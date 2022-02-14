УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11269 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
13 373 59

Стрім з Юрієм Бутусовим: про Шольца, Зеленського, особливий статус на 16 лютого. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Сьогодні о 21:00 у стрімі на каналі "Бутусов Плюс" можна дізнатися, що очікує Україну 16 лютого та чи є загроза початку великої війни.

У прямому ефірі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов говоритиме про таке:

  • Президент Володимир Зеленський після довгої паузи записав звернення до народу та оголосив передбачуваний день нападу на Україну 16 лютого Днем Єднання.

  • Канцлер ФРН Шольц прибув до Києва і заявив, що Зеленський представить законопроєкт про особливий статус Донбасу.

  • Карта обстановки навколо кордонів України – яким українським містам загрожують російські угруповання та яка чисельність цих угруповань?

  • ЗСУ на Донбасі отримали Джавеліни, NLAW, M141, Стугни та Корсари.

  • Чи є загроза початку великої війни 16 лютого?

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) Бутусов Юрій (3589) Шольц Олаф (1136)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
Будуть врарювати нам ту ж саму капітуляцію, тільки повільну.
показати весь коментар
14.02.2022 21:13
+6
Можливо. Але не тому що хутін не хотів чи не планував.
показати весь коментар
14.02.2022 21:12
+6
При згоді на особливий статус Україні як незалежній державі гаплик.
показати весь коментар
14.02.2022 21:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот увидите, ни 16-го, ни 17-го, ни 18-го ....
Не будет ничего страшного.
Будут обычные солнечные и тёплые дни.
показати весь коментар
14.02.2022 21:06 Відповісти
Где? В Париже? Или в Риме? А может в Мадриде? Это ты оттуда вещаешь?Я в этом нисколько не сомневаюсь. А на счёт Украины - путлеру верить это себя не уважать!
показати весь коментар
14.02.2022 21:12 Відповісти
У нас в Украине на большей части территории солнечно и плюсовая погода днём.
Для середины февраля это очень тепло.
показати весь коментар
14.02.2022 21:22 Відповісти
Можливо. Але не тому що хутін не хотів чи не планував.
показати весь коментар
14.02.2022 21:12 Відповісти
Ти якийсь дивний. Де ти бачив що я істерію?
показати весь коментар
14.02.2022 21:20 Відповісти
он сам истерит,причем не хило )
показати весь коментар
14.02.2022 21:34 Відповісти
п.с. З України масово вилетіли всі замовники корпоративів 95 кварталу.

* * *
Киев в осаде, все живут в подвалах, нет связи, воды, еды, топлива, электричества. В подвал влетает голубь, на шее записка на пергаменте: "ПриватБанк. Ваш обязательный платеж по использованию кредита в этом месяце составляет...."

* * *
Агов, расіянці, ви ото з нападом не затягуйте, бо нам ще картоплю саджати. Бо якщо хтось з вас потім по саджаному проїде, то вам точно п*зда.

* * *
Следом за сроками "за терроризм в Майнкрафте" в России собираются выписывать штрафы за плохое вождение в GTA.

* * *
Нравится, не нравится - джавелины справятся.

* * *
В этой ситуации больше всего офигевают граждане Афганистана, эвакуированые в Украину в 2021 году.
показати весь коментар
14.02.2022 21:30 Відповісти
Після візиту Шольцп з'явилась впевненість, що вторгнення не буде. Принаймні в найближчі кілька місяців. Точніше, до нових путлерівських "хотілок". На моменті всі отримали, що хотіли:
пуйло - заяву від Шольцп , що українська влада внесе план врегулювання по Донбасу (читай - розробить дорожню карту капітуляції)
З

Шольц - відсотки за користування кредитом

Зеленський - піар і кілька відсотків до рейтингу, нібито не допустив вторгнення у найкритичніший момент.

