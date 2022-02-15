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Монастирський про напад на знімальну групу Ткача: Всі причетні встановлені і будуть притягнуті до відповідальності. ВIДЕО

Всі особи, причетні до порушення прав журналістів в аеропорту Дніпра, вже встановлені і будуть притягнуті до відповідальності, передбаченої законом".

Про це заявив сьогодні у відеозверненні міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

"Напад на журналістів в аеропорту міста Дніпро. Охоронці одного із користувачів приватних літаків, погрожуючи ножем, змусили журналіста стерти відеозапис... За цим фактом слідчими розпочато два кримінальні провадження - перешкоджання професійній діяльності журналістів (ст. 171 ККУ) та погрози або насильство щодо журналістів (ст. 345-1 ККУ)", - зазначив Монастирський.

"Всі особи, причетні до порушення прав журналістів, вже встановлені і будуть притягнуті до відповідальності, передбаченої законом", - додав він.

Читайте також: Нам погрожував Олександр Петровський на прізвисько "Нарік", який їхав на день народження Коломойського, - журналіст Ткач розповів про напад у Дніпрі

Як повідомлялося раніше, у Дніпрі напали на знімальну групу журналіста "УП" Михайла Ткача.

Автор: 

Дніпро (3273) журналістика (1757) Монастирський Денис (392) Ткач Михайло (136)


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Топ коментарі
+16
А заснувшие на посту менты?
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15.02.2022 15:14
+5
Поощрены
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15.02.2022 15:16
+4
АГА КАК ТРУХАНОВ И Т. Д. СЛОВЕСНЫЕ МИНИ ПАРОДИИ УЖЕ НЕ ВЕСЕЛЯТ
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15.02.2022 15:14
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АГА КАК ТРУХАНОВ И Т. Д. СЛОВЕСНЫЕ МИНИ ПАРОДИИ УЖЕ НЕ ВЕСЕЛЯТ
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15.02.2022 15:14 Відповісти
Посмотрим, что скажет Михаил Ткач ! Вам 🦠🐲🤢брехунам нельзя верить
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15.02.2022 15:36 Відповісти
https://www.facebook.com/mixailotkach https://www.facebook.com/mixailotkach

ткач фейсбук читайте
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15.02.2022 15:48 Відповісти
А заснувшие на посту менты?
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15.02.2022 15:14 Відповісти
Поощрены
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15.02.2022 15:16 Відповісти
они личности запоминали
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15.02.2022 16:07 Відповісти
Да, пора вже того Ткача притягнути до відповідальності, а то шось багато винюхує і патякає про нашого Президента і його оточення!
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15.02.2022 15:16 Відповісти
будуть притягнуті?
а чому вони ще не за нратами?
мабудь їх шукають ті ж самі мусора які тоді бездіяли і нікого не затримали.
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15.02.2022 15:17 Відповісти
Щось воно нікого не цікавить...
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15.02.2022 15:18 Відповісти
А Труха, керівник ДПП "пітушиний маршал" Жуков, керівник УПП укурок Зозуля за приховування відео? Ці ні? Може ти давав вказівку приховати?
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15.02.2022 15:25 Відповісти
5 месяцев хватит?
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15.02.2022 15:35 Відповісти
Через пів року?
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15.02.2022 15:43 Відповісти
ничего не будет...там банда
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15.02.2022 15:50 Відповісти
Як Труха і Беня? Віримо!!!
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15.02.2022 17:12 Відповісти
Мецгер сейчас лопнет от смеха.
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15.02.2022 17:59 Відповісти
 
 