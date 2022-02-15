Наші "Байрактари" відстежують усі ворожі дислокації та переміщення озброєння, - Резніков. ВIДЕО

Розташування озброєння та живої сили незаконних збройних формувань РФ на тимчасово окупованих територіях повністю відстежують українські безпілотники "Байрактар", які перебувають на постійному чергуванні.

Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV заявив Міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія.Інформ.

"Наша розвідка відстежує все 24/7 і порівнює все з даними наших партнерів, які отримують інформацію своїми шляхами, включаючи супутникове спостереження. До того ж хочу нагадати, що у нас у повітрі на постійному чергуванні перебувають українські "Байрактари", від ока яких приховати не можна практично нічого. Ми знаємо точно всі місця розташування озброєння, навіть того, що завозиться сьогодні для потреб 1-го та 2-го АК, які є складовою частиною ЗС РФ. За нашими даними, дві тисячі кадрових офіцерів ЗС РФ перебувають на території ОРДЛО, керуючи найманцями", - зазначив Резніков.

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Він додав, що на сьогодні є чітке розуміння не лише їхньої чисельності, але і ступеня їхньої готовності.

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"Наше угруповання ЗС України, яке перебуває в ООС, абсолютно готове до відсічі. Ми чітко знаємо, як будемо реагувати, використовуючи статтю 51 Статуту ООН "Право на самозахист". Повторюю, ми готові й цілком оцінюємо наш потенціал. Тож тримаємо руку на пульсі", - глава Міноборони.