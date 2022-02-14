"Якщо якийсь Гіркін спробує захопити адмінбудівлі, то він буде розстріляний нашим спецназом без попередження", - Монастирський. ВIДЕО

В МВС не допустят жодних сепаратистських проявів на кшталт тих, що були навесні 2014 року.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Шановні українці! 300 тис поліцейських, нацгвардійців, прикордонників та рятувальників кожен день несуть свою службу на захисті внутрішньої безпеки України. Незважаючи на будь-які заяві про можливі агресивні дії з боку РФ ніхто не панікує і не боїться. Кожен просто виконує свою роботу задля спокою українців. Ми віримо в наші збройні сили. Вони разом з дипломатами і розвідниками забезпечують зовнішню безпеку України, а ми, в МВС, не допустимо жодних сепаратистських проявів на кшталт тих, що були навесні 2014 року в Харкові, Луганську, Донецьку. Повторення Слов'янську ми також не допустимо.

Якщо якийсь Гіркін спробує захопити адмінбудівлі, то він буде розстріляний нашим спецназом без попередження та жодних вагань", - наголосив глава МВС.

Монастирський закликав українців зберігати спокій та не панікувати.

"Зараз не 2014 рік. Україна стала сильнішою та організованішою. Кожен на своєму місці повинен виконувати роботу, яку він виконує кожного дня. Для того, щоб працювали школи, лікарні, дитсадки та підприємства. Шановні громадяни, Україна сильна та єдина! Все буде добре. Слава Україні!" - підсумував глава МВС.

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