"Ты хоть не про#бал то, что я тебе давал?.. Отними 10% моей комиссии", - НАБУ опублікувало матеріали у справі депутата "Слуги народу" в Київраді Трубіцина. ВIДЕО
Національне антикорупційне бюро оприлюднило оперативне відео перемовин учасників у справі за підозрою депутата Київської міськради від фракції "Слуга народу" Владислава Трубіцина і ще п’ятьох фігурантів, викритих на одержанні неправомірної вигоди.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у НАБУ зазначили, що зібрані матеріали є частиною доказової бази, і показують "поза лаштунки" організації торгівлі у столиці.
Раніше Вищий антикорупційний суд обрав п`ятьом фігурантам справи запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із альтернативою у вигляді застави. Зокрема, для депутата визначили заставу у 14,8 млн гривень. Щодо шостого учасника – питання ще вирішується, повідомили у НАБУ.
Нагадаємо, 9 лютого головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що "Слугу народу" Трубіцина, близького до голови ОП Єрмака, затримали на хабарі.
НАБУ повідомило, що депутат Київради із спільниками затримані на хабарі 1,26 млн грн.
Водночас партія "Слуга народу" скликає конференцію Київської міськорганізації для ухвалення рішення щодо Трубіцина, якого на хабарі затримало НАБУ.
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Это "старые политики" Порошенко в КиевРаде ЗАСТАВИЛИ его брать взятки!
Навіть "відмиває" до "білого та пухнастого"!
😷
Пукача (вбивство Гонгадзе)??!
США...
Геніатальний плокулор -питання часу,
проти Байдена пісяв..
🤔
А чого морди та призвища відсутні, це шо тіпа шантажа для некоторих лічностей? Возбуждаться наше фанерное око не планує?