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Якщо завтра Пристайко ще буде в Лондоні, значить відмова від НАТО - це позиція Зеленського, - Порошенко. ВIДЕО

Петро Порошенко під час погоджувальної ради закликав Зеленського негайно відкликати і звільнити посла у Великій Британії Вадима Пристайка через його заяву про можливу відмову від членства України в НАТО.

"Сьогодні вранці ми були шоковані новиною, що посол Зеленського в Лондоні Вадим Пристайко заявив, що Україна може відмовитися від вступу в НАТО, нібито щоб запобігти війні. Я хочу нагадати всім, що війна з Росією триває вже вісім років, і свого часу ніякий позаблоковий статус не вберіг Україну від нападу Росії", – зауважив Порошенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Вперше з часів Революції Гідності офіційний представник України на міжнародній арені робить заяву про відмову від НАТО. І цим український посол показав, що шантаж і залякування Путіна України працює. Ми маємо продемонструвати абсолютно зворотне", – переконаний Петро Порошенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пристайко пояснив свою заяву: "Щоб уникнути війни просто зараз, ми готові на компроміси, але вони не лежать у сфері НАТО, а в Мінських домовленостях"

Він нагадав, що Вадим Пристайко – не просто посол, а колишній міністр закордонних справ, колишній віце-прем’єр в уряді Зеленського, відповідальний за євроатлантичну інтеграцію.

"Після обурення суспільства простого спростування вже замало. Ми наголошуємо на тому, що єдиний спосіб довести, що позиція Пристайка не є позицією української влади і Зеленського – негайно відкликати посла з Лондона і звільнити його з роботи", – сказав п’ятий Президент.

"Бо якщо Пристайко пропонує Україні відмовитися від НАТО – краще Україні запропонувати Зеленському відмовитися від такого посла. Бо командувач ВМС Німеччини подав у відставку після заяв про Крим, голова комітету парламенту Фінляндії пішов у відставку після твіту про те, що Україну не візьмуть в НАТО. І якщо завтра Пристайко ще буде в Лондоні, значить він озвучив не свою позицію, а позицію Зеленського", – резюмує Порошенко.

Раніше посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна може відмовитись від вступу до НАТО, щоб уникнути війни з Росією. У МЗС України заявили, що слова Пристайка про можливу відмову України від членства в НАТО вирвані з контексту. Прессекретар Зеленського Никифоров з цього приводу заявив, що вступ до НАТО, як і європейський курс, є безумовним пріоритетом України.

Сам Пристайко пізніше прокоментував ці свої слова: "Щоб уникнути війни просто зараз, ми готові на компроміси, але вони не лежать у сфері НАТО, а в Мінських домовленостях".

Нагадаємо, що в лютому 2019 Україна включила курс на членство в НАТО і ЄС до Конституції. У грудні 2021 року Росія паралельно зі стягуванням військ до українських кордонів офіційно висунула НАТО вимогу не розширюватися за рахунок країн Східної Європи. В Альянсі на це відповіли, що не Росії вирішувати, кому долучатись чи не долучатись до блоку.

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) Порошенко Петро (15173) членство в НАТО (1720) Пристайко Вадим (498)


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Топ коментарі
+91
На цей раз не в брову, а прямо в Око. Мутіть Зє.
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14.02.2022 12:09
+75
Ну так пристайко без указания нелоха этого сделать не мог, что зелёное планомерно сдаёт Украину, всё ищут где кацапский крот, а крот в кресле президента
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14.02.2022 12:11
+67
Пристайко працює в Лондоні над зривом вступу України до НАТО, це вже очевидно!
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14.02.2022 12:12
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а кто это интересно этого мыролюбного пристайнера на должность назначал? может зинка?
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14.02.2022 12:48 Відповісти
Какая разница кто назначил? Он говорит шо приказали, - вот если уволят, значит порол отсебятину.
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14.02.2022 12:52 Відповісти
понятно. это был мыролюбный план бээ или 145 я реформа?
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14.02.2022 12:55 Відповісти
Поймали Зеленского за Пристайку.
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14.02.2022 12:51 Відповісти
Пристайко просто говорящая голова, понятное дело что это месседж от зеленой команды.

Но чтоб разрядить напряжение союзников, нужно добиваться отзыва и увольнения Пристайко, показательное, без вариантов.
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14.02.2022 12:52 Відповісти
Вярнуць Крым, Данецк, Луганск, ядзерную зброю і выплаціць рэпарацый. Тады можна і без НАТА.
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14.02.2022 12:55 Відповісти
Той хто між війною і ганьбою вибере ганьбу, отримає і війну і наньбу.
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14.02.2022 12:56 Відповісти
Дак вони постійно пробні камені в лайно кидають або арахаму і дивляться на ефект, бараньі, сер!
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14.02.2022 12:57 Відповісти
при Віті Ростовському мене дивував його МІД, такий весь ядовитий, набундючений, нікого слухати не хотів - Кесареве слово. А потім виявилось, що він хронічний алкоголік і по пяні застрелив свого друга дитинства. І весь його апломб продиктований цією тяжкою невиліковною хворобою.
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14.02.2022 12:58 Відповісти
Да на кол его посадить, и всего делов..
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14.02.2022 13:04 Відповісти
Усій цій зеленій шушарі на чолі з гідрантом місце на звалищі. І навіть не на політичному, а на тому, куди лайно із циркових конюшень вивозять.
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14.02.2022 13:06 Відповісти
Дайте Пете власть...спасите олигарха..
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14.02.2022 13:08 Відповісти
Дайте ***** верёвочку, весь мир пьяный будет неделю
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14.02.2022 13:27 Відповісти
А почему Петя должен спасать вашего клоуна?
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14.02.2022 13:56 Відповісти
дайте Пете власть...не мучайте олигарха))
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14.02.2022 14:09 Відповісти
Никто Зеленского не мучает, что вы
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14.02.2022 14:10 Відповісти
А Зе, что Пеца зовут...не знал и что он олигарх тоже...вы мне глаза открыли....бот шоколадный)))))
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14.02.2022 14:15 Відповісти
ЗЕ по всем признакам олигарх.

А вот Порох уже нет.
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14.02.2022 14:41 Відповісти
Спроси ЗеБеню насчет олигархов, бот подляковский
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14.02.2022 14:56 Відповісти
Пєца - це той придурок, що тебе застругав по п'яні. Ти що забув, лапотнику? Певно спадковий алкоголізм дається взнаки. Нагадую:

Ах ты, сукин сын Камаринский мужик,
Заголил штаны, по улице бежит.
Он бежит-бежит, пошучивает,
Свои усики покручивает.

Ух-ты, лапоточки мои,
Что вы ходите как будто не туды?
Вы меня совсем не держите,
Упаду - вы не поддержите!

Снова пьяненький Комаринский мужик
У трактира с полбутылкою лежит,
Все репьи собрал поддевкою,
Подпоясанной веревкою!

Ух-ты, лапоточки мои,
Что вы ходите как будто не туды?
Вы меня совсем не держите,
Упаду - вы не поддержите!

Картузишко нахлобучив набекрень,
У трактира ошивается весь день,
Бороденочка козлиная,
Ни короткая, ни длинная,
Ждет в трактире, кто бы водочки поднес,
Получает же одни щелчки под нос!

Ух-ты, лапоточки мои,
Что вы ходите как будто не туды?
Вы меня совсем не держите,
Упаду - вы не поддержите!

Ой же, ой же вы Комарики-рики,
Деревушка небольшая у реки,
Мужики там безлошадные,
Но, до водки дюже жадные!

Ух-ты, лапоточки мои,
Что вы ходите как будто не туды?
Вы меня совсем не держите,
Упаду - вы не поддержите!

