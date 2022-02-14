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Найкращою гарантією безпеки для України був би негайний прийом країни до НАТО, - МЗС. ВIДЕО

На сьогодні найкращою гарантією безпеки для України був би негайний прийом нашої країни до НАТО.

Про це речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив сьогодні під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, безпекова ситуація в Україні на сьогодні все ще залишається напруженою, але контрольованою.

"Дипломатія продовжує працювати в посиленому антикризовому режимі над зниженням напруги та стриманням Росії від подальшої ескалації. Україна сьогодні знаходиться у сильній позиції і готова до будь-якого сценарію розвитку подій. У нас сильна армія і сильна підтримка партнерів і союзників", - зазначив речник МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна може відмовитись від вступу до НАТО, щоб уникнути війни з Росією, - посол у Великій Британії Пристайко. АУДIО

Водночас, коментуючи слова посла України у Великій Британії Вадима Пристайка про те, що Україна начебто готова відмовитись від вступу до НАТО задля запобігання війни з Росією, Ніколенко зазначив, що ці слова є невдалим формулюванням.

"Перспектива членства України в НАТО закріплена в Конституції і жодні рішення не можуть прийматися всупереч основному закону. Важливо наголосити, що Україна поки не є членом НАТО або іншого безпекового Альянсу, тому більш широке питання гарантій безпеки є ключовим для нас", - заявив він.

Також читайте: Якщо Україна вирішить, що вона не стане членом НАТО, ми підтримаємо це, - Міноборони Великої Британії

Ніколенко додав, що пошук відповідей на питання гарантій безпеки для України є нагальним завданням.

"Безумовно, найкращою такою гарантією був би негайний прийом України до Альянсу. Але загрози для України існують тут і зараз. Пошук відповідей на питання гарантій стає фундаментальним і нагальним завданням, над яким працює вся система влади", - заявив спікер МЗС.

Також читайте: Пристайко пояснив свою заяву: "Щоб уникнути війни просто зараз, ми готові на компроміси, але вони не лежать у сфері НАТО, а в Мінських домовленостях"

Як повідомлялося, раніше посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна може відмовитись від вступу до НАТО, щоб уникнути війни з Росією. У МЗС України заявили, що слова Пристайка про можливу відмову України від членства в НАТО вирвані з контексту. Прессекретар Зеленського Никифоров з цього приводу заявив, що вступ до НАТО, як і європейський курс, є безумовним пріоритетом України.

Сам Пристайко пізніше прокоментував ці свої слова: "Щоб уникнути війни просто зараз, ми готові на компроміси, але вони не лежать у сфері НАТО, а в Мінських домовленостях".

Нагадаємо, що в лютому 2019 Україна включила курс на членство в НАТО і ЄС до Конституції. У грудні 2021 року Росія паралельно зі стягуванням військ до українських кордонів офіційно висунула НАТО вимогу не розширюватися за рахунок країн Східної Європи. В Альянсі на це відповіли, що не Росії вирішувати, кому долучатись чи не долучатись до блоку.

