МВС - надійний тил для ЗСУ. Ситуація на вулицях українських міст є стабільною і контрольованою, - Монастирський. ВIДЕО
Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський записав відеозвернення до українців, у якому запевнив, що Міністерство внутрішніх справ – надійний тил Збройних сил України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.
"Ситуація на вулицях українських міст та сіл є стабільною та контрольованою. За минулу добу в Україні не зафіксовано жодного суттєвого порушення громадського порядку. Транспортна інфраструктура, енергетика, комунальне господарство працюють у звичайному режимі. З 14 по 19 лютого особовий склад Нацполіції переведено на посилений режим служби, під охорону взято надважливі об'єкти критичної інфраструктури зв'язку та транспорту", - зазначив він.
За словами Монастирського, такий посилений режим - не привід для паніки, а свідчення того, що держава готова до будь-яких викликів.
"МВС є надійним тилом для Збройних сил України", - додав міністр.
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Неизвестные украли из морга вещи мужчины, сбитого машиной из кортежа бизнесмена Александра Ярославского. Об этом, ссылаясь на источники, https://inforesist.org/goto/https://incident.obozrevatel.com/crime/iz-morga-pohitili-veschi-muzhchinyi-sbitogo-nasmert-kortezhem-biznesmena-yaroslavskogo-eksklyuziv.htm сообщает OBOZREVATEL.
Важные улики, которые должны были пройти экспертизу, пропали в период с 12 февраля. Об инциденте в Чугуевское районное управление полиции Главного управления Нацполиции в Харьковской области сообщил заведующий отделением судмедэкспертизы.
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Головне управління національної поліції в місті Києві. Стенд «керівництво держави». Замість фото президента Зеленського - фото Василя Голобородька із серіалу «Слуга народу»
..і ще укЛаніста прихопи з шоблою !
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Глава МВД Денис Монастырский заявил, что пропала одежда из дела с ДТП с кортежем Ярославского. По факту, исчезли вещественные доказательства из уголовного дела.
Похоже, что это сериал не закончится никогда. Но теперь это уже не фарс, а трагикомедия. Интересно, из дела Трухина ничего не пропало? А может уже исчез лес, в который планировал тихонько уйти бухой нардеп из "Слуг народа"?