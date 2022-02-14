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Путін та Лавров на відстані у кілька десятків метрів обговорили відповіді НАТО та США на пропозиції РФ щодо "гарантій безпеки". ВIДЕО

Президент Росії Володимир Путін під час обговорення з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим відповідей щодо гарантій безпеки назвав "нескінченним і дуже небезпечним" розширення НАТО на схід за рахунок пострадянських республік, включаючи Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми домовлялися з Вами сьогодні про те, що МЗС Росії представить свої міркування щодо відповідей, які ми отримали на наші пропозиції, надіслані американським колегам у Вашингтон та колегам з Північноатлантичного альянсу до Брюсселю щодо організації питань, пов'язаних з безпекою в Європі та відповіді на наші занепокоєння, пов'язані з нескінченним, на наш погляд, і дуже небезпечним розширенням НАТО на схід. Тепер уже і за рахунок колишніх республік Радянського союзу, включаючи Україну", - сказав президент країни-агресора.

В свою чергу, Лавров запропонував продовжувати та нарощувати переговори щодо гарантій безпеки.

Також читайте: Путін сьогодні зустрінеться з Лавровим та Шойгу, - Пєсков

Автор: 

Лавров Сергій (1581) путін володимир (23811)


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Топ коментарі
+47
Вот же сцыкливая мадовошка...
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14.02.2022 15:08
+28
Ага щоб носами друг другу очі не повибивали 🙂
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14.02.2022 15:10
+19
Щось казка про Пінокіо згадалась.
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14.02.2022 15:08
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Щось казка про Пінокіо згадалась.
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14.02.2022 15:08 Відповісти
Ага щоб носами друг другу очі не повибивали 🙂
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14.02.2022 15:10 Відповісти
А мне Поездка в Америку с Эди Мерфи)
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14.02.2022 15:31 Відповісти
я Піноккіо ще під час переговорів з Макроном пригадав - там носи обидвом хотілось домалювати, щоб ці брехуни потерлись
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14.02.2022 15:55 Відповісти
The ·3 ч

Российские чиновники, приближенные к Путину, должны несколько раз в неделю сдавать кал из-за «повышенных мер безопасности» - Baza.

