Монастирський про ДТП за участю авто Ярославського: Спроби фальсифікувати справу продовжуються. Хтось дуже не хоче відповідати за скоєне. ВIДЕО

Справу щодо ДТП за участю кортежу харківського бізнесмена Олександра Ярославського все ще намагаються сфальсифікувати.

Про це заявив сьогодні у відеозверненні Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

"Друга резонансна справа - смертельна ДТП, скоєна кортежем харківського бізнесмена Олександра Ярославського. Як відомо, наступного дня він вилетів приватним літаком до Лондона. Через спробу фальсифікації ... я звільнив начальника Харківської поліції. Але спроби сфальсифікувати справу продовжуються. Вчора стало відомо, що із переліку речових доказів у морзі зник одяг людини, що загинула", - зазначив Монастирський.

Також, за його словами, вчора поліція за цим фактом негайно провела 11 обшуків, відкрито кримінальне провадження за статтею "Приховування доказів".

"Очевидно, що хтось дуже не хоче нести відповідальність за скоєне.

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"Можливо терміновий виліт Ярославського ніяк не пов'язаний зі смертю людини та не є побоюванням через заяви про можливу агресію з боку РФ, а є лише відпочинком чи приватною справою. Але повертайтеся якнайшвидше, пане Ярославський. У нас є до вас багато запитань", - додав міністр.

Раніше ЗМІ повідомляли, що кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину у Харківській області.

Також медіа повідомили, що літак Ярославського вилетів з України.

У компанії DCH заявили, що Ярославського не було за кермом авто, яке спричинило ДТП.

Водію з компанії DCH, який зізнався, що був за кермом під час смертельної ДТП, оголосили про підозру.

Водночас глава МВС Монастирський звільнив керівника поліції Харківщини Перліна через спробу фальсифікації обставин ДТП за участю Ярославського.

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