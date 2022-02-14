Найкращою гарантією безпеки для України був би негайний прийом країни до НАТО, - МЗС. ВIДЕО

На сьогодні найкращою гарантією безпеки для України був би негайний прийом нашої країни до НАТО.

Про це речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив сьогодні під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, безпекова ситуація в Україні на сьогодні все ще залишається напруженою, але контрольованою.

"Дипломатія продовжує працювати в посиленому антикризовому режимі над зниженням напруги та стриманням Росії від подальшої ескалації. Україна сьогодні знаходиться у сильній позиції і готова до будь-якого сценарію розвитку подій. У нас сильна армія і сильна підтримка партнерів і союзників", - зазначив речник МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна може відмовитись від вступу до НАТО, щоб уникнути війни з Росією, - посол у Великій Британії Пристайко. АУДIО

Водночас, коментуючи слова посла України у Великій Британії Вадима Пристайка про те, що Україна начебто готова відмовитись від вступу до НАТО задля запобігання війни з Росією, Ніколенко зазначив, що ці слова є невдалим формулюванням.

"Перспектива членства України в НАТО закріплена в Конституції і жодні рішення не можуть прийматися всупереч основному закону. Важливо наголосити, що Україна поки не є членом НАТО або іншого безпекового Альянсу, тому більш широке питання гарантій безпеки є ключовим для нас", - заявив він.

Також читайте: Якщо Україна вирішить, що вона не стане членом НАТО, ми підтримаємо це, - Міноборони Великої Британії

Ніколенко додав, що пошук відповідей на питання гарантій безпеки для України є нагальним завданням.

"Безумовно, найкращою такою гарантією був би негайний прийом України до Альянсу. Але загрози для України існують тут і зараз. Пошук відповідей на питання гарантій стає фундаментальним і нагальним завданням, над яким працює вся система влади", - заявив спікер МЗС.

Також читайте: Пристайко пояснив свою заяву: "Щоб уникнути війни просто зараз, ми готові на компроміси, але вони не лежать у сфері НАТО, а в Мінських домовленостях"

Як повідомлялося, раніше посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна може відмовитись від вступу до НАТО, щоб уникнути війни з Росією. У МЗС України заявили, що слова Пристайка про можливу відмову України від членства в НАТО вирвані з контексту. Прессекретар Зеленського Никифоров з цього приводу заявив, що вступ до НАТО, як і європейський курс, є безумовним пріоритетом України.

Сам Пристайко пізніше прокоментував ці свої слова: "Щоб уникнути війни просто зараз, ми готові на компроміси, але вони не лежать у сфері НАТО, а в Мінських домовленостях".

Нагадаємо, що в лютому 2019 Україна включила курс на членство в НАТО і ЄС до Конституції. У грудні 2021 року Росія паралельно зі стягуванням військ до українських кордонів офіційно висунула НАТО вимогу не розширюватися за рахунок країн Східної Європи. В Альянсі на це відповіли, що не Росії вирішувати, кому долучатись чи не долучатись до блоку.