Ох, ты, сукин сын, камаринский мужик,
Задрал ножки да на печечке лежит.
Он лежит, лежит попёрдывает,
Правой ножкою подёргивает.

Ух-ты, лапоточки мои,
Что вы ходите как будто не туды?
Вы меня совсем не держите,
Упаду - вы не поддержите!
Тому, що весь час на "печечке" п'яний лежав, твого "тятьку" й прозвали Пєцею. Не забувай, ріпоїде!
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14.02.2022 16:36 Відповісти
Висралося,зебанат?Тепер витри рота і йди у спам!
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14.02.2022 18:32 Відповісти
Досидит ли Зе каденцию? Сомневаюсь.
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14.02.2022 13:09 Відповісти
ПРИ ЗАВОРУХЕ.

КЛОУН БУДЕ ТИКАТЬ.

ПРИ ЧОМ. НЕ ОТ КАЦАПОВ.
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14.02.2022 13:17 Відповісти
Гори в аду, бариго! Разом зi всим своїм кодлом
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14.02.2022 13:19 Відповісти
Убейся об стенку, троллятина конченная!!!!
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14.02.2022 13:21 Відповісти
це не тролятина це ж один з свободівівців, який на мові видає себе за патріота
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14.02.2022 14:14 Відповісти
Ой как не хорошо вы о Зеленском
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14.02.2022 13:57 Відповісти
О, корабельні сосни підягнулися? І скільки плотять такий я ти сьогодні чи ти безкоштовноє?
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14.02.2022 18:35 Відповісти
Цей посол був поставлений Пецею ліпецьким послом в НАТО. Він його й навчив як себе поводити. А чи була хоч одна відставка при Петрі? Отих генералів, що позбивали літаки, чи тих, що в котлах людей угробили?
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14.02.2022 13:20 Відповісти
ТА понятно шо барига гнида. але менша за всіх
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14.02.2022 13:25 Відповісти
гораздо большая!
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14.02.2022 13:27 Відповісти
Конечно большая))) само ***** от Петрухи ссытся
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14.02.2022 13:28 Відповісти
Якраз найбільша. Яка падла сиділа при всих урядах при кориті держбюджету? Петро. Отож і роби висновки. Навіть Азаров його називав Петя "яка моя доля".
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14.02.2022 13:27 Відповісти
))) валяюсь, як зебобіки в унісон з путіноїдами борються проти одного. Займаються самозадоволенням. Вчора пестились до оргазму, що Порох вже вилетів з чемоданами, а сьогодні нова тема))))))).
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14.02.2022 13:35 Відповісти
дрiстайко, Зе-чмо та Дєрьмак - гниди !


а ось i вiдповiдь вiд їх кураторiв та вiд пуйла:

Песков назвал шаг к «значимому ответу» на российские идеи по безопасности

Песков: отказ Украины от членства в НАТО стал бы шагом к «значимому ответу» на идеи России
Отказ Киева от вступления в НАТО стал бы шагом к значимому ответу на озабоченности России, заявил Песков. Он посоветовал не воспринимать как «случившийся факт» слова украинского посла о готовности страны отказаться от членства в НАТО.

«Безусловно, каким-то образом зафиксированный отказ Украины, подтвержденный отказ Украины от идеи вступления в НАТО - шаг, который существенно способствовал бы формулированию более значимого ответа на российские озабоченности», - заявил он.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/14/02/2022/620a301a9a794775fa7c58a4?from=from_main_1

