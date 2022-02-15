"Народ России готов отказаться не только от 13-й зарплаты", - депутат-комуніст Тайсаєв перед голосуванням в Держдумі РФ за визнання терористів "ЛДНР". ВIДЕО
Російський депутат-комуніст Казбек Тайсаєв заявив про готовність росіян відмовитися "не тільки від 13-ї зарплати" заради визнання державності терористів "ЛДНР" на окупованих українських територіях.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Тайсаєв сказав під час обговорення питання визнання "ЛДНР" на засідання Держдуми.
"Я впевнений, що народ Росії повністю підтримує нашу постанову і готовий відмовитися не тільки від 13-ї зарплати", - заявив Тайсаєв.
Топ коментарі
+44 Роман с камнем
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+37 Привет
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Русские по натуре лживы, коварны и жестоки, это хорошо известно всему миру. Эта нация, у которой алчность стала второй натурой, не выплёвывает с легкостью кусок мяса, который попал ей в рот.
«Величие» русской нации на 30% состоит из воровства и на 70% - из бандитизма».
«Пронизывая взглядом Россию» - китайцы о русских https://eksperimenty.blogspot.com/2015/09/Chinese-Russian.html
Особенно развлекает упор российских пропагандистов на тот момент, что мало очень вещества нашли.
Про то, как лихо данный препарат усваивается в огранизме (а усвоенный препарат не выводится с мочой, и содержаие в пробе, естественно, низкое), почему-то молчат.
Видать, не в курсе.
Собственно, мало интересно,
До сих "мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена"(С)
-Накопительную часть передам на поддержку Новоотсосии, а социальную часть на поддержание благосостояние власть имущих.
-Странный выбор!
-А меня никто и не спрашивал!
Или может быть быть еще признать Нью-Йорк или Лондон республиками раз там россияне обитают
Стремление советских (ныне российских) коммунистов сокращать население, убивая его голодом - это традиция такая.
Убивают население голодом не раздумывая, чем больше умрет - тем карьера успешнее.
И это не только ужасы Голодомора.
Я сейчас про блокаду Ленинграда, того самого города, откуда вышел всем известный Кооператив Озеро.
Как известно, массовые смерти от голода в Ленинграде начались с начала декабря 1941, и не прекращались до тех пор, пока по Дороге Жизни через Ладожское озеро не пошли конвои с продовольствием, то есть до тех пор, пока американцы не начали поставлять продукты питания по Лендлизу (который, как утверждают сейчас российские пропагандисты, вообще был совершенно не нужен).
Так, выдающийся художник 20 века, Павел Филонов (интересно, все его картины из запасников Русского Музея нынешняя российская власть загнала за рубеж или еще не все успела?) умер в самом начале декабря 1941 и ему даже нашли доски для гроба (у Филонова были ученики). Это из известных. Рядовых не считали, и хоронили их, если очень сильно повезет, в шкафах для вещей, шифоньерах.
При любом обсуждении блокады Лениграда утверждают, что фашисты продвигались так быстро, ну так быстро, что отразали город и потому не было поставок продовольствия, а людей вывезти не успели.
Задать надо два вопроса:ах
- почему ВСЕ продовольственные запасы Лениграда терроториально хранились только на одних складах, Бадаевских складах? Лишь только хозяин города, Жданов, прокрякал по радио, что "продовольствия в городе хватит на 5 лет" - так склады и разбомбили?
- Почему после того, как немцы захватили Кингисепп (100 км от Питера), в город не пошли массовые поставки продовольствия? В августе месяце в стране вообще не было еды на неоккупированных территориях? Но ведь норма хлеба по продовольственным карточкам, которые были введены в Лениграде в июле 1941, составляла почти 1 кг хлеба в день на человека!
Я (и не только одна я) давно подозревала, что целью рябого Йоси было уничтожение культурного населения Питера, которое Йося, будучи уголовником, классово ненавидел.
Смотрела вчера документальный фильм о балете(!) в блокадном(!) Ленинграде, а там кадры хроники блокадные со Ждановым и у него отъевшаяся, жирная (!) харя.
И еще доказательство: Жданов по результатам блокады был Йосей обласкан, хотя за меньшие преступления расстреливали.
