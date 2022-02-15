Станом на сьогодні наступально-ударних угруповань для нападу на Україну армія РФ не сформувала, - Резніков. ВIДЕО
Російські військові, які розташовані на кордонах України, в жодному місці не утворили наступальне ударне угрупування.
Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в ефірі телеканалу 1+1, передає Цензор.НЕТ.
"У військових є певні маркери, по яких оцінюється там органи управління, тилові, озброєння, кількість... Станом на сьогодні, 14 лютого 2022 року, в жодному місці, користуючись даними не тільки української розвідки, а й даними від партнерів, не створено наступально-ударних угруповань. Тому, щоб навіть у разі ухвалення рішення в Кремлі атакувати Україну, їм потрібен час на формування такого угрупування і ми це побачимо", - пояснив Резніков.
Топ коментарі
+19 Vladyslav Novikov
показати весь коментар15.02.2022 00:07
+8 Андрей Захаров #292736
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+6 aleks kyb
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В Иловайске и Дебальцево не было никакой воинской части кацапов.
Была солянка из множества частей.
Война гибридная
Но такая группа будет жизненно нуждаться при ведении боев в постоянном обеспечении топливом, боеприпасами, питанием и медицинским сопровождением.
При продвижении на 100 км, время для заправки и пополнения боеприпасов домтигает примерно 2-3 часов. Сучётом разброса позиций и удаления базовых складов время может быть и значительно больше.
Для любого успешного наступления нужна очень мощная группа обеспечения, которую можно рассчитать по имеющимся топливовозам и грузовикам.
Фантастики тут быть не может.
Профессиональный военный сопоставляя количество боевой и вспомогательной техники может рассчитать предполагаемые планы противника с достаточно высокой точностью. Информация о складах боеприпасов и топливных баз может улучшить понимание картины и увидеть слабые места в планах противника.
Но при всём этом нужна мощнейшая мотивация для военных, идущих на смерть. Если для обороняющейся стороны всё ясно как белый день, то наступающую сторону надо обрабатывать достаточно долгое время. И здесь "царь сказал" не пройдёт.
Илловайск с военной точки - это абсолютно бессмысленная военная операция. А с учётом уже имевшего опыта Зеленополья - эта операция была изначально самоубийством.
Ещё тысячи лет до нашей эры военные знали, что в бою надо держать линию. И в обороне, и в наступлении.
И Дебальцево, и тем более Илловайск грубо противоречили всему военному опыту собранному за тысячелетия.
Вообще военная компания по освобождению Донбасса выглядела как абсурд.
Вместо линии фронта использовалась абсурднвя тактика окружения, которая многократно увеличивает и размывает линию фронта. При этом требует увеличения вооруженных сил и значительно усложняет логистику.
Если бы использовали классику, то Донецк и Луганск были бы освобождены и ни каких дыр не было бы по умолчанию. А ихтамнетам пришлось бы в открытую пересекать границу и спешить оркам на помощь.
После каждой атаки на Дебальцево необходимо было бы вносить корректировки в усиление обороны плацдарма. А у нас была статика, которая в комфортных условиях позволила противнику подбирать ключики к достижению цели. Это по факту была игра в поддавки. Логистика в Дебальцево позволяла выполнять любые задачи. А усилив фланги и постоянно усиливая оборону можно было бы перемалывать огромное количество сил противника. Но этого не было.
По сути из двух выигрышных положений умудрились проиграть и получить многолетний гемор
2)Прорыв мотострелками и танками
неподсредственной поддержки пехоты, уничтожение
противотанковых средств.
3)Ввод танков 2-го эшелона для дальнейшего развития
наступления.
" Тревога" и 28 минут -- война .
наші онуки поважатимуть нас, за те, що ми не відправляли їх захоплювати інші країни,
та пишатимуться тим, що ми захистили свою країну для них !
Хай і не формує далі.
Смерть панікерам і мародерам
Слава Україні 🇺🇦😎👍
(из фантстического расказа )