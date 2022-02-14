"Шкарлет має піти!": студенти пікетують ОП з вимогою відставки міністра освіти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 14 лютого, студенти пікетують Офіс Президента в Києві з вимогою відставки міністра освіти Сергія Шкарлета та призначення замість нього компетентного фахівця..

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Студентська спільнота сьогодні, 14 лютого, вийшла на мітинг під Офіс Президента з вимогою відставки міністра освіти Сергія Шкарлета.

"Попри численні листи від органів студентського самоврядування провідних українських університетів до Прем'єр-міністра України та Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, процес відставки міністра-плагіатора не запущено", - заявили організатори акції.

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"Шкарлет має піти! А Міністерство освіти і науки має бути очолене компетентним фахівцем із бездоганною репутацією в академічній спільноті. Перевищення повноважень міністерством у ситуації з виборами в Могилянці — лише остання крапля обурення. Академічна спільнота виступає проти міністра-плагіатора від самого його призначення на посаду", - озвучили мітингувальники свої вимоги.



































































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, ексміністр освіти України Сергій Квіт переміг на виборах президента Національного університету "Києво-Могилянська академія". Пізніше Квіт розповів, як невідомі намагалися зірвати вибори у виші.

Очільник МОН Сергій Шкарлет заявив, що міністерство не визнаватиме результати виборів президента Національного університету "Києво-Могилянська академія". Буде оголошено повторний конкурс.

4 лютого Міносвіти скасувало наказ про повторний конкурс на посаду президента Києво-Могилянської академії.

4 лютого студенти Києво-Могилянської академії пікетували Кабмін з вимогою відставки Шкарлета. На зустрічі зі студентами прем'єр Денис Шмигаль заявив, що розпочинає консультації з Радою щодо відставки Шкарлета.