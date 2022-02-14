Путін та Лавров на відстані у кілька десятків метрів обговорили відповіді НАТО та США на пропозиції РФ щодо "гарантій безпеки". ВIДЕО
Президент Росії Володимир Путін під час обговорення з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим відповідей щодо гарантій безпеки назвав "нескінченним і дуже небезпечним" розширення НАТО на схід за рахунок пострадянських республік, включаючи Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми домовлялися з Вами сьогодні про те, що МЗС Росії представить свої міркування щодо відповідей, які ми отримали на наші пропозиції, надіслані американським колегам у Вашингтон та колегам з Північноатлантичного альянсу до Брюсселю щодо організації питань, пов'язаних з безпекою в Європі та відповіді на наші занепокоєння, пов'язані з нескінченним, на наш погляд, і дуже небезпечним розширенням НАТО на схід. Тепер уже і за рахунок колишніх республік Радянського союзу, включаючи Україну", - сказав президент країни-агресора.
В свою чергу, Лавров запропонував продовжувати та нарощувати переговори щодо гарантій безпеки.
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Российские чиновники, приближенные к Путину, должны несколько раз в неделю сдавать кал из-за «повышенных мер безопасности» - Baza.
Среди работников Администрации есть люди, которые провели более 150 дней прошлого года в одиночных номерах.
хай би, як Горбатій горі вони дихали один одному в потилицю ззаду, важливо про , що договорились
"В приемной директора большого уральского завода сидит зарубежная
делегация. Из кабинета директора доносится крик. Иностранцы
спрашивают:
- Что он так кричит?
- С Москвой разговаривает!
- А что, по телефону нельзя?"
Кацапи,ваш сцарь кукухою поїхав
Лавров запропонував продовжувати та нарощувати переговори - іншими словами треба ще танків нагнати під кордон.
хотел сказать , можно ли решить мирным путём
- Це ж елементарно! ***** боялося підчепити конячий грип!
https://www.youtube.com/watch?v=aBLTfggn1B8
где хочешь, говорит это царственное чмо, найду и замочу в сортире.. а вы, лохи, и уши развесили..
Российские чиновники, приближенные к Путину, должны несколько раз в неделю сдавать кал из-за «повышенных мер безопасности» - Baza.
Среди работников Администрации есть люди, которые провели более 150 дней прошлого года в одиночных номерах.
Лєх Валенса правильно сказав. - Після першої рекети, яка впаде на українську землю, москву треба зрівняти з землею.
Кремль у першу чергу.
Засранців, які виживуть, повісити вниз головою.
а вы каким х*ом к бывшим????