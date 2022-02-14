Якщо завтра Пристайко ще буде в Лондоні, значить відмова від НАТО - це позиція Зеленського, - Порошенко. ВIДЕО
Петро Порошенко під час погоджувальної ради закликав Зеленського негайно відкликати і звільнити посла у Великій Британії Вадима Пристайка через його заяву про можливу відмову від членства України в НАТО.
"Сьогодні вранці ми були шоковані новиною, що посол Зеленського в Лондоні Вадим Пристайко заявив, що Україна може відмовитися від вступу в НАТО, нібито щоб запобігти війні. Я хочу нагадати всім, що війна з Росією триває вже вісім років, і свого часу ніякий позаблоковий статус не вберіг Україну від нападу Росії", – зауважив Порошенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Вперше з часів Революції Гідності офіційний представник України на міжнародній арені робить заяву про відмову від НАТО. І цим український посол показав, що шантаж і залякування Путіна України працює. Ми маємо продемонструвати абсолютно зворотне", – переконаний Петро Порошенко.
Він нагадав, що Вадим Пристайко – не просто посол, а колишній міністр закордонних справ, колишній віце-прем’єр в уряді Зеленського, відповідальний за євроатлантичну інтеграцію.
"Після обурення суспільства простого спростування вже замало. Ми наголошуємо на тому, що єдиний спосіб довести, що позиція Пристайка не є позицією української влади і Зеленського – негайно відкликати посла з Лондона і звільнити його з роботи", – сказав п’ятий Президент.
"Бо якщо Пристайко пропонує Україні відмовитися від НАТО – краще Україні запропонувати Зеленському відмовитися від такого посла. Бо командувач ВМС Німеччини подав у відставку після заяв про Крим, голова комітету парламенту Фінляндії пішов у відставку після твіту про те, що Україну не візьмуть в НАТО. І якщо завтра Пристайко ще буде в Лондоні, значить він озвучив не свою позицію, а позицію Зеленського", – резюмує Порошенко.
Раніше посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна може відмовитись від вступу до НАТО, щоб уникнути війни з Росією. У МЗС України заявили, що слова Пристайка про можливу відмову України від членства в НАТО вирвані з контексту. Прессекретар Зеленського Никифоров з цього приводу заявив, що вступ до НАТО, як і європейський курс, є безумовним пріоритетом України.
Сам Пристайко пізніше прокоментував ці свої слова: "Щоб уникнути війни просто зараз, ми готові на компроміси, але вони не лежать у сфері НАТО, а в Мінських домовленостях".
Нагадаємо, що в лютому 2019 Україна включила курс на членство в НАТО і ЄС до Конституції. У грудні 2021 року Росія паралельно зі стягуванням військ до українських кордонів офіційно висунула НАТО вимогу не розширюватися за рахунок країн Східної Європи. В Альянсі на це відповіли, що не Росії вирішувати, кому долучатись чи не долучатись до блоку.
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Но чтоб разрядить напряжение союзников, нужно добиваться отзыва и увольнения Пристайко, показательное, без вариантов.
А вот Порох уже нет.
Ах ты, сукин сын Камаринский мужик,
Заголил штаны, по улице бежит.
Он бежит-бежит, пошучивает,
Свои усики покручивает.
Ух-ты, лапоточки мои,
Что вы ходите как будто не туды?
Вы меня совсем не держите,
Упаду - вы не поддержите!
Снова пьяненький Комаринский мужик
У трактира с полбутылкою лежит,
Все репьи собрал поддевкою,
Подпоясанной веревкою!
Ух-ты, лапоточки мои,
Что вы ходите как будто не туды?
Вы меня совсем не держите,
Упаду - вы не поддержите!
Картузишко нахлобучив набекрень,
У трактира ошивается весь день,
Бороденочка козлиная,
Ни короткая, ни длинная,
Ждет в трактире, кто бы водочки поднес,
Получает же одни щелчки под нос!
Ух-ты, лапоточки мои,
Что вы ходите как будто не туды?
Вы меня совсем не держите,
Упаду - вы не поддержите!
Ой же, ой же вы Комарики-рики,
Деревушка небольшая у реки,
Мужики там безлошадные,
Но, до водки дюже жадные!
Ух-ты, лапоточки мои,
Что вы ходите как будто не туды?
Вы меня совсем не держите,
Упаду - вы не поддержите!
Ох, ты, сукин сын, камаринский мужик,
Задрал ножки да на печечке лежит.
Он лежит, лежит попёрдывает,
Правой ножкою подёргивает.
Ух-ты, лапоточки мои,
Что вы ходите как будто не туды?
Вы меня совсем не держите,
Упаду - вы не поддержите!
