса нужно создать войска химическо-психиатрической защиты )
показати весь коментар
11.02.2022 21:44 Відповісти
Це хто взагалі?
показати весь коментар
11.02.2022 21:47 Відповісти
Людина з російським паспортом, громадянин РФ, депутат від російської партії "єдина росія" виступає як керівник якогось формування на території України ,ще й чогось вимагає...Цього в мінських домовленостях НЕ прописано! І це означає що РФ з них вийшла... причому одразу і добровільно!
показати весь коментар
11.02.2022 21:50 Відповісти
Где продают МММ?
показати весь коментар
11.02.2022 21:55 Відповісти
Ja pod stalom...
показати весь коментар
11.02.2022 21:55 Відповісти
Прощай пушило.
показати весь коментар
11.02.2022 22:18 Відповісти
зачем тут постят этого петушка???
показати весь коментар
11.02.2022 22:55 Відповісти
Юрій Швець говорив, что з 5 лютого біля Пушиліна вертиться поварьонок Путіна, а вагнерівців стягнули зі всієї африки в Донецьк. Видно, оголосили підвищений ступінь готовності, недаром мокшанець так перехвилювався. Там вже і педофіл Володін, теж клейменній мокшанець, щось про зброю торочив. Видно хочуть бути напоготові.
показати весь коментар
11.02.2022 23:10 Відповісти
Говорящая обезьянка.
показати весь коментар
12.02.2022 07:34 Відповісти
показати весь коментар
12.02.2022 11:06 Відповісти
Щось здається його приберуть.. і здається він це відчуває.....
показати весь коментар
12.02.2022 12:31 Відповісти
Щось дуже вже зажилась на цьому світі ця гнида кацапська.
показати весь коментар
12.02.2022 14:43 Відповісти
 
 