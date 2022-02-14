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Активно відстежуємо можливі провокації з боку РФ та ОРДЛО, – Залужний. ВIДЕО

Збройні сили України стежать за тим, щоб не допустити можливих провокацій з боку Росії чи незаконних збройних формувань на території окупованого Донбасу.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ.

Генерала запитали, чи очікуються провокації з боку ОРДЛО, та який casus belli (формальний привід для оголошення війни. – Ред.) може використати Росія з боку окупованого Донбасу.

"У противника завжди в запасі безліч приводів, які можуть стати casus belli. Можу сказати, що ми в очікуванні цих провокацій вже близько восьми років. Найголовніше – нам не допустити цих провокацій", – сказав Залужний.

Він нагадав про спробу провокації 12 лютого, коли російські ЗМІ почали поширювати фейки про обстріл українськими військовими Донецька.

"Ми тоді дуже швидко відреагували, зробили декілька дуже важливих заяв, що подібні звинувачення в бік Збройних сил недопустимі. Ми не можемо цього допустити на сьогодні", – пояснив головнокомандувач ЗСУ.

Також читайте: ЗСУ не здійснювали жодних обстрілів у бік Донецька, - Залужний прокоментував інформацію про вибухи в окупованому місті

Він зауважив, що однією з задач українських військових є відстежування та швидкий аналіз тих подій, що відбувається, зокрема й в інформаційному просторі.

Залужний наголосив, що важливим моментом є слідкування за тим, щоб ЗСУ не були спровоковані і не допустили подібного військового інциденту.

Автор: 

Залужний Валерій (724)


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Топ коментарі
+9
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14.02.2022 22:53
+2
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14.02.2022 22:51
+2
Из выступающих от власти,Залужный единственный,которому доверяет население
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14.02.2022 22:52
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14.02.2022 22:51 Відповісти
Залужний не авторитеті. Та й що він там знає. А от агенство ОБС...
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14.02.2022 22:55 Відповісти
напружує, що він у шоу бере участь, валентинки показує, хоча повинен займатися обороною день і ніч
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14.02.2022 23:07 Відповісти
Из выступающих от власти,Залужный единственный,которому доверяет население
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14.02.2022 22:52 Відповісти
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14.02.2022 22:53 Відповісти
Для русских провокация как боярышник и втереться Рукавом. они могут и без провокации. Берегите Солдат они Украинцы , а что бы уберечь меньше смотрите в Глаза , а всегда в Прицел.
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14.02.2022 23:00 Відповісти
значить рашисти будуть безкарно як у тирі розстрілювати українських воїнів кілька днів - проходили це вже багато разів.

Залужний наголосив, що важливим моментом є слідкування за тим, щоб ЗСУ не були спровоковані і не допустили подібного військового інциденту. Джерело:
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14.02.2022 23:02 Відповісти
если все подконтролем, какого уя зеля побежал с особым статусом в руке к немцу. это же план куйла, или наивный зелох надеется про отвод и выборы по украинским законам, когда куйло не отвел? лох лох лох
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14.02.2022 23:10 Відповісти
Тут следи, не следи-если кацапне припекло, то они вторгнутся. Следить нужно,чтобы кацапня сдыхала в быстром темпе.
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14.02.2022 23:12 Відповісти
Прийдёт час и будем отслеживать периметр кремля....
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14.02.2022 23:13 Відповісти
Це вони з вишки на кордоні спостерігають? чи може Шойгу їх інформує? бо ж більше нікому не вірять і їм ніхто не довіряє. *** запустили 1 сопутник і той не працює.
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14.02.2022 23:20 Відповісти
Залужного кстати Ярош хвалил в своем интервью недавно, может и нормальный чувак
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14.02.2022 23:27 Відповісти
Дякую !
Будьте напоготові і бережіть себе.
Ми віримо у наші Збройні Сили !
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15.02.2022 00:29 Відповісти
 
 