Знову фарс. Вся світова політика - це і є фарс і блеф...
показати весь коментар
14.02.2022 21:39 Відповісти
По прогнозу погоды, дождь и потепление. Спокойно собираюсь что сойдет лед и будем мирно ходить на рыбалку.
показати весь коментар
14.02.2022 22:33 Відповісти
Підпише особливий статус щоб відчепились і на тому все закінчиться до наступних навчань раші.
показати весь коментар
14.02.2022 21:11 Відповісти
Ты с гопниками когда нибудь сталкивался? Они когда нибудь в своём шантаже останавливались? Вот тоже самое и куйло. После особливого статуса они места в ВР потребуют и своего премьера… не лучше ли стену и ров крокодилами
показати весь коментар
14.02.2022 21:15 Відповісти
Я не пишу що я хочу, що я б зробив або що правильно зробити, я пишу що зробить зебіл. Нажаль мені вся ця ситуація зараз нагадує кінець авганістану, там також керівництво розказувало про бородьбу, а потім втекло, захів казав про підтримку, давав зброю і втік. Ситуація один в один, але нам протистоять не моджахеди з ак47.
показати весь коментар
14.02.2022 21:18 Відповісти
При згоді на особливий статус Україні як незалежній державі гаплик.
показати весь коментар
14.02.2022 21:18 Відповісти
Ви подивіться що зараз захід робить, вони могли б нас захистити без слів, ввести санкції або перекинути пару тисяч солдат і не було б військових дій на 100%, замість цього Саліван говорить що нас будуть бомбити сотнями балістичних ракет і авіацією. Моя думка - нас здали і хочуть за наш рахунок миритися з росією. Про інформаційну війну проти нас і говорити не хочу (знов таки захід зараз нам в останні дні завдав шкоди в 10 разів більше росіян). Уявіть що ми сьогодні скажемо що Молдову завтра або післязавтра буде бомбити рашка, підкинемо ім трохи протитанкових гранатометів і наш міністр оборони буде розказувати як молдову балістичними ракетами рознесуть, це буде з нашого боку дружній жест?
показати весь коментар
14.02.2022 21:24 Відповісти
Окрім Салівана (проросійське крило) , в конгресі є ще й інші представники .
Спробуйте не здаватись а пручатись про-російському лобі ... та лийте грязюку на тих хто озброює Україну повним ходом .
показати весь коментар
14.02.2022 21:34 Відповісти
Ну от ви скажіть чим нам допоможуть птрк та стінгери проти балістичних ракет? Саліван це військова влада США, так там є конгресмени які хочуть допомогти по справжньому, але нажаль більшості важливіші туалети на 3 статі ніж світові проблеми. А реакцію британців які вже готові нашу фінляндізацію підтримати бачили? Це моя думка, військових дій не буде, але шалений тиск на Україну продовжуватиметься доки зе не піда на поступки (а він уже пішов, сьогодні вже було і за позаблоковість і про особливий статус).
показати весь коментар
14.02.2022 21:40 Відповісти
Скільки ви не кричіть -"захід зрадив " , реальні події все-рівно десь по середині , в балансі сил.
Можете задирати лапки , та так думають не усі ...
показати весь коментар
14.02.2022 21:51 Відповісти
А чем помогут баллистические ракеты пуйлу? Из же не миллионы, вряд-ли тысячи. Гитлер сбросил на Англию сотни тысяч бомб и ракет, а не добился ничего.
показати весь коментар
14.02.2022 22:00 Відповісти
Вони можуть дистанційно завдавати високоточних ударів по будьякій точці нашої держави, по інфраструктурі, електростанції тощо, можуть за годину зробити нам енергетичний та інформаційний колапс і збивати нам їх нічим. Знов таки я думаю що цього не буде й це просто тиск на нашу державу з усіх боків.
показати весь коментар
14.02.2022 22:12 Відповісти
Відповідь вам дасть Ердоган , на прикладі війни супроти російського озброєння в Карабасі ...
показати весь коментар
14.02.2022 22:45 Відповісти
Не преувеличивает лапотные возможности. Амерам потребовалось только по одному аэродрому в Иране запустить 70 томагавков. И то смогли вывести его из строя на неделю. А высокоточность кацапских ракет вещь в себе.
показати весь коментар
14.02.2022 23:21 Відповісти
Будуть врарювати нам ту ж саму капітуляцію, тільки повільну.
показати весь коментар
14.02.2022 21:13 Відповісти
день нападу настільки "непередбачуваний", що про нього ЗНАЄ АЖ ВЕСЬ СВІТ!!! ХАХАХАХААХ!!! На яких лошар ця брехня про 16-е лютого розрахована??
показати весь коментар
14.02.2022 21:17 Відповісти
Швидше за все ти і є лошара...
показати весь коментар
14.02.2022 21:20 Відповісти
ну залишилось всього два дні, тоді і подивимось, хто - лошара, а хто - я?.. Відлік пішов!
показати весь коментар
14.02.2022 21:23 Відповісти
пиваса сходи ще банку відкрий.