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14.02.2022 13:27 Відповісти
Вот тварь поганая
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14.02.2022 13:29 Відповісти
кремлёвская агентура на Банковой из кожи вон лезет, подставляя путлеру плечи, чтобы тот с достоинством вышел из западни Запада
ради этого они готовы изменить Конституцию Украины - но похоже, что на этот раз Армия их не поймёт
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14.02.2022 13:28 Відповісти
Заява Гетьмана. Лідера видно по вчинках, а не по президентському посвідченню в кишені.
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14.02.2022 13:30 Відповісти
Храни Вас Бог, Пётр Алексеевич! Только Вы можете спасти Украину!!!
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14.02.2022 13:38 Відповісти
Україну спасе тільки Бог від цих камуняко сатанинських метастаз та сатанату рпц, і Бог веде таких людей як Порошенко та інших патріотів які готові життя покласти за батьківщину а ********* то нехристь, зрадники та користолюбці які доять українські землі та знімають шерсть з баранів
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14.02.2022 14:23 Відповісти
Это общая позиция зебило-пуйла. Бо утром пристайо, после обеда йоршик на это указали.
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14.02.2022 13:42 Відповісти
Ничего не будет. Ибо приказа защищаться (оставшись при мнении продолжить курс в блок) кто-то, не собираются обьявлять. По этому и собираются к в кремле только трое.
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14.02.2022 13:43 Відповісти
Саме так і ні як інакше!
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14.02.2022 13:47 Відповісти
фейк с Пристайко не прошел, фраза вырвана из контектста и перекручена.
Будут появляться еще более невероятные фейки, типа Зеля всех сдал, минск подписали, ведут переговоры с террористами, в городах переодетые русские и тд и тп
Врагу нужна паника, будьте бдительны!
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14.02.2022 13:51 Відповісти
Не дадим зебилам черти что морозить.
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14.02.2022 13:55 Відповісти
Странно. А стенограмма утверждает обратное
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14.02.2022 13:59 Відповісти
звиздиш. Дурналіст своє питання подав як думку Пристайко.
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14.02.2022 14:49 Відповісти
Клятие наглосаксы, так и хотять бубашку обидеть

На вопрос ведущего, может ли Украина рассмотреть вариант не вступать в НАТО, Пристайко ответил: "Мы могли бы".

Дипломат уточнил, что "учитывая ту угрозу, которая есть", Украина могла бы быть вынуждена пойти на такой шаг.

"Вопрос, который задает себе 40-миллионная страна, как мы выживем, если они (Россия - Ред.) придут завтра?" - заявил Пристайко, отметив, что Украина может остаться беззащитной, в то время как все ее западные соседи являются членами НАТО.

Впоследствии ведущий переспросил, действительно ли посол имел в виду, что Украина может отказаться от вступления в НАТО?

"Да, вы правы, это то, что записано в нашей Конституции, - заявил он. - Я сейчас отчасти иду против главного документа, который мы имеем. Когда я говорю это, (я имею в виду. - Ред.) что мы будем гибкими, пытаясь найти лучший выход. Если нам придется пройти через какие-то серьезные уступки, это то, что мы можем сделать. Бесспорно". Источник:
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14.02.2022 14:59 Відповісти
Журналіст перепитав ДВІЧІ !Пристайко чітко говорить що для ескалації можуть відмовитись від НАТО.
Погано, що народ не володіє англійською.
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15.02.2022 08:59 Відповісти
Він сказав "можливо" один раз за все інтерв'ю. Ну прям рубанув так рубанув
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15.02.2022 09:09 Відповісти
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14.02.2022 14:04 Відповісти
зебил, ты забыл закрасить дату этого заявления
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14.02.2022 14:12 Відповісти
А какайа разніца?
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14.02.2022 14:17 Відповісти
для зебілів - звісно. "акакаяразніца"
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14.02.2022 14:47 Відповісти
И что тут странного? Целью вступления Украины в НАТО всегда было получение гарантий безопасности, а не "сердить" кацапов.
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14.02.2022 14:14 Відповісти
Ага, соратник медведчука з дитинства був за НАТО. "Фракция Социал-демократической партии Украины (объединенной) решительно осуждает агрессивные действия НАТО по отношению к Югославии". Вгадай, чиї слова.
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14.02.2022 14:37 Відповісти
А якщо це - мої?
Бо я сам від менталітету комуняки до консервативного націоналіста (рухівця) йшов довгих п'ятнадцять років. Якби не горбоперебудова - йшов би довше.
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14.02.2022 14:50 Відповісти
Якби не горбоперебудова то ти б так і залишився б комуністом. А я ріс бандерівцем і в бандерівській сім'ї. І про партизанів справжніх знав і чув з дитинства.
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14.02.2022 16:10 Відповісти
А ти з дитинства був проти Пороха і за НАТО?
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14.02.2022 15:01 Відповісти
смотрю, за полгода ничего не изменилось: в прокацапские тролли по-прежнему берут одних идиотов.
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14.02.2022 15:04 Відповісти
Пристайко, напевно втомився на дипломатичній посаді, і хоче звільнитись без зволікань і вмовлянь..... інколи таке буває... ; )
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14.02.2022 14:35 Відповісти
Господи порошенко, вивчі нарешті англійську та прослухай інтерв'ю. Пристайкн ні слова не сказав що Україна відмовиться від НАТО.
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14.02.2022 14:47 Відповісти
Ну да, все вокруг дураки, а ты умный да? Если порох английского не знает тогда зельц якут. Ну открой сайт ВВС и почитай.
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14.02.2022 16:01 Відповісти
там було 5хвилинне інтерв'ю по телефону, де степан нолан тричі питав чи треба Україні відмовитися від НАТО, на що Пристайко відповідав що ні, не треба. І зайшовши на чергове коло, Пристайко відповів, We might. Дурналіст отримав сенсацію - написав своє запитання у ствердній формі і видав його за відповідь посла, мільйони зреагували на очевидну маніпуляцію і провокативний заголовок журналіста-гондона.
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14.02.2022 16:17 Відповісти
не бреши, придурку. не бреши, як дристайко та Зе-чмо.

