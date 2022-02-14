УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10335 відвідувачів онлайн
Новини Відео
16 481 27

"Ты хоть не про#бал то, что я тебе давал?.. Отними 10% моей комиссии", - НАБУ опублікувало матеріали у справі депутата "Слуги народу" в Київраді Трубіцина. ВIДЕО

Національне антикорупційне бюро оприлюднило оперативне відео перемовин учасників у справі за підозрою депутата Київської міськради від фракції "Слуга народу" Владислава Трубіцина і ще п’ятьох фігурантів, викритих на одержанні неправомірної вигоди.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у НАБУ зазначили, що зібрані матеріали є частиною доказової бази, і показують "поза лаштунки" організації торгівлі у столиці.

Раніше Вищий антикорупційний суд обрав п`ятьом фігурантам справи запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із альтернативою у вигляді застави. Зокрема, для депутата визначили заставу у 14,8 млн гривень. Щодо шостого учасника – питання ще вирішується, повідомили у НАБУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трьом спільникам депутата Київради Трубіцина, якого підозрюють у хабарництві, обрані запобіжні засоби у вигляді тримання під вартою, - САП

Нагадаємо, 9 лютого головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що "Слугу народу" Трубіцина, близького до голови ОП Єрмака, затримали на хабарі.

НАБУ повідомило, що депутат Київради із спільниками затримані на хабарі 1,26 млн грн.

Водночас партія "Слуга народу" скликає конференцію Київської міськорганізації для ухвалення рішення щодо Трубіцина, якого на хабарі затримало НАБУ.

Автор: 

НАБУ (5068) хабар (4702) Трубіцин Владислав (57)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+24
Вы все не так поняли!
Это "старые политики" Порошенко в КиевРаде ЗАСТАВИЛИ его брать взятки!
показати весь коментар
14.02.2022 15:59
+14
там всі такі - мільйонери з трущоб.
показати весь коментар
14.02.2022 15:59
+11
на медоборудовании 30 процентов требовали. И шо сидит слуга? Много там умерло? За каждый КТ, МРТ. За всё 30 процентов мародёры?
показати весь коментар
14.02.2022 16:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вы все не так поняли!
Это "старые политики" Порошенко в КиевРаде ЗАСТАВИЛИ его брать взятки!
показати весь коментар
14.02.2022 15:59 Відповісти
правильно, потому , как соратники парашенки- свинярчуки, грановские, каноненки никогда взяток не брали и парашенка тоже, миллиарды- это наследство
показати весь коментар
14.02.2022 16:37 Відповісти
А шо ж тихсвинарчуків не посадили??? Не має складу злочину? А ви все вірите в чесного янелоха...
показати весь коментар
14.02.2022 16:46 Відповісти
так i трухiн нe сидить. хоча доказiв навалом.
показати весь коментар
14.02.2022 21:11 Відповісти
там всі такі - мільйонери з трущоб.
показати весь коментар
14.02.2022 15:59 Відповісти
)) десятина. это издревле святое.
показати весь коментар
14.02.2022 16:06 Відповісти
Нє убєдітєльно, опять "вирвалі із контєкста".
показати весь коментар
14.02.2022 16:08 Відповісти
Треба підчинити НАБУ Зеленському, як усі інші інші служби, а то не тих ловлять, ловити треба Порошенка!
показати весь коментар
14.02.2022 16:08 Відповісти
$$ рятує...
Навіть "відмиває" до "білого та пухнастого"!
😷
показати весь коментар
14.02.2022 16:13 Відповісти
А ЯКІ резонансні справи за 31-н рік закінчилися гучними "посадками", малята??!
Пукача (вбивство Гонгадзе)??!
показати весь коментар
14.02.2022 16:10 Відповісти
Посадили Юлю і Югу...
показати весь коментар
14.02.2022 16:12 Відповісти
У Юльки все закінчилося реабілітацією та 150 лямів компенсацією-рішення суду
США...
Геніатальний плокулор -питання часу,
проти Байдена пісяв..
🤔
показати весь коментар
14.02.2022 16:18 Відповісти
на медоборудовании 30 процентов требовали. И шо сидит слуга? Много там умерло? За каждый КТ, МРТ. За всё 30 процентов мародёры?
показати весь коментар
14.02.2022 16:10 Відповісти
"Рафик не увинаватый"....
показати весь коментар
14.02.2022 16:11 Відповісти
Це вирвано з контексту - "Нівянаватая она"
показати весь коментар
14.02.2022 16:12 Відповісти
Ты хоть не про...ал....И по тихому в лес ушел......
показати весь коментар
14.02.2022 16:12 Відповісти
Друган Коли Котлеты-Митбола Тищенко.....
показати весь коментар
14.02.2022 16:14 Відповісти
Зелёные мародёры хуже банды януковоща!😡
показати весь коментар
14.02.2022 16:18 Відповісти
Ахренеть. На кол их!
показати весь коментар
14.02.2022 16:21 Відповісти
СБУ, офіс, МВС все парешаєм...Зе бариги у дії, усім зрозуміло звідки ноги!!!🤬
показати весь коментар
14.02.2022 16:38 Відповісти
тут приборохлиться для внуков хватит
показати весь коментар
14.02.2022 16:55 Відповісти
ну ясно что не вопрос о самороспуске решать будут
показати весь коментар
14.02.2022 17:04 Відповісти
а это только одна мелочевская схемка, а таких схемок да по-всем городам куева тележка...., а наріду чешут про налоги, касcовые аппараты, растаможку авто и прочие декларации по-налогам
показати весь коментар
14.02.2022 17:11 Відповісти
Тварюки у корита...
А чого морди та призвища відсутні, це шо тіпа шантажа для некоторих лічностей? Возбуждаться наше фанерное око не планує?
показати весь коментар
14.02.2022 18:08 Відповісти
Та то порох виноватый!
показати весь коментар
14.02.2022 18:29 Відповісти
а ви лохи платiть налоги з шабашок. i шоб нi копiйки нe проскользнуло!
показати весь коментар
14.02.2022 21:17 Відповісти
 
 