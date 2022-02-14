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Відключення від SWIFT не є частиною санкційного пакету проти РФ, - Кулеба. ВIДЕО
В пакет потенційних санкцій Заходу проти Росії не входить відключення РФ від банківської системи SWIFT.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава МЗС повідомив в ефірі ТСН.
"SWIFT станом на сьогодні справді не є частиною санкційного пакету. Але це не результат тиску Росії. Це результат внутрішніх процесів у Європейському Союзі, коли деякі країни не були готові поступитися своїми інтересами у зв'язку з потенційним відключенням SWIFT", - пояснив Кулеба.
За словами Кулеби, якби в цьому пакеті був SWIFT, це була б атомна бомба.
"Але навіть без SWIFT список санкцій залишається дуже потужною бомбою економічного впливу на РФ", - додав міністр.
Топ коментарі
+20 Tychus Findlay
показати весь коментар14.02.2022 14:35
+11 Valter Valter
показати весь коментар14.02.2022 14:37
+5 Андерсен #450397
показати весь коментар14.02.2022 15:15
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россиян ,чтоб санкции заставили их выйти на улицы с протестами
против агрессивной политики россии по отношению к Украине .
Ну не Байден жеж вам обрав ГРУшну агентуру на найвищі керівні держпосади.
И на принятие решений в кремле повлияет мало.
А вот арест активов в Европе и Америке до подтверждения законности -
это быстро и оперативно. Было ваше, стало наше.
Если кремль без правил, то и Запад может посмотреть на всё по-другому.
"Благодарю моего коллегу Виктора Хренина за откровенный разговор. Я неоднократно подчеркивал, что отношения между украинским и белорусским народами особенные. Наши чувства очень теплые. .....", - отметил Резников.
Остальное спокойно обходится слева.
Обосрались бы все на расеюшке.
Тут не на фінаси требо впливати , а на цілі напрямки в технологіях . ********* деградували в політичному сенсі до 16-17 століття ?!
Требо йще технологічно їх в теж століття опустити .
Заборонити продаж їм ІТ продукції . Заборонити постачання елементної бази . Зібрати усі світові корпорації автопрому й ввести податки на продаж їх продукції в РФії . А йще на запчастини ввести податки такі , щоб компенсувати збитки від зменьшення об"ємів продажу .