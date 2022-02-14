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"Якщо якийсь Гіркін спробує захопити адмінбудівлі, то він буде розстріляний нашим спецназом без попередження", - Монастирський. ВIДЕО

В МВС не допустят жодних сепаратистських проявів на кшталт тих, що були навесні 2014 року.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Шановні українці! 300 тис поліцейських, нацгвардійців, прикордонників та рятувальників кожен день несуть свою службу на захисті внутрішньої безпеки України. Незважаючи на будь-які заяві про можливі агресивні дії з боку РФ ніхто не панікує і не боїться. Кожен просто виконує свою роботу задля спокою українців. Ми віримо в наші збройні сили. Вони разом з дипломатами і розвідниками забезпечують зовнішню безпеку України, а ми, в МВС, не допустимо жодних сепаратистських проявів на кшталт тих, що були навесні 2014 року в Харкові, Луганську, Донецьку. Повторення Слов'янську ми також не допустимо. 

Якщо якийсь Гіркін спробує захопити адмінбудівлі, то він буде розстріляний нашим спецназом без попередження та жодних вагань", - наголосив глава МВС.

Монастирський закликав українців зберігати спокій та не панікувати.

"Зараз не 2014 рік. Україна стала сильнішою та організованішою. Кожен на своєму місці повинен виконувати роботу, яку він виконує кожного дня. Для того, щоб працювали школи, лікарні, дитсадки та підприємства. Шановні громадяни, Україна сильна та єдина! Все буде добре. Слава Україні!" - підсумував глава МВС.

Також читайте: Останні десять днів спостерігається різке прискорення нарощування російських сил, - радник Байдена Салліван

Автор: 

МВС (3501) Монастирський Денис (392)


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Топ коментарі
+61
а мне понравилось:
- Я не можу нікуди панічно поїхати, у мене кіт! Прийдеться драцця
- У всех коты. Потому в Харькове опустели оружейные магазины!
- А у меня четверо! Прийдется! За Украину! За котів!
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14.02.2022 13:48
+60
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14.02.2022 13:44
+36
а дійсно... !! як добре сказано!!!

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14.02.2022 14:03
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Расскажи про прекрасную маркизу своим слугам из Рады.

