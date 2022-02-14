Путін та Лавров на відстані у кілька десятків метрів обговорили відповіді НАТО та США на пропозиції РФ щодо "гарантій безпеки". ВIДЕО

Президент Росії Володимир Путін під час обговорення з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим відповідей щодо гарантій безпеки назвав "нескінченним і дуже небезпечним" розширення НАТО на схід за рахунок пострадянських республік, включаючи Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми домовлялися з Вами сьогодні про те, що МЗС Росії представить свої міркування щодо відповідей, які ми отримали на наші пропозиції, надіслані американським колегам у Вашингтон та колегам з Північноатлантичного альянсу до Брюсселю щодо організації питань, пов'язаних з безпекою в Європі та відповіді на наші занепокоєння, пов'язані з нескінченним, на наш погляд, і дуже небезпечним розширенням НАТО на схід. Тепер уже і за рахунок колишніх республік Радянського союзу, включаючи Україну", - сказав президент країни-агресора.

В свою чергу, Лавров запропонував продовжувати та нарощувати переговори щодо гарантій безпеки.

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