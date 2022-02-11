"Здесь собрались люди, занимающиеся всеми этими провокациями", - ватажок терористів "ДНР" Пушилін зібрав пресконференцію. ВIДЕО
Ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін зібрав пресконференцію і назвав усіх присутніх "людьми, що займаються провокаціями".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в числі провокаторів Пушилін назвав окупаційних функціонерів різних підрозділів.
"На сьогоднішній пресконференції присутні люди Донбасу - ті, що займаються всіма цими провокаціями і очолюють екстренні служби: міністр, омбудсмен, депутати, профспілки освітні", - заявив терорист.
Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що Україна може "напасти" на окупований Донбас будь-якої миті
Топ коментарі
+73 Игнатьев Фион
показати весь коментар11.02.2022 20:33
+53 Дмитрий Иванов #445055
показати весь коментар11.02.2022 20:35
+37 Volodymyr Volodymyr #490180
показати весь коментар11.02.2022 20:48
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
росії приготуватися...
Це вам не Мавроді.
пеТушилин, скорА и к тебе лифт подкатит...) не изволь, гнида, сумневаться.))