Которые умно заняли оборону на Гаваях и итальянских виллах.
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14.02.2022 14:09 Відповісти
Золоті слова і своєчасно сказані. Промосковське лайно у нашому тилу повинно знати, що шансів 2014 року у них не буде. Вони не доживуть до їх зустрічі окупантів з хлібом і сіллю. І не кажіть попім, що вас не попереджали. Попереджувальий постріл ви зараз слухаєте у цій промові МІНІСТРА.
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14.02.2022 14:10 Відповісти
Зелеблевотное ты рвотное......
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14.02.2022 14:17 Відповісти
Що, ти вже хліб печеш для окупантів? Так Порошенко тобі цього завдання не давав, сепар ти наш латентний. Переслухай ще раз Міністра.
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14.02.2022 14:20 Відповісти
путин ***** тебе на рыло!
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14.02.2022 14:23 Відповісти
Сепары это твои работодатели зеленский и ермак!
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14.02.2022 14:23 Відповісти
мені щиро було цікаво на кого оце чергове сцяння розраховане.
дякую вам, бачу споживачі є.
так от, ані зеленське ані монастирський просто не уявляють, що відбувалося в 2014му. просто тому, що вони були осторонь від усіх процесів, їх не було ані серед тих, хто протистояв зі зброєю в руках на фронті, їх не було серед громадянського суспільства, яке протистояло російським/сепаратистським мітингам та іншим заходам, які влаштовувались на сході та півдні країни.
й зеленське й монастирський всі ці події проспали, їм було не цікаво.
перебуваючи сьогодні на посадах вони не здатні усвідомити того, що таке повномаштабне вторгнення регулярної армії, але оскільки вони щось чули про 2014й, то вони, через свою недолугість, вважають, що регулярна армія це щось типу гіркіна в 2014му.
гіркіних не буде, буде важка техніка, реактивна артилерія, можливо авіація.
дієво протистояти регулярній армії може тільки регулярна армія.
й от виходячи з цього дуже прикро, що країною керують довбні.
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14.02.2022 14:42 Відповісти
На даний момент оборона України залежить від рішень Зеленського і Монастирського, а не від не сприйняття їх Сергієм Дмитруком. Попередження кремльвської агентури, яка засіла в нашому тилу це дуже доречно і своєчасно. А їх тут придостатьо, бо Гадя з Гарбузяком комусь везла міномети. І ці меномети вона везла не для мене і сподіваюсь не для тебе. Самі вони з них стрілати не збирались. Не та шкурка.
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14.02.2022 14:52 Відповісти
зеленське оборону країни просирало впродовж майже трьох років. таке було його рішення - будувати дороги, розкрадати, все що завгодно але не обороноздатність країни.
єдине на що треба зважати це дії.
дії зеленського я спостерігаю третій рік. рішення зеленського це некомпетентна дурна метушня.
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14.02.2022 15:01 Відповісти
Як би во там не було, зараз не про це мова.
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14.02.2022 15:04 Відповісти
ти довбень. Сідай на ті ночви що в 2015 році хетьман купив сам в себе і пливи на них топити російські кораблі. можеш і хетьмана с собою взяти .
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14.02.2022 15:09 Відповісти
про що ти, паскудь?
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14.02.2022 15:30 Відповісти
Дмітрій Ситник порохожер? Має право Але цікавий момент: 'цапи, упираючи на "недолугість" українства ********** пародіювати, а вірніше - спотворювати мову в своєму розумінні, найголовніше в тому - заміняти їхнє "ґ" на фрикативне наше "г" вони нездатні, (а саме це найбільше ріже їхнє вухо), тому вживають звук "х". Ну то 'цапи, який з них попит? Але з чоловіка на прізвище Ситник, що спілкується мовою - є. Нєхарашо, таваріщ сітнік.
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14.02.2022 15:48 Відповісти
Бачу, язика почесати нема де! Ганьба.
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14.02.2022 16:34 Відповісти
Віталій, ваші спостиреження залишаються вашими лише вашими спостереженнями, з я ких ви будуєте якісь висновки. Але тут така справа , що і ваші висновки - лише ваші.
Продовжуйте вести спостереження, мистер Hapon.
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15.02.2022 18:30 Відповісти
...На даний момент оборона України залежить від рішень Зеленського і Монастирського...
Ты правильно написал. Вот это и напрягает, что страной рулит выпердыш Бени КАЛомойского, который - ничтожный трус, откосивший от армии и боящийся ее как огня. Шо там буба криворогий блеял по поводу *****? Этот мелкий дрыщ хочет заглянуть в глаза ***** и вылизать ему анус. А о Моня.стырском я ничего не зная, но вполне достаточно того, что он из этой-же стаи ЗЕбанутых шакалов, и этого уже достаточно, что-бы его оценить. Потерпим еще 2 года с кусочком. Пережили рыгоаналов, переживем и эту ЗЕленую плесень.
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14.02.2022 16:03 Відповісти
Я все вірно написав.
