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"Шкарлет має піти!": студенти пікетують ОП з вимогою відставки міністра освіти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 14 лютого, студенти пікетують Офіс Президента в Києві з вимогою відставки міністра освіти Сергія Шкарлета та призначення замість нього компетентного фахівця..

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Студентська спільнота сьогодні, 14 лютого, вийшла на мітинг під Офіс Президента з вимогою відставки міністра освіти Сергія Шкарлета.

"Попри численні листи від органів студентського самоврядування провідних українських університетів до Прем'єр-міністра України та Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, процес відставки міністра-плагіатора не запущено", - заявили організатори акції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шмигаль зустрівся зі студентами Києво-Могилянської академії: заявив, що розпочинає консультації з Радою щодо відставки Шкарлета. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Шкарлет має піти! А Міністерство освіти і науки має бути очолене компетентним фахівцем із бездоганною репутацією в академічній спільноті. Перевищення повноважень міністерством у ситуації з виборами в Могилянці — лише остання крапля обурення. Академічна спільнота виступає проти міністра-плагіатора від самого його призначення на посаду", - озвучили мітингувальники свої вимоги.

Шкарлет має піти!: студенти пікетують ОП з вимогою відставки міністра освіти 01
Шкарлет має піти!: студенти пікетують ОП з вимогою відставки міністра освіти 02
Шкарлет має піти!: студенти пікетують ОП з вимогою відставки міністра освіти 03
Шкарлет має піти!: студенти пікетують ОП з вимогою відставки міністра освіти 04
Шкарлет має піти!: студенти пікетують ОП з вимогою відставки міністра освіти 05
Шкарлет має піти!: студенти пікетують ОП з вимогою відставки міністра освіти 06
Шкарлет має піти!: студенти пікетують ОП з вимогою відставки міністра освіти 07
Шкарлет має піти!: студенти пікетують ОП з вимогою відставки міністра освіти 08
Шкарлет має піти!: студенти пікетують ОП з вимогою відставки міністра освіти 09
Шкарлет має піти!: студенти пікетують ОП з вимогою відставки міністра освіти 10
Шкарлет має піти!: студенти пікетують ОП з вимогою відставки міністра освіти 11
Шкарлет має піти!: студенти пікетують ОП з вимогою відставки міністра освіти 12
Шкарлет має піти!: студенти пікетують ОП з вимогою відставки міністра освіти 13
Шкарлет має піти!: студенти пікетують ОП з вимогою відставки міністра освіти 14
Шкарлет має піти!: студенти пікетують ОП з вимогою відставки міністра освіти 15
Шкарлет має піти!: студенти пікетують ОП з вимогою відставки міністра освіти 16
Шкарлет має піти!: студенти пікетують ОП з вимогою відставки міністра освіти 17
Шкарлет має піти!: студенти пікетують ОП з вимогою відставки міністра освіти 18
Шкарлет має піти!: студенти пікетують ОП з вимогою відставки міністра освіти 19
Шкарлет має піти!: студенти пікетують ОП з вимогою відставки міністра освіти 20
Шкарлет має піти!: студенти пікетують ОП з вимогою відставки міністра освіти 21
Шкарлет має піти!: студенти пікетують ОП з вимогою відставки міністра освіти 22
Шкарлет має піти!: студенти пікетують ОП з вимогою відставки міністра освіти 23
Шкарлет має піти!: студенти пікетують ОП з вимогою відставки міністра освіти 24
Шкарлет має піти!: студенти пікетують ОП з вимогою відставки міністра освіти 25
Шкарлет має піти!: студенти пікетують ОП з вимогою відставки міністра освіти 26
Шкарлет має піти!: студенти пікетують ОП з вимогою відставки міністра освіти 27
Шкарлет має піти!: студенти пікетують ОП з вимогою відставки міністра освіти 28
Шкарлет має піти!: студенти пікетують ОП з вимогою відставки міністра освіти 29
Шкарлет має піти!: студенти пікетують ОП з вимогою відставки міністра освіти 30
Шкарлет має піти!: студенти пікетують ОП з вимогою відставки міністра освіти 31
Шкарлет має піти!: студенти пікетують ОП з вимогою відставки міністра освіти 32
Шкарлет має піти!: студенти пікетують ОП з вимогою відставки міністра освіти 33
Шкарлет має піти!: студенти пікетують ОП з вимогою відставки міністра освіти 34
Шкарлет має піти!: студенти пікетують ОП з вимогою відставки міністра освіти 35
Шкарлет має піти!: студенти пікетують ОП з вимогою відставки міністра освіти 36
Шкарлет має піти!: студенти пікетують ОП з вимогою відставки міністра освіти 37
Шкарлет має піти!: студенти пікетують ОП з вимогою відставки міністра освіти 38
Шкарлет має піти!: студенти пікетують ОП з вимогою відставки міністра освіти 39
Шкарлет має піти!: студенти пікетують ОП з вимогою відставки міністра освіти 40
Шкарлет має піти!: студенти пікетують ОП з вимогою відставки міністра освіти 41
Шкарлет має піти!: студенти пікетують ОП з вимогою відставки міністра освіти 42
Шкарлет має піти!: студенти пікетують ОП з вимогою відставки міністра освіти 43
Шкарлет має піти!: студенти пікетують ОП з вимогою відставки міністра освіти 44
Шкарлет має піти!: студенти пікетують ОП з вимогою відставки міністра освіти 45
Шкарлет має піти!: студенти пікетують ОП з вимогою відставки міністра освіти 46
Шкарлет має піти!: студенти пікетують ОП з вимогою відставки міністра освіти 47
Шкарлет має піти!: студенти пікетують ОП з вимогою відставки міністра освіти 48
Шкарлет має піти!: студенти пікетують ОП з вимогою відставки міністра освіти 49

