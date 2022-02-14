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Новини Відео
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Подружжя Зеленських записало відео з букетом: "Ми разом, ми вдома, ми в Україні". ВIДЕО

Президент та перша леді записали коротке відео до Дня закоханих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На відео президент обіймає дружину, яка тримає букет.

"14 лютого 2022-го року. Знімаємо це відео з дружиною не просто так. Дуже важливо зараз показати всім, що ми разом, ми вдома, ми в Україні", - говорить Володимир Зеленський.

"Вітаємо всіх з Днем закоханих, Хочем сказати: кохаємо одне одного. Кохаємо Україну", - додає Олена Зеленська.

Автор: 

День Св. Валентина (10) Зеленський Володимир (23815) Олена Зеленська (252)


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Топ коментарі
+65
Они и правда не понимают,что на это показное лицемерие противно смотреть?
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14.02.2022 22:50
+45
Лучше б вы убежали! Как ваши рожи уже надоели , ваши слова, ваши гримасы, все что с вами связано!!!
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14.02.2022 22:53
+39
А ви б могли зараз описати все що відбувається на кордонах України жодного разу не згадавши росію і путіна? А володька зеленський зміг.
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14.02.2022 22:50
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Придурок не знає різниці між "любити Батьківщину" і "кохати жінку". Нарцис сцикливий. Уже задрав всіх своїми тупими відосіками.
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15.02.2022 00:14 Відповісти
циники !!! мы снимаем видосики очень редко, мы дома, мы шизофреники, Наш дом - дурдом !!! Ура путин не нападе, пАтАму что я дАгАвАрился с ним и он нападе пАпозже !!!
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15.02.2022 00:33 Відповісти
Ахаха,Януковища с Людмилой,вместо четы Зелёных в ролях этого видосика представил!)
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15.02.2022 00:36 Відповісти
И что бы поменялось для рвотного рефлекса?
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15.02.2022 01:16 Відповісти
ЗЕ з Лєною на фоні зеленому. Обличчя софітами освітленні а на стінах навіть натяку нема на світло. Телевізор в темній кімнаті з голими стінами.
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15.02.2022 00:55 Відповісти
Косоворотки забыли одеть?
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15.02.2022 01:14 Відповісти
Воно поспіхом викликало Лєнку з Італії, щоб надати народу "докази" її присутності в Україні у вигляді цього лицемірного ролика. А після коротенької зйомки перша лядь знову сяде у літак.
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15.02.2022 03:18 Відповісти
Метою відео мало б бути заспокоєння українців,та рішучість разом з народом боронити землю,але кварталівські сценаристи вирішили нам показати Вову-романтіка....
Досі про рейтинги думають ? А цільова аудиторія яка ? Постклімаксичні дами й упертюхи,переконані,що "Вова хочєт,но єму нє дают" ?
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15.02.2022 03:57 Відповісти
В рамках программы визита в Израиль «Блазень» посетил «Стену плача». Изобразил молитву (так как ни иврита, ни «идиш», не знает). А потом засунул в щель между камнями записочку-просьбу… Уехал. Любопытные евреи решили проверить, чего же такого захотел от Яхве «поедатель гойской свинины», криворожский маланец»… Достали записку, читают просьбу на «абщепанятнам»: «Всемагущий, верни меня обратно в 95-й квартал! Я привык насмехаться с людей, и получать за это деньги, а теперь смеются с меня и денег не дают…».
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15.02.2022 09:20 Відповісти
Что это?Тик ток?воваянелох и ленаповосемь,бред.Мы дома,класс ,мы тоже,только без улыбок.
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15.02.2022 05:50 Відповісти
Актеров бывших не бывает. Даже в любви он продолжает играть роль влюбленного....Но как всегда фальщиво. Как сказал бы Станиславский - Не верю!
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15.02.2022 06:14 Відповісти
Затащила поклонница знаменитую "кинозвезду" в постель Легла ноги раздвинула а он всё вертится и места себе не найдёт Баба спрашивает:
- Что-то не так:
"звезда" отвечает:
- Да мне кажется освещение неправильно выставлено!
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15.02.2022 09:23 Відповісти
фотошоооп, вы всё врётиии, зрадаааа ыыы,
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15.02.2022 07:28 Відповісти
гнусавый задолбал никчемными видосиками со скумбрией по 8 грн...
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15.02.2022 07:28 Відповісти
и зрада не пролезла ... и пальцы зря все стёрли . Нафталинового Тарасика , позор своего рода , послушали .
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15.02.2022 07:44 Відповісти
однозначно зрада
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15.02.2022 07:52 Відповісти
Гидота!
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15.02.2022 07:58 Відповісти
сняли видосик и на кому. и тыкие веселые лица, как будто давно не виделись
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15.02.2022 08:17 Відповісти
Зеленский сдал Украину. Уже 2 еврочиновника поблагодарили его за "готовность віполнять "минские соглашения " в "рассійскам варіанте" . макрон и шольц.
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15.02.2022 08:21 Відповісти
та кожен адекватнийй Українець бажає, щоб воно якнайшвидше стало історією!
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15.02.2022 08:24 Відповісти
А чого це ці малороси косоворотки не одягли
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15.02.2022 09:10 Відповісти
Чита зиленских, прости госпади
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15.02.2022 09:17 Відповісти
Это каким же нужно быть зашкваренным, что приходится записывать пруфы для собственного народа, что оно не свалило...
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15.02.2022 09:26 Відповісти
Видосики.... видосики.... На большее писюнист не способен...
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15.02.2022 10:00 Відповісти
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15.02.2022 13:01 Відповісти
Впевнений що зелебовська сім*я в Україні. Він небоїться тому що путін своїх завербованих не знищує тим більше що він робить все що потрібно московії і на знищення України.
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15.02.2022 13:20 Відповісти
И где на видео видна дата? Таких видосиков можно и заранее наклепать. На 23.02. на 08.03.......
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15.02.2022 13:37 Відповісти
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