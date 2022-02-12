Проєкт "Без цензури": Як Україна та її союзники перемагають Путіна у гібридній війні?. ВIДЕО
Спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про напад Росії на Україну, який, імовірно, може статися у найближчу середу – 16 лютого.
Видання The Guardian повідомило, що президент США Джо Байден нібито повідомив лідерам НАТО та ЄС у телефонній розмові, що президент Росії Володимир Путін прийняв рішення розпочати вторгнення в Україну протягом найближчих кількох днів. Атака нібито може початися з повітряних ударів.
Богдан Буткевич у заспокійливому "Без цензури" на Цензор.НЕТ аналізує, навіщо влада США навмисно створює гнітючий настрій у медіа та офіційних заявах довкола російського вторгнення до Україниі, а також вкотре пояснює, що Путін не нападе.
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"В 2020 году Россия потратила на военные нужды 61,7 млрд долларов"
_Никак (не побеждают). И гибридна эта война не более, чем все предыдущие войны в истории человечества, а лишь потому, что Запад отказывается называть вещи своими именами!
Мабуть в тебе інше "прізваніє" -критикувати проукраїнських журналістів,патріотів !?
Но, цуко, рило своє, в калашний ряд суне