Тому, що весь час на "печечке" п'яний лежав, твого "тятьку" й прозвали Пєцею. Не забувай, ріпоїде!
КЛОУН БУДЕ ТИКАТЬ.
ПРИ ЧОМ. НЕ ОТ КАЦАПОВ.
а ось i вiдповiдь вiд їх кураторiв та вiд пуйла:
Песков назвал шаг к «значимому ответу» на российские идеи по безопасности
Песков: отказ Украины от членства в НАТО стал бы шагом к «значимому ответу» на идеи России
Отказ Киева от вступления в НАТО стал бы шагом к значимому ответу на озабоченности России, заявил Песков. Он посоветовал не воспринимать как «случившийся факт» слова украинского посла о готовности страны отказаться от членства в НАТО.
«Безусловно, каким-то образом зафиксированный отказ Украины, подтвержденный отказ Украины от идеи вступления в НАТО - шаг, который существенно способствовал бы формулированию более значимого ответа на российские озабоченности», - заявил он.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/14/02/2022/620a301a9a794775fa7c58a4?from=from_main_1
ради этого они готовы изменить Конституцию Украины - но похоже, что на этот раз Армия их не поймёт
Будут появляться еще более невероятные фейки, типа Зеля всех сдал, минск подписали, ведут переговоры с террористами, в городах переодетые русские и тд и тп
Врагу нужна паника, будьте бдительны!
На вопрос ведущего, может ли Украина рассмотреть вариант не вступать в НАТО, Пристайко ответил: "Мы могли бы".
Дипломат уточнил, что "учитывая ту угрозу, которая есть", Украина могла бы быть вынуждена пойти на такой шаг.
"Вопрос, который задает себе 40-миллионная страна, как мы выживем, если они (Россия - Ред.) придут завтра?" - заявил Пристайко, отметив, что Украина может остаться беззащитной, в то время как все ее западные соседи являются членами НАТО.
Впоследствии ведущий переспросил, действительно ли посол имел в виду, что Украина может отказаться от вступления в НАТО?
"Да, вы правы, это то, что записано в нашей Конституции, - заявил он. - Я сейчас отчасти иду против главного документа, который мы имеем. Когда я говорю это, (я имею в виду. - Ред.) что мы будем гибкими, пытаясь найти лучший выход. Если нам придется пройти через какие-то серьезные уступки, это то, что мы можем сделать. Бесспорно". Источник:
Погано, що народ не володіє англійською.
Бо я сам від менталітету комуняки до консервативного націоналіста (рухівця) йшов довгих п'ятнадцять років. Якби не горбоперебудова - йшов би довше.
дристайко, гнида...ось що воно сказало дослiвно...
https://youtu.be/XpKSEEHHac4
Вади́м Володи́мирович Приста́йко
Глава Місії України при НАТО (2017-2019)
17 грудня 2014 розпорядженням КМУ № 1233-р призначений заступником Міністра закордонних справ України - керівником апарату.
20 вересня 2017 Кабінет Міністрів України звільнив з посади першого заступника міністра закордонних справ Вадима Пристайка у зв'язку з призначенням главою місії України при НАТО.
7 липня 2017 призначений президентом України Главою місії України в НАТO
Вікіпедія.
Ось де вони - роги "Партії регіонів" і СДПУ(о).
Але #порохоботи цього не бачать, вони стоять в черзі за рошенівськими вафлями...
Втім, саме шльондра ***** саме зараз "чомусь" так активно наполягає на реанімації цього покійника "будапешта"... Випадково, чи ні? Риторичне питання.
Щодо мінську- не трактуйте його як кацапи і буде все добре.
Бо знаєте, кацапська логіка стверджує що іхтамнєт. Ви такої ж думки ?
дристайко, гнида бреше...ось що воно сказало дослiвно...
https://youtu.be/XpKSEEHHac4
Даже если это интервью - не факап, а пробный камень со стороны Зермака и проверка реакции на него социума, то, судя по реакции этого социума, Зермаку придётся в очередной раз сдать назад. Зе-власть антиукраинская, но у неё есть один огромный плюс - она ссыкливая. Уже много раз запускала такие вот камни, но сдавала назад под давлением нас с вами. Не вижу причин, чтобы сегодня было по-другому.
Сегодняшняя Украина не Зеленский и Пристайко- Это весь цивилизованный мир, это мы с вами, в конце концов.
Забейте на Пристайко. Он никто и звать его никак. Если мы дадим понять, что испугались Путина, мы проиграли эту главную в истории страны битву за Украину. Но кроме трУсов Зеленского, Ермака и Пристайко есть мы с вами, есть Порох, есть те, кто никогда страну не сдаст.
Пошли они в жопу, все эти пристайки. Нам своє робити. Слава Україні та НАТО!