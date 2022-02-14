Стрім з Юрієм Бутусовим: про Шольца, Зеленського, особливий статус на 16 лютого. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Сьогодні о 21:00 у стрімі на каналі "Бутусов Плюс" можна дізнатися, що очікує Україну 16 лютого та чи є загроза початку великої війни.

У прямому ефірі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов говоритиме про таке: