"Шкарлет має піти!": студенти пікетують ОП з вимогою відставки міністра освіти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 14 лютого, студенти пікетують Офіс Президента в Києві з вимогою відставки міністра освіти Сергія Шкарлета та призначення замість нього компетентного фахівця..
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.
Студентська спільнота сьогодні, 14 лютого, вийшла на мітинг під Офіс Президента з вимогою відставки міністра освіти Сергія Шкарлета.
"Попри численні листи від органів студентського самоврядування провідних українських університетів до Прем'єр-міністра України та Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, процес відставки міністра-плагіатора не запущено", - заявили організатори акції.
"Шкарлет має піти! А Міністерство освіти і науки має бути очолене компетентним фахівцем із бездоганною репутацією в академічній спільноті. Перевищення повноважень міністерством у ситуації з виборами в Могилянці — лише остання крапля обурення. Академічна спільнота виступає проти міністра-плагіатора від самого його призначення на посаду", - озвучили мітингувальники свої вимоги.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Нагадаємо, ексміністр освіти України Сергій Квіт переміг на виборах президента Національного університету "Києво-Могилянська академія". Пізніше Квіт розповів, як невідомі намагалися зірвати вибори у виші.
Очільник МОН Сергій Шкарлет заявив, що міністерство не визнаватиме результати виборів президента Національного університету "Києво-Могилянська академія". Буде оголошено повторний конкурс.
4 лютого Міносвіти скасувало наказ про повторний конкурс на посаду президента Києво-Могилянської академії.
4 лютого студенти Києво-Могилянської академії пікетували Кабмін з вимогою відставки Шкарлета. На зустрічі зі студентами прем'єр Денис Шмигаль заявив, що розпочинає консультації з Радою щодо відставки Шкарлета.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Окрім плагіату Шкарлет протизаконно намагався відмінити вибори в Могилянці.
По Харкову, де переміг зелений холуй на виборах ректора вишу, Шкарлет заявив, що міністерство не має повноважень втручатись, а в Могилянці різко такі права собі приписав.
Хоча закони за цей час не змінились.
З окопу?
Рейтинг Порошенка росте, а вашого Зєлі падає. Завдяки і таким тупим горобцям.
Так о студентах мог написаиь только взяточник. Шароватное создание, придет Хунтв я лично таких как ты буду расстреливать
1. "ты не украинец" - говориш суржиком тому скоріш за все представник луг.андонії
2. "Шароватное" - так називають своїх Господарів, черед усвідомлення своєї малозначущості та озленості на в рази кращий рівень життя Українців а також рівень розвитку населення й іноді просто від заздрощів що Ми Українці а вони каца.пи раби з сусідської
піда.росії!
3. запамятай таким як ти ніколи не спілкуватись Українською Мовою, бо Вона для інтелектуалів а ти
лишньохромосомийта ніколи не говори своїм Господарям, що їм робити, почитай основи Римського права можливо тобі дійде, що в такому разі з рабами буває!
Коли його нарешті позбавлять ступеня доктора економічних наук?
Коли він поверне державі гроші, які незаконно отримав як надбавку за вчений ступінь?
Коли нарешті суд розгляне питання шахрайства під час захисту докторської дисертації, коли дані з чужої російської дисертації цей плагіатор видав за свої?