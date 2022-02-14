Відключення від SWIFT не є частиною санкційного пакету проти РФ, - Кулеба. ВIДЕО

В пакет потенційних санкцій Заходу проти Росії не входить відключення РФ від банківської системи SWIFT.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава МЗС повідомив в ефірі ТСН.

"SWIFT станом на сьогодні справді не є частиною санкційного пакету. Але це не результат тиску Росії. Це результат внутрішніх процесів у Європейському Союзі, коли деякі країни не були готові поступитися своїми інтересами у зв'язку з потенційним відключенням SWIFT", - пояснив Кулеба.

За словами Кулеби, якби в цьому пакеті був SWIFT, це була б атомна бомба.

"Але навіть без SWIFT список санкцій залишається дуже потужною бомбою економічного впливу на РФ", - додав міністр.

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