Монастирський про напад на знімальну групу Ткача: Всі причетні встановлені і будуть притягнуті до відповідальності. ВIДЕО

Всі особи, причетні до порушення прав журналістів в аеропорту Дніпра, вже встановлені і будуть притягнуті до відповідальності, передбаченої законом".

Про це заявив сьогодні у відеозверненні міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

"Напад на журналістів в аеропорту міста Дніпро. Охоронці одного із користувачів приватних літаків, погрожуючи ножем, змусили журналіста стерти відеозапис... За цим фактом слідчими розпочато два кримінальні провадження - перешкоджання професійній діяльності журналістів (ст. 171 ККУ) та погрози або насильство щодо журналістів (ст. 345-1 ККУ)", - зазначив Монастирський.

"Всі особи, причетні до порушення прав журналістів, вже встановлені і будуть притягнуті до відповідальності, передбаченої законом", - додав він.

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Як повідомлялося раніше, у Дніпрі напали на знімальну групу журналіста "УП" Михайла Ткача.