З імовірністю 99,9% 16 лютого вторгнення РФ до України не буде. Російських сил на кордоні недостатньо для наступу, - Арахамія. ВIДЕО

Глава фракції партії "Слуга народу Давид Арахамія заявив, що 16 лютого вторгнення Росії не буде з імовірністю 99,9%.

Про це лідер президентської фракції розповів в ефірі токшоу "Право на владу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ZN.ua".

Дата російського вторгнення, яка "запланована" західними медіа на 16 лютого, привела до стану паніки насамперед серед українських олігархів та промосковських політиків однієї з фракцій у Верховній Раді, які масово почали залишати Україну чартерними рейсами.

За словами Арахамії, на сьогодні у Росії на українських кордонах немає необхідної кількості техніки та військових для широкомасштабного наступу.

"Під час ескалації навесні 2021 року навколо кордонів України було сконцентровано 220 тисяч російських солдатів і техніки — цього теоретично достатньо для великого нападу. Зараз Росія стягнула до українських кордонів 123 тисячі, що майже вдвічі менше. З військового погляду, як нам пояснили військові, повномасштабний напад неможливий. За координаційними діями наша розвідка не бачить, що росіяни безпосередньо готуються, 99,9%, що післязавтра нічого не буде, вони можуть зібрати через місяць-два необхідну кількість, але це точно не завтра. Крім того, десятки їхніх танків у ході навчань загрузли в болотах і зараз у них дуже великі проблеми, яким чином цю техніку діставати", — заявив Арахамія.

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