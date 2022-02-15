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З імовірністю 99,9% 16 лютого вторгнення РФ до України не буде. Російських сил на кордоні недостатньо для наступу, - Арахамія. ВIДЕО

Глава фракції партії "Слуга народу Давид Арахамія заявив, що 16 лютого вторгнення Росії не буде з імовірністю 99,9%.

Про це лідер президентської фракції розповів в ефірі токшоу "Право на владу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ZN.ua".

Дата російського вторгнення, яка "запланована" західними медіа на 16 лютого, привела до стану паніки насамперед серед українських олігархів та промосковських політиків однієї з фракцій у Верховній Раді, які масово почали залишати Україну чартерними рейсами.

За словами Арахамії, на сьогодні у Росії на українських кордонах немає необхідної кількості техніки та військових для широкомасштабного наступу.

"Під час ескалації навесні 2021 року навколо кордонів України було сконцентровано 220 тисяч російських солдатів і техніки — цього теоретично достатньо для великого нападу. Зараз Росія стягнула до українських кордонів 123 тисячі, що майже вдвічі менше. З військового погляду, як нам пояснили військові, повномасштабний напад неможливий. За координаційними діями наша розвідка не бачить, що росіяни безпосередньо готуються, 99,9%, що післязавтра нічого не буде, вони можуть зібрати через місяць-два необхідну кількість, але це точно не завтра. Крім того, десятки їхніх танків у ході навчань загрузли в болотах і зараз у них дуже великі проблеми, яким чином цю техніку діставати", — заявив Арахамія.

Читайте також: Підготовка Росії до можливого вторгнення в Україну "практично завершена", - СІТ

Автор: 

армія рф (17359) вторгнення (380) кордон (4765) росія (65146) Арахамія Давид (1104)


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Топ коментарі
+51
Это говорит тот,который воду в Крым собирался дать. Грёбаный цирк!
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15.02.2022 09:47
+46
лучше бы ты сбежал с ахметовыми
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15.02.2022 09:47
+35
США и Великобритания с ЕС загнали крысу в угол.
А Арахимия и Зеленский спасают репутацию куйлу. Все, что нужно знать о слуге урода и Верховноглавнокомандуйщем.
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15.02.2022 09:48
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Вата тупа,якщо будете нападати,то зараз,пока городи не посадили! Потім,по копаному,ніхто вас,пітушню,не пустить....
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15.02.2022 11:30 Відповісти
Ми Московію хрестили,ми її і відспіваемо!
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15.02.2022 11:32 Відповісти
опять лупатый орахамчик затявкал всякий бред! Скорее бы пуйло ушло от границ, и будет возможность подумать об адекватности ЗЕленой швали у власти!
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15.02.2022 11:51 Відповісти
С трудом верится,что эта макака разбирается в военной стратегии и тактике?
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15.02.2022 12:01 Відповісти
Беги хламидия, беги !!!!
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15.02.2022 12:16 Відповісти
ну значит можно всем беженцам-олигархам-депутатнам и их святым семействам вертаться в Украину и продолжать грабить зарабатывать?
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15.02.2022 12:28 Відповісти
тепер кожна зелемразь разом із головним зеленим гндоном буде піаритись як він "переміг путіна" та "ми би і біз етава запада пабіділі би". І це погано, бо ці, в нормальному суспільстві відходи, будуть і далі грабувати Україну, впарювати ****** замість того аби з потроєною швидкістю реформувати судову систему, пришвидшувати антикорупційні заходи, переозброювати та реформувати армію, знищувати монополії. Цього знову не буде, і ця зелепошесть ще й буде тикати що всьо пучком, вони і так все знають, вони великі стратеги.
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15.02.2022 12:33 Відповісти
Ипать, стратег, да ежу было понятно, что его, по крайне мере 16, точно не буде.
Подарите ему безкозырку, для съемок очередных серий "деревня дураков"
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15.02.2022 13:11 Відповісти
я думаю это не 99 а 73%
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15.02.2022 14:10 Відповісти
Краще б заткнувся,стратег буїв...
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15.02.2022 14:24 Відповісти
Західні медіа.... Ти у.бок малороський, а те що західні партнери безперібійно присилають зброю для боротьби з "братьямі", ти не забув?
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15.02.2022 20:07 Відповісти
ХОТЕЛ БЫ Я УВИДЕТЬ АРАХАМИЮ В ПОЛНОМ ОБМУНДИРОВАНИИ )))
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16.02.2022 09:43 Відповісти
27.02.2022. і як тепер ***** паганим торгувать.
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27.02.2022 17:36 Відповісти
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