МЗС (4122) НАТО (6441) Україна (5889) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+51
Найкращою реакцією МЗС було б негайне відкликання Пристайка з Лондона
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14.02.2022 12:21
+33
Нарешті проснулись.
Туреччину так само за один день прийняли перед загрозою зі сторони совка.
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14.02.2022 12:22
+17
а пристайка в курсе? с ним согласовано? а то он как бы главный и решает что и как по нато
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14.02.2022 12:23
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Найкращою реакцією МЗС було б негайне відкликання Пристайка з Лондона
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14.02.2022 12:21 Відповісти
Якщо це справді позиція МЗС, а не дешева локшина
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14.02.2022 12:26 Відповісти
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14.02.2022 12:31 Відповісти
поздно пить боржоми, - перспектива НАТО уже приставилась.
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14.02.2022 12:22 Відповісти
Нарешті проснулись.
Туреччину так само за один день прийняли перед загрозою зі сторони совка.
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14.02.2022 12:22 Відповісти
Українці бачать як дипломатія працює,найкраще у Лондоні.
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14.02.2022 12:22 Відповісти
Провести позачергове засідання Ради і прийняти рішення, яке дозволить ввести війська Заходу в Україну для стабілізації ситуації, що унеможливить напад наРосії на Україну.
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14.02.2022 12:22 Відповісти
нікому там таке рішення приймати - зеслуги не для цього там засіли, а ще й не факт, що повернулись з-за кордону на свої робочц місця
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14.02.2022 12:25 Відповісти
а пристайка в курсе? с ним согласовано? а то он как бы главный и решает что и как по нато
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14.02.2022 12:23 Відповісти
Так посол України у Великій Британії Містер Дристайко сказав те саме ! Що ви там у МЗС один за другим одне й те саме кажете?
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14.02.2022 12:23 Відповісти
Це тому, що в них один дилер.
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14.02.2022 12:26 Відповісти
Пристайка до відповідальності за інформаційну диверсію,16 мільйярдів на оборону ане на коридор для втечі-цим не бажають зайнятися "державні органи"?!
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14.02.2022 12:25 Відповісти
"Скоро только кошки... " ©
Ну вы знаете...
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14.02.2022 12:26 Відповісти
Нажаль наразі це не можливо,але є іньші дуже не погані варіанти від окреми та притомних членів НАТО...
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14.02.2022 12:26 Відповісти
Ерунда,если Путин сбросит атомную бомбу на Вильнюс,Америка запустит свои ракеты на Москву?Ой сильно сомневаюсь.
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14.02.2022 12:26 Відповісти
Не сбросит... Результат этого сброса сам прилетит и в Беларусь, и в Россию. Много своих погибнет...
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14.02.2022 12:39 Відповісти
"пристайки-єрмаки"-НІХТО !
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14.02.2022 12:32 Відповісти
А ще відзвив посла-довб...а з Британії
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14.02.2022 12:33 Відповісти
...ну тоді Приставку Зелі Тріпломата стопудово треба звільняти, інакше -це все чергове бла-бла для вумного наріду та ненаївного вже Заходу..
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14.02.2022 12:33 Відповісти
Кандидат в члены НАТО по саммиту 1999 г должен:отменить обязательную армию, разрешать международные и территориальные споры мирным путем, все члены НАТО должны быть ЗА(сейчас ПРОТИВГермания, Сербия, Италия, Венгрия). Нужно искать альтернативу-союзников с большим количеством населения, а не мечтать
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14.02.2022 12:33 Відповісти
Разве сербы в НАТО?
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14.02.2022 13:06 Відповісти
Не популярное решение проблемы что бы взяли есть. В обмен на отказ от Крыма и донбалласта----юридически конечно и предварительно обговорив с Западом. Либо востановление тактического ЯО, под гарантии всё тех же. Тут сложнее---братаны северные не согласятся. А тянуть нам нельзя уже. Скорее первый вариант. Не терявши---не находят.
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14.02.2022 14:45 Відповісти
Дело не в приближении НАТО к Москве (время подлёта ракет из Прибалтики меньше). Просто, если Украина вступит в НАТО, воскрешения Союза точно не будет, а кремлевцы всё страдают по империи...
Отсюда вся эта истерика...
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14.02.2022 12:34 Відповісти