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, ексміністр освіти України Сергій Квіт переміг на виборах президента Національного університету "Києво-Могилянська академія". Пізніше Квіт розповів, як невідомі намагалися зірвати вибори у виші.

Очільник МОН Сергій Шкарлет заявив, що міністерство не визнаватиме результати виборів президента Національного університету "Києво-Могилянська академія". Буде оголошено повторний конкурс.

4 лютого Міносвіти скасувало наказ про повторний конкурс на посаду президента Києво-Могилянської академії.

4 лютого студенти Києво-Могилянської академії пікетували Кабмін з вимогою відставки Шкарлета. На зустрічі зі студентами прем'єр Денис Шмигаль заявив, що розпочинає консультації з Радою щодо відставки Шкарлета.

Автор: 

відставка (1464) пікет (322) Міносвіти (1412) студенти (434) Офіс Президента (2022) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+14
Студентам-респект...
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14.02.2022 12:11
+6
Студентам-респект... але завтра виходьте з плакатами "Зеленській має піти", бо з нього всі роги ростуть.
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14.02.2022 12:16
+6
Студенти- моя вам повага! Мітинг вогонь і плакати шикарні! Бажаю вам успіху, а шкарлету - копняка під сраку!
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14.02.2022 12:21
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Студентам-респект...
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14.02.2022 12:11 Відповісти
А що Шкарпе ще не пішов ? А за що він зачепився ?
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14.02.2022 12:15 Відповісти
Ворог у воріт, а займаєтесь пустим.
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14.02.2022 12:16 Відповісти
Пуста твоя голова, бо мізків у ній немає зовсім!
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14.02.2022 12:22 Відповісти
Життя покаже.
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14.02.2022 12:24 Відповісти
Зелені депутани розбіглись по закордонах, а вам студенти не догодили акцією в Києві ....
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14.02.2022 12:23 Відповісти
Пуста акція, коли боротьба йде з чиновником від якого нічого не залежить. Як по мені, його попередниці були взагалі трохи навіжені. А депутатів, Алла, ви вибрали самі. І тепер не треба робите вигляд, що це інші дурні, а ви молодець.
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14.02.2022 12:27 Відповісти
Я не голосувала ні за зелених ригів, ні за преЗедента, які і призначили плагіатора та злодюжку Шкарлета міністром культури.
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14.02.2022 12:32 Відповісти
Я, це остання буква. Ми живемо з вами в цій країні і це наш з вами програш. Усіх нас. А плагіат це взагалі від лукавого. На плагітаті будуть побудовані всі дипломні роботи цих бастуючих студентів. І це аксиома. Віра в те, що вони генії і тільки Шкарлет зло і неук, виглядає смішно. Доречі, я здавав державні іспити, а не писав ту муть, що називають дипломною роботою.
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14.02.2022 12:40 Відповісти
Ви з дитячого садка сюди завітали із своїми дитячими знаннями про алфавіт?

