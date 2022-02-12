Проєкт "Без цензури": Як Україна та її союзники перемагають Путіна у гібридній війні?. ВIДЕО

Спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про напад Росії на Україну, який, імовірно, може статися у найближчу середу – 16 лютого.

Видання The Guardian повідомило, що президент США Джо Байден нібито повідомив лідерам НАТО та ЄС у телефонній розмові, що президент Росії Володимир Путін прийняв рішення розпочати вторгнення в Україну протягом найближчих кількох днів. Атака нібито може початися з повітряних ударів.

Богдан Буткевич у заспокійливому "Без цензури" на Цензор.НЕТ аналізує, навіщо влада США навмисно створює гнітючий настрій у медіа та офіційних заявах довкола російського вторгнення до Україниі, а також вкотре пояснює, що Путін не нападе.

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