Недовольство России от вступления Прибалтийских стран в НАТО было чисто протокольным. На прошлонедельную заяву, что граничащая с Россией Финляндия может вступить в НАТО, Кремль ответил, что Финляндия сама имеет право решать, в какие союзы ей вступать, и Россия воспримет это спокойно. Но вступление в НАТО Украины бьёт по базовым скрепам и мечтам...
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14.02.2022 12:51 Відповісти
Воскрешенія союза не буде в будь якому випадку . Ну це ж повна дурня , яку навіть обговорювати соромно ( бо здраві люди вважатимуть за ідіота ) .. Хоч вступить Україна в НАТО , хоч ні , мрець вже не воскресне . .
Кацапи пробують зліпити Франкенштейна .
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14.02.2022 13:34 Відповісти
Да, дурня, но вся история России показывает, что территориальные претензии побеждают разум. А здесь всё это многократно усиливается под лозунгами "братские народы", "Киев - мать городов русских", и всё такое..., т.е. цель - Украина должна стать частью России.
И отличный пример Беларусь. Ведь в официальноозвученных планах звучит и единый парламент, и единая валюта, и единая армия. Естественно, как минимум из-за размеров, рулить всем будет Россия. И это объединение называют "союзным государством". Останется только референдум о вхождении Беларуси в состав России в виде федерального округа, чего достигнуть будет не так уж сложно...
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14.02.2022 13:54 Відповісти
Когда путлер напал на Украину,и оккупировал Крым и Донбасс, мы вообще были внеблоковой страной,путлеру нужна вся Украина,а вступление в НАТО это лишь повод начать полномасштабную войну,видать он хочет одним махом закончить с противостоянием Украины,и правление идиота и труса просто подарок судьбы для оккупанта,если на следующий срок выберут Пороха- путлер войну за Украину проиграет навсегда,у кремлевкого упыря не так уж много времени осталось,рейтинги его голобородька стремительно падают,но актеришка не оправдал его надежд, ему никто не позволит сдать Украину мирным путем,значит-война.
А НАТО уже давно расположилось вокруг кацапии,имея такие мощности,что за пару минут может очень больно надрать зад мокшам, даже без участия Украины, поэтому членство в НАТО, это лишь возможность сделать из нападения -самозащиту,якобы это угрожает безопасности кацапии,но это же очевидная чушь собочья.
Я одного не понимаю, зачем наши дипломаты и власти манипулируют этим членством в НАТО?!
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14.02.2022 12:45 Відповісти
Найкращим підтвердженням цих слів було б зввльнення Дристайки з посади.
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14.02.2022 13:01 Відповісти
И зробити послом Дещицю
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14.02.2022 13:20 Відповісти
Неувязочка,ще нема офіційної заяви ЗЕ та його реакції на висер Пристайка.Вже майже є реакція всіх країн членів НАТО а ЗЕ мовчить.
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14.02.2022 13:04 Відповісти
Окей! Нехай буде "невдале формулювання"! Тоді це вказує на повну ппоінепридатність Ппистайка, як дипломата. Тому нехай працеалаштовується там, де професійні вимоги не забороняють бути ідіотом. Тобто виганяти треба!
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14.02.2022 13:07 Відповісти
Негайний прийом в НАТО на умовах Німеччини та Угорщини?
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14.02.2022 13:08 Відповісти
А чому просто не створити оборонний союз Україна-Польша-країни Балтики-Великобританії та США?Адже мокшандыя такий союз створила це було видно в Казахстані.Тут згоду країн членів НАТО не потрібно та і ***** нічого небуде сказати адже для нього Україна і НАТО не сумісні.
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14.02.2022 13:15 Відповісти
Пристайкі треба голову відірвати і сказати що так і було.

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14.02.2022 13:12 Відповісти
+
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14.02.2022 13:38 Відповісти
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14.02.2022 13:13 Відповісти
Немедленный прие́м ? У нас в МИДе бараны сидят. Неужели не понятно что Венгрия не даст согласия? И найдутся ещё страны НАТО, которые не хотят воевать с кацапами.
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14.02.2022 13:23 Відповісти
На сьогодні найкращою гарантією безпеки для України був би негайний прийом нашої країни до НАТО. - говорить про саме найкраще .що моглоб бути для України і її народу.та і всієї світової спільноти
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14.02.2022 13:24 Відповісти
саме так!
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14.02.2022 13:30 Відповісти
Поздно, батенька! Твою при-Срайку уже срисовали. слово - не воробей, а перДнешь - не вынюхаешь!
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14.02.2022 13:36 Відповісти
Нініні - пристайка у відставку, тоді ще можна про щось говорити.
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14.02.2022 22:06 Відповісти
 
 