Среди работников Администрации есть люди, которые провели более 150 дней прошлого года в одиночных номерах.
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14.02.2022 17:14 Відповісти
Вот же сцыкливая мадовошка...
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14.02.2022 15:08 Відповісти
На світлині зверху лаковані дошки - дуже підходять під домовину.
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14.02.2022 15:18 Відповісти
все что нужно знать о супутнике
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14.02.2022 15:56 Відповісти
Все продумано, ведь конь может и лягнуть.
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14.02.2022 17:07 Відповісти
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14.02.2022 15:09 Відповісти
Ото плєшиве сцить!
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14.02.2022 15:09 Відповісти
В ***** ботокс тече, здалеку не видно, а всі думають, що він корони боїться))
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14.02.2022 15:09 Відповісти
З нього по старості вже скрізь тече та ще і смердить
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14.02.2022 15:12 Відповісти
то він мироточить...
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14.02.2022 15:18 Відповісти
...лайном
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14.02.2022 15:23 Відповісти
Ну то кому чим дано...
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14.02.2022 15:28 Відповісти
а кожухетычь у хйла под столом ?
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14.02.2022 15:10 Відповісти
Пуйло дуууже боїться захворіти. Бо якщо він попаде у лікарню, живим вже звідти не вийде. Надто багато людей хочуть його смерті.
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14.02.2022 15:10 Відповісти
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14.02.2022 15:32 Відповісти
там у чудика по ходу уже реальная паранойя... это некарашо...
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14.02.2022 15:11 Відповісти
а яка різниця на якій відстані вони обговорювали?
хай би, як Горбатій горі вони дихали один одному в потилицю ззаду, важливо про , що договорились
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14.02.2022 15:11 Відповісти
Она там орут,наверное,чтобы услышать друг друга.Дебилы мокшанские.
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14.02.2022 15:12 Відповісти
)) диды так завещали
"В приемной директора большого уральского завода сидит зарубежная
делегация. Из кабинета директора доносится крик. Иностранцы
спрашивают:
- Что он так кричит?
- С Москвой разговаривает!
- А что, по телефону нельзя?"
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14.02.2022 15:33 Відповісти
Не так! -А зачем он телефонную трубку у уха держит?..
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14.02.2022 15:47 Відповісти
да, есть и другие варианты )
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14.02.2022 16:02 Відповісти
продлят учения еще на пару месяцев, типа пусть ситуация еще поварится может запад чего повкуснее предложат
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14.02.2022 15:12 Відповісти
Ото цирк.Пуйло навіль свого коняку боїться.У старого окурка явно шизофренія.
Кацапи,ваш сцарь кукухою поїхав
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14.02.2022 15:14 Відповісти
Походу кукухи з усієї Наросії полетіли у вирій, одні дятли залишились.
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14.02.2022 15:16 Відповісти
Або взагалі кукухой вже поїхав і боїться отруєння , або замінили недавно на "нового Путіна"
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14.02.2022 15:14 Відповісти
Я же говорю, шо пыня - лежачий. Статую сфотали с расстояния в надцать метров. Там и не вдуплишь, шо это статуя. А шойгу - тоже лежачий. Но ему статуи не положены.
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14.02.2022 15:15 Відповісти
столы становятся все длиннее и длиннее, к чему бы это
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14.02.2022 15:16 Відповісти
Скоро будет всеобщий БЭМ-ц под си-бемоль минор. Трауриг скоро.
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14.02.2022 15:21 Відповісти
Йо***тая выжившая из ума чмошная полутораметровая моль
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14.02.2022 15:17 Відповісти
Мордой лошадиной - да по плешаку! Можно и наоборот...
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14.02.2022 15:18 Відповісти
Как будто это поможет при короне?)))) Или пуйло боится что лошадь его на перо посадит?)) Грёбаные шизофреники.
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14.02.2022 15:18 Відповісти
Все это напоминает фильм "Шоу Трумена", когда все вокруг актеры играют роли по утвержденному сценарию, а в роли Трумена выступает слишком распояшевшийся в своих свободах украинский народ, которого разводят на "Минск" или "ниНато", только чтобы вернуть в стойло. Причем в сговоре все - и рф и зе и запад.
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14.02.2022 15:21 Відповісти
Ну прямо как отец из сином в фильме ,,Поезка в Америку,,
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14.02.2022 15:22 Відповісти
Под предлогом военных действий (мнимых, или натуральных) можно оправдать и списать что угодно. И это волынку можно тянуть до бесконечности, (лаптногим) на свой народ насрать в принципе, так они еще и пол европы будут за яйца тягать.. Ток одно НО, европа ждать может и мес. и два и год!!! А нам каждый день, каждый месяц такой ситуации (подвешенной за ребро) выливается в большие неудобства мягко говоря... Нам кроме самих нас никто не поможет наше говно разгрести..
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14.02.2022 15:22 Відповісти
ахренеть авианосец))
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14.02.2022 15:23 Відповісти
Еще и установка бактерицидная посредине.
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14.02.2022 15:23 Відповісти
Стопудово кварцуют на постое.
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14.02.2022 15:24 Відповісти
ахах).. если бы Ларов случайно чихнул во время встречи его тут же бы и пристрелили!
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14.02.2022 15:23 Відповісти
Значит кто-то заразный.)
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14.02.2022 15:24 Відповісти
да пусть уже напялят на него костюм космонавта и будет ему гарантия от короновируса....хахахаха такой он смешной как за жизнь вцепился....))
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14.02.2022 15:25 Відповісти
Плешивенький дрябложопышь даже этого своего юродивого г@вноеда боится...)))
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14.02.2022 15:26 Відповісти
***** не хочет к жирику в гости, на ИВЛ. очень не хочет.
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14.02.2022 15:26 Відповісти
А говорят он ща лежачий, шо жирик.
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14.02.2022 15:28 Відповісти
сцыт ***** новичка. очень сцыт
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14.02.2022 15:26 Відповісти
зачем врать, примерно 1м одна светлая пластина, таких пластинна столе 8шт, и где десятки метров? просто в следующий раз не поверишь этому контенту
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14.02.2022 15:26 Відповісти
метров 8 точно есть - это нисколько не уменьшает того факта что ********, изначально пропогандирующее что все умрут а они сразу на небеса так как МП места вымолил - врет и себе и окружающим... а если человек врет даже себе, то у него не просто проблемы, у него болезнь
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14.02.2022 15:37 Відповісти
Та проще всё. Кокаин сыпется с коня всё время. Как перхоть. Оно ещё высокое. Как бы унизительно тому кто рядом трётся. А так вроде все на одной линии горизонта.
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14.02.2022 15:29 Відповісти
Падло кремлевское сцыт подцепить насморк зато на войну на убой посылает сотни тысяч рузкоговорящих солдат.
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14.02.2022 15:30 Відповісти
рускоглазых солдат
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14.02.2022 15:41 Відповісти
А де *****? А... Помітив.
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14.02.2022 15:31 Відповісти
ПТН ПНХ.............................
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14.02.2022 15:32 Відповісти
щодо безпеки, якщо вже так, то совок (расіся тіпа прєємніца) просрав совок, країни Варшавського договору, та тільки на Україні схаменувся? та ви вже ВСЕ просрали, дебіли косорилі
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14.02.2022 15:32 Відповісти
Flightradar: Forte12 Global Yawk тримає їх усіх за самісінці яйця. І вже давно, згіно маршрутизатору.
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14.02.2022 15:33 Відповісти
я говорю в сааааад!
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14.02.2022 15:33 Відповісти
Зцить маразматик.
Лавров запропонував продовжувати та нарощувати переговори - іншими словами треба ще танків нагнати під кордон.
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14.02.2022 15:34 Відповісти
Конченные
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14.02.2022 15:36 Відповісти
путін кінського ящура боїться
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14.02.2022 15:36 Відповісти
Нравится, не нравится, ботокс начал плавится.
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14.02.2022 15:37 Відповісти
Так он же почти проговорился! Он же хотел спросить, есть ли шанс решить … решить эту проблему ….

