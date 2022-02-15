Станом на сьогодні наступально-ударних угруповань для нападу на Україну армія РФ не сформувала, - Резніков. ВIДЕО

Російські військові, які розташовані на кордонах України, в жодному місці не утворили наступальне ударне угрупування.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в ефірі телеканалу 1+1, передає Цензор.НЕТ.

"У військових є певні маркери, по яких оцінюється там органи управління, тилові, озброєння, кількість... Станом на сьогодні, 14 лютого 2022 року, в жодному місці, користуючись даними не тільки української розвідки, а й даними від партнерів, не створено наступально-ударних угруповань. Тому, щоб навіть у разі ухвалення рішення в Кремлі атакувати Україну, їм потрібен час на формування такого угрупування і ми це побачимо", - пояснив Резніков.

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