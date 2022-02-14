Україна в ОБСЄ представить своє бачення загроз військових навчань у Білорусі, - МЗС. ВIДЕО

Україна на консультаціях в ОБСЄ представить своє бачення загроз спільних російсько-білоруських військових навчань.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"У рамках українського тижня в ОБСЄ сьогодні відбудуться консультації в рамках Віденського документа щодо ситуації в Білорусі за ініціативи Литви, Латвії та Естонії. Ключова тема – проведення навчань на території Білорусі за участю російських військових. Україна представить своє бачення загроз від цих навчань та загальної ситуації", - повідомив речник міністерства.

Раніше повідомлялось, що у Сенат США внесли законопроєкт про запровадження санкцій проти Білорусі у разі агресії Росії проти України.

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