дристайко, гнида...ось що воно сказало дослiвно...

https://youtu.be/XpKSEEHHac4
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14.02.2022 20:45 Відповісти
Зараз тобі тваринки з порохнявих ботохверм розкажуть про "чістий англійскій і бєз акцента єзик пьотралєксєіча. Лучше чєм карєнних англічан"
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14.02.2022 16:16 Відповісти
Порох дело говорит!
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14.02.2022 14:58 Відповісти
парашенка это ШО такое???? Вони от этого ШО немеряно!
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14.02.2022 15:07 Відповісти
В данном случае шоколадный прав.
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14.02.2022 15:17 Відповісти
Цей дурень ще коли був міністром то триндів всяку херню ну а зелька ж мріє приповзти до ху.ла на колінах от вже й починає принімать позу
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14.02.2022 15:20 Відповісти
І знову жодного,я підкреслюю жодного слова від"лідера опозиціі"про зашкалюючі тарифи на комунальні послуги,ліки і ціни на продукти!!!



Вади́м Володи́мирович Приста́йко

Глава Місії України при НАТО (2017-2019)

17 грудня 2014 розпорядженням КМУ № 1233-р призначений заступником Міністра закордонних справ України - керівником апарату.

20 вересня 2017 Кабінет Міністрів України звільнив з посади першого заступника міністра закордонних справ Вадима Пристайка у зв'язку з призначенням главою місії України при НАТО.

