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Відключення від SWIFT не є частиною санкційного пакету проти РФ, - Кулеба. ВIДЕО

В пакет потенційних санкцій Заходу проти Росії не входить відключення РФ від банківської системи SWIFT.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава МЗС повідомив в ефірі ТСН.

"SWIFT станом на сьогодні справді не є частиною санкційного пакету. Але це не результат тиску Росії. Це результат внутрішніх процесів у Європейському Союзі, коли деякі країни не були готові поступитися своїми інтересами у зв'язку з потенційним відключенням SWIFT", - пояснив Кулеба.

За словами Кулеби, якби в цьому пакеті був SWIFT, це була б атомна бомба.

"Але навіть без SWIFT список санкцій залишається дуже потужною бомбою економічного впливу на РФ", - додав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деякі члени ЄС проти від'єднання Росії від SWIFT, – Bloomberg

Автор: 

росія (65146) санкції (11824) SWIFT (158) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+20
Відключення від Свіфт та ембарго на енергоносії - те, що необхідно. Все інше - популізм.
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14.02.2022 14:35
+11
Типо бомбардировка Киева тысячи жертв и окупация Украины еще не повод отключать Рашку от цивилизованного мира? В етом вся прелесть европейских ценностей? Педикам нельзя запрещать парады а выкашивать бомбами и ракетами миллионы людей можно
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14.02.2022 14:37
+5
Запад так все время грозился отключением РФ от платежной системы.. что в итоге жидко обос--ся. Украина будет платить кровью, а они боятся даже финансовых, попутных " издержек".
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14.02.2022 15:15
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да отключите уже этот зеблофон
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14.02.2022 14:31 Відповісти
превентивно надо
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14.02.2022 14:31 Відповісти
Відключення від Свіфт та ембарго на енергоносії - те, що необхідно. Все інше - популізм.
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14.02.2022 14:35 Відповісти
Самое значимое - это чтобы санкции коснулись миллионов простых
россиян ,чтоб санкции заставили их выйти на улицы с протестами
против агрессивной политики россии по отношению к Украине .
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14.02.2022 15:13 Відповісти
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14.02.2022 14:35 Відповісти
Это он не красиво выразился хоть и понятно. Где их обучают? Вот ПТН ПНХ это вещь. Дещица не даст соврать.
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14.02.2022 14:56 Відповісти
некрасиво
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14.02.2022 17:12 Відповісти
Австрия, Германия и Угорщина...
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14.02.2022 14:36 Відповісти
Типо бомбардировка Киева тысячи жертв и окупация Украины еще не повод отключать Рашку от цивилизованного мира? В етом вся прелесть европейских ценностей? Педикам нельзя запрещать парады а выкашивать бомбами и ракетами миллионы людей можно
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14.02.2022 14:37 Відповісти
Ласкаво просимо до нового, лівацького світу.
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14.02.2022 14:38 Відповісти
В америці частина конгресменів (в основному республіканців) намагаються ввести частину санкцій проти росії вже зараз але Байден з демократами проти й замість того давлять на нас, ідіотизм.
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14.02.2022 14:37 Відповісти
" Байден з демократами проти й замість того давлять на нас"

