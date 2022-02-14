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Україна в ОБСЄ представить своє бачення загроз військових навчань у Білорусі, - МЗС. ВIДЕО

Україна на консультаціях в ОБСЄ представить своє бачення загроз спільних російсько-білоруських військових навчань.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"У рамках українського тижня в ОБСЄ сьогодні відбудуться консультації в рамках Віденського документа щодо ситуації в Білорусі за ініціативи Литви, Латвії та Естонії. Ключова тема – проведення навчань на території Білорусі за участю російських військових. Україна представить своє бачення загроз від цих навчань та загальної ситуації", - повідомив речник міністерства.

Раніше повідомлялось, що у Сенат США внесли законопроєкт про запровадження санкцій проти Білорусі у разі агресії Росії проти України.

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Автор: 

Білорусь (7930) МЗС (4122) Ніколенко Олег (365)


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а перекрытие черного моря и присутствие новых старых шести железяк десантных ни разу не волнует?только беларусь?
а на границе вокруг ордило?
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14.02.2022 13:01 Відповісти
Слуги народа еще бедные, катерами и яхтами обзавестись не успели.
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14.02.2022 14:09 Відповісти
коцапам нужен вменяемый повод, а его нет... повод вторгаться к нам из-за претензий к нато - это значит иметь репутацию агрессора на века и этим их будут тыкать пока не затыкают насмерть
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14.02.2022 13:47 Відповісти
К бабке гадалке ходить не нужно, что бы догадаться, что в будет этом "видении":
- русские братья
- адин народ
- рассия не враг
- мир, дружба, жвачка, колбаса по 2:20...
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14.02.2022 14:08 Відповісти
 
 