Якщо завтра Пристайко ще буде в Лондоні, значить відмова від НАТО - це позиція Зеленського, - Порошенко. ВIДЕО

Петро Порошенко під час погоджувальної ради закликав Зеленського негайно відкликати і звільнити посла у Великій Британії Вадима Пристайка через його заяву про можливу відмову від членства України в НАТО.

"Сьогодні вранці ми були шоковані новиною, що посол Зеленського в Лондоні Вадим Пристайко заявив, що Україна може відмовитися від вступу в НАТО, нібито щоб запобігти війні. Я хочу нагадати всім, що війна з Росією триває вже вісім років, і свого часу ніякий позаблоковий статус не вберіг Україну від нападу Росії", – зауважив Порошенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Вперше з часів Революції Гідності офіційний представник України на міжнародній арені робить заяву про відмову від НАТО. І цим український посол показав, що шантаж і залякування Путіна України працює. Ми маємо продемонструвати абсолютно зворотне", – переконаний Петро Порошенко.

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Він нагадав, що Вадим Пристайко – не просто посол, а колишній міністр закордонних справ, колишній віце-прем’єр в уряді Зеленського, відповідальний за євроатлантичну інтеграцію.

"Після обурення суспільства простого спростування вже замало. Ми наголошуємо на тому, що єдиний спосіб довести, що позиція Пристайка не є позицією української влади і Зеленського – негайно відкликати посла з Лондона і звільнити його з роботи", – сказав п’ятий Президент.

"Бо якщо Пристайко пропонує Україні відмовитися від НАТО – краще Україні запропонувати Зеленському відмовитися від такого посла. Бо командувач ВМС Німеччини подав у відставку після заяв про Крим, голова комітету парламенту Фінляндії пішов у відставку після твіту про те, що Україну не візьмуть в НАТО. І якщо завтра Пристайко ще буде в Лондоні, значить він озвучив не свою позицію, а позицію Зеленського", – резюмує Порошенко.

Раніше посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна може відмовитись від вступу до НАТО, щоб уникнути війни з Росією. У МЗС України заявили, що слова Пристайка про можливу відмову України від членства в НАТО вирвані з контексту. Прессекретар Зеленського Никифоров з цього приводу заявив, що вступ до НАТО, як і європейський курс, є безумовним пріоритетом України.

Сам Пристайко пізніше прокоментував ці свої слова: "Щоб уникнути війни просто зараз, ми готові на компроміси, але вони не лежать у сфері НАТО, а в Мінських домовленостях".

Нагадаємо, що в лютому 2019 Україна включила курс на членство в НАТО і ЄС до Конституції. У грудні 2021 року Росія паралельно зі стягуванням військ до українських кордонів офіційно висунула НАТО вимогу не розширюватися за рахунок країн Східної Європи. В Альянсі на це відповіли, що не Росії вирішувати, кому долучатись чи не долучатись до блоку.