Подружжя Зеленських записало відео з букетом: "Ми разом, ми вдома, ми в Україні". ВIДЕО

Президент та перша леді записали коротке відео до Дня закоханих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На відео президент обіймає дружину, яка тримає букет.

"14 лютого 2022-го року. Знімаємо це відео з дружиною не просто так. Дуже важливо зараз показати всім, що ми разом, ми вдома, ми в Україні", - говорить Володимир Зеленський.

"Вітаємо всіх з Днем закоханих, Хочем сказати: кохаємо одне одного. Кохаємо Україну", - додає Олена Зеленська.