показати весь коментар
14.02.2022 21:40 Відповісти
літаками США практично не моніториться східний берег Азовського моря. Там можуть непомітно накопичитись, а потім на десентних катерах вдертися орчі орди щоб блокувати і забрати Марік
показати весь коментар
14.02.2022 21:25 Відповісти
Щоб нарватися на санкції? Просто будуть давити рашка разом з заходом поки зе все не підпише, ви подивіться, німці всі лише про мінські домовленості говорять при чому в російському трактуванні, франція також (ті взагалі хочуть нас фінляндізувати), серйозно підтримати нашу економіку ніхто не береться, короче Україна потрібна лише Українцям.
показати весь коментар
14.02.2022 21:34 Відповісти
А что может сделать несколько залпов РСЗО по тем десантным шаландам?
показати весь коментар
14.02.2022 22:01 Відповісти
РСЗО совковое, оно тоже может быть не особо точным)
показати весь коментар
15.02.2022 10:01 Відповісти
А там большой точности не нужно. Накрывай по площадям и раки будут очень упитанными в этом сезоне.
показати весь коментар
15.02.2022 11:38 Відповісти
Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель, - Порошенко
показати весь коментар
14.02.2022 21:40 Відповісти
там ще присутній був хУ..ло . Може не замітили ...
показати весь коментар
14.02.2022 21:42 Відповісти
не, он появился уже с президентом Франции лишь на подписание и договоренность. Писали именно Меркель и Сивочолий предатель.
показати весь коментар
14.02.2022 21:48 Відповісти
- бачу зі слів , свічку тримали ви ...
показати весь коментар
14.02.2022 21:52 Відповісти
сам гетьман это говорил, ты не веришь святому петру? Ты шо зелебобик?
показати весь коментар
14.02.2022 22:03 Відповісти
- запоребрик , то є проблема для українців , у вигляді хУ....ла на сьогодні. Решту можемо вирішити пізніше ...
показати весь коментар
14.02.2022 22:09 Відповісти
Подякуємо штатам за гори необхідного озброєння що літаками ввозять в Україну . Надіюсь що найближчим часом потреби не буде .
показати весь коментар
14.02.2022 21:41 Відповісти
чому ніхто не ставить Бутусову лайки. Прямо під відосом можна клацнуть.
все одно ж дивитесь. Значіть клацніть. Вам неважко , а людині приємно.
показати весь коментар
14.02.2022 21:46 Відповісти
Подивимось , як Зе викрутиться з своєї ситуації ...
- краще-б не лізти було в ярмо заради беніного прикола .
показати весь коментар
14.02.2022 21:55 Відповісти
Зеленому чму устроили удобный повод чтобы сдаться, и он им воспользовался. Все остальное - это просто болтовня, как блестящая обертка, в которую завернута эта конфетка из говна
показати весь коментар
14.02.2022 23:57 Відповісти
Як Росія купує німців? Чому Берлін не дає зброю Україні? Як це змінити? Відверті відповіді.

Німецький пацифізм котрий ми зараз бачимо - це пацифізм вже третього покоління без війни і третього покоління під захистом НАТО. Він вже перетворився на щось дуже цинічне і фарисейське, і це самозакоханість. Тобто, це коли ви йдете біля бійки і ви бачите що людину вбивають, ви говорите, що я настільки крута людина, настільки моральна, що я не втручаюсь, тому що я не хочу збільшувати кількість насильства в світі, і ви бачите як цю людину вбивають остаточно. Але ви така закохана в себе людина, що ви не втручались і ви не перейшли цей кордон насильства. Це позиція більшості німецького суспільства.

https://www.youtube.com/watch?v=lUBy1DUNfM4
показати весь коментар
15.02.2022 00:00 Відповісти
Как уже надоел этот сцикливый Зеленский что уже хочеться Вова залезь туда откуда ты зеленая гнида взялась на нашу голову!!теперь кажлый день как огне нет решительных действий мамкин полководец как ты уже задрочил народ мой своей трусостью !!ты б уже у Путина попроси убежище так на всякий случай!!!
показати весь коментар
15.02.2022 01:55 Відповісти
Юрію, звертаю Вашу увагу.
Вчора мій товариш ходив записуватись до тероборони у воєнкомат. Загальний висновок - той самий бардак, що і в 2014. Вісім років "реформ" коту під хвіст.
показати весь коментар
15.02.2022 09:32 Відповісти
 
 