7 липня 2017 призначений президентом України Главою місії України в НАТO

Вікіпедія.
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14.02.2022 15:25 Відповісти
В данном конкретном случае порох прав на все 100% (заметьте - не на 73% а именно на 100%).
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14.02.2022 15:59 Відповісти
Пристайко і вся ця зелена влада - зло...
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14.02.2022 16:16 Відповісти
Або Пристайка мають відкликати або Зеля має йти з поста..
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14.02.2022 16:17 Відповісти
Коли Зеленський намагається плюнути в Порошенко, то зазвичай отримує потужний правий боковий у відповідь. Не та вагова категорія Володимир Олександрович.
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14.02.2022 17:07 Відповісти
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14.02.2022 17:38 Відповісти
То і що ? Раніше він виконував накази Порошенка на користь держави, а зараз підпав під вплив зелених шлюшок і бабла. Але винний Порошенко. Ото в зебіуїнів логіка...
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15.02.2022 09:01 Відповісти
Та, нічого. Тільки стає більш зрозумілим чому ми не в НАТО.
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15.02.2022 11:08 Відповісти
Сумніваюсь, що вам ясно.
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15.02.2022 13:57 Відповісти
Щойно подивився виступ у Верховній Раді співголови депутатської фракції #ЄС Артура Герасімова, який пройшовся по основних перевагах мінських домовленостей і засудив пропозиції переходу до Будапештського формату.
Ось де вони - роги "Партії регіонів" і СДПУ(о).
Але #порохоботи цього не бачать, вони стоять в черзі за рошенівськими вафлями...
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15.02.2022 11:13 Відповісти
Тільки дебілам (а, може, і *********** шльондрам) "незрозуміло", що т.зв. "будапештський формат" - це непрацююча структура через те, що в тому меморандумі не передбачено санкцій за його порушення. Аж до того, що за нього можуть забути один чи декілька учасників/підписантів, і він попросту не збереться навіть "для консультацій" (а лише консультації передбачені тим меморандумом в разі його порушення). Тим часом касапи хер клали на нього; і не одні, а з підтримкою Китаю; а Сіярто взагалі не дасть згоди на зібрання його учасників на своїй території.

Втім, саме шльондра ***** саме зараз "чомусь" так активно наполягає на реанімації цього покійника "будапешта"... Випадково, чи ні? Риторичне питання.
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15.02.2022 11:34 Відповісти
Ну не знаю, як ще пояснювати дурням, що інші країни підписанти Будапешту НЕ ХОЧУТЬ воювати з рашкою. Думаєте це ви один такий розумний, і ніхто цей папірець раніше не піднімав ? Певно, ви помиляєтесь. Просто якщо втрутиться США, то буде ядерна війна. А помагати вони і так нам помагають.
Щодо мінську- не трактуйте його як кацапи і буде все добре.
Бо знаєте, кацапська логіка стверджує що іхтамнєт. Ви такої ж думки ?
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15.02.2022 13:54 Відповісти
Смерть зрадникам України та цапам!
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14.02.2022 20:13 Відповісти
Зе-чмо та дристайко брешуть!

дристайко, гнида бреше...ось що воно сказало дослiвно...

https://youtu.be/XpKSEEHHac4
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14.02.2022 20:43 Відповісти
Абсолютно правильно - пристайка у відставку. Негайно.
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14.02.2022 22:16 Відповісти
Курс на НАТО у нас закреплён в Конституции - это стало одним из главных достижений президентства Порошенко. 300 голосов за его отмену зелёное стадо не наберёт никогда.
Даже если это интервью - не факап, а пробный камень со стороны Зермака и проверка реакции на него социума, то, судя по реакции этого социума, Зермаку придётся в очередной раз сдать назад. Зе-власть антиукраинская, но у неё есть один огромный плюс - она ссыкливая. Уже много раз запускала такие вот камни, но сдавала назад под давлением нас с вами. Не вижу причин, чтобы сегодня было по-другому.
Сегодняшняя Украина не Зеленский и Пристайко- Это весь цивилизованный мир, это мы с вами, в конце концов.
Забейте на Пристайко. Он никто и звать его никак. Если мы дадим понять, что испугались Путина, мы проиграли эту главную в истории страны битву за Украину. Но кроме трУсов Зеленского, Ермака и Пристайко есть мы с вами, есть Порох, есть те, кто никогда страну не сдаст.
Пошли они в жопу, все эти пристайки. Нам своє робити. Слава Україні та НАТО!
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14.02.2022 23:51 Відповісти
Все правильно Олексійович сказав. Мало спростувань. Звільнити з роботи і за державну зраду пристайка судити, бо він пішов не просто проти Конституції України, а він це зробив перед лицем лютого ворога, кинувши тінь боягузства на увесь український народ.
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15.02.2022 00:32 Відповісти
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