Ну не Байден жеж вам обрав ГРУшну агентуру на найвищі керівні держпосади.
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14.02.2022 14:44 Відповісти
Вы хоть понимаете , что там миллиарды инвестиций. И инвесторы будут выводить свое бабло через Swift. Отключат ,когда все выведут.
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14.02.2022 14:41 Відповісти
СВИФТ оставили на потом,если Путин бросит на Киев атомную бомбу,видимо считают этот вариант реальным
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14.02.2022 14:41 Відповісти
На Варшаву, Таллин, Ригу или Вильнюс. Если на Киев, то не.
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14.02.2022 14:59 Відповісти
Краще б прокоментував понос свого матьолка в Англіїї.
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14.02.2022 14:44 Відповісти
Де та кулєба, а де той SWIFT?
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14.02.2022 14:47 Відповісти
Путина и его банду SWIFT вообще не тронет. У них тонны налички, золота, других активов, а при феодальной путинской экономике в масштабе страны это начнёт срабатывать через год, а может, и позже.
И на принятие решений в кремле повлияет мало.
А вот арест активов в Европе и Америке до подтверждения законности -
это быстро и оперативно. Было ваше, стало наше.
Если кремль без правил, то и Запад может посмотреть на всё по-другому.
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14.02.2022 14:48 Відповісти
Это им по экономике так ******, что мама не горюй. А чем хуже экономике тем сложнее играть в войнушки. Но, похоже, с ними собираются торговать даже после открытия открытого фронта... иначе зачем им надо было оставлять тот свифт?
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14.02.2022 14:52 Відповісти
Американцы сначала предложили включить в "атомные" санкции отключение России от SWIFT но ЕС сказал, что это может обрушить всю мировую финансовую систему и вопрос отпал.
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14.02.2022 14:58 Відповісти
Козляндия отключение переживёт: перейдут на телексы, деньги будут идти пару дней, но всю экономику это не обрушит. В Московии нет экономики - есть гебистский хозрасчёт.
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14.02.2022 15:02 Відповісти
Внутри страны автоматом включат свой аналог. А для международных расчётов, подключат Китайскую (если уж не смогут договориться подключиться всем желающим к своей)
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15.02.2022 02:14 Відповісти
У РФ около 800 млрд $ внешнеторгового оборота. За ТАКИЕ деньги, найдётся очень много тех кто будет против отключения.
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15.02.2022 02:13 Відповісти
Они скорее нас отключат
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14.02.2022 15:00 Відповісти
Якщо буде війна і буде багато загиблих, то там все повимикають.
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14.02.2022 15:04 Відповісти
Резников провел переговоры с белорусским коллегой

"Благодарю моего коллегу Виктора Хренина за откровенный разговор. Я неоднократно подчеркивал, что отношения между украинским и белорусским народами особенные. Наши чувства очень теплые. .....", - отметил Резников.
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14.02.2022 15:05 Відповісти
Запад так все время грозился отключением РФ от платежной системы.. что в итоге жидко обос--ся. Украина будет платить кровью, а они боятся даже финансовых, попутных " издержек".
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14.02.2022 15:15 Відповісти
Единственно действенные санкции: отключение от SWIFT и запрет на импорт энергоносителей!
Остальное спокойно обходится слева.
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14.02.2022 15:37 Відповісти
Вместо того, чтобы быть в курсе заявлений со стороны агрессора, наши дипломаты продуцируют какую-то хр...ь. В россии заявили, что пакет санкций несоизмерим со значимостью Украины, а значит нужно претендовать (читай напасть) на всю восточную Европу. И это заявление Украине надо было б использовать по максимуму для достижения своих целей в защите от агрессии. Но наши дипломаты позволяют себе заявлять, что нам в НАТО не критично. А на...я мы это все терпим 8 лет? Зачем все эти потери? Что за клоуны....ах да, такие же, как и их венценосный придур.
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14.02.2022 16:41 Відповісти
некритично
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14.02.2022 17:14 Відповісти
Отключать ******** надо было еще в 2014... на недельку.

Обосрались бы все на расеюшке.
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14.02.2022 20:25 Відповісти
Навіть "swift" не зовсім не ядерна фінансова зброя . А так "крилата ракета" . Шкоди буде багато . Але олігархам й "Газпрому" . Для військових -- нуль значення .

Тут не на фінаси требо впливати , а на цілі напрямки в технологіях . ********* деградували в політичному сенсі до 16-17 століття ?!
Требо йще технологічно їх в теж століття опустити .
Заборонити продаж їм ІТ продукції . Заборонити постачання елементної бази . Зібрати усі світові корпорації автопрому й ввести податки на продаж їх продукції в РФії . А йще на запчастини ввести податки такі , щоб компенсувати збитки від зменьшення об"ємів продажу .
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15.02.2022 01:42 Відповісти
 
 