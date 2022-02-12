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Проєкт "Без цензури": Як Україна та її союзники перемагають Путіна у гібридній війні?. ВIДЕО

Спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про напад Росії на Україну, який, імовірно, може статися у найближчу середу – 16 лютого.

Видання The Guardian повідомило, що президент США Джо Байден нібито повідомив лідерам НАТО та ЄС у телефонній розмові, що президент Росії Володимир Путін прийняв рішення розпочати вторгнення в Україну протягом найближчих кількох днів. Атака нібито може початися з повітряних ударів.

Богдан Буткевич у заспокійливому "Без цензури" на Цензор.НЕТ аналізує, навіщо влада США навмисно створює гнітючий настрій у медіа та офіційних заявах довкола російського вторгнення до Україниі, а також вкотре пояснює, що Путін не нападе.

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Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Інтерв’ю "Без цензури": Тарас Чмут про те, як Росія може забрати в України Чорне море і вбити економіку. ВIДЕО

Автор: 

Байден Джо (2887) путін володимир (23803) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+8
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12.02.2022 15:58
+3
Як не нападуть, то буду славитись експертом, а нападуть - то яка вже різниця?
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12.02.2022 15:07
+1
всё было очевидно с самого начала - ***** свезёт весь савецкий металлолом к границам Украины!
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12.02.2022 15:20
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Як не нападуть, то буду славитись експертом, а нападуть - то яка вже різниця?
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12.02.2022 15:07 Відповісти
всё было очевидно с самого начала - ***** свезёт весь савецкий металлолом к границам Украины!
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12.02.2022 15:20 Відповісти
Можна себе, але це вже давно не металлолом і в армії не строковики, як було в Чечні, а контрактники.
"В 2020 году Россия потратила на военные нужды 61,7 млрд долларов"
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12.02.2022 15:54 Відповісти
Только их мало
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12.02.2022 16:03 Відповісти
Но это всё равно опасный металлолом...и потери будут как у них так и у нас...так что Храбрится конечно надо но и перехваливаться не стоит...будем "Начеку" буквально)
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12.02.2022 16:07 Відповісти
Та ещё "аналитика"... да блин разница между Украиной и Израилем в том, что у Украины НЕТ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ и ЕСТЬ оголтелая КОРРУПЦИЯ. Мелет языком вот что зря этот рыжий дядька...
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12.02.2022 15:11 Відповісти
"Проєкт "Без цензури": Як Україна та її союзники перемагають Путіна у гібридній війні?"

_Никак (не побеждают). И гибридна эта война не более, чем все предыдущие войны в истории человечества, а лишь потому, что Запад отказывается называть вещи своими именами!
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12.02.2022 15:25 Відповісти
Цензор досить ганьбитися і випускати таку "аналітику" зі своїм іменем, жініть іх на всі чотири сторони.
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12.02.2022 15:31 Відповісти
Гм. "Женіть їх на всі чотири сторони " - що це за фігня ? Я за тобою спостерігаю .
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13.02.2022 16:13 Відповісти
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12.02.2022 15:58 Відповісти
Да, все правильно он говорит. Не нужно паниковать. Нужно верить в победу и не поворачиваться к РФ задом..
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12.02.2022 16:33 Відповісти
Ааа, ты уже паникуешь?
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12.02.2022 17:21 Відповісти
Он не говорил в видео, что всем нужно идти в армию
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12.02.2022 17:53 Відповісти
Ну а ти хто,взагалі ? Та і чому сам не на війні ?
Мабуть в тебе інше "прізваніє" -критикувати проукраїнських журналістів,патріотів !?
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12.02.2022 18:35 Відповісти
А ,може,ти свою НЄ РИЖУ морду в рядах ЗСУ засвітиш ????
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12.02.2022 18:37 Відповісти
Поцікався в рудого чи присягав він. Скоріш за все ні.
Но, цуко, рило своє, в калашний ряд суне
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17.02.2022 10:14 Відповісти
Все правильно Буткевич говорить. Тільки "Не панікувати !" він сказав разів сімдесят п'ять - це трохи забагато.
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13.02.2022 15:54 Відповісти
 
 