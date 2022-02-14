Подружжя Зеленських записало відео з букетом: "Ми разом, ми вдома, ми в Україні". ВIДЕО
Президент та перша леді записали коротке відео до Дня закоханих.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
На відео президент обіймає дружину, яка тримає букет.
"14 лютого 2022-го року. Знімаємо це відео з дружиною не просто так. Дуже важливо зараз показати всім, що ми разом, ми вдома, ми в Україні", - говорить Володимир Зеленський.
"Вітаємо всіх з Днем закоханих, Хочем сказати: кохаємо одне одного. Кохаємо Україну", - додає Олена Зеленська.
Топ коментарі
+65 Перехватчик
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+45 vadym sestritsyn
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+39 CrossFirenko
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Досі про рейтинги думають ? А цільова аудиторія яка ? Постклімаксичні дами й упертюхи,переконані,що "Вова хочєт,но єму нє дают" ?
- Что-то не так:
"звезда" отвечает:
- Да мне кажется освещение неправильно выставлено!
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