Окрім плагіату Шкарлет протизаконно намагався відмінити вибори в Могилянці.
По Харкову, де переміг зелений холуй на виборах ректора вишу, Шкарлет заявив, що міністерство не має повноважень втручатись, а в Могилянці різко такі права собі приписав.
Хоча закони за цей час не змінились.
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14.02.2022 12:49 Відповісти
Бла бла бла. Ой накрили могилянку, яке горе у вузі де освіта наскільки дорога, що 99 відсотків випусників шкіл не пріють про неї. З жиру бісєтесь? Почули, що в окопи вас не пошлють? Даремно. Пошлють разом зі Шкарлетом.
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14.02.2022 12:57 Відповісти
Бла бла бла це у вас.
З окопу?
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14.02.2022 13:00 Відповісти
Шановна, така підтримка Порошенка, як ваша наносить шкоду справі ЄС. Ви тупа і ваші послуги виглядають, як послуги іншому політичному табору від корисного ідіота.
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14.02.2022 13:06 Відповісти
Та да. 🙂
Рейтинг Порошенка росте, а вашого Зєлі падає. Завдяки і таким тупим горобцям.
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14.02.2022 13:44 Відповісти
Колись на початку 2014 року одна туповата жіночка з пригороду м. Лисичанська писала про деякі свої очікування від наростання тих подій на Донбасі. Моя відповідь, що звільнення міста пройде саме по її вулиці і бій ЗСУ з росіянами буде саме у її дворі тоді визвав приблизно таку ж реакцію, як ваша. Горобці можуть цвірінькати, а ми живемо іншими вимірами. Співпало, що у ліпні 2014 року ЗСУ саме через її вулицю увірвалась у моє рідне місто і звільнило його. Сподіваюсь, що ця латентна сепаратистка пережила той бій і згадала про мій некчемний допис. Зараз бойові дії у містах можуть і будуть ностити інший характер. Тому можете взяти оті дурноваті студенські плакити про Шкарлета з собою у окоп.
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14.02.2022 13:59 Відповісти
Горобець сам в окопі?
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14.02.2022 14:01 Відповісти
Що до окопу, він скоро може бути у вашому дворі. Готовтесь, прихильниця справедливої дорогої освіти.
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14.02.2022 13:08 Відповісти
та й не трохи а взагалі, неначе їх попередник квіт покусав!
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14.02.2022 12:36 Відповісти
цьогг електорату зебільного клоуна нажаль не донести!
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14.02.2022 12:34 Відповісти
Студентам-респект... але завтра виходьте з плакатами "Зеленській має піти", бо з нього всі роги ростуть.
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14.02.2022 12:16 Відповісти
Так цю ригоанальную хвойду ніхто й не вибирав- її назначила гундоса маріонетка
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14.02.2022 12:18 Відповісти
Студенти- моя вам повага! Мітинг вогонь і плакати шикарні! Бажаю вам успіху, а шкарлету - копняка під сраку!
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14.02.2022 12:21 Відповісти
ku*wa, це ж яким прогнилим має бути ректорський склад ВиШів України, якщо вони взагалі допустили "шкарлета" в міністерське крісло...
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14.02.2022 12:23 Відповісти
В тей час коли дистанційне навчання негативно впливає на навчальний процес, студенти повинні саморозвиватись оскільки прямого контакту із викладачем немає, нема кому підказати, не зайдеш на кафедру проконсультуватися нормальні студенти шукають якісь додаткові проурами цікавляться у викладачів щодо літератури, але карантин зробив із деяких студентів, яких і без карантину викладачі до знань тягнули за вуха те що ми бачимо на фото та відео, збрід наркоманського біосміття, більшість з яких відраховані або знаходяться на межі відрахування із закладів вищої освіти такі ж нікчеми як і ті люди які замовили їх накшталтгрищука - клоуна, який побув рік при владі і бідолаха убога думає, що він рівня Вченим та Ректорам, чи псевдонауковець квіт, який після першого року на чолі мону зїхав з катушок остаточно!
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14.02.2022 12:32 Відповісти
представників військоматів туди б викликати, був би непоганий улов, скільки клієнтів!
