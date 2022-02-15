Монастирський про ДТП за участю авто Ярославського: Спроби фальсифікувати справу продовжуються. Хтось дуже не хоче відповідати за скоєне. ВIДЕО
Справу щодо ДТП за участю кортежу харківського бізнесмена Олександра Ярославського все ще намагаються сфальсифікувати.
Про це заявив сьогодні у відеозверненні Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.
"Друга резонансна справа - смертельна ДТП, скоєна кортежем харківського бізнесмена Олександра Ярославського. Як відомо, наступного дня він вилетів приватним літаком до Лондона. Через спробу фальсифікації ... я звільнив начальника Харківської поліції. Але спроби сфальсифікувати справу продовжуються. Вчора стало відомо, що із переліку речових доказів у морзі зник одяг людини, що загинула", - зазначив Монастирський.
Також, за його словами, вчора поліція за цим фактом негайно провела 11 обшуків, відкрито кримінальне провадження за статтею "Приховування доказів".
"Очевидно, що хтось дуже не хоче нести відповідальність за скоєне.
"Можливо терміновий виліт Ярославського ніяк не пов'язаний зі смертю людини та не є побоюванням через заяви про можливу агресію з боку РФ, а є лише відпочинком чи приватною справою. Але повертайтеся якнайшвидше, пане Ярославський. У нас є до вас багато запитань", - додав міністр.
Раніше ЗМІ повідомляли, що кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину у Харківській області.
Також медіа повідомили, що літак Ярославського вилетів з України.
У компанії DCH заявили, що Ярославського не було за кермом авто, яке спричинило ДТП.
Водію з компанії DCH, який зізнався, що був за кермом під час смертельної ДТП, оголосили про підозру.
Водночас глава МВС Монастирський звільнив керівника поліції Харківщини Перліна через спробу фальсифікації обставин ДТП за участю Ярославського.
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Монастырский о ДТП с участием авто
ЯрославскогоТрухина: Попытки фальсифицировать дело продолжаются. Кто-то очень не хочет отвечать за содеянное.
особенно, при отсутствии доказательств.
выбить признания в данном случае не получится от слова "совсем"
Это ж нелепо.
а тут.. прыть какая ... уверенность в каждом слове... гнев в каждом звуке)))
гоп-компании? С вас на слезут, пока вы эту труху не посадите..
В Харькове из морга украли вещественные доказательства.
Исчезли вещи, принадлежавшие погибшему мужчине, которого сбил кортеж бизнесмена Александра Ярославского.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.
В Харькове из областного бюро судебно-медицинской экспертизы исчезли доказательства по делу о смертельном ДТП с кортежем Александра Ярославского. Неизвестные украли вещи мужчины, которого сбил автомобиль с кортежа бизнесмена.
"Халатное отношение к своим обязанностям работников Чугуевского районного отдела Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы привело к потере вещественных доказательств в уголовном производстве, открытом в рамках досудебного расследования обстоятельств ДТП, которое произошло 9 февраля на автотрассе в Харьковской области. Следователи СУ ГУН Харьковской области внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.
В настоящее время правоохранители установили перечень сотрудников учреждения, провели обыски и следственные действия в морге, а также по адресам проживания всех работников и в их автомобилях.