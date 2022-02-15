УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9408 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
17 204 37

Наші "Байрактари" відстежують усі ворожі дислокації та переміщення озброєння, - Резніков. ВIДЕО

Розташування озброєння та живої сили незаконних збройних формувань РФ на тимчасово окупованих територіях повністю відстежують українські безпілотники "Байрактар", які перебувають на постійному чергуванні.

Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV заявив Міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія.Інформ.

"Наша розвідка відстежує все 24/7 і порівнює все з даними наших партнерів, які отримують інформацію своїми шляхами, включаючи супутникове спостереження. До того ж хочу нагадати, що у нас у повітрі на постійному чергуванні перебувають українські "Байрактари", від ока яких приховати не можна практично нічого. Ми знаємо точно всі місця розташування озброєння, навіть того, що завозиться сьогодні для потреб 1-го та 2-го АК, які є складовою частиною ЗС РФ. За нашими даними, дві тисячі кадрових офіцерів ЗС РФ перебувають на території ОРДЛО, керуючи найманцями", - зазначив Резніков.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Станом на сьогодні наступально-ударних угруповань для нападу на Україну армія РФ не сформувала, - Резніков. ВIДЕО

Він додав, що на сьогодні є чітке розуміння не лише їхньої чисельності, але і ступеня їхньої готовності.

Також дивіться: Підстав для запровадження в Україні воєнного стану немає, - Резніков. ВIДЕО

"Наше угруповання ЗС України, яке перебуває в ООС, абсолютно готове до відсічі. Ми чітко знаємо, як будемо реагувати, використовуючи статтю 51 Статуту ООН "Право на самозахист". Повторюю, ми готові й цілком оцінюємо наш потенціал. Тож тримаємо руку на пульсі", - глава Міноборони.

Міноборони (7354) розвідка (3858) Резніков Олексій (1446) Байрактар (192)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+39
показати весь коментар
15.02.2022 12:15
+15
показати весь коментар
15.02.2022 12:19
+14
Турция , спасибо .
показати весь коментар
15.02.2022 12:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Турция , спасибо .
показати весь коментар
15.02.2022 12:14 Відповісти
показати весь коментар
15.02.2022 12:32 Відповісти
Большое спасибо!
показати весь коментар
15.02.2022 13:57 Відповісти
показати весь коментар
15.02.2022 12:15 Відповісти
Сподіваюся якщо вони підуть в наступ то це все має бути знищено моментально.
показати весь коментар
15.02.2022 12:17 Відповісти
Байрактары будут уничтожены быстро. Но на земле надеюсь сможем их задержать.
показати весь коментар
15.02.2022 12:42 Відповісти
Шо то в Карабахе не сильно они их уничтожали не смотрите рос пропоганду они всех на бумаге уничтожали
показати весь коментар
15.02.2022 12:51 Відповісти
Зачем мне смотреть на армян, которые вообще не использовали свою истребительную авиацию?
показати весь коментар
15.02.2022 12:54 Відповісти
Дурачок мордовский, ты даже швабру вытащить не можешь, на колчаковских фронтах тяжко пораненный
показати весь коментар
15.02.2022 13:58 Відповісти
а истрибительную авиацию нельзя сбивать?
показати весь коментар
15.02.2022 14:58 Відповісти
На войне всё можно сбивать. Неуязвимого оружия не бывает.
показати весь коментар
15.02.2022 15:13 Відповісти
Пішла стара кацапська пісня: "Мы армяшкам дали прекрасное оружие а эти "шаурмятники" им воспользоваться не смогли!"
показати весь коментар
15.02.2022 23:12 Відповісти
Авиация не применялась...

