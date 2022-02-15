МВС - надійний тил для ЗСУ. Ситуація на вулицях українських міст є стабільною і контрольованою, - Монастирський. ВIДЕО

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський записав відеозвернення до українців, у якому запевнив, що Міністерство внутрішніх справ – надійний тил Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

"Ситуація на вулицях українських міст та сіл є стабільною та контрольованою. За минулу добу в Україні не зафіксовано жодного суттєвого порушення громадського порядку. Транспортна інфраструктура, енергетика, комунальне господарство працюють у звичайному режимі. З 14 по 19 лютого особовий склад Нацполіції переведено на посилений режим служби, під охорону взято надважливі об'єкти критичної інфраструктури зв'язку та транспорту", - зазначив він.

За словами Монастирського, такий посилений режим - не привід для паніки, а свідчення того, що держава готова до будь-яких викликів.

"МВС є надійним тилом для Збройних сил України", - додав міністр.

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