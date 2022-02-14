Активно відстежуємо можливі провокації з боку РФ та ОРДЛО, – Залужний. ВIДЕО

Збройні сили України стежать за тим, щоб не допустити можливих провокацій з боку Росії чи незаконних збройних формувань на території окупованого Донбасу.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ.

Генерала запитали, чи очікуються провокації з боку ОРДЛО, та який casus belli (формальний привід для оголошення війни. – Ред.) може використати Росія з боку окупованого Донбасу.

"У противника завжди в запасі безліч приводів, які можуть стати casus belli. Можу сказати, що ми в очікуванні цих провокацій вже близько восьми років. Найголовніше – нам не допустити цих провокацій", – сказав Залужний.

Він нагадав про спробу провокації 12 лютого, коли російські ЗМІ почали поширювати фейки про обстріл українськими військовими Донецька.

"Ми тоді дуже швидко відреагували, зробили декілька дуже важливих заяв, що подібні звинувачення в бік Збройних сил недопустимі. Ми не можемо цього допустити на сьогодні", – пояснив головнокомандувач ЗСУ.

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Він зауважив, що однією з задач українських військових є відстежування та швидкий аналіз тих подій, що відбувається, зокрема й в інформаційному просторі.

Залужний наголосив, що важливим моментом є слідкування за тим, щоб ЗСУ не були спровоковані і не допустили подібного військового інциденту.