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14.02.2022 16:14 Відповісти
А если это будет Гиркина?
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14.02.2022 14:11 Відповісти
Я почув: "Будете рипатися - кожен з вас може стати гіркіним".
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14.02.2022 14:11 Відповісти
Монастырский...КВН "Три толстяка" там же где и Колыван спикер....В Армии не служило.....
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14.02.2022 14:16 Відповісти
Спасибо!!! Четко и ясно!!! Работаю в Днепре - никто не паникует!!! Все с утра покупают конфеты и цветы!!
Лично мне не нравится
1) Наглой и хамское поведение в эфире у Шустера товарищей из ОПЗЖ!!! Это мерзко и стыдно пускать эту мразь в эфир!
2) С какого перепуга чьи то бородатые обезьяны в присутствие полицейских нападают на журналистов!! Эти быки ведут себя так - как будто, простите - Вы тут на....рано!
3 ) Сейчас по проспекту Слобожанскому проехала колонна самосвалов с Украинскими флагами по обе стороны кузова - смотрелось супер эффектно и патриотично!!! Предлагаю раздать и профинансировать ,пусть из каждого окна дома и машины будет виден флаг Украины и УПА!!! Это поднимет Дух и это круто!!!
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14.02.2022 14:16 Відповісти
не истери.....
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14.02.2022 14:18 Відповісти
ОК!!!Постараюсь!!!
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14.02.2022 14:19 Відповісти
Андрей, спасибо! Днепр на передовой фактически - знаем, если что - не подведете!
Все будет Украина!
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14.02.2022 14:20 Відповісти
В смысле ,"чьи то бородатые мрази нападают на полицейских"... они ж зекрысины-или не признали)
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14.02.2022 14:20 Відповісти
Врешь. Они - Нарика. А Нарик - бандит, который при Порошенке сотрудничал в Порошенкой, а сейчас - наверное сотрудничает с Зелей - он с любой властью сотрудничает и ни одна гнида при власти его не трогает - ни зеленая, ни соевая...
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14.02.2022 14:45 Відповісти
Врешь ты,зебил)зекрысы вечно лезут к патрульным -то отматюкпть,то отсосать-так что обтекай со своей зелупой вместе -так же как и тогда,когда всех "делали" в 2019м)
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14.02.2022 15:19 Відповісти
Боже, какой поток бессмысленного гавна - прям истерящая порохоботка во всей красе.
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14.02.2022 18:15 Відповісти
А зесрани не все равно еще какое именногамно на нее льют?пора бы уже привыкнуть)
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14.02.2022 18:22 Відповісти
Кстати, заметь - я в своем посте одинаково раскритиковал и Зелю, и Порошка, было бы хоть чуточку адекватным - заметило бы это. Но ты же находишься на уровне развития инфузории и мыслить можешь исключительно бинарно.
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14.02.2022 18:24 Відповісти
Дебіле недороблений, нарік - кореш бариги, якому сраку лижеш і смокчеш.
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15.02.2022 00:10 Відповісти
Ну и как он сотрудничает? В церковь ходит и пожертвования делает? Так все бандиты ходят либо в церковь либо в синагогу.
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14.02.2022 15:20 Відповісти
Шлангуешь? На нескольких официальных фотографиях, сделанных в разных странах, рядом с президентом на первом плане не может оказаться тот, кто просто "В церковь ходит и пожертвования делает". Там может оказаться только приближенный к президенту человек и никак иначе.
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14.02.2022 18:14 Відповісти
Не дамо котів в обіду.
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14.02.2022 14:16 Відповісти
А у мене котів нема, до мене щовесни прилітає соловей і співає мені пісень, за свого солов'я буду убивати окупантів без попередження.
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14.02.2022 17:32 Відповісти
Хуууу я спокійний бо Денис порішає.
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14.02.2022 14:17 Відповісти
Разом порішаємо
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14.02.2022 14:47 Відповісти
Так ты ,чмо зелёное,теперь уточни ,что не обязательно с фамилией гиркин,а то все уже вас знают ,мразей ,как вы потом выкручиваетесь
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14.02.2022 14:18 Відповісти
Надіємся що так і буде і будете все такі стрілятьв окупантів ане умовлять
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14.02.2022 14:18 Відповісти
Ныяких попереджень і в пололн не брати - знищувати прокацапську й кацапську нечисть на місці.
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14.02.2022 14:18 Відповісти
вони себе й самі з успіхом можуть знищити... 2 травня показало...
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14.02.2022 14:20 Відповісти
так вон оно чё все сепаратюги из страны разлетелись! обосрались, что под шумок могут и их грохнуть.
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14.02.2022 14:47 Відповісти
