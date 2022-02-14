"Якщо якийсь Гіркін спробує захопити адмінбудівлі, то він буде розстріляний нашим спецназом без попередження", - Монастирський. ВIДЕО
В МВС не допустят жодних сепаратистських проявів на кшталт тих, що були навесні 2014 року.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Шановні українці! 300 тис поліцейських, нацгвардійців, прикордонників та рятувальників кожен день несуть свою службу на захисті внутрішньої безпеки України. Незважаючи на будь-які заяві про можливі агресивні дії з боку РФ ніхто не панікує і не боїться. Кожен просто виконує свою роботу задля спокою українців. Ми віримо в наші збройні сили. Вони разом з дипломатами і розвідниками забезпечують зовнішню безпеку України, а ми, в МВС, не допустимо жодних сепаратистських проявів на кшталт тих, що були навесні 2014 року в Харкові, Луганську, Донецьку. Повторення Слов'янську ми також не допустимо.
Якщо якийсь Гіркін спробує захопити адмінбудівлі, то він буде розстріляний нашим спецназом без попередження та жодних вагань", - наголосив глава МВС.
Монастирський закликав українців зберігати спокій та не панікувати.
"Зараз не 2014 рік. Україна стала сильнішою та організованішою. Кожен на своєму місці повинен виконувати роботу, яку він виконує кожного дня. Для того, щоб працювали школи, лікарні, дитсадки та підприємства. Шановні громадяни, Україна сильна та єдина! Все буде добре. Слава Україні!" - підсумував глава МВС.
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Которые умно заняли оборону на Гаваях и итальянских виллах.
дякую вам, бачу споживачі є.
так от, ані зеленське ані монастирський просто не уявляють, що відбувалося в 2014му. просто тому, що вони були осторонь від усіх процесів, їх не було ані серед тих, хто протистояв зі зброєю в руках на фронті, їх не було серед громадянського суспільства, яке протистояло російським/сепаратистським мітингам та іншим заходам, які влаштовувались на сході та півдні країни.
й зеленське й монастирський всі ці події проспали, їм було не цікаво.
перебуваючи сьогодні на посадах вони не здатні усвідомити того, що таке повномаштабне вторгнення регулярної армії, але оскільки вони щось чули про 2014й, то вони, через свою недолугість, вважають, що регулярна армія це щось типу гіркіна в 2014му.
гіркіних не буде, буде важка техніка, реактивна артилерія, можливо авіація.
дієво протистояти регулярній армії може тільки регулярна армія.
й от виходячи з цього дуже прикро, що країною керують довбні.
єдине на що треба зважати це дії.
дії зеленського я спостерігаю третій рік. рішення зеленського це некомпетентна дурна метушня.
Продовжуйте вести спостереження, мистер Hapon.
Ты правильно написал. Вот это и напрягает, что страной рулит выпердыш Бени КАЛомойского, который - ничтожный трус, откосивший от армии и боящийся ее как огня. Шо там буба криворогий блеял по поводу *****? Этот мелкий дрыщ хочет заглянуть в глаза ***** и вылизать ему анус. А о Моня.стырском я ничего не зная, но вполне достаточно того, что он из этой-же стаи ЗЕбанутых шакалов, и этого уже достаточно, что-бы его оценить. Потерпим еще 2 года с кусочком. Пережили рыгоаналов, переживем и эту ЗЕленую плесень.
Лично мне не нравится
1) Наглой и хамское поведение в эфире у Шустера товарищей из ОПЗЖ!!! Это мерзко и стыдно пускать эту мразь в эфир!
2) С какого перепуга чьи то бородатые обезьяны в присутствие полицейских нападают на журналистов!! Эти быки ведут себя так - как будто, простите - Вы тут на....рано!
3 ) Сейчас по проспекту Слобожанскому проехала колонна самосвалов с Украинскими флагами по обе стороны кузова - смотрелось супер эффектно и патриотично!!! Предлагаю раздать и профинансировать ,пусть из каждого окна дома и машины будет виден флаг Украины и УПА!!! Это поднимет Дух и это круто!!!
Все будет Украина!
это ЭТИМ ментам ты не доверяешь или каким-то другим?
ну так не езди бухой за рулем, нарушай ПДД - не будешь бояться патрульных.
За слова десять балів, за Зе направленість гнилий помідор на голову.
Стріляти пособників російського фашизму на місці без попередження , а не торгуватися з ними . Це ж так логічно .
А вот если, к примеру, какой-то гиркин совершит ДТП ..покалечит шестерых людей - то неужели ты тоже мгновенно - всего за полгода - среагируешь...
Или ,если вокруг админздания не будет видеокамер - как ты узнаешь , что это гиркин ?
Будет жертва ковида.
ответку что зубы не пособираеш.
Конечно было бы неплохо.
Ментярі вірити? - себе не поважати!..
а полная нора кротов на Банковой, вместе с самим случайным президентом, - это не повод для активности зелиных телохранителей правоохоронцев...
А монастирський все ще не зрозумів, що йому до путіних лаврових пескових рєчі толкати тре??..
Бабло пиляв з такими же "патріотами"?
МУСОРАМ МУСОРИСТЫМ, ВЕРИТЬ НЕЛЬЗЯ.
Ни при каких условиях. Они сдадут всегда и в любой ситуации.
Опыт от 2014 года, явное подтверждение.
Как же вас, сепаров, легко вычислять, даже когда вы типа на украинском пишете!