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14.02.2022 12:39 Відповісти
Тебя шароватника гнилого чтоб на передовую выкинули. Крыса совдеповская , паразит, тебя наверняка ненавидят стуленты морда кэгэбешная
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14.02.2022 15:44 Відповісти
чуєш ти опущ.ений сучи.й виродок, ти як взагалі каца.пське біосміття говориш з Українськими господарями? здохни кінчена тварина разом із своїм родом, щоб не плодилось більше біосміття накшталт тебе на планеті нашій Землі!
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14.02.2022 16:45 Відповісти
Ты сколько взяток вщяз за жизнь. Хунта придет лично тебя пристрелю. Паразит!
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15.02.2022 15:45 Відповісти
"лічно в мене" ти і твоє оточення можеш на дачі працювати йоршиком, якщо на ваші безмізкі голови звалиться таке щастя! А хабарі я ніколи не брав і не давав принципіально, бо я Українець і чиню по Українському за законом і по совісті!
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15.02.2022 16:43 Відповісти
Артемчик ты не украинец , ты написал:. "В тей час" , это не по укранскии. Я краще за тебе знаю мову, я захищав свою країну, а ти корумповане гівно.
Так о студентах мог написаиь только взяточник. Шароватное создание, придет Хунтв я лично таких как ты буду расстреливать
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15.02.2022 17:30 Відповісти
ти на міг захищати інтереси виключно <******.а, а то не студенти а бендерлоги, все крапка, і ти дуже палишня пі.даросійська скотина :
1. "ты не украинец" - говориш суржиком тому скоріш за все представник луг.андонії
2. "Шароватное" - так називають своїх Господарів, черед усвідомлення своєї малозначущості та озленості на в рази кращий рівень життя Українців а також рівень розвитку населення й іноді просто від заздрощів що Ми Українці а вони каца.пи раби з сусідської піда.росії!
3. запамятай таким як ти ніколи не спілкуватись Українською Мовою, бо Вона для інтелектуалів а ти лишньохромосомий та ніколи не говори своїм Господарям, що їм робити, почитай основи Римського права можливо тобі дійде, що в такому разі з рабами буває!
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16.02.2022 08:44 Відповісти
Нашим весёлым студентам военную подготовку не помешало бы пройти. А то может так получиться, что скоро не до этих ходилок-бродилок-манифестаций с сердечками-цветочками-приколюшечками будет.Их бы энтузиазм в нужное русло, а то что-то многовато в армии и резервистах людей за 40, а то и 60
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14.02.2022 12:51 Відповісти
не делайте шмарклету нервы, он не причина, а всего лишь следствие.
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14.02.2022 13:17 Відповісти
Шкаплет - это пропутинская креатура комуняки зе, и было бы правильно вместе с шкарлетом убрать и зе.
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14.02.2022 13:27 Відповісти
Это таки уже - "хоть поржем", али ишо не?
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14.02.2022 14:09 Відповісти
Чудова молодь... З малого народжується - велике..... Ви - майбутнє України....
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14.02.2022 14:30 Відповісти
Немає слів! Студенти - ви супер!!!
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14.02.2022 15:11 Відповісти
Студенти Могiлянки - це краще що має Україна, я навіть не хочу вивчати цей конфлікт, по любому правда за студентами
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14.02.2022 15:46 Відповісти
Всё, что нужно знать про Шкарпеткина - его учёная диссертация - разработка локальной сети в провинциальном ВУЗе, причём явно не им самим.
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14.02.2022 16:39 Відповісти
шкарпетку - нахєр!
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14.02.2022 18:01 Відповісти
Скільки можна тримати на посаді міністра цього фальшиводисертатника?
Коли його нарешті позбавлять ступеня доктора економічних наук?
Коли він поверне державі гроші, які незаконно отримав як надбавку за вчений ступінь?
Коли нарешті суд розгляне питання шахрайства під час захисту докторської дисертації, коли дані з чужої російської дисертації цей плагіатор видав за свої?
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14.02.2022 18:52 Відповісти
 
 