Так яснож. Паспорт кацапский же не будешь на вытянутой руке носить
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14.02.2022 14:49 Відповісти
Сомнєнія мене одолєвают. Особливо після спілкування з отими підарасами що на дорогах мене зараз зупиняють. Такі ж самі як в березні 14 з колорадками на Ясинуватьскому посту кацапам шестерили. Мєнти першими під кацапів підуть.
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14.02.2022 14:20 Відповісти
какие менты? те что пару месяцев назад завернули хамливого зеленого замминистра и в итоге уволили нах?
это ЭТИМ ментам ты не доверяешь или каким-то другим?
ну так не езди бухой за рулем, нарушай ПДД - не будешь бояться патрульных.
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14.02.2022 20:02 Відповісти
та ба як заговорив. у тебе там ківа ходить не те, що нерозстраляний, а навіть без підозри хоча б за *********** зі зброєю
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14.02.2022 14:21 Відповісти
Іноді гарні слова не співпадають з людиной яка їх говорить
За слова десять балів, за Зе направленість гнилий помідор на голову.
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14.02.2022 14:23 Відповісти
Слова...видосики.....Квартал 95....куча сценаристов писак.....
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14.02.2022 14:30 Відповісти
МВС краще б цим займалося, а то звикли під прикриттям снайперів по порносайтам лазити.
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14.02.2022 14:33 Відповісти
За гетьмана навіть кривавий пастор не ставив питання настільки категорично і правильно .
Стріляти пособників російського фашизму на місці без попередження , а не торгуватися з ними . Це ж так логічно .
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14.02.2022 14:35 Відповісти
Оооо, как грозно ..да.... то понятно... готовитесь к народным протестам, значит западло не за горами...
А вот если, к примеру, какой-то гиркин совершит ДТП ..покалечит шестерых людей - то неужели ты тоже мгновенно - всего за полгода - среагируешь...
Или ,если вокруг админздания не будет видеокамер - как ты узнаешь , что это гиркин ?
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14.02.2022 14:38 Відповісти
Сначала расстреляют, а потом узнают.
Будет жертва ковида.
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14.02.2022 14:54 Відповісти
Ворог не має статі. Тому в тих дуреп які за наказом *****, попа-сектанта РПЦ чи ще якогось жидка гіркіна або плотніцкого "стануть поперед" окупантів та сепаратистів потрібно спокійно знищувати як тарганів. Сподіваюсь відеокадри "жіночої поведінки" з ОРДЛО всі бачили.
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14.02.2022 14:49 Відповісти
Це те старе відео про шльондр-танцівниць в пєлотках, з динири, які знялись в промо-ролику на "9-мая для дедивоєвалов"?
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14.02.2022 18:52 Відповісти
Важливий момент: "зараз не 2014 рік", тобто це визнання зеленою владою, чому Крим і частина Донбасу були окуповані, бо армія була разбалансована і не готова стріляти; бажаючих воювати, таких як 4-дизертир із 95 кварталу, було більшість. А то зекаломой морщить лобік і кидає в бік захисників: "...ви віддали Крим і т.д."
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14.02.2022 14:50 Відповісти
Дякую. Героям слава!
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14.02.2022 14:57 Відповісти
Гіркін сидить в ОП, його прізвище Ермак- спецназ на виїзд.
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14.02.2022 14:58 Відповісти
Як добре що Зеленський заспокоїв людей. А, ні, це ж не він.
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14.02.2022 15:05 Відповісти
ты шо мусор думаеш что усидиш в кресле,глубоко ошибаеся можеш получить такую
ответку что зубы не пособираеш.
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14.02.2022 15:23 Відповісти
Вот это правильно.
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14.02.2022 15:24 Відповісти
Изначально нужно было еще на подступах к Славянску в 14 закопать группу Гиркина. Спустя 8 лет додумались
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14.02.2022 15:29 Відповісти
А ВСУ как принуждать относится к реабилиторованным абизянам? Я согласен на реабилитацию, только если на следующий день будет проведена "Ночь длинных ножей"
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14.02.2022 16:34 Відповісти
нечем было закапывать.
Конечно было бы неплохо.
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14.02.2022 20:03 Відповісти
Як-то в народі кажуть?
Ментярі вірити? - себе не поважати!..
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14.02.2022 15:54 Відповісти
Не, ну если вы будете защищать нас как защищаете Трухина- то базару ноль, я спокоен...
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14.02.2022 16:03 Відповісти
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14.02.2022 16:21 Відповісти
ну, в принципе, для Зели Наполеона, если шо, Порох - первый кандидат на Гиркинда..
а полная нора кротов на Банковой, вместе с самим случайным президентом, - это не повод для активности зелиных телохранителей правоохоронцев...
