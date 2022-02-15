Наші "Байрактари" відстежують усі ворожі дислокації та переміщення озброєння, - Резніков. ВIДЕО
Розташування озброєння та живої сили незаконних збройних формувань РФ на тимчасово окупованих територіях повністю відстежують українські безпілотники "Байрактар", які перебувають на постійному чергуванні.
Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV заявив Міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія.Інформ.
"Наша розвідка відстежує все 24/7 і порівнює все з даними наших партнерів, які отримують інформацію своїми шляхами, включаючи супутникове спостереження. До того ж хочу нагадати, що у нас у повітрі на постійному чергуванні перебувають українські "Байрактари", від ока яких приховати не можна практично нічого. Ми знаємо точно всі місця розташування озброєння, навіть того, що завозиться сьогодні для потреб 1-го та 2-го АК, які є складовою частиною ЗС РФ. За нашими даними, дві тисячі кадрових офіцерів ЗС РФ перебувають на території ОРДЛО, керуючи найманцями", - зазначив Резніков.
Він додав, що на сьогодні є чітке розуміння не лише їхньої чисельності, але і ступеня їхньої готовності.
"Наше угруповання ЗС України, яке перебуває в ООС, абсолютно готове до відсічі. Ми чітко знаємо, як будемо реагувати, використовуючи статтю 51 Статуту ООН "Право на самозахист". Повторюю, ми готові й цілком оцінюємо наш потенціал. Тож тримаємо руку на пульсі", - глава Міноборони.
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тут ситуация такая...если ***** заихтамнетит то авиации не будет...если пойдет открыто, то авиацию применит...
мы не знаем возможности истребителей, и возможность защиты истребителей от байрактаров, есть ли на байрактрах средства борьбы с авиацией..скорее всего нет...
Короче не занимайся шапкозакидательством...
"Даний Статут жодним чином не зачіпає
невід'ємного права на індивідуальну або
колективну самооборону, якщо відбудеться
збройний напад на Члена Організації, доти,
поки Рада Безпеки не вдасться до заходів, необхідних для підтримки міжнародного миру
й безпеки.