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Монастирський про ДТП за участю авто Ярославського: Спроби фальсифікувати справу продовжуються. Хтось дуже не хоче відповідати за скоєне. ВIДЕО

Справу щодо ДТП за участю кортежу харківського бізнесмена Олександра Ярославського все ще намагаються сфальсифікувати.

Про це заявив сьогодні у відеозверненні Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

"Друга резонансна справа - смертельна ДТП, скоєна кортежем харківського бізнесмена Олександра Ярославського. Як відомо, наступного дня він вилетів приватним літаком до Лондона. Через спробу фальсифікації ... я звільнив начальника Харківської поліції. Але спроби сфальсифікувати справу продовжуються. Вчора стало відомо, що із переліку речових доказів у морзі зник одяг людини, що загинула", - зазначив Монастирський.

Також, за його словами, вчора поліція за цим фактом негайно провела 11 обшуків, відкрито кримінальне провадження за статтею "Приховування доказів".

"Очевидно, що хтось дуже не хоче нести відповідальність за скоєне.

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"Можливо терміновий виліт Ярославського ніяк не пов'язаний зі смертю людини та не є побоюванням через заяви про можливу агресію з боку РФ, а є лише відпочинком чи приватною справою. Але повертайтеся якнайшвидше, пане Ярославський. У нас є до вас багато запитань", - додав міністр.

Раніше ЗМІ повідомляли, що кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину у Харківській області.

Також медіа повідомили, що літак Ярославського вилетів з України.

У компанії DCH заявили, що Ярославського не було за кермом авто, яке спричинило ДТП.

Водію з компанії DCH, який зізнався, що був за кермом під час смертельної ДТП, оголосили про підозру.

Водночас глава МВС Монастирський звільнив керівника поліції Харківщини Перліна через спробу фальсифікації обставин ДТП за участю Ярославського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слідчі викликають бізнесмена Ярославського на допит у справі про ДТП за участі його кортежу, - Нацполіція

Автор: 

ДТП (4467) Ярославський Олександр (272) Монастирський Денис (392)


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Топ коментарі
+17
Так шо там трыхиным, когда сядет?
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15.02.2022 14:48
+14
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15.02.2022 14:57
+12
А Трухіна , дружка свого вже посадив?
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15.02.2022 15:09
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Ярославський хитрий семітохаміт
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15.02.2022 14:48 Відповісти
Чья-б корова мычала ,Монастырский, Он сам убил человека на дороге и сфальсифицировал все доказы
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15.02.2022 15:11 Відповісти
Так шо там трыхиным, когда сядет?
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15.02.2022 14:48 Відповісти
перефразируя ))))
Монастырский о ДТП с участием авто Ярославского Трухина: Попытки фальсифицировать дело продолжаются. Кто-то очень не хочет отвечать за содеянное.
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15.02.2022 15:26 Відповісти
грозный, пипец какой...
особенно, при отсутствии доказательств.
выбить признания в данном случае не получится от слова "совсем"
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15.02.2022 14:54 Відповісти
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15.02.2022 14:57 Відповісти
Хто ж той хто? Може і Трухін теж?
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15.02.2022 14:57 Відповісти
А нашо їм та одежа, який з неї може бути зиск для слідства.
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15.02.2022 15:00 Відповісти
остатки краски и прочего.....
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15.02.2022 15:10 Відповісти
Так уже автомобили даже арестовали. Зачем им остатки краски? Думаете защиту будут строить на недоказанности самого факта?

Это ж нелепо.
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15.02.2022 15:29 Відповісти
А Трухіна , дружка свого вже посадив?
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15.02.2022 15:09 Відповісти
Оно по тихому в лес ушло.......
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15.02.2022 15:10 Відповісти
та там же ж никто не умер, как сказал **********
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15.02.2022 15:25 Відповісти
Бабло однако! Тем более огромное!
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15.02.2022 15:09 Відповісти
Теперь на монастырского заведут уголовное дело по свежепринятому закону за антисеметизм.
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15.02.2022 15:13 Відповісти
Скільки ж той нещасний "водій" на зарплаті, який прийшов з явкою і який в час ДТП був в зовсім іншому місці, доклає зусиль Ну точно він винен А Ярославський точно ні при чому
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15.02.2022 15:18 Відповісти
И кто же этот "Хтось", а?
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15.02.2022 15:20 Відповісти
а хтось вже закритий за умисне перешкоджання слідству та покривання злочину
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15.02.2022 15:22 Відповісти
пол года не могли трухи-на место разглядеть - то ли спал на заднем кресле, сопли размазав, то ли все же кровавые сопли его по подушке безопасности размазались))) очки то искал под подушкой)))
а тут.. прыть какая ... уверенность в каждом слове... гнев в каждом звуке)))
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15.02.2022 15:30 Відповісти
в каждом пуке гнев,причина проста беня ще в минулому році накинув око на Суху Балку родовище залізної руди яке прихватизував Ярославський.
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15.02.2022 16:41 Відповісти
Моня.стырский и Беня.диктова проблеяла, что быстренько разберутся с Ярославским. Это ваша работа, вы за это бабло получаете с наших налогов. Тем более, что Ярославский не настолько дебил и идиот, что не вступил в вашу ЗЕленую кучу блевотины, называемой слугой кошерного народа. А что-же вы не проблеяли за Трухина, члена вашей ЗЕбанутой
гоп-компании? С вас на слезут, пока вы эту труху не посадите..
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15.02.2022 15:33 Відповісти
шо там с Трухиным? и как обстоят дела со своим ДТП, а Монастырский?
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15.02.2022 15:36 Відповісти
Дуже схоже на підставу для Ярославського. Особливо враховуючи, що він останнім часом вліз в спільний бізнес з Коломойським.
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15.02.2022 15:50 Відповісти
Так справу забрала Генпрокуровка. Що фальшує? Аяяяй! А як там Труха, з лісу вийшов тихенько, чи ще там?
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15.02.2022 17:15 Відповісти
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В Харькове из морга украли вещественные доказательства.
Исчезли вещи, принадлежавшие погибшему мужчине, которого сбил кортеж бизнесмена Александра Ярославского.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

В Харькове из областного бюро судебно-медицинской экспертизы исчезли доказательства по делу о смертельном ДТП с кортежем Александра Ярославского. Неизвестные украли вещи мужчины, которого сбил автомобиль с кортежа бизнесмена.
"Халатное отношение к своим обязанностям работников Чугуевского районного отдела Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы привело к потере вещественных доказательств в уголовном производстве, открытом в рамках досудебного расследования обстоятельств ДТП, которое произошло 9 февраля на автотрассе в Харьковской области. Следователи СУ ГУН Харьковской области внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.
В настоящее время правоохранители установили перечень сотрудников учреждения, провели обыски и следственные действия в морге, а также по адресам проживания всех работников и в их автомобилях.
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15.02.2022 18:39 Відповісти
 
 