тут ситуация такая...если ***** заихтамнетит то авиации не будет...если пойдет открыто, то авиацию применит...
мы не знаем возможности истребителей, и возможность защиты истребителей от байрактаров, есть ли на байрактрах средства борьбы с авиацией..скорее всего нет...
Короче не занимайся шапкозакидательством...
показати весь коментар
15.02.2022 15:23 Відповісти
Конечно же они очень уязвимы для авиации и тех же вертолетов даже.Но они могут действовать под прикрытием своей ПВО не пересекая линию соприкосновения.Читал они примерно с 15 км от цели могут пустить ракету или баражирующий боеприпас и поразить цель а его оптика всё видит на 20 км отличный разведчик .Он не заменяет авиацию а дополняет её
показати весь коментар
15.02.2022 17:07 Відповісти
Попроси у куратора новую методичку Кацапские уши даже за проксей не спрячешь
показати весь коментар
15.02.2022 13:04 Відповісти
показати весь коментар
15.02.2022 12:19 Відповісти
Маленька неточність. Насправді отак:
показати весь коментар
15.02.2022 13:17 Відповісти
Трепло, всю территорию они просто не могут контролировать не залетая через линию соприкосновения.
показати весь коментар
15.02.2022 12:39 Відповісти
А нафіга глубінку моніторити ?
показати весь коментар
15.02.2022 12:45 Відповісти
Ну он же говорит что с беспилотника отслеживается ВСЯ территория.
показати весь коментар
15.02.2022 12:47 Відповісти
Байрактар смотрит на глубину 30 км..
показати весь коментар
15.02.2022 13:39 Відповісти
На 80 км, є можливість здійснювати розвідку, і на 20 км робити цілевказання.
показати весь коментар
16.02.2022 10:52 Відповісти
Якщо радари їх не можуть відстежити, то залітають.
показати весь коментар
15.02.2022 13:01 Відповісти
Ещё одно чмо недоразвитое))
показати весь коментар
15.02.2022 13:59 Відповісти
Для цього є Р-135 і американські стратеги-безпілотники А вони з кордонів України не вилазять цілодобово Практично "патруль" від стику україно-польсько-білоруського кордону і до Криму
показати весь коментар
15.02.2022 23:16 Відповісти
Це краще ніж дзвонити Хреніну-Ох@еніну
показати весь коментар
15.02.2022 13:02 Відповісти
Эта статья (51) не о праве на самозащиту .А о Праве на Коллективную защиту территории. В вашем случае, это заменяет НАТО на срок отражения врага.
показати весь коментар
15.02.2022 13:02 Відповісти
А может, прежде чем рассуждать, прочтете эту статью?)))
"Даний Статут жодним чином не зачіпає
невід'ємного права на індивідуальну або
колективну самооборону, якщо відбудеться
збройний напад на Члена Організації, доти,
поки Рада Безпеки не вдасться до заходів, необхідних для підтримки міжнародного миру
й безпеки.
показати весь коментар
15.02.2022 19:12 Відповісти
..дай то Боже!!!!
показати весь коментар
15.02.2022 15:57 Відповісти
Если Байрактары не турецкие, то может они и не Байрактары?
показати весь коментар
15.02.2022 17:01 Відповісти
Стакато, любиш точність?Турція вже один раз заявила,не називати Байрактари турецькими, коли їх використовує чи Україна,чи Азербайджан. Турція не охороняє наші кордони і не веде розвідку,щоб наз.дрони турецькими.Так що "Байрактари",які, можливо, були виготовлені в Турції. Та тепер в любому Воєнторзі можна купити і Джавелін,і Стінгер, і Байрактар...
показати весь коментар
16.02.2022 14:29 Відповісти
Разве у ВСУ отсутствуют другие средства авиаразведки как использовать ресурсы дорогущих боевых ударных Байрактаров?Разведка в чистом виде это не их"конек",на то полно профильных БПЛА
показати весь коментар
15.02.2022 17:08 Відповісти
Д-дальность, Р-Радиус
показати весь коментар
15.02.2022 19:03 Відповісти
І багато вас таких розумних у *****?
показати весь коментар
15.02.2022 22:15 Відповісти
 
 