Вывод: коммунисты любят голодом население морить, а коммунисты постсоветского пространства любят морить население голодом особенносильно.
Потому что это у них традиция такая, и верный путь карьерного роста.
P.S. О Кингисеппе из Википедия "Во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Великой Отечественной войны 1941-1945 годов город был оккупирован 14 августа 1941 года войсками https://ru.wikipedia.org/wiki/18-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85) 18-й армии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%C2%BB группы армий «Север» .э"
Википедия: "Самым известным является введение хлебных карточек во время https://wikipedia.tel/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0 блокады Ленинграда . Карточки были введены ещё до начала блокады, 18 июля https://wikipedia.tel/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1941 года , норма составляла 800 граммов хлеба.
Всего имело место пять снижений норм, последняя - рабочим 250 граммов, всем остальным - 125 - выдавалась с 20 ноября по 25 декабря https://wikipedia.tel/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1941 года и привела к резкому скачку смертности от голода - за декабрь https://wikipedia.tel/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1941 года умерло около 50 тысяч человек"
Дорога Жизни "доставлено грузов (тыс. т)
ноябрь, декабрь 1941 16,5
январь 1941 53
февраль 1942 86
(Википедия)
За ноябрь и декабрь ВМЕСТЕ доставили 16,5 тонн грузов (это общий тоннаж ВСЕХ грузов, а не только продовольствия), то есть по 8,25 тысяч тонн в месяц, а в январе месяце в 8(!) раз больше.
Откуда же те грузы взялись, как не от американцев и британцев?
Вот доказательство:
"Размер помощи Советскому Союзу со стороны Соединённых Штатов в рамках ленд-лиза по годам достиг следующих размеров (в млн долларов):
1941 все продукты 29,5
1942 1363,3" (Википедия)
По запросу "Бадаевские склады Ленинград" Гугль выдает примечательное:
"Рассекречено дело о пожаре на Бадаевских складах
https://topspb.tv/news/2011/09/8/rassekrecheno-delo-o-pozhare-na-badaevskih-skladah/
А почему это дело было засекречено?
Нам же рассказывали еще в школе, что немцы склады разбомбили и потому сгорели они.
Неужто их подожгли по поручению Йоси простые советские люди, чтобы уморить голодом таких же простых советских людей, только шибко сильно отличающихся от коммунистических уголовников?
Такого же не может быть, верно?
Само-собой, дело это было давным-давно подчищено и подправлено, и ничего в официальных материалах дела не найдешь, но БЫЛИ ЖИВЫ СВИДЕТЕЛИ, и вот этих людей и можно было расспросить (не допросить, потому что никакого официального расследования , конечно, не могло быть и не может). Сейчас все свидетели метрвы - дело можно и открыть для публики, потому что вопросы задать больше некому.
Если этот - не высшая нагда Жданову Сталиным, то я уж и не знаю, а какакя тогда награда высшая.
Они преступники, это заранее спланированные престуления.
Если так дальше пойдёт, то будут за пайку на стройках коммунизма работать...
Суседи еще в прошлом годы зэков собирались на строиках задействовать, вместо саксаульных трудовых мигрантов.
Вы издеваетесь?
Туда отбирают по иным критериям.
Впрочем, давайте посмотрим на интеллектуальное лицо Кивы.
И зададим вопрос: а почему у этого сбежавшего в Испанию нардепа Рады не отобрали мандат, ведь Кива заявил, что в Украину он не собирается возвращаться и воевать не собирается, ибо это не его война?
Чем занят Баканов?
Чертей по стенам кабинета гоняет (чертиков, по слухам, ловят в белой лихорадке)?
В деревне Бежецкого района Тверской области лежачего больного доставили до кареты скорой помощи в ковше трактора, поскольку машина не смогла проехать из-за нерасчищенных дорог от снега. Автор видео утверждает, что СМП нужны более проходимые автомобили.
Также предположительно водитель указал, что его машина 2011 года: «Моей машине 11 лет. Машина должна 7 лет работать». Однако согласно официальному положению порядка оказания медицинской помощи, срок эксплуатации автомобиля не превышать 5 лет.
В областной прокуратуре начали проверку по данному факту.
Не всегда, когда они приобретали территории, они выигрывали и не всегда, когда они теряли территории, они проигрывали.