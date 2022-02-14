Зеленський відповів, де сьогодні його родина: "Завжди зі мною, завжди з Україною". ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський заявив, що його родина завжди із ним, "завжди з Україною".
Так він відповів на запитання журналістки про те, чи перебуває його родина сьогодні в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
"Моя родина завжди зі мною, завжди з Україною. І це без пафосу. Я президент. Моя дружина - не просто дружина, вона - перша леді, і повинна показувати своїм прикладом, як повинні вести себе сім'ї. Це не обовязково про всіх інших, про кого ви сказали... Але це, я вважаю, принципова річ. Дуже важливо для держави, для суспільства, підтримувати Україну, бо ти є українець. Громадянин не той - у кого є паспорт, а той, хто сьогодні в Україні. Я вважаю, у великий час живемо...", - зазначив Зеленський.
Як повідомлялося, лише у неділю, 13 лютого, з Києва вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків. Так, серед чартерів та приватних літаків, що залишили Україну 13 лютого - борти Ріната Ахметова та Бориса Колеснікова.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
дубликатом бесценного груза...." ))
- Путин Бубочку #бет, хочет познакомиться
Джерело:
АКАКАЯРАЗНИЦА тут не прокатить !!!!
он - юрист и не отдупляет разниці между "В" и "НА"
Тоже з Україною?
Про це Шольц заявив під час спільного брифінгу з українським лідером, коментуючи переговори радників лідерів країн "Нормандської четвірки".
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/osobliviy-status-donbasu-ukrajina-pidgotuye-zakonoproyekt-zayaviv-olaf-sholc-novini-ukrajini-50216552.html
А сімью міг би і показати, а не словесами заливатися, -дуже хітроговорливий
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3747194.html Що ви знаєте про тортури? Катування гундосим голосом ЗЕбіла - ось тортури)
Этот голос он себе искусственно поставил в 2015-2016 годах
и называется он "Вкрадливе пердіння ротом"
"Мысленно с вами. Люблю, целую, привет из Италии'.
Якраз зараз такий відосік був би доречним.
А то тільки так :
Доречі! Їхня вілла знаходиться поряд з віллами расєйських олігархів: дериєбаски, абрамовича та інших наближених до «імператора». Янелох там у них клован за викликом, коли стане сумно то можна концерти замовити сусіду.
Грьобаний встид! І ось це ви обрали преЗЕдентом!
Про це повідомили співрозмовники https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/14/7323957/ УП в правоохоронних органах
Зокрема, йдеться про таких народних обранців:
Кива Ілля (ОПЗЖ), 30 січня відправився в Аліканте (Іспанія);
Королевська Наталія (ОПЗЖ), 9 лютого полетіла в Ригу (Латвія);
Льовочкін Сергій (ОПЗЖ), 10 лютого полетів до Венеції (Італія);
Львочкіна Юлія (ОПЗЖ), 26 січня відправилась у Ніццу (Франція);
Рабінович Вадим (ОПЗЖ), 3 лютого полетів у Тель-Авів (Ізраїль);
Новинський Вадим (позафракційний), 10 лютого відправився у Мюнхен (Німеччина);
Устінова Олександра ("Голос"), 6 лютого полетіла у Дюссельдорф (Німеччина);
Железняк Роман ("Голос"), 12 лютого відправився у Париж (Франція);
Абрамович Ігор (ОПЗЖ), 12 лютого вилетів до Варшави (Польща);
Аліксейчук Олександр ("Слуга народу"), 5 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
Аллахвердієва Ірина ("Слуга народу"), 4 лютого полетіла в Дубай (ОАЕ);
Плачкова Тетяна (ОПЗЖ), 13 лютого полетіла у Відень (Австрія);
Борт Віталій (ОПЗЖ), 3 лютого полетів до Стамбула (Туреччина);
Пузанов Олександр (ОПЗЖ), 13 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
Іванісов Роман (позафракційний), 11 лютого вилетів у Париж (Франція);
Кривошеєв Ігор ("Слуга народу"), 4 лютого відправився у Мадрид (Іспанія);
Нагорняк Сергій ("Слуга народу"), 11 лютого полетів у Цюрих (Швейцарія);
Пивоваров Євген ("Слуга народу"), 11 лютого полетів у Шарджу (ОАЕ);
Солод Юрій (ОПЗЖ), 9 лютого відправився у Ригу (Латвія);
Шпенов Дмитро (позафракційний), 12 лютого полетів до Женеви (Швейцарія);
Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 лютого відправився до Ніцци (Франція);
Яковенко Євген (позафракційний), 12 лютого полетів у Стамбул (Туреччина);
Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 лютого залишив Україну, перетнувши на автомобілі кордон з Білоруссю.
: http://argumentua.com/stati/vadim-novinskii-****-pravoslavnaya-amstor-tambovskaya-pg-i-fsb Вадим Новинский, «**** православная»: «Амстор», Тамбовская ПГ и ФСБ
У МОНТЕ КАРЛО У ЛЬОСІ СИДЯТЬ,
БОЯТЬСЯ РАСЄЙСЬКИХ БОМБАРДУВАНЬ
Первой лядью-да, но первой леди- нет.