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14.02.2022 16:25 Відповісти
це звісно ж добре, але америкоси кажуть, що москалі спочатку будуть "бамбіть", а вже потім заходити, тому може так статись, що вже не буде що захищати після бомбардувань....
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14.02.2022 17:34 Відповісти
Ну тогда почему бы не поставить Украине средства ПВО ?
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14.02.2022 19:45 Відповісти
Як би я не ставився до Монастирського, але ці слова правильні. Правда переможе.
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14.02.2022 17:52 Відповісти
Будут защищать клоунов от людей когда капитуляцию подписывать будут.
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14.02.2022 17:54 Відповісти
"А, может, ви сваєй мєнтовской зє-шоблой тіхонєчько в лєс пайдьотє? ©"
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14.02.2022 18:48 Відповісти
Так горькін вже й воювати не збирається... давно зрозумів, що то йому не треба...
А монастирський все ще не зрозумів, що йому до путіних лаврових пескових рєчі толкати тре??..
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14.02.2022 19:36 Відповісти
Да у вас полиции в три раза больше чем собранные ошметки дальневосточного военного округа засрашки вокруг Украины , не говоря уже об армии . Куйлу остается воевать только во влажных мечтах .
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14.02.2022 19:43 Відповісти
Цікаво - і де був цей Рембо у 2014-му?
Бабло пиляв з такими же "патріотами"?
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14.02.2022 19:56 Відповісти
Верить убогому мусору - себя не уважать.
МУСОРАМ МУСОРИСТЫМ, ВЕРИТЬ НЕЛЬЗЯ.
Ни при каких условиях. Они сдадут всегда и в любой ситуации.
Опыт от 2014 года, явное подтверждение.
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14.02.2022 20:45 Відповісти
Вже нудить від цих державних монополістів на насилля. Ні на що не здатні, тільки загнати всіх під лавку. І це була погроза не Гіркіну.
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14.02.2022 20:48 Відповісти
Трухина расстрелял уже?
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14.02.2022 22:02 Відповісти
Когда ВСЕ силовые структуры государства объединены в один кулак для его защиты - у врага нет шансов. И единственный шанс у врага через своих ботов начать обливать грязью МВД, пытаясь вбить клин между украинскими силовыми ведомтсвами, деморализовать силовиков. Но нихрена не получится! Мы - едины!
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14.02.2022 23:26 Відповісти
Ви вже написали про єдність із народом ДБР ім. Труби, СБУ лейтенанта Баканова, розігнаному ГРУ, поліції Гогілашвілі? Да, 100 кримінальних справ проти опозиції і і патріотів- дуже об'єднують і надихають.
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15.02.2022 09:54 Відповісти
Вот ты и спалилась, кремлевская консерва! В Украине нет "кримінальних справ", в Украине - "кримінальні провадження"! "Крмінальні справи" - на россии.
Как же вас, сепаров, легко вычислять, даже когда вы типа на украинском пишете!
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15.02.2022 17:33 Відповісти
ти прочитав що я написав? треба чистити кротівні, які організували зелені у всіх держорганах. Єднати народ повинна влада, а вона тільки роз'єднує коли переслідує опозицію за надуманими приводами
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15.02.2022 19:56 Відповісти
Я не фанат зе, но не верю в его якобы игру в пользу рашки. Коррупция - да, хищения - однозначно. И рано или поздно, он будет за это сидеть. То же самое и якобы преследование оппозиции. За что преследование? За мутки с углем из ОРДЛО? Так это обычное экономическое преступление. Можно спорить, действительно ли это госизмена, потому что, как ни крути, а де-юре на тот момент эти предприятия находились в правовом поле Украины и платили налоги в украинский бюджет, пока разные бездельники-популисты не устроили никому не нужную "блокаду", ударив по бюджету. Но то, что по мутным схемам уголь шел - это факт.
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16.02.2022 10:44 Відповісти
Вже стріляли в 2014 р.не забули
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15.02.2022 01:26 Відповісти
А, кстати, да. Именно стрельба батальонов МВД по сепарской толпе в Мариуполе и Краснодоне в 14-м остановила волну захватов госзданий.
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16.02.2022 10:46 Відповісти
Ух, який "...сильний, диявольськи сильний...", Я.Гашек.... А що там з нападом на журналістів у Дніпрі?
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15.02.2022 06:36 Відповісти
Насколько знаю, все установлены, часть задержана. Теперь дело за судом, но, учитывая, что они - люди Нарика, боюсь что скоро окажется, что они - хорошие парни, которых злое МВД повязало за патриотическую позицию. Так что, лучше не спеши пока с выводами
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16.02.2022 10:47 Відповісти
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