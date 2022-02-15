Монастирський про напад на знімальну групу Ткача: Всі причетні встановлені і будуть притягнуті до відповідальності. ВIДЕО
Всі особи, причетні до порушення прав журналістів в аеропорту Дніпра, вже встановлені і будуть притягнуті до відповідальності, передбаченої законом".
Про це заявив сьогодні у відеозверненні міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.
"Напад на журналістів в аеропорту міста Дніпро. Охоронці одного із користувачів приватних літаків, погрожуючи ножем, змусили журналіста стерти відеозапис... За цим фактом слідчими розпочато два кримінальні провадження - перешкоджання професійній діяльності журналістів (ст. 171 ККУ) та погрози або насильство щодо журналістів (ст. 345-1 ККУ)", - зазначив Монастирський.
"Всі особи, причетні до порушення прав журналістів, вже встановлені і будуть притягнуті до відповідальності, передбаченої законом", - додав він.
Як повідомлялося раніше, у Дніпрі напали на знімальну групу журналіста "УП" Михайла Ткача.
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а чому вони ще не за нратами?
мабудь їх шукають ті ж самі мусора які тоді бездіяли і нікого не затримали.