Зеленський відповів, де сьогодні його родина: "Завжди зі мною, завжди з Україною". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що його родина завжди із ним, "завжди з Україною".

Так він відповів на запитання журналістки про те, чи перебуває його родина сьогодні в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Моя родина завжди зі мною, завжди з Україною. І це без пафосу. Я президент. Моя дружина - не просто дружина, вона - перша леді, і повинна показувати своїм прикладом, як повинні вести себе сім'ї. Це не обовязково про всіх інших, про кого ви сказали... Але це, я вважаю, принципова річ. Дуже важливо для держави, для суспільства, підтримувати Україну, бо ти є українець. Громадянин не той - у кого є паспорт, а той, хто сьогодні в Україні. Я вважаю, у великий час живемо...", - зазначив Зеленський.

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Як повідомлялося, лише у неділю, 13 лютого, з Києва вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків. Так, серед чартерів та приватних літаків, що залишили Україну 13 лютого - борти Ріната Ахметова та Бориса Колеснікова.