хотел сказать , можно ли решить мирным путём
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14.02.2022 15:43 Відповісти
Так в дипломатии так и говорят. Хотя здесь звучало более прямолинейно: бомбить или ещё побазарим?
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14.02.2022 15:59 Відповісти
Мені здаєтся нова партія дипломатичної пошти прийшла з Аргентини
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14.02.2022 15:46 Відповісти
Путлер уже где-то в бункере
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14.02.2022 15:47 Відповісти
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14.02.2022 15:47 Відповісти
- Куме, ви чули, що ***** та Лавров на відстані у кілька десятків метрів обговорили відповіді НАТО та США на пропозиції РФ щодо "гарантій безпеки? Чому така велика відстань?
- Це ж елементарно! ***** боялося підчепити конячий грип!
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14.02.2022 15:53 Відповісти
Ну я услышал, что они и дальше бряцать оружием продолжат, но пока нападать не будут. Будут ждать и торговаться. А с такими заявлениями как Пристайко сделал - можно торговаться, ведь ситуация по сути матовая - если Пристайко не отзовут и не уволят, позиция президента будет очень грустной: ведь эту идею будут и далее развивать и навязывать...
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14.02.2022 15:57 Відповісти
Как жить эта тварь хочет !
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14.02.2022 16:04 Відповісти
И этот ссыкун хочет воевать с Украиной? Пфф...
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14.02.2022 16:07 Відповісти
А "унылая лошадь" прилично напугана, сказала впопыхах "Байден госсекретарь США". Госсекретарь США - Блинкен, лошара!!!
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14.02.2022 16:08 Відповісти
Яке кончене!
https://www.youtube.com/watch?v=aBLTfggn1B8
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14.02.2022 16:09 Відповісти
Судя по коняке, она бы не прочь за горло ***** подержаться...
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14.02.2022 16:12 Відповісти
кацапы, а у вас отчаянно смелоЕ мачо..
где хочешь, говорит это царственное чмо, найду и замочу в сортире.. а вы, лохи, и уши развесили..
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14.02.2022 16:18 Відповісти
а охоронці пукіна також охороняють його "на відстані у кілька десятків метрів"?
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14.02.2022 16:20 Відповісти
https://shapito.d3.ru/vstrecha-putina-i-lavrova-v-moskve-2255221/?sorting=rating столь очевидного ссыкливого неадеквата в истории ещё не было
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14.02.2022 16:33 Відповісти
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14.02.2022 16:34 Відповісти
The ·3 ч

Российские чиновники, приближенные к Путину, должны несколько раз в неделю сдавать кал из-за «повышенных мер безопасности» - Baza.

Среди работников Администрации есть люди, которые провели более 150 дней прошлого года в одиночных номерах.
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14.02.2022 17:31 Відповісти
Коня даже пуйло уже боится.Овес хмельной попался,буянить еще начнет,брыкатся,орать про биндер и ната))
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14.02.2022 16:47 Відповісти
На Жирика посмотрели и пуще прежнего бояться стали.
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14.02.2022 16:52 Відповісти
Як же це плєшиве уйоби..е хоче жити? Не вірте, що нападе. Він уже всрався...
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14.02.2022 17:00 Відповісти
напевно кінь без підков прискакав, от хЄрло і засцяло )))
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14.02.2022 17:03 Відповісти
Дурдом.
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14.02.2022 17:10 Відповісти
І скільки ще цей дурдом буде нервувати решту світу?

Лєх Валенса правильно сказав. - Після першої рекети, яка впаде на українську землю, москву треба зрівняти з землею.
Кремль у першу чергу.
Засранців, які виживуть, повісити вниз головою.
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14.02.2022 17:26 Відповісти
ну этот с бубном шаман ладно ему вообще платят что бы оно своей единственной извилиной не шевелило да и губами тоже.... но эти две старые клячи ... песок с тварей сыпится.. плешивой клоун .. тварь возомнившая себя наполеоном даже для половины каЦАПОВ ясно что она оказалась иван сусаниным... и вторая кляча .. корчит с себя путинского Буцефала .. с этого вообще лет десять назад надо было подковы содрать и на шкуродерю тварь .. все мошну набивает.. быстрее бы вся эта мудотень кони двинула.. в том же шайтанате уйма желающих помочиться на то место где эту шалупень зароют
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14.02.2022 17:35 Відповісти
вяличие реализует
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14.02.2022 20:35 Відповісти
"Тепер уже і за рахунок колишніх республік Радянського союзу, включаючи Україну "
а вы каким х*ом к бывшим????
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14.02.2022 23:01 Відповісти
Согласно исследованию, мужчины с размером члена меньше среднего чаще покупают автомобили, размеры которых тоже больше среднего, в качестве своего рода компенсации. Предположительно, эти мужчины рассматривают свой автомобиль как возможность "увеличить свою мужественность" сверх пределов того, чем наградила их природа. Может и со столами та же петрушка?
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15.02.2022 00:08 Відповісти
Через скло і з трубкою в руках - пора звикати...
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15.02.2022 09:32 Відповісти
 
 